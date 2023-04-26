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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Зрители: 28808 Главный судья: Джиллетт Джаред
Ноттингем Форест
3:1
Конец матча
Брайтон
0'
4' Желтая карточка
Фелипе Аугусто
0:0
12' Не забитый пенальти
Джонсон Бреннан
0:1
38' Гол
Буонанотте Факундо
1:1
45' Гол в свои ворота
Гросс Паскаль
2:1
68' Гол
Данило
3:1
90' Пенальти
Гиббс-Уайт Морган
90' Желтая карточка
Навас Кейлор
90'+16

Ход матча

4'
Фелипе Аугусто
 
12'
Джонсон Бреннан
0:0
14'
Уорролл Джо
Ньякат Мусса
 
38'
0:1
Буонанотте Факундо
45'
Гросс Паскаль
1:1
65'
Куяте Шейху
Уильямс Неко
 
68'
Данило
(Авонийи Тайво)
2:1
73'
 
Уэлбек Данни
Эступиньян Первис
75'
 
Ундав Дениз
Энсисо Хулио
80'
Айю Андре
Авонийи Тайво
 
86'
Тоффоло Харри
Джонсон Бреннан
 
88'
 
Оффиа Оделуга
Буонанотте Факундо
90'
Гиббс-Уайт Морган
3:1
90'
Навас Кейлор
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 231 Количество передач 698
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 131
Ноттингем Форест 16.8% (22)
X 17.6% (23)
Брайтон 65.6% (86)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Навас
Кейлор
24
Орье
Серж
38
Фелипе
Аугусто
IV
19
Ньякат
Мусса
7
Уильямс
Неко
32
Лоди
Ренан
5
Мангаля
Орель
28
Данило
Ларанжера
20
Джонсон
Бреннан
10
Гиббс-Уайт
Морган
9
Авонийи
Тайво
23
Стил
Джейсон
13
Гросс
Паскаль
5
Данк
Льюис
6
Колуилл
Леви
30
Эступиньян
Первис
25
Кайседо
Мойсес
10
Макаллистер
Алексис
7
Марч
Соломон
40
Буонанотте
Факундо
22
Митома
Каору
20
Энсисо
Хулио
Ноттингем Форест
3-4-2-1
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Брайтон

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
Ч
3:0
Ч
3:0
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
2:3
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
1:3
Ч
2:2
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.07
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

84
90

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 8 (1) 0.24
Гиббс-Уайт Морган 4 (1) 0.12
Авонийи Тайво 4 0.12
Деннис Эммануэль 2 0.06
Данило Ларанжера 1 0.03
Куяте Шейху 1 0.03
Вуд Крис 1 0.03
Орье Серж 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Сарридж Сэм 1 0.03
Уорролл Джо 1 0.03
О'Брайен Льюис 1 0.03
Уильямс Неко 1 0.03
Йейтс Райан 0 0
Боли Вийи 0 0
Фелипе Аугусто IV 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макаллистер Алексис 8 (5) 0.27
Митома Каору 7 0.23
Троссар Леандро 7 0.23
Марч Соломон 6 0.2
Гросс Паскаль 6 0.2
Уэлбек Данни 4 0.13
Фергюсон Эван 4 0.13
Лаллана Адам 2 0.07
Энсисо Хулио 2 0.07
Вельтман Йоел 1 0.03
Кайседо Мойсес 1 0.03
Буонанотте Факундо 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Эступиньян Первис 0 0
Стил Джейсон 0 0
Мвепу Энок 0 0
Сармиенто Джереми 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Неко 7 0
Уорролл Джо 6 0
Джонсон Бреннан 6 0
Лоди Ренан 5 0
Фройлер Ремо 4 0
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Йейтс Райан 4 0
Куяте Шейху 3 0
Мангаля Орель 3 0
Деннис Эммануэль 3 0
Фелипе Аугусто IV 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Шелви Джонджо 2 0
Орье Серж 2 0
Навас Кейлор 2 0
Боли Вийи 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Хендерсон Дин 2 0
Сарридж Сэм 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Данило Ларанжера 1 0
Лингард Джесси 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Стив Купер 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 8 0
Макаллистер Алексис 7 0
Де Зерби Роберто 4 1
Гросс Паскаль 3 0
Вельтман Йоел 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Данк Льюис 2 0
Марч Соломон 2 0
Санчес Роберт 2 0
Стил Джейсон 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Троссар Леандро 1 0
Гилмор Билли 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Сармиенто Джереми 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Брайтон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

12
14
Ноттингем Форест
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Брайтон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

37
8

Волевые поражения

3
19
Ноттингем Форест
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (13)
42% (14)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
27% (9)
21% (7)
Брайтон
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)

Сухие победы

14
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

39
14

Волевые поражения

15
33

Голы по времени матча

Забито

20
32
10 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 11
18 Не забивали 15
3
15%
4
13%
1-15
3
15%
5
16%
16-30
4
20%
7
22%
31-45
3
15%
7
22%
46-60
2
10%
5
16%
61-75
5
25%
4
13%
76-90

Пропущено

23
24
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
2
9%
3
13%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
6
26%
6
25%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
2
9%
7
29%
29%
61-75
6
26%
4
17%
76-90

Забито

7
22
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
27 Не забивали 20
1
14%
4
18%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
14%
46-60
1
14%
5
23%
61-75
3
43%
7
32%
76-90

Пропущено

39
17
15 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 7
2
5%
5
29%
29%
1-15
9
23%
3
18%
16-30
4
10%
3
18%
31-45
9
23%
4
24%
46-60
6
15%
1
6%
61-75
9
23%
1
6%
76-90

Забито

27
54
12 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 18
12 Не забивали 5
4
15%
8
15%
1-15
4
15%
8
15%
16-30
4
15%
7
13%
31-45
4
15%
10
19%
46-60
3
11%
10
19%
61-75
8
30%
30%
11
20%
76-90

Пропущено

62
41
26 В 1-м тайме 22
36 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 20
4
6%
8
20%
1-15
12
19%
5
12%
16-30
10
16%
9
22%
31-45
13
21%
6
15%
46-60
8
13%
8
20%
61-75
15
24%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Блэкпул - Ноттингем Форест 4:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1
Брайтон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2
Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4 Брайтон - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Брайтон 1:3

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Брайтон

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
0
12 раз 36%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
1
9 раз 30%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
4
6
11
1.5
6
8
1
16
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
10
0.5
Больше Меньше
15
1
1
15
1.5
10
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
25
5
7
26
1.5
16
14
1
32
2.5
9
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 33 23 6 4 78 - 38 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 31 23 4 4 82 - 29 73
3.
Ньюкасл
 Заявка 31 16 11 4 54 - 25 59
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
5.
Астон Вилла
 Заявка 33 16 6 11 46 - 41 54
6.
Ливерпуль
 Заявка 32 15 8 9 61 - 39 53
7.
Тоттенхэм
 Заявка 32 16 5 11 58 - 51 53
8.
Брайтон
 Заявка 30 14 7 9 55 - 40 49
9.
Брентфорд
 Заявка 33 11 14 8 50 - 43 47
10.
Фулхэм
 Заявка 32 13 6 13 44 - 43 45
11.
Челси
 Заявка 32 10 9 13 30 - 35 39
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 33 10 7 16 29 - 44 37
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 33 9 10 14 31 - 42 37
14.
Вест Хэм
 Заявка 32 9 7 16 34 - 43 34
15.
Борнмут
 Заявка 32 9 6 17 31 - 63 33
16.
Лидс
 Заявка 33 7 9 17 42 - 63 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 33 7 9 17 29 - 60 30
18.
Лестер
 Заявка 33 8 5 20 44 - 57 29
19.
Эвертон
 Заявка 32 6 10 16 24 - 46 28
20.
Саутгемптон
 Заявка 32 6 6 20 27 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 16 14 1 1 54 - 16 43
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
6.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
7.
Ньюкасл
 Заявка 15 9 5 1 29 - 10 32
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
10.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
11.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
14.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 5 6 5 14 - 19 21
16.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
17.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Фулхэм
 Заявка 16 6 2 8 21 - 21 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
9.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
10.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
11.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
13.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
14.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
15.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 15 3 3 9 12 - 20 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 33 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (2)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Арсенал Мартинелли Габриэл 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 106'
    Команда Ноттингем Форест не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • Свисток
    106'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 106'
    Контроль мяча: Ноттингем Форест: 25%, Брайтон: 75%.
  • 106'
    Сегодняшная посещаемость составляет 28808 болельщиков
  • 105'
    Гиббс-Уайт Морган ослабляет давление, выбив мяч.
  • 105'
    Брайтон пытается что-то создать.
  • 105'
    Куяте Шейху ослабляет давление, выбив мяч.
  • 105'
    Лоди Ренан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 105'
    Ундав Дениз создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 105'
    Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Желтая карточка
    104'
    Судье надоело, что Навас Кейлор тянет время и он наказал его горчичником
  • 104'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Описание гола
    103'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Офсайд
    102'
    Ундав Дениз из команды Брайтон в офсайде
  • 102'
    Макаллистер Алексис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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