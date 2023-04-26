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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 4418
Серветт
4:0
Конец матча
Цюрих
0'
1:0
1' Гол
Бедья Крис
2:0
38' Гол
Флюке Патрик
43' Желтая карточка
Алити Фидан
3:0
54' Гол
Бедья Крис
57' Желтая карточка
Шимич Роко
66' Желтая карточка
Сельнес Оле
4:0
85' Гол
Hussayn Touati
90'+4

Ход матча

1'
Бедья Крис
1:0
38'
Флюке Патрик
(Кутеса Дерек)
2:0
41'
 
Шимич Роко
Маркезано Антонио
41'
 
Сельнес Оле
Конде Шейк
43'
 
Алити Фидан
54'
Бедья Крис
(Кутеса Дерек)
3:0
57'
 
Шимич Роко
60'
 
Хорншу Марк
Красничи Бледиан
60'
 
Ронер Фабиан
Окита Жонатан
61'
Антунес Алексис
Кутеса Дерек
 
61'
Samba Diba
Конья Тимоте
 
66'
 
Сельнес Оле
76'
 
Камбери Линдрит
Герреро Адрия
76'
Hussayn Touati
Бедья Крис
 
76'
Роделен Ронни
Флюке Патрик
 
82'
Фофана Бубакар
Стеванович Мирослав
 
85'
Hussayn Touati
(Мбабу Кевин)
4:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 12 Удары в створ 1
  • 12 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 530 Количество передач 354
  • 58 Владение мячом, % 42
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
34
Anthony
Baron2
8
Конья
Тимоте
3
Клиши
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
17
Кутеса
Дерек
7
Флюке
Патрик
29
Бедья
Крис
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
17
Конде
Шейк
32
Селмин
Ходжа
12
Мэтью
Ифиний
7
Красничи
Бледиан
3
Герреро
Адрия
11
Окита
Жонатан
10
Маркезано
Антонио
Серветт
4-2-3-1
Цюрих
3-1-4-2

История личных встреч

Серветт
Цюрих

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

27 матчей

44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

18.5%
48.1%
33.4%
5 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:1
С
4:1
С
3:2
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
3:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
0:5
С
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:4
ЧЛ
3:0
С
4:0
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
0:1
С
2:3

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.46
1.36

Среднее время на гол

61
66

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.38

Среднее время на гол

60
65

Всего голов

40
37

Голов в среднем за матч

1.48
1.37

Тотал матчей

2.5
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22

Среднее время на гол

60
65

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 8 (1) 0.27
Стеванович Мирослав 5 0.17
Флюке Патрик 5 (1) 0.17
Валь Тео 3 0.1
Фофана Бубакар II 3 (1) 0.1
Кривелли Энцо 3 0.1
Кутеса Дерек 2 0.07
Конья Тимоте 2 0.07
Антунес Алексис 2 0.07
Роделен Ронни 1 0.03
Hussayn Touati 1 0.03
Бауэр Мориц 1 0.03
Дулин Давид 1 0.03
Руй Стив 1 0.03
Севрен Йоан 1 0.03
Фрик Джереми 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Anthony Baron2 0 0
Samba Diba 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосин Айегун 11 (1) 0.37
Окита Жонатан 7 (2) 0.23
Джемаили Блерим 2 (2) 0.07
Шимич Роко 2 0.07
Маркезано Антонио 1 0.03
Ронер Фабиан 1 0.03
Конде Шейк 1 0.03
Хорншу Марк 1 0.03
Мэтью Ифиний 1 0.03
Катич Никола 1 0.03
Крюезиу Мирлинд 1 0.03
Calixte Ligue 1 0.03
Боранияшевич Никола 0 0
Сельнес Оле 0 0
Алити Фидан 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Зайлер Штефан 0 0
Вьюнник Богдан 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 7 0
Конья Тимоте 7 0
Сеспедес Борис 5 1
Руй Стив 4 1
Диалло Мусса 4 0
Антунес Алексис 4 0
Мбабу Кевин 2 1
Кривелли Энцо 2 1
Клиши Гаэль 3 0
Бедья Крис 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Вуйоз Николя 3 0
Роделен Ронни 2 0
Стеванович Мирослав 2 0
Флюке Патрик 2 0
Валь Тео 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Севрен Йоан 1 0
Монтейро Диого 1 0
Theo Magnin 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алити Фидан 8 0
Конде Шейк 7 0
Боранияшевич Никола 6 0
Крюезиу Мирлинд 6 0
Сантини Иван 4 1
Сельнес Оле 5 0
Омерагич Бечир 3 1
Джемаили Блерим 4 0
Катич Никола 4 0
Камбери Линдрит 4 0
Шимич Роко 4 0
Окита Жонатан 2 1
Ронер Фабиан 2 1
Красничи Бледиан 1 1
Бреше Янник 2 0
Афдияй Донис 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Тосин Айегун 2 0
Герреро Адрия 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Метс Кароль 1 0
Костадинович Живко 1 0
Зайлер Штефан 1 0
Селмин Ходжа 1 0

Результаты матчей

Серветт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Цюрих
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
80% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

7
9
Серветт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Цюрих
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
13

Волевые поражения

15
13
Серветт
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (14)
40% (12)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Цюрих
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
10% (3)
60% (18)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

20
14

Волевые поражения

22
22

Голы по времени матча

Забито

24
13
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
4
17%
2
15%
1-15
5
21%
2
15%
16-30
5
21%
1
8%
31-45
2
8%
3
23%
46-60
1
4%
2
15%
61-75
7
29%
29%
3
23%
76-90

Пропущено

10
28
3 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
0
0%
3
11%
1-15
2
20%
4
14%
16-30
1
10%
6
21%
31-45
6
60%
4
14%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
1
10%
6
21%
76-90

Забито

18
17
4 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
1
6%
5
29%
29%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
5
28%
2
12%
61-75
7
39%
6
35%
76-90

Пропущено

27
20
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
11%
1
5%
1-15
2
7%
4
20%
16-30
6
22%
2
10%
31-45
7
26%
6
30%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
5
19%
4
20%
76-90

Забито

42
30
18 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 9
8 Не забивали 10
4
10%
2
7%
1-15
8
19%
4
13%
16-30
6
14%
6
20%
31-45
4
10%
5
17%
46-60
6
14%
4
13%
61-75
14
33%
9
30%
76-90

Пропущено

37
48
14 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 22
3
8%
4
8%
1-15
4
11%
8
17%
16-30
7
19%
8
17%
31-45
13
35%
10
21%
46-60
4
11%
8
17%
61-75
6
16%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2
Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1 Серветт - Славия Прага 0:3 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Анси - Серветт 2:4 Серветт - Утрехт 1:0
Цюрих
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2
Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1 Цюрих - Виль 3:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Университатя Клуж - Цюрих 1:3 Байер Л - Цюрих 4:1 Цюрих - Дорнбирн 2:1

Результаты матчей

Серветт
Цюрих

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
7 раз 23%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Серветт
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
4
11
3
12
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
4
11
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
20
10
12
18
1.5
8
22
4
26
2.5
1
29
1
29
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 30 17 10 3 70 - 25 61
2.
Серветт
 30 10 14 6 39 - 40 44
3.
Лугано
 30 11 10 9 44 - 40 43
4.
Люцерн
 29 11 9 9 45 - 39 42
5.
Грасcхоппер
 30 11 7 12 47 - 49 40
6.
Санкт-Галлен
 30 9 9 12 52 - 45 36
7.
Базель
 29 8 12 9 37 - 35 36
8.
Цюрих
 30 7 12 11 30 - 48 33
9.
Сьон
 29 7 9 13 37 - 55 30
10.
Винтертур
 29 7 8 14 27 - 52 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 3 0 46 - 8 39
2.
Серветт
 15 7 7 1 22 - 12 28
3.
Грасcхоппер
 15 8 2 5 29 - 24 26
4.
Санкт-Галлен
 15 6 6 3 27 - 18 24
5.
Лугано
 15 6 5 4 23 - 19 23
6.
Базель
 15 5 7 3 23 - 17 22
7.
Цюрих
 15 4 7 4 17 - 20 19
8.
Винтертур
 15 5 4 6 14 - 25 19
9.
Люцерн
 14 4 5 5 20 - 19 17
10.
Сьон
 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 15 7 4 4 25 - 20 25
2.
Янг Бойз
 15 5 7 3 24 - 17 22
3.
Лугано
 15 5 5 5 21 - 21 20
4.
Сьон
 15 5 5 5 22 - 25 20
5.
Серветт
 15 3 7 5 17 - 28 16
6.
Базель
 14 3 5 6 14 - 18 14
7.
Грасcхоппер
 15 3 5 7 18 - 25 14
8.
Цюрих
 15 3 5 7 13 - 28 14
9.
Санкт-Галлен
 15 3 3 9 25 - 27 12
10.
Винтертур
 14 2 4 8 13 - 27 10
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  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 17 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 16 (4)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (5)
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Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 9
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Люцерн Белоко Стефан 10
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Серветт 4:0 Цюрих онлайн

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