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  4. Кубок 2022-2023

Италия: Кубок
2022-2023

Интер Милан
 
Позже
Ювентус

История личных встреч

Интер Милан
Ювентус

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
63.2%
9 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
57.9%
12 побед 11 ничьих 0 побед

28 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 15 побед

47 матчей

27.7%
25.5%
46.8%
13 побед 12 ничьих 22 победы

Первый тайм

19.1%
53.2%
27.7%
9 побед 25 ничьих 13 побед

Второй тайм

25.5%
42.6%
31.9%
12 побед 20 ничьих 15 побед

История матчей

К
1:1
СA
0:1
СA
2:0
К
2:4
СA
0:1
С
2:1
СA
1:1
СA
3:2
К
0:0
К
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:2
МКЧ
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
К
3:0
СA
2:0
К
3:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
МКЧ
1:1
СA
1:2
СA
1:3
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:0
ТМС
1:0
СA
2:0
К
2:1
СA
2:1
ТМС
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
К
2:3
К
2:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.26
0.92

Среднее время на гол

71
98

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.38
1.09

Среднее время на гол

65
82

Всего голов

62
47

Голов в среднем за матч

1.32
1

Тотал матчей

2.5
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
35
Больше 74%
Меньше 26%
12
19
Больше 40%
Меньше 60%
28
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 1 0.33
Дармиан Маттео 1 0.33
Ачерби Франческо 1 0.33
Лукаку Ромелу 1 (1) 0.33
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куадрадо Хуан 1 0.33
Кин Мойзе 1 0.33
Кьеза Федерико 1 0.33
Бремер Глейсон 1 0.33
Алекс Сандро 0 0
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукаку Ромелу 1 1
Ханданович Самир 0 1
Брозович Марсело 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Димарко Федерико 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 2 1
Данило Луис 1 0
Перин Маттиа 1 0
Миретти Фабио 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
Интер Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2
Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Милан - Интер Милан 0:3
Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0
Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1 Ювентус - Фиорентина 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Монца 0:2

Результаты матчей

Интер Милан
Ювентус

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1/8 финала
2 Ювентус
1 Монца
1 Лацио
0 Болонья
2 Интер Милан
1 Парма
5 Аталанта
2 Специя
1 Рома
0 Дженоа
6 Наполи
7 Кремонезе
1 Фиорентина
0 Сампдория
0 Милан
1 Торино
1/4 финала
1 Ювентус
0 Лацио
1 Интер Милан
0 Аталанта
1 Рома
2 Кремонезе
2 Фиорентина
1 Торино
1/2 финала
1 Ювентус
1 Интер Милан
0 Кремонезе
2 Фиорентина
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 5
ФералпиСало Силигарди Лука 3
Палермо Брунори Маттео 3
Специя Стрелец Давид 3
Монца Валоти Матиа 3
Весь список

Топ нарушителей
Ювентус Куадрадо Хуан 1 2
Интер Милан Лукаку Ромелу 1 1
Сампдория Мурильо Джейсон 1 1
Торино Джиджи Коффи 1 1
Кремонезе Серникола Леонардо 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 апреля 2023, осталось 2 дня 6 часов 57 минут.



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    • Прогнозы 44
    Интер Милан 59.1% (26)
    X 31.8% (14)
    Ювентус 9.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Ювентус
    2.13
    3.58
    4.00
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Ювентус

    Исход игры
    Интер Милан
    59.1% (26)
    Ничья
    31.8% (14)
    Ювентус
    9.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.62% (20)
    Меньше
    52.38% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    76.19% (32)
    Нет
    23.81% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    31.8% (14)
    1:1 Ничья
    27.3% (12)
    1:0 Интер Милан
    22.7% (10)
    1:2 Ювентус
    6.8% (3)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
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