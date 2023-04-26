Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

100' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

100' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

100' Одель Оффиа ослабляет давление, выбив мяч.

99' Уэлбек Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

98' Мойсес Кайседо из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

98' Лоди Ренан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

98' Данк Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

98' Одель Оффиа ослабляет давление, выбив мяч.

96' Орье Серж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

96' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

95' Колуилл Леви оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

95' Оооо... вот это был удар! Колуилл Леви должен был забить с этой позиции.

94' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Г О О О О О Л - Гиббс-Уайт Морган из команды Ноттингем Форест забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Джейсон Стил прыгнул не в ту сторону.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

90' После проверки VAR судья изменил решение - Ноттингем Форест пробьет пенальти!

89' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

88' Гиббс-Уайт Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Тактическая замена. Буонанотте Факундо уходит с поля и его заменяет Одель Оффиа

87' Куяте Шейху выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Брайтон

85' Колуилл Леви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Айю Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Гросс Паскаль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Брайтон пробьет пенальти!

84' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

82' Макаллистер Алексис пробует нанести удар издали, но Кейлор Навас держит все под контролем

81' Удар от ворот произведет Брайтон

80' Гросс Паскаль из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Гросс Паскаль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Хорошую попытку сделал Марч Соломон . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Колуилл Леви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Куяте Шейху выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Данило из команды Ноттингем Форест в офсайде

77' Фелипе Аугусто IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Макаллистер Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Фелипе Аугусто IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Удар от ворот произведет Брайтон

75' Гиббс-Уайт Морган не смог попасть в створ ударом издали

74' Данило создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Колуилл Леви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Куяте Шейху выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Колуилл Леви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Г О О О О Л - Данило забивает с правой ноги!

68' Авонийи Тайво создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Данило из команды Ноттингем Форест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Орье Серж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Матч возобновится спорным мячом

65' Неко Уильямс получил травму и заменен. Куяте Шейху выходит на поле.

64' Ох, нехорошо это выглядит. Неко Уильямс получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Неко Уильямс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Неко Уильямс нанес удар головой, но Джейсон Стил спокойно отбил мяч.

58' Митома Каору оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Оооо... вот это был удар! Митома Каору должен был забить с этой позиции.

58' Буонанотте Факундо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Мойсес Кайседо ослабляет давление, выбив мяч.

57' Игрок из команды Ноттингем Форест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

57' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Мойсес Кайседо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Неко Уильямс наказан за толчок Митома Каору

53' Удар от ворот произведет Брайтон

53' Неко Уильямс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Данк Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Уорролл Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Эступиньян Первис из команды Брайтон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

50' Энсисо Хулио из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Данк Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Уорролл Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Данило наказан за толчок Мойсес Кайседо

46' Гросс Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Мойсес Кайседо ослабляет давление, выбив мяч.