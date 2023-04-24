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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Вест Хэм
 
Позже
Ливерпуль

История личных встреч

Вест Хэм
Ливерпуль

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
75%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

31 матч

22.6%
16.1%
61.3%
7 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.1%
29%
54.9%
5 побед 9 ничьих 17 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:4
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
К
2:1
К
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.47
0.63

Среднее время на гол

61
144

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

2.06
2

Среднее время на гол

43
45

Всего голов

55
40

Голов в среднем за матч

1.77
1.29

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
24

Среднее время на гол

50
69

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 5 (1) 0.16
Бенрахма Саид 5 (4) 0.16
Антонио Майкл 4 0.13
Пакета Лукас 3 (1) 0.1
Райс Деклан 3 0.1
Скамакка Джанлука 3 0.1
Форнальс Пабло 2 0.06
Ингс Дэнни 2 0.06
Зума Курт 2 0.06
Соучек Томаш 1 0.03
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Агер Наиф 1 0.03
Керер Тило 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Цоуфал Владимир 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 16 0.52
Фирмино Роберто 9 0.29
Нуньес Дарвин 9 0.29
Гакпо Коди 5 0.16
Жота Диогу 4 0.13
Диас Луис 3 0.1
Ван Дейк Виргил 3 0.1
Карвалью Фабиу 2 0.06
Александер-Арнольд Трент 1 0.03
Эллиотт Харви 1 0.03
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.03
Байчетич Стефан 1 0.03
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Фабиньо Энрике 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Джонс Кёртис 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 5 0
Цоуфал Владимир 4 0
Керер Тило 4 0
Агер Наиф 4 0
Пакета Лукас 4 0
Крессуэлл Аарон 3 0
Доусон Крэйг 3 0
Скамакка Джанлука 3 0
Антонио Майкл 2 0
Эмерсон Палмиери 2 0
Соучек Томаш 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Фабьянски Лукаш 1 0
Даунс Флинн 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 9 0
Александер-Арнольд Трент 4 0
Матип Жоэль 3 0
Робертсон Эндрю 3 0
Гомес Джо 3 0
Нуньес Дарвин 1 1
Хендерсон Джордан 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Салах Мохамед 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Цимикас Костас 2 0
Джонс Кёртис 2 0
Диас Луис 2 0
Байчетич Стефан 2 0
Юрген Клопп 0 1
Милнер Джеймс 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Конате Ибраима 1 0
Эллиотт Харви 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Ливерпуль
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

8
9
Вест Хэм
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
2

Волевые поражения

9
34
Вест Хэм
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
Ливерпуль
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
42% (13)
48% (15)

Сухие победы

12
1

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

17
5

Волевые поражения

17
43

Голы по времени матча

Забито

22
22
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
0
0%
4
18%
1-15
6
27%
3
14%
16-30
6
27%
5
23%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
4
18%
4
18%
76-90

Пропущено

20
23
13 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
6
30%
2
9%
1-15
4
20%
3
13%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
1
5%
8
35%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
4
20%
3
13%
76-90

Забито

11
35
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 8
24 Не забивали 18
2
18%
4
11%
1-15
1
9%
3
9%
16-30
3
27%
7
20%
31-45
1
9%
6
17%
46-60
4
36%
7
20%
61-75
0
0%
8
23%
76-90

Пропущено

21
17
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
1
5%
5
29%
29%
1-15
5
24%
2
12%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
6
29%
2
12%
46-60
4
19%
2
12%
61-75
3
14%
2
12%
76-90

Забито

33
57
18 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 15
12 Не забивали 8
2
6%
8
14%
1-15
7
21%
6
11%
16-30
9
27%
12
21%
31-45
4
12%
9
16%
46-60
7
21%
10
18%
61-75
4
12%
12
21%
76-90

Пропущено

41
40
21 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 21
20 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 21
7
17%
7
18%
1-15
9
22%
5
13%
16-30
5
12%
7
18%
31-45
7
17%
10
25%
46-60
6
15%
6
15%
61-75
7
17%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1
Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0
Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:1

Результаты матчей

Вест Хэм
Ливерпуль

Точный счет

0:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%
9
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
2
5 раз 16%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
2
9 раз 29%
0
8 раз 26%
1
7 раз 23%
3
4 раза 13%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
1
6
10
1.5
10
5
2
14
2.5
5
10
1
15
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
7
2
13
1.5
6
10
1
14
2.5
2
14
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
23
8
8
23
1.5
16
15
3
28
2.5
7
24
2
29
3.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 32 23 6 3 77 - 34 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Ньюкасл
 Заявка 31 16 11 4 54 - 25 59
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 16 5 11 58 - 51 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 32 15 6 11 45 - 41 51
7.
Ливерпуль
 Заявка 31 14 8 9 59 - 38 50
8.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
9.
Фулхэм
 Заявка 31 13 6 12 44 - 42 45
10.
Брентфорд
 Заявка 32 10 14 8 48 - 43 44
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 9 10 13 31 - 40 37
13.
Вест Хэм
 Заявка 31 9 7 15 33 - 41 34
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 9 7 16 27 - 44 34
15.
Борнмут
 Заявка 32 9 6 17 31 - 63 33
16.
Лидс
 Заявка 32 7 8 17 41 - 62 29
17.
Лестер
 Заявка 32 8 4 20 43 - 56 28
18.
Эвертон
 Заявка 32 6 10 16 24 - 46 28
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 32 6 9 17 26 - 59 27
20.
Саутгемптон
 Заявка 32 6 6 20 27 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 15 9 5 1 29 - 10 32
7.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
10.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 2 7 15 - 19 23
12.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
13.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 5 6 5 14 - 19 21
16.
Лидс
 Заявка 16 5 5 6 22 - 30 20
17.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Фулхэм
 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11.
Ливерпуль
 Заявка 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
13.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Лестер
 Заявка 16 4 1 11 24 - 35 13
16.
Вест Хэм
 Заявка 15 3 3 9 12 - 20 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (2)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Арсенал Мартинелли Габриэл 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 апреля 2023, осталось 2 дня 6 часов 42 минуты.

    Главный судья: Кавана Крис

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 45.7% пользователей.
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    • Прогнозы 46
    Вест Хэм 0% (0)
    X 8.7% (4)
    Ливерпуль 91.3% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Ливерпуль
    4.05
    4.04
    4.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Ливерпуль

    Исход игры
    Вест Хэм
    0% (0)
    Ничья
    8.7% (4)
    Ливерпуль
    91.3% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.11% (32)
    Меньше
    28.89% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    75.56% (34)
    Нет
    24.44% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    45.7% (21)
    0:1 Ливерпуль
    13% (6)
    1:3 Ливерпуль
    13% (6)
    0:2 Ливерпуль
    10.9% (5)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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    Ливерпуль
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