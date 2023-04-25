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История личных встреч
Фиорентина
Кремонезе
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
5
2
Среднее время на гол
18
45
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2.5
1.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
36
51
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йович Лука
|1
|0.33
|Барак Антонин
|1
|0.33
|Иконе Жонатан
|1
|0.33
|Кабрал Артур
|1
|0.33
|Гонсалес Николас
|1 (1)
|0.33
|Бираги Кристиано
|0
|0
|Раньери Лука
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окереке Давид
|2
|0.4
|Серникола Леонардо
|2
|0.4
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.4
|Пикель Шарль
|1
|0.2
|Квальята Джакомо
|1
|0.2
|Дессерс Сириль
|1 (1)
|0.2
|Аскасибар Сантьяго
|0
|0
|Буонаюто Кристиан
|0
|0
|Дзанимачча Лука
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серникола Леонардо
|1
|1
|Айву Эмануэль
|1
|1
|Васкес Хоан
|2
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Эскаланте Гонсало
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Буонаюто Кристиан
|1
|0
|Дессерс Сириль
|1
|0
|Сарр Мухамаду
|1
|0
|Окереке Давид
|1
|0
|Валери Эмануэле
|1
|0
|Квальята Джакомо
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кремонезе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
0
0
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кремонезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
6
Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кремонезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
0
0%
2
33%
91-120
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
0
0%
2
22%
91-120
Пропущено
1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
100%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4
Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Лацио - Фиорентина 1:1
Кремонезе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2
Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1 Наполи - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Монца 2:3 Верона - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Ювентус 0:1
Результаты матчей
Фиорентина
Кремонезе
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Бари
|Хеддира Валид
|5
|ФералпиСало
|Силигарди Лука
|3
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|Специя
|Стрелец Давид
|3
|Монца
|Валоти Матиа
|3
|Ювентус
|Куадрадо Хуан
|1 2
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|1 1
|Сампдория
|Мурильо Джейсон
|1 1
|Торино
|Джиджи Коффи
|1 1
|Кремонезе
|Серникола Леонардо
|1 1
Прогнозы на матч Фиорентина - Кремонезе
Исход игры
Фиорентина
98.1% (52)
Ничья
0% (0)
Кремонезе
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (21)
Меньше
57.14% (28)
Обе команды забьют
Да
34.69% (17)
Нет
65.31% (32)
Популярный счёт
2:0 Фиорентина
35.8% (19)
2:1 Фиорентина
22.6% (12)
1:0 Фиорентина
15.1% (8)
3:0 Фиорентина
5.7% (3)
3:1 Фиорентина
5.7% (3)
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