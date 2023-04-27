Тур: 30. Стадион: Турбийон. Зрители: 7800
0'
0:1
17' ГолЗекири Анди
21' Желтая карточкаБуа Кевин
0:2
40' ГолНдой Дан
1:2
45' ГолСио Жованни
47' Желтая карточкаПельмар Анди
56' Желтая карточкаБальтазар
63' Желтая карточкаАраз Муса
85' Желтая карточкаЛопес Серхио
90'+6
Ход матча
17'
0:1
21'
40'
0:2
45'
1:2
47'
56'
60'
63'
85'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 7
-
5 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
382 Количество передач 400
-
52 Владение мячом, % 48
19
Лаванши
Нума
22
Поа
Денис
20
Араз
Муса
33
Буа
Кевин
17
Фортюн
Яссин
13
Сио
Жованни
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
17
Зекири
Анди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Лаванши НумаПолузащитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
-
17 Фортюн ЯссинПолузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: David Bettoni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
-
27 Ндой ДанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Зекири АндиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
28 Фогель УгоЗащитник
-
90 Новоа УгоПолузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Лопес СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
Главный тренер: Фогель Хайко
История личных встреч
Сьон
Базель
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
92.9%
92.9%
13 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
85.7%
11 побед 12 ничьих 0 побед
53 матча
22.6%
77.4%
0 побед 12 ничьих 41 победа
Первый тайм
24.5%
75.5%
0 побед 13 ничьих 28 побед
Второй тайм
22.6%
77.4%
0 побед 12 ничьих 32 победы
67 матчей
11.9%
26.9%
61.2%
8 побед 18 ничьих 41 победа
Первый тайм
19.4%
38.8%
41.8%
13 побед 26 ничьих 28 побед
Второй тайм
16.4%
35.8%
47.8%
11 побед 24 ничьи 32 победы
История матчей
Голы
Всего голов
37
33
Голов в среднем за матч
1.09
1
Среднее время на гол
82
90
Всего голов
79
57
Голов в среднем за матч
2.39
1.68
Среднее время на гол
37
53
Всего голов
116
90
Голов в среднем за матч
1.73
1.34
Тотал матчей
2.5
64
Больше 96%
Меньше 4%
3
51
Больше 76%
Меньше 24%
16
41
Больше 61%
Меньше 39%
26
26
Больше 39%
Меньше 61%
41
14
Больше 21%
Меньше 79%
53
8
Больше 12%
Меньше 88%
59
2
Больше 3%
Меньше 97%
65
Среднее время на гол
51
67
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сио Жованни
|8
|0.27
|Балотелли Марио
|6 (3)
|0.2
|Стожилкович Филип
|5
|0.17
|Итаитинга
|4
|0.13
|Араз Муса
|2
|0.07
|Сиприен Вилан
|2
|0.07
|Поа Денис
|1
|0.03
|Буа Кевин
|1
|0.03
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.03
|Дзуффи Лука
|1
|0.03
|Кавар Димитри
|1
|0.03
|Шуареф Ильяс
|1
|0.03
|Шмид Йоэль
|1
|0.03
|Nathanael Saintini
|1
|0.03
|Лаванши Нума
|0
|0
|Япикино Деннис
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Kevin Halabaku
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Анди
|8
|0.27
|Амдуни Зеки
|7 (1)
|0.23
|Брэдли Финк
|5
|0.17
|Малес Дариан
|3 (1)
|0.1
|Ндой Дан
|3
|0.1
|Огюстен Жан-Кевин
|3 (1)
|0.1
|Бургер Ваутер
|3
|0.1
|Комас Арнау
|2
|0.07
|Ланг Михаэль
|1
|0.03
|Новоа Уго
|1
|0.03
|Лопес Серхио
|1
|0.03
|Фрай Фабиан
|1 (1)
|0.03
|Джака Таулант
|0
|0
|Диуф Энди
|0
|0
|Адамс Касим
|0
|0
|Миллар Лиам
|0
|0
|Пельмар Анди
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Сене Кали
|0
|0
|Каде Антон
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|8
|1
|Лаванши Нума
|9
|0
|Балотелли Марио
|8
|0
|Араз Муса
|7
|0
|Сиприен Вилан
|5
|1
|Кавар Димитри
|5
|1
|Гргич Анто
|6
|0
|Сио Жованни
|4
|1
|Поа Денис
|5
|0
|Буа Кевин
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Gora Diouf
|2
|1
|Циглер Рето
|3
|0
|Шмид Йоэль
|3
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Abdel Zagre
|1
|1
|Карлен Гаэтан
|2
|0
|Итаитинга
|2
|0
|Шуареф Ильяс
|2
|0
|David Bettoni
|0
|1
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Япикино Деннис
|1
|0
|Мубандже Жак-Франсуа
|1
|0
|Фортюн Яссин
|1
|0
|Kevin Halabaku
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|8
|1
|Джака Таулант
|7
|0
|Ндой Дан
|6
|0
|Ланг Михаэль
|4
|1
|Калафьори Рикардо
|5
|0
|Комас Арнау
|5
|0
|Фрай Фабиан
|3
|1
|Огюстен Жан-Кевин
|4
|0
|Адамс Касим
|4
|0
|Пельмар Анди
|4
|0
|Малес Дариан
|4
|0
|Лопес Серхио
|3
|0
|Хитц Mapвин
|3
|0
|Миллар Лиам
|3
|0
|Диуф Энди
|3
|0
|Зекири Анди
|2
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
|Фогель Уго
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
Результаты матчей
Сьон
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Базель
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
11
7
Сьон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Базель
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
19
20
Сьон
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
Базель
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
50% (15)
23% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
13
10
Волевые поражения
30
27
Голы по времени матча
Забито
15
16
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
1
7%
1
6%
1-15
3
20%
5
31%
16-30
5
33%
1
6%
31-45
1
7%
5
31%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Пропущено
33
19
17 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
12%
3
16%
1-15
4
12%
3
16%
16-30
9
27%
6
32%
31-45
8
24%
0
0%
46-60
4
12%
0
0%
61-75
4
12%
7
37%
76-90
Забито
20
22
5 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
1
5%
4
18%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
6
30%
3
14%
46-60
3
15%
6
27%
61-75
6
30%
4
18%
76-90
Пропущено
27
18
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
15%
3
17%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
7
26%
3
17%
61-75
7
26%
7
39%
76-90
Забито
35
38
14 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
10 Не забивали 10
2
6%
5
13%
1-15
5
14%
8
21%
16-30
7
20%
3
8%
31-45
7
20%
8
21%
46-60
5
14%
8
21%
61-75
9
26%
6
16%
76-90
Пропущено
60
37
30 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 23
8
13%
6
16%
1-15
8
13%
5
14%
16-30
14
23%
7
19%
31-45
8
13%
2
5%
46-60
11
18%
3
8%
61-75
11
18%
14
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лугано - Сьон 2:0 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2
Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0 Штутгарт - Сьон 3:0 Тун - Сьон 2:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7 Виль - Сьон 1:2
Базель
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2
Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2 Трабзонспор - Базель 1:0 Базель - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5
Результаты матчей
Сьон
Базель
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:7
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 33%
2
9 раз 30%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
10 раз 33%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сьон
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
69
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
78
411
411
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
2010
1317
1119
426
525
129
228
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|17 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|16 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|10 (5)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|11
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 9
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7