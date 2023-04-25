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  4. Кубок 2022-2023

Италия: Кубок
2022-2023

Фиорентина
 
Позже
Кремонезе
Прогнозы 51
Фиорентина 98% (50)
X 0% (0)
Кремонезе 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Кремонезе
10.00
5.25
9.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Фиорентина
Кремонезе

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:2
СA
0:2
СA
3:2
ТМС
7:1

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
51

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йович Лука 1 0.33
Барак Антонин 1 0.33
Иконе Жонатан 1 0.33
Кабрал Артур 1 0.33
Гонсалес Николас 1 (1) 0.33
Бираги Кристиано 0 0
Раньери Лука 0 0
Терзич Алекса 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 2 0.4
Серникола Леонардо 2 0.4
Афена-Гьян Феликс 2 0.4
Пикель Шарль 1 0.2
Квальята Джакомо 1 0.2
Дессерс Сириль 1 (1) 0.2
Аскасибар Сантьяго 0 0
Буонаюто Кристиан 0 0
Дзанимачча Лука 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серникола Леонардо 1 1
Айву Эмануэль 1 1
Васкес Хоан 2 0
Мейте Суалихо 1 0
Эскаланте Гонсало 1 0
Феррари Алекс 1 0
Буонаюто Кристиан 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Сарр Мухамаду 1 0
Окереке Давид 1 0
Валери Эмануэле 1 0
Квальята Джакомо 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кремонезе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

0
0
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кремонезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
6
Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кремонезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
0
0%
2
22%
91-120

Пропущено

1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
100%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4
Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Лацио - Фиорентина 1:1
Кремонезе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2
Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1 Наполи - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Монца 2:3 Верона - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Ювентус 0:1

Результаты матчей

Фиорентина
Кремонезе

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
4
1
1/8 финала
2 Ювентус
1 Монца
1 Лацио
0 Болонья
2 Интер Милан
1 Парма
5 Аталанта
2 Специя
1 Рома
0 Дженоа
6 Наполи
7 Кремонезе
1 Фиорентина
0 Сампдория
0 Милан
1 Торино
1/4 финала
1 Ювентус
0 Лацио
1 Интер Милан
0 Аталанта
1 Рома
2 Кремонезе
2 Фиорентина
1 Торино
1/2 финала
1 Ювентус
1 Интер Милан
0 Кремонезе
2 Фиорентина
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 5
ФералпиСало Силигарди Лука 3
Палермо Брунори Маттео 3
Специя Стрелец Давид 3
Монца Валоти Матиа 3
Весь список

Топ нарушителей
Ювентус Куадрадо Хуан 1 2
Интер Милан Лукаку Ромелу 1 1
Сампдория Мурильо Джейсон 1 1
Торино Джиджи Коффи 1 1
Кремонезе Серникола Леонардо 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Кремонезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 апреля 2023, осталось 2 дня 14 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 51
    Фиорентина 98% (50)
    X 0% (0)
    Кремонезе 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Кремонезе
    10.00
    5.25
    9.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фиорентина - Кремонезе онлайн

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    Прогнозы на матч Фиорентина - Кремонезе

    Исход игры
    Фиорентина
    98.1% (52)
    Ничья
    0% (0)
    Кремонезе
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (21)
    Меньше
    57.14% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    34.69% (17)
    Нет
    65.31% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Фиорентина
    35.8% (19)
    2:1 Фиорентина
    22.6% (12)
    1:0 Фиорентина
    15.1% (8)
    3:0 Фиорентина
    5.7% (3)
    3:1 Фиорентина
    5.7% (3)
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    Фиорентина
    Кремонезе
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