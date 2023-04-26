Тур: 30. Стадион: АФГ Арена. Зрители: 12226
1:2
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаAllan Arigoni
1:0
19' ГолChristian Witzig
36' Желтая карточкаГийемено Джереми
1:1
57' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
61' Желтая карточкаШмидт Исаак
66' Желтая карточкаMatej Maglica
67' Желтая карточкаАти-Зиги Лоуренс
1:2
86' ГолБислими Уран
90'+4
Ход матча
15'
19'
36'
57'
61'
66'
67'
86'
1:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
302 Количество передач 452
-
42 Владение мячом, % 58
33
Шмидт
Исаак
20
Думбия
Усман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Санкт-Галлен
Лугано
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 16 побед
38 матчей
34.2%
18.4%
47.4%
13 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
31.6%
26.3%
42.1%
12 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
31.6%
26.3%
42.1%
12 побед 10 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
28
Голов в среднем за матч
1.39
1.4
Среднее время на гол
64
64
Всего голов
40
22
Голов в среднем за матч
2
1.22
Среднее время на гол
45
73
Всего голов
65
50
Голов в среднем за матч
1.71
1.32
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
52
68
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гийемено Джереми
|10 (3)
|0.33
|Латте Лат Эммануэль
|8
|0.27
|Гёртлер Лукас
|7 (1)
|0.23
|Аколо Чадрак
|6 (1)
|0.2
|Фон Моос Юлиан
|3
|0.1
|Шмидт Исаак
|3
|0.1
|Стильхарт Базиль
|3
|0.1
|Карлен Грегори
|3
|0.1
|Шуберт Фабиан
|3
|0.1
|Christian Witzig
|2
|0.07
|Гиндо Дауда
|1
|0.03
|Жеббель Виллем
|1
|0.03
|Matej Maglica
|1 (1)
|0.03
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Даяку Леон
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кемптер Михаэль
|0
|0
|Гвидотти Стефано
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|13 (4)
|0.43
|Эль-Амин Амура Мохамед
|5
|0.17
|Штеффен Ренато
|4
|0.13
|Алиседа Игнасио
|4
|0.13
|Саббатини Хонатан
|3
|0.1
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0.07
|Циглер Рето
|2
|0.07
|Думбия Усман
|2
|0.07
|Бабич Борис
|2
|0.07
|Бислими Уран
|2
|0.07
|Боттани Маттиа
|1
|0.03
|Маю Хишам
|1
|0.03
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.03
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.03
|Махмуд Хадж
|1
|0.03
|Мацек Роман
|0
|0
|Allan Arigoni
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
|Эспиноса Джон
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|9
|1
|Шмидт Исаак
|6
|2
|Кинтилья Хорди
|7
|0
|Фалльци Альберт
|7
|0
|Matej Maglica
|7
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|3
|2
|Гийемено Джереми
|6
|0
|Стильхарт Базиль
|4
|1
|Даяку Леон
|2
|2
|Латте Лат Эммануэль
|5
|0
|Christian Witzig
|4
|0
|Гиндо Дауда
|3
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|1
|Стеригу Леонидас
|2
|0
|Азеведо Рикардо
|2
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсуэла Мильтон
|8
|1
|Allan Arigoni
|9
|0
|Хайдари Альбиан
|7
|0
|Дапрела Фабио
|5
|1
|Махмуд Хадж
|4
|1
|Штеффен Ренато
|5
|0
|Крешник Хайризи
|5
|0
|Маю Хишам
|3
|1
|Саббатини Хонатан
|3
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Боттани Маттиа
|1
|1
|Бабич Борис
|2
|0
|Мацек Роман
|2
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Эспиноса Джон
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Лугано
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
12
8
Санкт-Галлен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Лугано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
11
Волевые поражения
19
17
Санкт-Галлен
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
47% (14)
17% (5)
Лугано
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
20
15
Волевые поражения
31
25
Голы по времени матча
Забито
26
22
16 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
5
19%
2
9%
1-15
6
23%
3
14%
16-30
5
19%
5
23%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
3
12%
10
45%
76-90
Пропущено
19
20
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
11%
5
25%
1-15
4
21%
4
20%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
5
26%
2
10%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
2
11%
1
5%
76-90
Забито
27
24
16 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
5
19%
4
17%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
8
30%
30%
7
29%
29%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
3
11%
6
25%
76-90
Пропущено
25
18
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
7
28%
0
0%
1-15
4
16%
4
22%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
4
16%
3
17%
61-75
4
16%
6
33%
76-90
Забито
53
46
32 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 17
5 Не забивали 3
10
19%
6
13%
1-15
9
17%
6
13%
16-30
13
25%
12
26%
31-45
11
21%
1
2%
46-60
4
8%
5
11%
61-75
6
11%
16
35%
76-90
Пропущено
44
38
23 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 23
9
20%
5
13%
1-15
8
18%
8
21%
16-30
6
14%
6
16%
31-45
9
20%
4
11%
46-60
6
14%
8
21%
61-75
6
14%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2
Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Унион Берлин - Санкт-Галлен 4:1
Лугано
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2
Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3 Лугано - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Лугано - Пяст 0:0 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Фиорентина - Лугано 6:1
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Лугано
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
6 раз 40%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:7
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
7
1 раз 3%
1
14 раз 47%
2
10 раз 33%
0
3 раза 10%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
78
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
123
69
69
411
213
213
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
273
1515
1317
624
327
327
129
129
129
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|17 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|16 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|10 (5)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 9
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|10