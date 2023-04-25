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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Саутгемптон
 
Позже
Борнмут
Прогнозы 48
Саутгемптон 58.3% (28)
X 18.8% (9)
Борнмут 22.9% (11)
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Саутгемптон
Ничья
Борнмут
2.38
3.56
3.55
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История личных встреч

Саутгемптон
Борнмут

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

17 матчей

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
К
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ТМС
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
КC
2:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.71
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.7
1

Среднее время на гол

128
90

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.12
1.29

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

80
69

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 7 (1) 0.22
Адамс Че 5 0.16
Алькарас Карлос 3 0.09
Перро Ромен 2 0.06
Уолкотт Тео 2 0.06
Арибо Джо 2 0.06
Мара Секу 1 0.03
Армстронг Адам 1 0.03
Армстронг Стюарт 1 0.03
Чалета-Цар Дуе 1 0.03
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Лавия Ромео 1 0.03
Дженепо Мусса 0 0
Белла-Кочап Армель 0 0
Эльюнусси Мохамед 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 7 0.22
Соланке Доминик 5 0.16
Тавернер Маркус 4 0.13
Мур Киффер 4 0.13
Хефферсон Лерма 3 0.09
Энтони Джейдон 3 0.09
Сенеси Маркос 2 0.06
Уттара Данго 1 0.03
Кристи Райан 1 0.03
Винья Матиас 1 0.03
Кук Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Смит Адам 0 0
Ротуэлл Джо 0 0
Земура Джордан 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавия Ромео 7 0
Армстронг Стюарт 5 0
Уорд-Праус Джеймс 5 0
Салису Мохаммед 5 0
Лянко Войнович 4 0
Перро Ромен 4 0
Белла-Кочап Армель 4 0
Диалло Ибраима 4 0
Эльюнусси Мохамед 3 0
Беднарек Ян 3 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 3 0
Уокер-Питерс Кайл 3 0
Армстронг Адам 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Арибо Джо 2 0
Алькарас Карлос 2 0
Уолкотт Тео 1 0
Адамс Че 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Мара Секу 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 9 0
Мефам Крис 7 0
Биллинг Филип 5 0
Хефферсон Лерма 5 0
Нето Мурара 4 0
Сенеси Маркос 4 0
Стивенс Джек 3 0
Кук Льюис 3 0
Келли Ллойд 3 0
Кристи Райан 2 0
Стэйси Джек 2 0
Энтони Джейдон 2 0
О'Нил Гари 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Ротуэлл Джо 1 0
Мур Киффер 1 0
Соланке Доминик 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Земура Джордан 1 0
Уттара Данго 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Борнмут
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

14
10
Саутгемптон
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Борнмут
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

19
18

Волевые поражения

9
12
Саутгемптон
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
44% (14)
25% (8)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
Борнмут
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
38% (12)
22% (7)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

7
11

Волевые победы

20
22

Волевые поражения

23
22

Голы по времени матча

Забито

17
18
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
0
0%
3
17%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
2
12%
6
33%
46-60
5
29%
29%
2
11%
61-75
4
24%
3
17%
76-90

Пропущено

28
38
8 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
2
7%
5
13%
1-15
2
7%
6
16%
16-30
4
14%
8
21%
31-45
9
32%
3
8%
46-60
7
25%
6
16%
61-75
4
14%
10
26%
76-90

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
24 Не забивали 23
5
36%
1
6%
1-15
0
0%
6
38%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
2
14%
3
19%
76-90

Пропущено

24
22
15 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
1
4%
7
32%
1-15
5
21%
4
18%
16-30
9
38%
4
18%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
5
21%
3
14%
76-90

Забито

31
34
13 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 11
13 Не забивали 13
5
16%
4
12%
1-15
3
10%
8
24%
16-30
5
16%
2
6%
31-45
4
13%
9
26%
46-60
8
26%
5
15%
61-75
6
19%
6
18%
76-90

Пропущено

52
60
23 В 1-м тайме 34
29 Во 2-м тайме 26
22 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 25
3
6%
12
20%
1-15
7
13%
10
17%
16-30
13
25%
12
20%
31-45
11
21%
5
8%
46-60
9
17%
8
13%
61-75
9
17%
13
22%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Арсенал - Саутгемптон 3:3 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0
Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Лестер 1:0 Саутгемптон - Гримсби 1:2 Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2
Борнмут
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Борнмут - Вест Хэм 0:4 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2
Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0

Результаты матчей

Саутгемптон
Борнмут

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 41%
1
13 раз 41%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
0
15 раз 47%
1
7 раз 22%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
7
3
13
1.5
5
11
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
8
8
3
13
1.5
5
11
1
15
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
17
15
6
26
1.5
10
22
2
30
2.5
4
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 32 23 6 3 77 - 34 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Ньюкасл
 Заявка 31 16 11 4 54 - 25 59
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 16 5 11 58 - 51 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 32 15 6 11 45 - 41 51
7.
Ливерпуль
 Заявка 31 14 8 9 59 - 38 50
8.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
9.
Фулхэм
 Заявка 31 13 6 12 44 - 42 45
10.
Брентфорд
 Заявка 32 10 14 8 48 - 43 44
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 9 10 13 31 - 40 37
13.
Вест Хэм
 Заявка 31 9 7 15 33 - 41 34
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 9 7 16 27 - 44 34
15.
Борнмут
 Заявка 32 9 6 17 31 - 63 33
16.
Лидс
 Заявка 32 7 8 17 41 - 62 29
17.
Лестер
 Заявка 32 8 4 20 43 - 56 28
18.
Эвертон
 Заявка 32 6 10 16 24 - 46 28
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 32 6 9 17 26 - 59 27
20.
Саутгемптон
 Заявка 32 6 6 20 27 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 15 9 5 1 29 - 10 32
7.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
10.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 2 7 15 - 19 23
12.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
13.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 5 6 5 14 - 19 21
16.
Лидс
 Заявка 16 5 5 6 22 - 30 20
17.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Фулхэм
 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11.
Ливерпуль
 Заявка 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
13.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Лестер
 Заявка 16 4 1 11 24 - 35 13
16.
Вест Хэм
 Заявка 15 3 3 9 12 - 20 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (2)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Арсенал Мартинелли Габриэл 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Борнмут от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 апреля 2023, осталось 2 дня 13 часов 51 минуту.

    Главный судья: Инглэнд Даррен

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    • Прогнозы 48
    Саутгемптон 58.3% (28)
    X 18.8% (9)
    Борнмут 22.9% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Борнмут
    2.38
    3.56
    3.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Саутгемптон - Борнмут онлайн

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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Борнмут

    Исход игры
    Саутгемптон
    59.2% (29)
    Ничья
    18.4% (9)
    Борнмут
    22.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.92% (23)
    Меньше
    52.08% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    60.42% (29)
    Нет
    39.58% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Саутгемптон
    34.7% (17)
    1:0 Саутгемптон
    18.4% (9)
    1:1 Ничья
    14.3% (7)
    1:2 Борнмут
    10.2% (5)
    0:1 Борнмут
    8.2% (4)
    2:0 Саутгемптон
    4.1% (2)
    0:0 Ничья
    4.1% (2)
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