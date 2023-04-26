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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 12226
Санкт-Галлен
1:2
Конец матча
Лугано
0'
15' Желтая карточка
Allan Arigoni
1:0
19' Гол
Christian Witzig
36' Желтая карточка
Гийемено Джереми
1:1
57' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
61' Желтая карточка
Шмидт Исаак
66' Желтая карточка
Matej Maglica
67' Желтая карточка
Ати-Зиги Лоуренс
1:2
86' Гол
Бислими Уран
90'+4

Ход матча

15'
 
Allan Arigoni
19'
Christian Witzig
(Гийемено Джереми)
1:0
34'
 
Валенсуэла Мильтон
Хайдари Альбиан
36'
Гийемено Джереми
 
46'
 
Эспиноса Джон
Allan Arigoni
57'
1:1
Эль-Амин Амура Мохамед
(Штеффен Ренато)
61'
Шмидт Исаак
 
63'
Noha Ndombasi
Латте Лат Эммануэль
 
63'
Аколо Чадрак
Фон Моос Юлиан
 
66'
Matej Maglica
 
67'
Ати-Зиги Лоуренс
 
76'
 
Целар Жан
Эль-Амин Амура Мохамед
76'
 
Мацек Роман
Боттани Маттиа
84'
Фалльци Альберт
Matej Maglica
 
84'
Alessio Besio
Гийемено Джереми
 
84'
 
Бислими Уран
Алиседа Игнасио
86'
1:2
Бислими Уран
(Эспиноса Джон)
87'
Randy Schneider
Christian Witzig
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 302 Количество передач 452
  • 42 Владение мячом, % 58
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
5
Matej
Maglica
33
Шмидт
Исаак
37
Christian
Witzig
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
11
Фон
Моос
Юлиан
22
Латте
Лат
Эммануэль
9
Гийемено
Джереми
1
Саипи
Амир
34
Allan
Arigoni
4
Крешник
Хайризи
30
Дапрела
Фабио
5
Хайдари
Альбиан
14
Саббатини
Хонатан
20
Думбия
Усман
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
10
Боттани
Маттиа
11
Штеффен
Ренато
31
Алиседа
Игнасио
Санкт-Галлен
4-3-3
Лугано
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Лугано

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 16 побед

38 матчей

34.2%
18.4%
47.4%
13 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

31.6%
26.3%
42.1%
12 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

31.6%
26.3%
42.1%
12 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
2:3
К
4:1
С
3:0
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
3:3
С
3:1
С
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
0:2
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
3:3
С
3:1
С
2:0
КШ
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:0
ТМС
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

25
28

Голов в среднем за матч

1.39
1.4

Среднее время на гол

64
64

Всего голов

40
22

Голов в среднем за матч

2
1.22

Среднее время на гол

45
73

Всего голов

65
50

Голов в среднем за матч

1.71
1.32

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

52
68

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийемено Джереми 10 (3) 0.33
Латте Лат Эммануэль 8 0.27
Гёртлер Лукас 7 (1) 0.23
Аколо Чадрак 6 (1) 0.2
Фон Моос Юлиан 3 0.1
Шмидт Исаак 3 0.1
Стильхарт Базиль 3 0.1
Карлен Грегори 3 0.1
Шуберт Фабиан 3 0.1
Christian Witzig 2 0.07
Гиндо Дауда 1 0.03
Жеббель Виллем 1 0.03
Matej Maglica 1 (1) 0.03
Кинтилья Хорди 0 0
Даяку Леон 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Patrick Sutter 0 0
Кемптер Михаэль 0 0
Гвидотти Стефано 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 13 (4) 0.43
Эль-Амин Амура Мохамед 5 0.17
Штеффен Ренато 4 0.13
Алиседа Игнасио 4 0.13
Саббатини Хонатан 3 0.1
Валенсуэла Мильтон 2 0.07
Циглер Рето 2 0.07
Думбия Усман 2 0.07
Бабич Борис 2 0.07
Бислими Уран 2 0.07
Боттани Маттиа 1 0.03
Маю Хишам 1 0.03
Хайле-Селассие Марен 1 0.03
Де Кейрос Ноа 1 0.03
Махмуд Хадж 1 0.03
Мацек Роман 0 0
Allan Arigoni 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Эспиноса Джон 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 9 1
Шмидт Исаак 6 2
Кинтилья Хорди 7 0
Фалльци Альберт 7 0
Matej Maglica 7 0
Ати-Зиги Лоуренс 3 2
Гийемено Джереми 6 0
Стильхарт Базиль 4 1
Даяку Леон 2 2
Латте Лат Эммануэль 5 0
Christian Witzig 4 0
Гиндо Дауда 3 0
Фон Моос Юлиан 1 1
Стеригу Леонидас 2 0
Азеведо Рикардо 2 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Гвидотти Стефано 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Patrick Sutter 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсуэла Мильтон 8 1
Allan Arigoni 9 0
Хайдари Альбиан 7 0
Дапрела Фабио 5 1
Махмуд Хадж 4 1
Штеффен Ренато 5 0
Крешник Хайризи 5 0
Маю Хишам 3 1
Саббатини Хонатан 3 0
Думбия Усман 3 0
Целар Жан 3 0
Саипи Амир 3 0
Бислими Уран 3 0
Боттани Маттиа 1 1
Бабич Борис 2 0
Мацек Роман 2 0
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Циглер Рето 1 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Эспиноса Джон 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Лугано
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

12
8
Санкт-Галлен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Лугано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
11

Волевые поражения

19
17
Санкт-Галлен
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
47% (14)
17% (5)
Лугано
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

20
15

Волевые поражения

31
25

Голы по времени матча

Забито

26
22
16 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
5
19%
2
9%
1-15
6
23%
3
14%
16-30
5
19%
5
23%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
3
12%
10
45%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
11%
5
25%
1-15
4
21%
4
20%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
5
26%
2
10%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
2
11%
1
5%
76-90

Забито

27
24
16 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
5
19%
4
17%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
8
30%
30%
7
29%
29%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
3
11%
6
25%
76-90

Пропущено

25
18
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
7
28%
0
0%
1-15
4
16%
4
22%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
4
16%
3
17%
61-75
4
16%
6
33%
76-90

Забито

53
46
32 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 17
5 Не забивали 3
10
19%
6
13%
1-15
9
17%
6
13%
16-30
13
25%
12
26%
31-45
11
21%
1
2%
46-60
4
8%
5
11%
61-75
6
11%
16
35%
76-90

Пропущено

44
38
23 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 23
9
20%
5
13%
1-15
8
18%
8
21%
16-30
6
14%
6
16%
31-45
9
20%
4
11%
46-60
6
14%
8
21%
61-75
6
14%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2
Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Унион Берлин - Санкт-Галлен 4:1
Лугано
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2
Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3 Лугано - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Лугано - Пяст 0:0 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Фиорентина - Лугано 6:1

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Лугано

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
6 раз 40%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:7
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
7
1 раз 3%
1
14 раз 47%
2
10 раз 33%
0
3 раза 10%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
1.5
Больше Меньше
7
8
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
6
9
4
11
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
27
3
15
15
1.5
13
17
6
24
2.5
3
27
3
27
3.5
1
29
1
29
4.5
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 30 17 10 3 70 - 25 61
2.
Серветт
 30 10 14 6 39 - 40 44
3.
Лугано
 30 11 10 9 44 - 40 43
4.
Люцерн
 29 11 9 9 45 - 39 42
5.
Грасcхоппер
 30 11 7 12 47 - 49 40
6.
Санкт-Галлен
 30 9 9 12 52 - 45 36
7.
Базель
 29 8 12 9 37 - 35 36
8.
Цюрих
 30 7 12 11 30 - 48 33
9.
Сьон
 29 7 9 13 37 - 55 30
10.
Винтертур
 29 7 8 14 27 - 52 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 3 0 46 - 8 39
2.
Серветт
 15 7 7 1 22 - 12 28
3.
Грасcхоппер
 15 8 2 5 29 - 24 26
4.
Санкт-Галлен
 15 6 6 3 27 - 18 24
5.
Лугано
 15 6 5 4 23 - 19 23
6.
Базель
 15 5 7 3 23 - 17 22
7.
Цюрих
 15 4 7 4 17 - 20 19
8.
Винтертур
 15 5 4 6 14 - 25 19
9.
Люцерн
 14 4 5 5 20 - 19 17
10.
Сьон
 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 15 7 4 4 25 - 20 25
2.
Янг Бойз
 15 5 7 3 24 - 17 22
3.
Лугано
 15 5 5 5 21 - 21 20
4.
Сьон
 15 5 5 5 22 - 25 20
5.
Серветт
 15 3 7 5 17 - 28 16
6.
Базель
 14 3 5 6 14 - 18 14
7.
Грасcхоппер
 15 3 5 7 18 - 25 14
8.
Цюрих
 15 3 5 7 13 - 28 14
9.
Санкт-Галлен
 15 3 3 9 25 - 27 12
10.
Винтертур
 14 2 4 8 13 - 27 10
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 17 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 16 (4)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (5)
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Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 9
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Люцерн Белоко Стефан 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Штеффен Ренато сделал результативную передачу.
    • 46'
      Allan Arigoni уходит с поля. Эспиноса Джон выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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