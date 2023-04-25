Тур: 33. Стадион: Сент-Мэрис. Главный судья: Инглэнд Даррен
Позже
История личных встреч
Саутгемптон
Борнмут
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
17 матчей
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.71
1.5
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.7
1
Среднее время на гол
128
90
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.12
1.29
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
80
69
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|7 (1)
|0.22
|Адамс Че
|5
|0.16
|Алькарас Карлос
|3
|0.09
|Перро Ромен
|2
|0.06
|Уолкотт Тео
|2
|0.06
|Арибо Джо
|2
|0.06
|Мара Секу
|1
|0.03
|Армстронг Адам
|1
|0.03
|Армстронг Стюарт
|1
|0.03
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.03
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.03
|Лавия Ромео
|1
|0.03
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Белла-Кочап Армель
|0
|0
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|7
|0.22
|Соланке Доминик
|5
|0.16
|Тавернер Маркус
|4
|0.13
|Мур Киффер
|4
|0.13
|Хефферсон Лерма
|3
|0.09
|Энтони Джейдон
|3
|0.09
|Сенеси Маркос
|2
|0.06
|Уттара Данго
|1
|0.03
|Кристи Райан
|1
|0.03
|Винья Матиас
|1
|0.03
|Кук Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Ротуэлл Джо
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавия Ромео
|7
|0
|Армстронг Стюарт
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|5
|0
|Салису Мохаммед
|5
|0
|Лянко Войнович
|4
|0
|Перро Ромен
|4
|0
|Белла-Кочап Армель
|4
|0
|Диалло Ибраима
|4
|0
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|Беднарек Ян
|3
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|3
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0
|Армстронг Адам
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Арибо Джо
|2
|0
|Алькарас Карлос
|2
|0
|Уолкотт Тео
|1
|0
|Адамс Че
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|9
|0
|Мефам Крис
|7
|0
|Биллинг Филип
|5
|0
|Хефферсон Лерма
|5
|0
|Нето Мурара
|4
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Стивенс Джек
|3
|0
|Кук Льюис
|3
|0
|Келли Ллойд
|3
|0
|Кристи Райан
|2
|0
|Стэйси Джек
|2
|0
|Энтони Джейдон
|2
|0
|О'Нил Гари
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Ротуэлл Джо
|1
|0
|Мур Киффер
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
Результаты матчей
Саутгемптон
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Борнмут
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
14
10
Саутгемптон
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Борнмут
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
19
18
Волевые поражения
9
12
Саутгемптон
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
44% (14)
25% (8)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
Борнмут
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
38% (12)
22% (7)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
7
11
Волевые победы
20
22
Волевые поражения
23
22
Голы по времени матча
Забито
17
18
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
0
0%
3
17%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
2
12%
6
33%
46-60
5
29%
29%
2
11%
61-75
4
24%
3
17%
76-90
Пропущено
28
38
8 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
2
7%
5
13%
1-15
2
7%
6
16%
16-30
4
14%
8
21%
31-45
9
32%
3
8%
46-60
7
25%
6
16%
61-75
4
14%
10
26%
76-90
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
24 Не забивали 23
5
36%
1
6%
1-15
0
0%
6
38%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
2
14%
3
19%
76-90
Пропущено
24
22
15 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
1
4%
7
32%
1-15
5
21%
4
18%
16-30
9
38%
4
18%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
5
21%
3
14%
76-90
Забито
31
34
13 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 11
13 Не забивали 13
5
16%
4
12%
1-15
3
10%
8
24%
16-30
5
16%
2
6%
31-45
4
13%
9
26%
46-60
8
26%
5
15%
61-75
6
19%
6
18%
76-90
Пропущено
52
60
23 В 1-м тайме 34
29 Во 2-м тайме 26
22 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 25
3
6%
12
20%
1-15
7
13%
10
17%
16-30
13
25%
12
20%
31-45
11
21%
5
8%
46-60
9
17%
8
13%
61-75
9
17%
13
22%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Арсенал - Саутгемптон 3:3 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0
Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Лестер 1:0 Саутгемптон - Гримсби 1:2 Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2
Борнмут
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Борнмут - Вест Хэм 0:4 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2
Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0
Результаты матчей
Саутгемптон
Борнмут
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
1
13 раз 41%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
0
15 раз 47%
1
7 раз 22%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Саутгемптон
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
97
313
511
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
88
313
511
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
1715
626
1022
230
428
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|77 - 34
|75
|2.
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|78 - 28
|70
|3.
|Заявка
|31
|16
|11
|4
|54 - 25
|59
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|46 - 37
|59
|5.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|58 - 51
|53
|6.
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|45 - 41
|51
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|59 - 38
|50
|8.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|54 - 37
|49
|9.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|44 - 42
|45
|10.
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|48 - 43
|44
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|30 - 33
|39
|12.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|31 - 40
|37
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|33 - 41
|34
|14.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|27 - 44
|34
|15.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|31 - 63
|33
|16.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|41 - 62
|29
|17.
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|43 - 56
|28
|18.
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|24 - 46
|28
|19.
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|26 - 59
|27
|20.
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|27 - 56
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|50 - 15
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 21
|39
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|39 - 13
|34
|5.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|33 - 20
|33
|6.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|29 - 10
|32
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 19
|29
|8.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|30 - 17
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 22
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|15 - 19
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 14
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 20
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 19
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 30
|20
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 23
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 20
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 21
|15
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 13
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 15
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 23
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 29
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|25 - 31
|20
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 26
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|12 - 26
|14
|14.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|15.
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|24 - 35
|13
|16.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|10 - 26
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|19 - 32
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 39
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|32 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|24 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|19 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (8)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|15 (5)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 9
Прогнозы на матч Саутгемптон - Борнмут
Исход игры
Саутгемптон
59.2% (29)
Ничья
18.4% (9)
Борнмут
22.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
47.92% (23)
Меньше
52.08% (25)
Обе команды забьют
Да
60.42% (29)
Нет
39.58% (19)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
34.7% (17)
1:0 Саутгемптон
18.4% (9)
1:1 Ничья
14.3% (7)
1:2 Борнмут
10.2% (5)
0:1 Борнмут
8.2% (4)
2:0 Саутгемптон
4.1% (2)
0:0 Ничья
4.1% (2)
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