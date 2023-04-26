Тур: 33. Стадион: Сити Граунд. Зрители: 28808 Главный судья: Джиллетт Джаред
3:1
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаФелипе Аугусто
0:0
12' Не забитый пенальтиДжонсон Бреннан
0:1
38' ГолБуонанотте Факундо
1:1
45' Гол в свои воротаГросс Паскаль
2:1
68' ГолДанило
3:1
90' ПенальтиГиббс-Уайт Морган
90' Желтая карточкаНавас Кейлор
90'+16
Ход матча
12'
0:0
38'
45'
1:1
68'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 7
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
231 Количество передач 698
-
25 Владение мячом, % 75
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.55 Победа «Брайтона»
-
12
Навас
Кейлор
24
Орье
Серж
19
Ньякат
Мусса
32
Лоди
Ренан
23
Стил
Джейсон
22
Митома
Каору
20
Энсисо
Хулио
- Основной состав
-
12 Навас КейлорВратарь
-
24 Орье СержЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
-
32 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Куяте ШейхуПолузащитник
-
23 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сарридж СэмНападающий
-
34 Айю АндреНападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
-
20 Энсисо ХулиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
27 Гилмор БиллиПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
-
21 Ундав ДенизНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ноттингем Форест
Брайтон
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.07
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
84
90
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонсон Бреннан
|8 (1)
|0.24
|Гиббс-Уайт Морган
|4 (1)
|0.12
|Авонийи Тайво
|4
|0.12
|Деннис Эммануэль
|2
|0.06
|Данило Ларанжера
|1
|0.03
|Куяте Шейху
|1
|0.03
|Вуд Крис
|1
|0.03
|Орье Серж
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Сарридж Сэм
|1
|0.03
|Уорролл Джо
|1
|0.03
|О'Брайен Льюис
|1
|0.03
|Уильямс Неко
|1
|0.03
|Йейтс Райан
|0
|0
|Боли Вийи
|0
|0
|Фелипе Аугусто IV
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макаллистер Алексис
|8 (5)
|0.27
|Митома Каору
|7
|0.23
|Троссар Леандро
|7
|0.23
|Марч Соломон
|6
|0.2
|Гросс Паскаль
|6
|0.2
|Уэлбек Данни
|4
|0.13
|Фергюсон Эван
|4
|0.13
|Лаллана Адам
|2
|0.07
|Энсисо Хулио
|2
|0.07
|Вельтман Йоел
|1
|0.03
|Кайседо Мойсес
|1
|0.03
|Буонанотте Факундо
|1
|0.03
|Данк Льюис
|1
|0.03
|Эступиньян Первис
|0
|0
|Стил Джейсон
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
|Сармиенто Джереми
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Неко
|7
|0
|Уорролл Джо
|6
|0
|Джонсон Бреннан
|6
|0
|Лоди Ренан
|5
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Кук Стив
|4
|0
|Маккена Скотт
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Куяте Шейху
|3
|0
|Мангаля Орель
|3
|0
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|Фелипе Аугусто IV
|3
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|0
|Шелви Джонджо
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Навас Кейлор
|2
|0
|Боли Вийи
|2
|0
|Тоффоло Харри
|2
|0
|Хендерсон Дин
|2
|0
|Сарридж Сэм
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Стив Купер
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|8
|0
|Макаллистер Алексис
|7
|0
|Де Зерби Роберто
|4
|1
|Гросс Паскаль
|3
|0
|Вельтман Йоел
|3
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Данк Льюис
|2
|0
|Марч Соломон
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Стил Джейсон
|1
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Сармиенто Джереми
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Брайтон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
12
14
Ноттингем Форест
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Брайтон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
37
8
Волевые поражения
3
19
Ноттингем Форест
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (13)
42% (14)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
27% (9)
21% (7)
Брайтон
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Сухие победы
14
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
39
14
Волевые поражения
15
33
Голы по времени матча
Забито
20
32
10 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 11
18 Не забивали 15
3
15%
4
13%
1-15
3
15%
5
16%
16-30
4
20%
7
22%
31-45
3
15%
7
22%
46-60
2
10%
5
16%
61-75
5
25%
4
13%
76-90
Пропущено
23
24
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
2
9%
3
13%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
6
26%
6
25%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
2
9%
7
29%
29%
61-75
6
26%
4
17%
76-90
Забито
7
22
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
27 Не забивали 20
1
14%
4
18%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
14%
46-60
1
14%
5
23%
61-75
3
43%
7
32%
76-90
Пропущено
39
17
15 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 7
2
5%
5
29%
29%
1-15
9
23%
3
18%
16-30
4
10%
3
18%
31-45
9
23%
4
24%
46-60
6
15%
1
6%
61-75
9
23%
1
6%
76-90
Забито
27
54
12 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 18
12 Не забивали 5
4
15%
8
15%
1-15
4
15%
8
15%
16-30
4
15%
7
13%
31-45
4
15%
10
19%
46-60
3
11%
10
19%
61-75
8
30%
30%
11
20%
76-90
Пропущено
62
41
26 В 1-м тайме 22
36 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 20
4
6%
8
20%
1-15
12
19%
5
12%
16-30
10
16%
9
22%
31-45
13
21%
6
15%
46-60
8
13%
8
20%
61-75
15
24%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Блэкпул - Ноттингем Форест 4:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1
Брайтон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2
Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4 Брайтон - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Брайтон 1:3
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Брайтон
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
0
12 раз 36%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
1
9 раз 30%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
104
611
68
116
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
610
Больше Меньше
151
115
106
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
255
726
1614
132
921
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|23
|6
|4
|78 - 38
|75
|2.
|Заявка
|31
|23
|4
|4
|82 - 29
|73
|3.
|Заявка
|31
|16
|11
|4
|54 - 25
|59
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|46 - 37
|59
|5.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|46 - 41
|54
|6.
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|61 - 39
|53
|7.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|58 - 51
|53
|8.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|55 - 40
|49
|9.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|50 - 43
|47
|10.
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|44 - 43
|45
|11.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|30 - 35
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|29 - 44
|37
|13.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|31 - 42
|37
|14.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|34 - 43
|34
|15.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|31 - 63
|33
|16.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|42 - 63
|30
|17.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|29 - 60
|30
|18.
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|44 - 57
|29
|19.
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|24 - 46
|28
|20.
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|27 - 56
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|54 - 16
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 21
|39
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|39 - 13
|34
|5.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|33 - 20
|33
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|7.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|29 - 10
|32
|8.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|30 - 17
|28
|9.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 19
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 22
|25
|11.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 23
|22
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 19
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 23
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 20
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 21
|15
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 17
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 15
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 29
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 21
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|25 - 31
|20
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|12 - 26
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 36
|14
|15.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|16.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|10 - 26
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|19 - 32
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 39
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|33 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|24 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|19 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (8)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|15 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9