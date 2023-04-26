Тур: 30. Стадион: Стад де Женев. Зрители: 4418
0'
1:0
1' ГолБедья Крис
2:0
38' ГолФлюке Патрик
43' Желтая карточкаАлити Фидан
3:0
54' ГолБедья Крис
57' Желтая карточкаШимич Роко
66' Желтая карточкаСельнес Оле
4:0
85' ГолHussayn Touati
90'+4
Ход матча
1'
1:0
38'
2:0
43'
54'
3:0
57'
66'
85'
4:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
12 Удары в створ 1
-
12 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
530 Количество передач 354
-
58 Владение мячом, % 42
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
25
Бреше
Янник
17
Конде
Шейк
32
Селмин
Ходжа
12
Мэтью
Ифиний
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Samba Diba
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шимич РокоНападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
Серветт
Цюрих
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед
27 матчей
44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
18.5%
48.1%
33.4%
5 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.46
1.36
Среднее время на гол
61
66
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.38
Среднее время на гол
60
65
Всего голов
40
37
Голов в среднем за матч
1.48
1.37
Тотал матчей
2.5
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
Среднее время на гол
60
65
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|8 (1)
|0.27
|Стеванович Мирослав
|5
|0.17
|Флюке Патрик
|5 (1)
|0.17
|Валь Тео
|3
|0.1
|Фофана Бубакар II
|3 (1)
|0.1
|Кривелли Энцо
|3
|0.1
|Кутеса Дерек
|2
|0.07
|Конья Тимоте
|2
|0.07
|Антунес Алексис
|2
|0.07
|Роделен Ронни
|1
|0.03
|Hussayn Touati
|1
|0.03
|Бауэр Мориц
|1
|0.03
|Дулин Давид
|1
|0.03
|Руй Стив
|1
|0.03
|Севрен Йоан
|1
|0.03
|Фрик Джереми
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Anthony Baron2
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тосин Айегун
|11 (1)
|0.37
|Окита Жонатан
|7 (2)
|0.23
|Джемаили Блерим
|2 (2)
|0.07
|Шимич Роко
|2
|0.07
|Маркезано Антонио
|1
|0.03
|Ронер Фабиан
|1
|0.03
|Конде Шейк
|1
|0.03
|Хорншу Марк
|1
|0.03
|Мэтью Ифиний
|1
|0.03
|Катич Никола
|1
|0.03
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.03
|Calixte Ligue
|1
|0.03
|Боранияшевич Никола
|0
|0
|Сельнес Оле
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Зайлер Штефан
|0
|0
|Вьюнник Богдан
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|7
|0
|Конья Тимоте
|7
|0
|Сеспедес Борис
|5
|1
|Руй Стив
|4
|1
|Диалло Мусса
|4
|0
|Антунес Алексис
|4
|0
|Мбабу Кевин
|2
|1
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Клиши Гаэль
|3
|0
|Бедья Крис
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Вуйоз Николя
|3
|0
|Роделен Ронни
|2
|0
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|Флюке Патрик
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Монтейро Диого
|1
|0
|Theo Magnin
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алити Фидан
|8
|0
|Конде Шейк
|7
|0
|Боранияшевич Никола
|6
|0
|Крюезиу Мирлинд
|6
|0
|Сантини Иван
|4
|1
|Сельнес Оле
|5
|0
|Омерагич Бечир
|3
|1
|Джемаили Блерим
|4
|0
|Катич Никола
|4
|0
|Камбери Линдрит
|4
|0
|Шимич Роко
|4
|0
|Окита Жонатан
|2
|1
|Ронер Фабиан
|2
|1
|Красничи Бледиан
|1
|1
|Бреше Янник
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Тосин Айегун
|2
|0
|Герреро Адрия
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Зайлер Штефан
|1
|0
|Селмин Ходжа
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Цюрих
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
80% (12)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
7
9
Серветт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Цюрих
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
13
Волевые поражения
15
13
Серветт
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (14)
40% (12)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Цюрих
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
10% (3)
60% (18)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
20
14
Волевые поражения
22
22
Голы по времени матча
Забито
24
13
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
4
17%
2
15%
1-15
5
21%
2
15%
16-30
5
21%
1
8%
31-45
2
8%
3
23%
46-60
1
4%
2
15%
61-75
7
29%
29%
3
23%
76-90
Пропущено
10
28
3 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
0
0%
3
11%
1-15
2
20%
4
14%
16-30
1
10%
6
21%
31-45
6
60%
4
14%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
1
10%
6
21%
76-90
Забито
18
17
4 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
1
6%
5
29%
29%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
5
28%
2
12%
61-75
7
39%
6
35%
76-90
Пропущено
27
20
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
11%
1
5%
1-15
2
7%
4
20%
16-30
6
22%
2
10%
31-45
7
26%
6
30%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
5
19%
4
20%
76-90
Забито
42
30
18 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 9
8 Не забивали 10
4
10%
2
7%
1-15
8
19%
4
13%
16-30
6
14%
6
20%
31-45
4
10%
5
17%
46-60
6
14%
4
13%
61-75
14
33%
9
30%
76-90
Пропущено
37
48
14 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 22
3
8%
4
8%
1-15
4
11%
8
17%
16-30
7
19%
8
17%
31-45
13
35%
10
21%
46-60
4
11%
8
17%
61-75
6
16%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0 Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2
Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1 Серветт - Славия Прага 0:3 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Анси - Серветт 2:4 Серветт - Утрехт 1:0
Цюрих
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2
Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1 Цюрих - Виль 3:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Университатя Клуж - Цюрих 1:3 Байер Л - Цюрих 4:1 Цюрих - Дорнбирн 2:1
Результаты матчей
Серветт
Цюрих
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
7 раз 23%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Серветт
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
78
411
312
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
510
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
2010
1218
822
426
129
129
129
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|17 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|16 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|10 (5)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 9
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|10