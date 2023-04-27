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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 7800
Сьон
1:2
Конец матча
Базель
0'
0:1
17' Гол
Зекири Анди
21' Желтая карточка
Буа Кевин
0:2
40' Гол
Ндой Дан
1:2
45' Гол
Сио Жованни
47' Желтая карточка
Пельмар Анди
56' Желтая карточка
Бальтазар
63' Желтая карточка
Араз Муса
85' Желтая карточка
Лопес Серхио
90'+6

Ход матча

17'
0:1
Зекири Анди
(Диуф Энди)
21'
Буа Кевин
 
29'
Гргич Анто
Кавар Димитри
 
40'
0:2
Ндой Дан
(Ланг Михаэль)
45'
Сио Жованни
(Бальтазар)
1:2
46'
 
Сальви Мирко
Хитц Mapвин
47'
 
Пельмар Анди
56'
Бальтазар
 
60'
Дзуффи Лука
Поа Денис
 
63'
Араз Муса
 
66'
 
Калафьори Рикардо
Пельмар Анди
72'
Шуареф Ильяс
Фортюн Яссин
 
74'
 
Лопес Серхио
Миллар Лиам
85'
 
Лопес Серхио
87'
 
Брэдли Финк
Зекири Анди

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 7
  • 5 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 382 Количество передач 400
  • 52 Владение мячом, % 48
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Фикентшер
Кевин
97
Кавар
Димитри
2
Шмид
Йоэль
39
Nathanael
Saintini
8
Бальтазар
19
Лаванши
Нума
22
Поа
Денис
20
Араз
Муса
33
Буа
Кевин
17
Фортюн
Яссин
13
Сио
Жованни
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
7
Миллар
Лиам
34
Джака
Таулант
23
Бургер
Ваутер
8
Диуф
Энди
9
Амдуни
Зеки
17
Зекири
Анди
Сьон
4-4-1-1
Базель
3-4-2-1

История личных встреч

Сьон
Базель

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

92.9%
92.9%
13 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
85.7%
11 побед 12 ничьих 0 побед

53 матча

22.6%
77.4%
0 побед 12 ничьих 41 победа

Первый тайм

24.5%
75.5%
0 побед 13 ничьих 28 побед

Второй тайм

22.6%
77.4%
0 побед 12 ничьих 32 победы

67 матчей

11.9%
26.9%
61.2%
8 побед 18 ничьих 41 победа

Первый тайм

19.4%
38.8%
41.8%
13 побед 26 ничьих 28 побед

Второй тайм

16.4%
35.8%
47.8%
11 побед 24 ничьи 32 победы

История матчей

С
3:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
3:3
С
0:1
С
6:1
С
4:0
С
2:2
С
2:3
С
4:2
С
1:0
С
2:0
С
4:0
С
1:4
С
0:3
К
2:4
С
1:0
С
1:2
С
3:2
С
2:2
С
1:0
С
5:1
С
1:1
К
3:0
С
2:2
С
0:1
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
0:1
К
2:2
С
0:2
С
3:0
SC
0:3
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
2:3
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
1:3
С
0:1
КШ
0:1
С
3:0
С
4:1
С
1:1
С
0:3
С
0:0
С
0:1
С
3:3
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
4:3
С
2:2
С
5:0
С
1:2
С
2:2
С
0:4
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
4:2
С
1:1

Голы

Всего голов

37
33

Голов в среднем за матч

1.09
1

Среднее время на гол

82
90

Всего голов

79
57

Голов в среднем за матч

2.39
1.68

Среднее время на гол

37
53

Всего голов

116
90

Голов в среднем за матч

1.73
1.34

Тотал матчей

2.5
64
Больше 96%
Меньше 4%
3
51
Больше 76%
Меньше 24%
16
41
Больше 61%
Меньше 39%
26
26
Больше 39%
Меньше 61%
41
14
Больше 21%
Меньше 79%
53
8
Больше 12%
Меньше 88%
59
2
Больше 3%
Меньше 97%
65

Среднее время на гол

51
67

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сио Жованни 8 0.27
Балотелли Марио 6 (3) 0.2
Стожилкович Филип 5 0.17
Итаитинга 4 0.13
Араз Муса 2 0.07
Сиприен Вилан 2 0.07
Поа Денис 1 0.03
Буа Кевин 1 0.03
Гргич Анто 1 (1) 0.03
Дзуффи Лука 1 0.03
Кавар Димитри 1 0.03
Шуареф Ильяс 1 0.03
Шмид Йоэль 1 0.03
Nathanael Saintini 1 0.03
Лаванши Нума 0 0
Япикино Деннис 0 0
Бальтазар 0 0
Kevin Halabaku 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Анди 8 0.27
Амдуни Зеки 7 (1) 0.23
Брэдли Финк 5 0.17
Малес Дариан 3 (1) 0.1
Ндой Дан 3 0.1
Огюстен Жан-Кевин 3 (1) 0.1
Бургер Ваутер 3 0.1
Комас Арнау 2 0.07
Ланг Михаэль 1 0.03
Новоа Уго 1 0.03
Лопес Серхио 1 0.03
Фрай Фабиан 1 (1) 0.03
Джака Таулант 0 0
Диуф Энди 0 0
Адамс Касим 0 0
Миллар Лиам 0 0
Пельмар Анди 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Сене Кали 0 0
Каде Антон 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 8 1
Лаванши Нума 9 0
Балотелли Марио 8 0
Араз Муса 7 0
Сиприен Вилан 5 1
Кавар Димитри 5 1
Гргич Анто 6 0
Сио Жованни 4 1
Поа Денис 5 0
Буа Кевин 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Gora Diouf 2 1
Циглер Рето 3 0
Шмид Йоэль 3 0
Стожилкович Филип 3 0
Abdel Zagre 1 1
Карлен Гаэтан 2 0
Итаитинга 2 0
Шуареф Ильяс 2 0
David Bettoni 0 1
Дзуффи Лука 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Япикино Деннис 1 0
Мубандже Жак-Франсуа 1 0
Фортюн Яссин 1 0
Kevin Halabaku 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 8 1
Джака Таулант 7 0
Ндой Дан 6 0
Ланг Михаэль 4 1
Калафьори Рикардо 5 0
Комас Арнау 5 0
Фрай Фабиан 3 1
Огюстен Жан-Кевин 4 0
Адамс Касим 4 0
Пельмар Анди 4 0
Малес Дариан 4 0
Лопес Серхио 3 0
Хитц Mapвин 3 0
Миллар Лиам 3 0
Диуф Энди 3 0
Зекири Анди 2 0
Амдуни Зеки 1 0
Джига Нассер 1 0
Фогель Уго 1 0
Брэдли Финк 1 0

Результаты матчей

Сьон
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Базель
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

11
7
Сьон
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Базель
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

19
20
Сьон
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
Базель
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
50% (15)
23% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

30
27

Голы по времени матча

Забито

15
16
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
1
7%
1
6%
1-15
3
20%
5
31%
16-30
5
33%
1
6%
31-45
1
7%
5
31%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Пропущено

33
19
17 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
12%
3
16%
1-15
4
12%
3
16%
16-30
9
27%
6
32%
31-45
8
24%
0
0%
46-60
4
12%
0
0%
61-75
4
12%
7
37%
76-90

Забито

20
22
5 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
1
5%
4
18%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
6
30%
3
14%
46-60
3
15%
6
27%
61-75
6
30%
4
18%
76-90

Пропущено

27
18
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
15%
3
17%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
7
26%
3
17%
61-75
7
26%
7
39%
76-90

Забито

35
38
14 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
10 Не забивали 10
2
6%
5
13%
1-15
5
14%
8
21%
16-30
7
20%
3
8%
31-45
7
20%
8
21%
46-60
5
14%
8
21%
61-75
9
26%
6
16%
76-90

Пропущено

60
37
30 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 23
8
13%
6
16%
1-15
8
13%
5
14%
16-30
14
23%
7
19%
31-45
8
13%
2
5%
46-60
11
18%
3
8%
61-75
11
18%
14
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лугано - Сьон 2:0 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2
Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0 Штутгарт - Сьон 3:0 Тун - Сьон 2:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7 Виль - Сьон 1:2
Базель
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2
Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2 Трабзонспор - Базель 1:0 Базель - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5

Результаты матчей

Сьон
Базель

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:7
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 33%
2
9 раз 30%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
10 раз 33%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сьон
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
7
8
1.5
4
11
4
11
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
20
10
13
17
1.5
11
19
4
26
2.5
5
25
1
29
3.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 30 17 10 3 70 - 25 61
2.
Люцерн
 30 12 9 9 48 - 40 45
3.
Серветт
 30 10 14 6 39 - 40 44
4.
Лугано
 30 11 10 9 44 - 40 43
5.
Грасcхоппер
 30 11 7 12 47 - 49 40
6.
Базель
 30 9 12 9 39 - 36 39
7.
Санкт-Галлен
 30 9 9 12 52 - 45 36
8.
Цюрих
 30 7 12 11 30 - 48 33
9.
Сьон
 30 7 9 14 38 - 57 30
10.
Винтертур
 30 7 8 15 28 - 55 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 3 0 46 - 8 39
2.
Серветт
 15 7 7 1 22 - 12 28
3.
Грасcхоппер
 15 8 2 5 29 - 24 26
4.
Санкт-Галлен
 15 6 6 3 27 - 18 24
5.
Лугано
 15 6 5 4 23 - 19 23
6.
Базель
 15 5 7 3 23 - 17 22
7.
Люцерн
 15 5 5 5 23 - 20 20
8.
Цюрих
 15 4 7 4 17 - 20 19
9.
Винтертур
 15 5 4 6 14 - 25 19
10.
Сьон
 15 2 4 9 16 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 15 7 4 4 25 - 20 25
2.
Янг Бойз
 15 5 7 3 24 - 17 22
3.
Лугано
 15 5 5 5 21 - 21 20
4.
Сьон
 15 5 5 5 22 - 25 20
5.
Базель
 15 4 5 6 16 - 19 17
6.
Серветт
 15 3 7 5 17 - 28 16
7.
Грасcхоппер
 15 3 5 7 18 - 25 14
8.
Цюрих
 15 3 5 7 13 - 28 14
9.
Санкт-Галлен
 15 3 3 9 25 - 27 12
10.
Винтертур
 15 2 4 9 14 - 30 10
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 17 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 16 (4)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Люцерн Белоко Стефан 11
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 9
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Бальтазар сделал результативную передачу.
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Где смотреть матч Сьон 1:2 Базель онлайн

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