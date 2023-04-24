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История личных встреч
Интер Милан
Ювентус
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
63.2%
9 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
57.9%
12 побед 11 ничьих 0 побед
28 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 15 побед
47 матчей
27.7%
25.5%
46.8%
13 побед 12 ничьих 22 победы
Первый тайм
19.1%
53.2%
27.7%
9 побед 25 ничьих 13 побед
Второй тайм
25.5%
42.6%
31.9%
12 побед 20 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.26
0.92
Среднее время на гол
71
98
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.38
1.09
Среднее время на гол
65
82
Всего голов
62
47
Голов в среднем за матч
1.32
1
Тотал матчей
2.5
43
Больше 91%
Меньше 9%
4
35
Больше 74%
Меньше 26%
12
19
Больше 40%
Меньше 60%
28
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|1
|0.33
|Дармиан Маттео
|1
|0.33
|Ачерби Франческо
|1
|0.33
|Лукаку Ромелу
|1 (1)
|0.33
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куадрадо Хуан
|1
|0.33
|Кин Мойзе
|1
|0.33
|Кьеза Федерико
|1
|0.33
|Бремер Глейсон
|1
|0.33
|Алекс Сандро
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукаку Ромелу
|1
|1
|Ханданович Самир
|0
|1
|Брозович Марсело
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|2
|1
|Данило Луис
|1
|0
|Перин Маттиа
|1
|0
|Миретти Фабио
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
4
Интер Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2
Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Милан - Интер Милан 0:3
Ювентус
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0
Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1 Ювентус - Фиорентина 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Монца 0:2
Результаты матчей
Интер Милан
Ювентус
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Бари
|Хеддира Валид
|5
|ФералпиСало
|Силигарди Лука
|3
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|Специя
|Стрелец Давид
|3
|Монца
|Валоти Матиа
|3
|Ювентус
|Куадрадо Хуан
|1 2
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|1 1
|Сампдория
|Мурильо Джейсон
|1 1
|Торино
|Джиджи Коффи
|1 1
|Кремонезе
|Серникола Леонардо
|1 1
Прогнозы на матч Интер Милан - Ювентус
Исход игры
Интер Милан
59.1% (26)
Ничья
31.8% (14)
Ювентус
9.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.62% (20)
Меньше
52.38% (22)
Обе команды забьют
Да
76.19% (32)
Нет
23.81% (10)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
31.8% (14)
1:1 Ничья
27.3% (12)
1:0 Интер Милан
22.7% (10)
1:2 Ювентус
6.8% (3)
2:2 Ничья
4.5% (2)
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