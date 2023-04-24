Тур: 33. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Кавана Крис
История личных встреч
Вест Хэм
Ливерпуль
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
75%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
31 матч
22.6%
16.1%
61.3%
7 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.1%
29%
54.9%
5 побед 9 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1.47
0.63
Среднее время на гол
61
144
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
2.06
2
Среднее время на гол
43
45
Всего голов
55
40
Голов в среднем за матч
1.77
1.29
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
Среднее время на гол
50
69
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|0.16
|Бенрахма Саид
|5 (4)
|0.16
|Антонио Майкл
|4
|0.13
|Пакета Лукас
|3 (1)
|0.1
|Райс Деклан
|3
|0.1
|Скамакка Джанлука
|3
|0.1
|Форнальс Пабло
|2
|0.06
|Ингс Дэнни
|2
|0.06
|Зума Курт
|2
|0.06
|Соучек Томаш
|1
|0.03
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Агер Наиф
|1
|0.03
|Керер Тило
|0
|0
|Крессуэлл Аарон
|0
|0
|Цоуфал Владимир
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|16
|0.52
|Фирмино Роберто
|9
|0.29
|Нуньес Дарвин
|9
|0.29
|Гакпо Коди
|5
|0.16
|Жота Диогу
|4
|0.13
|Диас Луис
|3
|0.1
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.1
|Карвалью Фабиу
|2
|0.06
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.03
|Эллиотт Харви
|1
|0.03
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0.03
|Байчетич Стефан
|1
|0.03
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райс Деклан
|5
|0
|Цоуфал Владимир
|4
|0
|Керер Тило
|4
|0
|Агер Наиф
|4
|0
|Пакета Лукас
|4
|0
|Крессуэлл Аарон
|3
|0
|Доусон Крэйг
|3
|0
|Скамакка Джанлука
|3
|0
|Антонио Майкл
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|Даунс Флинн
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|9
|0
|Александер-Арнольд Трент
|4
|0
|Матип Жоэль
|3
|0
|Робертсон Эндрю
|3
|0
|Гомес Джо
|3
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|1
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Алькантара Тьяго
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Джонс Кёртис
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Байчетич Стефан
|2
|0
|Юрген Клопп
|0
|1
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Ливерпуль
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
8
9
Вест Хэм
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
2
Волевые поражения
9
34
Вест Хэм
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
Ливерпуль
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
42% (13)
48% (15)
Сухие победы
12
1
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
17
5
Волевые поражения
17
43
Голы по времени матча
Забито
22
22
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
0
0%
4
18%
1-15
6
27%
3
14%
16-30
6
27%
5
23%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
4
18%
4
18%
76-90
Пропущено
20
23
13 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
6
30%
2
9%
1-15
4
20%
3
13%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
1
5%
8
35%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
4
20%
3
13%
76-90
Забито
11
35
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 8
24 Не забивали 18
2
18%
4
11%
1-15
1
9%
3
9%
16-30
3
27%
7
20%
31-45
1
9%
6
17%
46-60
4
36%
7
20%
61-75
0
0%
8
23%
76-90
Пропущено
21
17
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
1
5%
5
29%
29%
1-15
5
24%
2
12%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
6
29%
2
12%
46-60
4
19%
2
12%
61-75
3
14%
2
12%
76-90
Забито
33
57
18 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 15
12 Не забивали 8
2
6%
8
14%
1-15
7
21%
6
11%
16-30
9
27%
12
21%
31-45
4
12%
9
16%
46-60
7
21%
10
18%
61-75
4
12%
12
21%
76-90
Пропущено
41
40
21 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 21
20 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 21
7
17%
7
18%
1-15
9
22%
5
13%
16-30
5
12%
7
18%
31-45
7
17%
10
25%
46-60
6
15%
6
15%
61-75
7
17%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1
Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0
Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:1
Результаты матчей
Вест Хэм
Ливерпуль
Точный счет
0:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%
9
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
2
5 раз 16%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
2
9 раз 29%
0
8 раз 26%
1
7 раз 23%
3
4 раза 13%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
141
610
105
214
510
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
97
213
610
114
214
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
238
823
1615
328
724
229
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|77 - 34
|75
|2.
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|78 - 28
|70
|3.
|Заявка
|31
|16
|11
|4
|54 - 25
|59
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|46 - 37
|59
|5.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|58 - 51
|53
|6.
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|45 - 41
|51
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|59 - 38
|50
|8.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|54 - 37
|49
|9.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|44 - 42
|45
|10.
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|48 - 43
|44
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|30 - 33
|39
|12.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|31 - 40
|37
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|33 - 41
|34
|14.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|27 - 44
|34
|15.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|31 - 63
|33
|16.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|41 - 62
|29
|17.
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|43 - 56
|28
|18.
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|24 - 46
|28
|19.
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|26 - 59
|27
|20.
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|27 - 56
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|50 - 15
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 21
|39
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|39 - 13
|34
|5.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|33 - 20
|33
|6.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|29 - 10
|32
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 19
|29
|8.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|30 - 17
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 22
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|15 - 19
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 14
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 20
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 19
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 30
|20
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 23
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 20
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 21
|15
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 13
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 15
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 23
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 29
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|25 - 31
|20
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 26
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|12 - 26
|14
|14.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|15.
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|24 - 35
|13
|16.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|10 - 26
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|19 - 32
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 39
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|32 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|24 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|19 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (8)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|15 (5)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 9
Прогнозы на матч Вест Хэм - Ливерпуль
Исход игры
Вест Хэм
0% (0)
Ничья
8.7% (4)
Ливерпуль
91.3% (42)
Тотал 2.5
Больше
71.11% (32)
Меньше
28.89% (13)
Обе команды забьют
Да
75.56% (34)
Нет
24.44% (11)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
45.7% (21)
0:1 Ливерпуль
13% (6)
1:3 Ливерпуль
13% (6)
0:2 Ливерпуль
10.9% (5)
1:1 Ничья
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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