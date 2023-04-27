Тур: 30. Стадион: Свисспорарена. Зрители: 10865
0'
0:1
25' ГолАрдаис Хоакин
35' Желтая карточкаМайер Макс
39' Желтая карточкаКрьезиу Хекуран
1:1
40' ГолДорн Пиус
62' Желтая карточкаБурч Марко
2:1
65' ГолСоргич Деян
70' Желтая карточкаБелоко Стефан
3:1
81' ГолШюрпф Паскаль
88' Желтая карточкаThibault Corbaz
90'+4
Ход матча
25'
0:1
35'
39'
40'
1:1
62'
65'
2:1
70'
81'
3:1
88'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
10 Угловые 5
-
5 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
448 Количество передач 346
-
56 Владение мячом, % 44
46
Бурч
Марко
30
Бека
Исмаил
20
Дорн
Пиус
25
Шмид
Янник
77
Абедини
Эрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Шадер СофьянПолузащитник
- Нападающий
-
41 Noah Rupp
-
-
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
История личных встреч
Люцерн
Винтертур
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
15 матчей
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
1.92
3.67
Среднее время на гол
46
24
Всего голов
2
17
Голов в среднем за матч
0.67
1.42
Среднее время на гол
135
63
Всего голов
25
28
Голов в среднем за матч
1.67
1.87
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
Среднее время на гол
54
48
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|10 (5)
|0.33
|Соргич Деян
|8
|0.27
|Шюрпф Паскаль
|4
|0.13
|Дорн Пиус
|4
|0.13
|Фрыдек Мартин
|3
|0.1
|Дрэгер Мохамед
|3
|0.1
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.1
|Шадер Софьян
|3
|0.1
|Бурч Марко
|3
|0.1
|Белоко Стефан
|2
|0.07
|Яшари Ардон
|1
|0.03
|Гентнер Кристиан
|1
|0.03
|Кадак Якуб
|1
|0.03
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.03
|Luke Breedijk
|1
|0.03
|Бека Исмаил
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
|Severin Ottiger
|0
|0
|Lars Villiger
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.2
|Буэсс Роман
|5 (3)
|0.17
|Samir Ramizi
|5 (1)
|0.17
|Ардаис Хоакин
|3
|0.1
|Родригес Франсиско III
|2
|0.07
|Буркарт Нишан
|2
|0.07
|Зайлер Штефан
|1
|0.03
|Камбери Флориан
|1
|0.03
|Samuel Ballet
|1
|0.03
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0.03
|Noe Holenstein
|1
|0.03
|Adrian Gantenbein
|0
|0
|Манзамби Нефтали
|0
|0
|Thibault Corbaz
|0
|0
|Крьезиу Хекуран
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Michael Goncalves
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|11
|0
|Дрэгер Мохамед
|7
|2
|Симани Денис
|8
|1
|Фрыдек Мартин
|6
|1
|Майер Макс
|5
|1
|Шадер Софьян
|3
|2
|Бека Исмаил
|6
|0
|Яшари Ардон
|4
|1
|Шюрпф Паскаль
|3
|1
|Дорн Пиус
|4
|0
|Бурч Марко
|4
|0
|Мюллер Мариус
|3
|0
|Severin Ottiger
|3
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0
|Эмини Лорик
|2
|0
|Lars Villiger
|2
|0
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Клиджэ Тибо
|1
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|10
|1
|Granit Lekaj
|7
|0
|Арнольд Ремо
|7
|0
|Диаби Сулейман
|5
|1
|Thibault Corbaz
|5
|0
|Michael Goncalves
|5
|0
|Гельми Рой
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Родригес Франсиско III
|3
|0
|Шмид Янник
|3
|0
|Абедини Эрис
|3
|0
|Зайлер Штефан
|3
|0
|Samuel Ballet
|3
|0
|Лтайеф Сайфалла
|3
|0
|Adrian Gantenbein
|3
|0
|Крьезиу Хекуран
|2
|0
|Камбери Флориан
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Буркарт Нишан
|2
|0
|Манзамби Нефтали
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Винтертур
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
10
8
Люцерн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Винтертур
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
21
Волевые поражения
23
9
Люцерн
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Винтертур
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
13
24
Волевые поражения
33
17
Голы по времени матча
Забито
23
14
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
2
9%
1
7%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
5
22%
5
36%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
5
22%
2
14%
76-90
Пропущено
20
30
10 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
15%
4
13%
1-15
4
20%
8
27%
16-30
3
15%
6
20%
31-45
1
5%
4
13%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
7
35%
5
17%
76-90
Забито
26
14
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
2
8%
3
21%
1-15
6
23%
3
21%
16-30
3
12%
1
7%
31-45
7
27%
3
21%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
4
15%
2
14%
76-90
Пропущено
19
25
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
16%
2
8%
1-15
2
11%
7
28%
16-30
5
26%
3
12%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
5
26%
6
24%
76-90
Забито
49
28
21 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
4
8%
4
14%
1-15
9
18%
6
21%
16-30
8
16%
6
21%
31-45
10
20%
6
21%
46-60
9
18%
2
7%
61-75
9
18%
4
14%
76-90
Пропущено
39
55
20 В 1-м тайме 30
19 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 24
6
15%
6
11%
1-15
6
15%
15
27%
16-30
8
21%
9
16%
31-45
2
5%
8
15%
46-60
5
13%
6
11%
61-75
12
31%
11
20%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2
Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2 Бохум - Люцерн 1:1 Люцерн - Майнц 1:5 Штутгарт - Люцерн 0:3 Фрайбург - Люцерн 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:0
Винтертур
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0
Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2 Винтертур - Дорнбирн 6:0 Винтертур - Линенсе 0:2 Лугано - Винтертур 3:1 Лугано - Винтертур 1:0 Люцерн - Винтертур 1:1
Результаты матчей
Люцерн
Винтертур
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:6
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
14 раз 93%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
6
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:0
6 раз 20%
1:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
22 раза 73%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
69
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
78
213
312
213
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
246
1317
228
723
228
228
129
129
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|17 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|16 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|10 (5)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Люцерн
|Белоко Стефан
|11
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 9
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7