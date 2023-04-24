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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Марринер Андре
Эвертон
 
Позже
Ньюкасл
Прогнозы 50
Эвертон 20% (10)
X 18% (9)
Ньюкасл 62% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Ньюкасл
4.90
3.84
1.82
Все Коэффициенты

История личных встреч

Эвертон
Ньюкасл

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 9 побед

26 матчей

50%
19.2%
30.8%
13 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
42.3%
11.5%
12 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.85
1.38

Среднее время на гол

48
65

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.31
1.08

Среднее время на гол

68
83

Всего голов

41
32

Голов в среднем за матч

1.58
1.23

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнил Дуайт 4 0.13
Грэй Демарай 4 (2) 0.13
Гордон Энтони 3 0.09
Дукуре Абдулай 2 0.06
Айуоби Алекс 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Коуди Конор 1 0.03
Кин Майкл 1 0.03
Онана Амаду 1 0.03
Коулмэн Шеймус 1 0.03
Мопе Нил 1 0.03
Мина Йерри 1 0.03
Калверт-Льюин Доминик 1 0.03
Симмс Эллис 1 0.03
Гуэйе Идрисса 0 0
Пикфорд Джордан 0 0
Годфри Бен 0 0
Гарнер Джеймс 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 11 (1) 0.35
Альмирон Мигель 11 0.35
Исак Александр 10 (2) 0.32
Жоэлинтон 5 0.16
Уиллок Джо 3 0.1
Гимараэс Бруно 3 0.1
Мёрфи Джейкоб 3 0.1
Вуд Крис 2 (1) 0.06
Триппьер Киран 1 0.03
Сен-Максимен Аллан 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Шёр Фабиан 1 0.03

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 7 0
Онана Амаду 7 0
Дукуре Абдулай 5 1
Тарковски Джеймс 6 0
Гуэйе Идрисса 5 0
Макнил Дуайт 5 0
Пикфорд Джордан 4 0
Миколенко Виталий 4 0
Холгейт Мэйсон 2 1
Паттерсон Нэйтан 3 0
Мопе Нил 3 0
Грэй Демарай 3 0
Дэвис Том 3 0
Коуди Конор 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Годфри Бен 2 0
Коулмэн Шеймус 1 0
Мина Йерри 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Прайс Айзек 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 11 0
Триппьер Киран 5 0
Шёр Фабиан 5 0
Поуп Ник 3 1
Бёрн Дэн 4 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Гимараэс Бруно 4 0
Уилсон Каллум 3 0
Альмирон Мигель 2 0
Исак Александр 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Ботман Свен 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Уиллок Джо 1 0

Результаты матчей

Эвертон
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Ньюкасл
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

7
3
Эвертон
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Ньюкасл
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

19
2

Волевые поражения

9
28
Эвертон
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Ньюкасл
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)

Сухие победы

12
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

19
9

Волевые поражения

16
31

Голы по времени матча

Забито

14
24
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
4
29%
5
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
9
38%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
4
29%
5
21%
76-90

Пропущено

20
16
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
10%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
5
25%
2
13%
46-60
3
15%
3
19%
61-75
5
25%
4
25%
76-90

Забито

9
28
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
26 Не забивали 19
1
11%
4
14%
1-15
3
33%
6
21%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
2
22%
5
18%
46-60
2
22%
5
18%
61-75
1
11%
5
18%
76-90

Пропущено

27
11
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
4
15%
1
9%
16-30
8
30%
30%
1
9%
31-45
5
19%
3
27%
46-60
3
11%
3
27%
61-75
7
26%
1
9%
76-90

Забито

23
52
10 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 16
14 Не забивали 9
5
22%
9
17%
1-15
3
13%
6
12%
16-30
2
9%
12
23%
31-45
4
17%
8
15%
46-60
4
17%
7
13%
61-75
5
22%
10
19%
76-90

Пропущено

47
27
19 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 18
2
4%
4
15%
1-15
6
13%
3
11%
16-30
11
23%
4
15%
31-45
10
21%
5
19%
46-60
6
13%
6
22%
61-75
12
26%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1
Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Эвертон - Лидс 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Эвертон - Селтик 0:0
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Лидс 0:0

Результаты матчей

Эвертон
Ньюкасл

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
11 раз 69%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 47%
0
13 раз 41%
2
3 раза 9%
3
1 раз 3%
0
9 раз 29%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
3
1
15
1.5
7
8
1
15
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
10
6
3
13
1.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
22
9
4
28
1.5
14
17
1
31
2.5
8
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 32 23 6 3 77 - 34 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Ньюкасл
 Заявка 31 16 11 4 54 - 25 59
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 16 5 11 58 - 51 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 32 15 6 11 45 - 41 51
7.
Ливерпуль
 Заявка 31 14 8 9 59 - 38 50
8.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
9.
Фулхэм
 Заявка 31 13 6 12 44 - 42 45
10.
Брентфорд
 Заявка 32 10 14 8 48 - 43 44
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 9 10 13 31 - 40 37
13.
Вест Хэм
 Заявка 31 9 7 15 33 - 41 34
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 9 7 16 27 - 44 34
15.
Борнмут
 Заявка 32 9 6 17 31 - 63 33
16.
Лидс
 Заявка 32 7 8 17 41 - 62 29
17.
Лестер
 Заявка 32 8 4 20 43 - 56 28
18.
Эвертон
 Заявка 32 6 10 16 24 - 46 28
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 32 6 9 17 26 - 59 27
20.
Саутгемптон
 Заявка 32 6 6 20 27 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 15 9 5 1 29 - 10 32
7.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
10.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 2 7 15 - 19 23
12.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
13.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 5 6 5 14 - 19 21
16.
Лидс
 Заявка 16 5 5 6 22 - 30 20
17.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Фулхэм
 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11.
Ливерпуль
 Заявка 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
13.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Лестер
 Заявка 16 4 1 11 24 - 35 13
16.
Вест Хэм
 Заявка 15 3 3 9 12 - 20 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (2)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Арсенал Мартинелли Габриэл 15 (5)
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Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 апреля 2023, осталось 2 дня 13 часов 50 минут.

    Главный судья: Марринер Андре

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Ньюкасл.
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    • Прогнозы 50
    Эвертон 20% (10)
    X 18% (9)
    Ньюкасл 62% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Ньюкасл
    4.90
    3.84
    1.82
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    Где смотреть матч Эвертон - Ньюкасл онлайн

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    Прогнозы на матч Эвертон - Ньюкасл

    Исход игры
    Эвертон
    19.6% (10)
    Ничья
    17.6% (9)
    Ньюкасл
    62.7% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.94% (23)
    Меньше
    53.06% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    61.22% (30)
    Нет
    38.78% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    29.4% (15)
    0:1 Ньюкасл
    17.6% (9)
    1:1 Ничья
    13.7% (7)
    0:2 Ньюкасл
    9.8% (5)
    2:1 Эвертон
    7.8% (4)
    1:0 Эвертон
    5.9% (3)
    1:3 Ньюкасл
    3.9% (2)
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