Тур: 33. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Марринер Андре
История личных встреч
Эвертон
Ньюкасл
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 9 побед
26 матчей
50%
19.2%
30.8%
13 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.2%
42.3%
11.5%
12 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.85
1.38
Среднее время на гол
48
65
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.31
1.08
Среднее время на гол
68
83
Всего голов
41
32
Голов в среднем за матч
1.58
1.23
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макнил Дуайт
|4
|0.13
|Грэй Демарай
|4 (2)
|0.13
|Гордон Энтони
|3
|0.09
|Дукуре Абдулай
|2
|0.06
|Айуоби Алекс
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Коуди Конор
|1
|0.03
|Кин Майкл
|1
|0.03
|Онана Амаду
|1
|0.03
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.03
|Мопе Нил
|1
|0.03
|Мина Йерри
|1
|0.03
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0.03
|Симмс Эллис
|1
|0.03
|Гуэйе Идрисса
|0
|0
|Пикфорд Джордан
|0
|0
|Годфри Бен
|0
|0
|Гарнер Джеймс
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|11 (1)
|0.35
|Альмирон Мигель
|11
|0.35
|Исак Александр
|10 (2)
|0.32
|Жоэлинтон
|5
|0.16
|Уиллок Джо
|3
|0.1
|Гимараэс Бруно
|3
|0.1
|Мёрфи Джейкоб
|3
|0.1
|Вуд Крис
|2 (1)
|0.06
|Триппьер Киран
|1
|0.03
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.03
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|Шёр Фабиан
|1
|0.03
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|7
|0
|Онана Амаду
|7
|0
|Дукуре Абдулай
|5
|1
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|Гуэйе Идрисса
|5
|0
|Макнил Дуайт
|5
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Миколенко Виталий
|4
|0
|Холгейт Мэйсон
|2
|1
|Паттерсон Нэйтан
|3
|0
|Мопе Нил
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Дэвис Том
|3
|0
|Коуди Конор
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоэлинтон
|11
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Шёр Фабиан
|5
|0
|Поуп Ник
|3
|1
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Гимараэс Бруно
|4
|0
|Уилсон Каллум
|3
|0
|Альмирон Мигель
|2
|0
|Исак Александр
|2
|0
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Уиллок Джо
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Ньюкасл
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
0
7
Волевые поражения
7
3
Эвертон
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Ньюкасл
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
19
2
Волевые поражения
9
28
Эвертон
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Ньюкасл
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
Сухие победы
12
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
19
9
Волевые поражения
16
31
Голы по времени матча
Забито
14
24
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
4
29%
5
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
9
38%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
4
29%
5
21%
76-90
Пропущено
20
16
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
10%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
5
25%
2
13%
46-60
3
15%
3
19%
61-75
5
25%
4
25%
76-90
Забито
9
28
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
26 Не забивали 19
1
11%
4
14%
1-15
3
33%
6
21%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
2
22%
5
18%
46-60
2
22%
5
18%
61-75
1
11%
5
18%
76-90
Пропущено
27
11
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
4
15%
1
9%
16-30
8
30%
30%
1
9%
31-45
5
19%
3
27%
46-60
3
11%
3
27%
61-75
7
26%
1
9%
76-90
Забито
23
52
10 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 16
14 Не забивали 9
5
22%
9
17%
1-15
3
13%
6
12%
16-30
2
9%
12
23%
31-45
4
17%
8
15%
46-60
4
17%
7
13%
61-75
5
22%
10
19%
76-90
Пропущено
47
27
19 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 18
2
4%
4
15%
1-15
6
13%
3
11%
16-30
11
23%
4
15%
31-45
10
21%
5
19%
46-60
6
13%
6
22%
61-75
12
26%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1
Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Эвертон - Лидс 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Эвертон - Селтик 0:0
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Лидс 0:0
Результаты матчей
Эвертон
Ньюкасл
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
11 раз 69%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 47%
0
13 раз 41%
2
3 раза 9%
3
1 раз 3%
0
9 раз 29%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
123
115
78
115
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
106
313
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
229
428
1417
131
823
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|77 - 34
|75
|2.
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|78 - 28
|70
|3.
|Заявка
|31
|16
|11
|4
|54 - 25
|59
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|46 - 37
|59
|5.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|58 - 51
|53
|6.
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|45 - 41
|51
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|59 - 38
|50
|8.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|54 - 37
|49
|9.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|44 - 42
|45
|10.
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|48 - 43
|44
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|30 - 33
|39
|12.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|31 - 40
|37
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|33 - 41
|34
|14.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|27 - 44
|34
|15.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|31 - 63
|33
|16.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|41 - 62
|29
|17.
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|43 - 56
|28
|18.
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|24 - 46
|28
|19.
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|26 - 59
|27
|20.
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|27 - 56
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|50 - 15
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 21
|39
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|39 - 13
|34
|5.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|33 - 20
|33
|6.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|29 - 10
|32
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 19
|29
|8.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|30 - 17
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 22
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|15 - 19
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 14
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 20
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 19
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 30
|20
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 23
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 20
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 21
|15
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 13
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 15
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 23
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 29
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|25 - 31
|20
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 26
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|12 - 26
|14
|14.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|15.
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|24 - 35
|13
|16.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|10 - 26
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|19 - 32
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 39
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|32 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|24 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|19 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (8)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|15 (5)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 9
Прогнозы на матч Эвертон - Ньюкасл
Исход игры
Эвертон
19.6% (10)
Ничья
17.6% (9)
Ньюкасл
62.7% (32)
Тотал 2.5
Больше
46.94% (23)
Меньше
53.06% (26)
Обе команды забьют
Да
61.22% (30)
Нет
38.78% (19)
Популярный счёт
1:2 Ньюкасл
29.4% (15)
0:1 Ньюкасл
17.6% (9)
1:1 Ничья
13.7% (7)
0:2 Ньюкасл
9.8% (5)
2:1 Эвертон
7.8% (4)
1:0 Эвертон
5.9% (3)
1:3 Ньюкасл
3.9% (2)
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