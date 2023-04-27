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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 10865
Люцерн
3:1
Конец матча
Винтертур
0'
0:1
25' Гол
Ардаис Хоакин
35' Желтая карточка
Майер Макс
39' Желтая карточка
Крьезиу Хекуран
1:1
40' Гол
Дорн Пиус
62' Желтая карточка
Бурч Марко
2:1
65' Гол
Соргич Деян
70' Желтая карточка
Белоко Стефан
3:1
81' Гол
Шюрпф Паскаль
88' Желтая карточка
Thibault Corbaz
90'+4

Ход матча

25'
0:1
Ардаис Хоакин
(Крьезиу Хекуран)
35'
Майер Макс
 
39'
 
Крьезиу Хекуран
40'
Дорн Пиус
(Шюрпф Паскаль)
1:1
56'
 
Родригес Франсиско
Ди Джусто Маттео
62'
Бурч Марко
 
65'
Соргич Деян
(Майер Макс)
2:1
68'
 
Samuel Ballet
Буркарт Нишан
68'
 
Thibault Corbaz
Крьезиу Хекуран
70'
Белоко Стефан
 
77'
 
Samir Ramizi
Michael Goncalves
77'
 
Буэсс Роман
Лтайеф Сайфалла
81'
Шюрпф Паскаль
(Фрыдек Мартин)
3:1
82'
Дрэгер Мохамед
Майер Макс
 
82'
Lars Villiger
Соргич Деян
 
88'
Luke Breedijk
Шюрпф Паскаль
 
88'
Дьямбу Мамади
Белоко Стефан
 
88'
 
Thibault Corbaz

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 5
  • 5 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 448 Количество передач 346
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Мюллер
Мариус
74
Severin
Ottiger
46
Бурч
Марко
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
20
Дорн
Пиус
7
Майер
Макс
11
Шюрпф
Паскаль
9
Соргич
Деян
30
Кустер
Маркус
15
Michael
Goncalves
25
Шмид
Янник
5
Гельми
Рой
3
Шеттин
Тобиас
40
Крьезиу
Хекуран
77
Абедини
Эрис
99
Буркарт
Нишан
10
Ди
Джусто
Маттео
24
Лтайеф
Сайфалла
11
Ардаис
Хоакин
Люцерн
4-2-3-1
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Люцерн
Винтертур

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

15 матчей

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:2
С
1:1
С
0:6
ТМК
2:1
ТМК
0:1
ТМК
1:3
ТМК
2:4
ТМК
1:2
ТМК
3:1
ТМК
2:4
ТМК
3:0
ТМС
1:0
ТМС
0:0
ТМС
3:2
ММ(
5:1

Голы

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.92
3.67

Среднее время на гол

46
24

Всего голов

2
17

Голов в среднем за матч

0.67
1.42

Среднее время на гол

135
63

Всего голов

25
28

Голов в среднем за матч

1.67
1.87

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

54
48

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 10 (5) 0.33
Соргич Деян 8 0.27
Шюрпф Паскаль 4 0.13
Дорн Пиус 4 0.13
Фрыдек Мартин 3 0.1
Дрэгер Мохамед 3 0.1
Абубакар-Анкра Асума 3 0.1
Шадер Софьян 3 0.1
Бурч Марко 3 0.1
Белоко Стефан 2 0.07
Яшари Ардон 1 0.03
Гентнер Кристиан 1 0.03
Кадак Якуб 1 0.03
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.03
Luke Breedijk 1 0.03
Бека Исмаил 0 0
Ташар Варол 0 0
Severin Ottiger 0 0
Lars Villiger 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 6 0.2
Буэсс Роман 5 (3) 0.17
Samir Ramizi 5 (1) 0.17
Ардаис Хоакин 3 0.1
Родригес Франсиско III 2 0.07
Буркарт Нишан 2 0.07
Зайлер Штефан 1 0.03
Камбери Флориан 1 0.03
Samuel Ballet 1 0.03
Лтайеф Сайфалла 1 0.03
Noe Holenstein 1 0.03
Adrian Gantenbein 0 0
Манзамби Нефтали 0 0
Thibault Corbaz 0 0
Крьезиу Хекуран 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Michael Goncalves 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 11 0
Дрэгер Мохамед 7 2
Симани Денис 8 1
Фрыдек Мартин 6 1
Майер Макс 5 1
Шадер Софьян 3 2
Бека Исмаил 6 0
Яшари Ардон 4 1
Шюрпф Паскаль 3 1
Дорн Пиус 4 0
Бурч Марко 4 0
Мюллер Мариус 3 0
Severin Ottiger 3 0
Абубакар-Анкра Асума 2 0
Эмини Лорик 2 0
Lars Villiger 2 0
Гентнер Кристиан 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Pascal Loretz 1 0
Luca Jaquez 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 10 1
Granit Lekaj 7 0
Арнольд Ремо 7 0
Диаби Сулейман 5 1
Thibault Corbaz 5 0
Michael Goncalves 5 0
Гельми Рой 4 0
Буэсс Роман 3 0
Родригес Франсиско III 3 0
Шмид Янник 3 0
Абедини Эрис 3 0
Зайлер Штефан 3 0
Samuel Ballet 3 0
Лтайеф Сайфалла 3 0
Adrian Gantenbein 3 0
Крьезиу Хекуран 2 0
Камбери Флориан 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Буркарт Нишан 2 0
Манзамби Нефтали 1 0

Результаты матчей

Люцерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Винтертур
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

10
8
Люцерн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Винтертур
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
21

Волевые поражения

23
9
Люцерн
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Винтертур
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

13
24

Волевые поражения

33
17

Голы по времени матча

Забито

23
14
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
2
9%
1
7%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
5
22%
5
36%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
5
22%
2
14%
76-90

Пропущено

20
30
10 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
15%
4
13%
1-15
4
20%
8
27%
16-30
3
15%
6
20%
31-45
1
5%
4
13%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
7
35%
5
17%
76-90

Забито

26
14
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
2
8%
3
21%
1-15
6
23%
3
21%
16-30
3
12%
1
7%
31-45
7
27%
3
21%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
4
15%
2
14%
76-90

Пропущено

19
25
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
16%
2
8%
1-15
2
11%
7
28%
16-30
5
26%
3
12%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
5
26%
6
24%
76-90

Забито

49
28
21 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
4
8%
4
14%
1-15
9
18%
6
21%
16-30
8
16%
6
21%
31-45
10
20%
6
21%
46-60
9
18%
2
7%
61-75
9
18%
4
14%
76-90

Пропущено

39
55
20 В 1-м тайме 30
19 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 24
6
15%
6
11%
1-15
6
15%
15
27%
16-30
8
21%
9
16%
31-45
2
5%
8
15%
46-60
5
13%
6
11%
61-75
12
31%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2
Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2 Бохум - Люцерн 1:1 Люцерн - Майнц 1:5 Штутгарт - Люцерн 0:3 Фрайбург - Люцерн 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:0
Винтертур
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0
Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2 Винтертур - Дорнбирн 6:0 Винтертур - Линенсе 0:2 Лугано - Винтертур 3:1 Лугано - Винтертур 1:0 Люцерн - Винтертур 1:1

Результаты матчей

Люцерн
Винтертур

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:6
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
14 раз 93%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
6
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:0
6 раз 20%
1:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
22 раза 73%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
6
9
1.5
4
11
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
7
8
1.5
2
13
3
12
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
24
6
13
17
1.5
2
28
7
23
2.5
2
28
2
28
3.5
1
29
4.5
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 30 17 10 3 70 - 25 61
2.
Люцерн
 30 12 9 9 48 - 40 45
3.
Серветт
 30 10 14 6 39 - 40 44
4.
Лугано
 30 11 10 9 44 - 40 43
5.
Грасcхоппер
 30 11 7 12 47 - 49 40
6.
Базель
 30 9 12 9 39 - 36 39
7.
Санкт-Галлен
 30 9 9 12 52 - 45 36
8.
Цюрих
 30 7 12 11 30 - 48 33
9.
Сьон
 30 7 9 14 38 - 57 30
10.
Винтертур
 30 7 8 15 28 - 55 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 15 12 3 0 46 - 8 39
2.
Серветт
 15 7 7 1 22 - 12 28
3.
Грасcхоппер
 15 8 2 5 29 - 24 26
4.
Санкт-Галлен
 15 6 6 3 27 - 18 24
5.
Лугано
 15 6 5 4 23 - 19 23
6.
Базель
 15 5 7 3 23 - 17 22
7.
Люцерн
 15 5 5 5 23 - 20 20
8.
Цюрих
 15 4 7 4 17 - 20 19
9.
Винтертур
 15 5 4 6 14 - 25 19
10.
Сьон
 15 2 4 9 16 - 32 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 15 7 4 4 25 - 20 25
2.
Янг Бойз
 15 5 7 3 24 - 17 22
3.
Лугано
 15 5 5 5 21 - 21 20
4.
Сьон
 15 5 5 5 22 - 25 20
5.
Базель
 15 4 5 6 16 - 19 17
6.
Серветт
 15 3 7 5 17 - 28 16
7.
Грасcхоппер
 15 3 5 7 18 - 25 14
8.
Цюрих
 15 3 5 7 13 - 28 14
9.
Санкт-Галлен
 15 3 3 9 25 - 27 12
10.
Винтертур
 15 2 4 9 14 - 30 10
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 17 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 16 (4)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 10 (5)
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Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Люцерн Белоко Стефан 11
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 9
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Весь список
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    • Желтая карточка
      62'
      Marco Burch получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Ди Джусто Маттео уходит с поля. Родригес Франсиско III выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Люцерн 3:1 Винтертур онлайн

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