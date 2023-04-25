Тур: 33. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Тейлор Энтони
Позже
История личных встреч
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед
22 матча
100%
0 побед 0 ничьих 22 победы
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 16 побед
36 матчей
19.4%
19.4%
61.2%
7 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
25%
38.9%
36.1%
9 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
4 победы 16 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
23
Голов в среднем за матч
1
1.15
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
39
21
Голов в среднем за матч
1.95
1.31
Среднее время на гол
46
68
Всего голов
55
44
Голов в среднем за матч
1.53
1.22
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
58
73
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|24 (4)
|0.75
|Хын-Мин Сон
|8
|0.25
|Бентанкур Родриго
|5
|0.16
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0.13
|Кулушевски Деян
|2
|0.06
|Дэвис Бен
|2
|0.06
|Дайер Эрик
|2
|0.06
|Эмерсон Жуниор
|2
|0.06
|Сессеньон Райан
|2
|0.06
|Перишич Иван
|1
|0.03
|Порро Педро
|1
|0.03
|Доэрти Мэтт
|1
|0.03
|Скипп Оливер
|1
|0.03
|Данджума Арно
|1
|0.03
|Ришарлисон
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|15
|0.5
|Фернандеш Бруну
|5 (1)
|0.17
|Санчо Джедон
|4
|0.13
|Марсьяль Антони
|4 (1)
|0.13
|Антони
|4
|0.13
|Каземиро Карлос
|2
|0.07
|Гарначо Алехандро
|2
|0.07
|Фред Сантос
|2
|0.07
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Шоу Люк
|1
|0.03
|Далот Диогу
|1
|0.03
|Роналду Криштиану
|1
|0.03
|Мактоминай Скотт
|1
|0.03
|Мартинес Лисандро
|1
|0.03
|Забитцер Марсель
|0
|0
|Вегхорст Ваут
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|9
|1
|Бентанкур Родриго
|8
|0
|Перишич Иван
|6
|0
|Скипп Оливер
|6
|0
|Кейн Гарри
|5
|0
|Биссума Ив
|5
|0
|Дайер Эрик
|4
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0
|Сессеньон Райан
|4
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|1
|Антонио Конте
|2
|1
|Дэвис Бен
|3
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Кулушевски Деян
|2
|0
|Стеллини Кристиан
|0
|1
|Лукас Моура
|0
|1
|Хын-Мин Сон
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|5
|2
|Мактоминай Скотт
|7
|0
|Фернандеш Бруну
|6
|0
|Шоу Люк
|6
|0
|Мартинес Лисандро
|6
|0
|Фред Сантос
|5
|0
|Далот Диогу
|5
|0
|Антони
|4
|0
|Магуайр Гарри
|4
|0
|Эриксен Кристиан
|3
|0
|Маласиа Тирелл
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Гарначо Алехандро
|2
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Манчестер Юнайтед
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
5
7
Тоттенхэм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Манчестер Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
20
3
Волевые поражения
19
27
Тоттенхэм
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
25% (8)
22% (7)
Манчестер Юнайтед
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
37% (11)
47% (14)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
30
5
Волевые поражения
24
34
Голы по времени матча
Забито
33
18
12 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
5
15%
2
11%
1-15
4
12%
2
11%
16-30
3
9%
3
17%
31-45
6
18%
3
17%
46-60
7
21%
0
0%
61-75
8
24%
8
44%
76-90
Пропущено
20
30
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
20%
5
17%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
8
40%
6
20%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
2
10%
6
20%
61-75
4
20%
6
20%
76-90
Забито
24
27
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
2
8%
1
4%
1-15
1
4%
6
22%
16-30
5
21%
3
11%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
9
38%
8
30%
30%
61-75
3
13%
4
15%
76-90
Пропущено
32
8
13 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
4
13%
1
13%
1-15
7
22%
1
13%
16-30
2
6%
1
13%
31-45
8
25%
2
25%
46-60
4
13%
1
13%
61-75
7
22%
2
25%
76-90
Забито
57
45
20 В 1-м тайме 17
37 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 18
4 Не забивали 7
7
12%
3
7%
1-15
5
9%
8
18%
16-30
8
14%
6
13%
31-45
10
18%
8
18%
46-60
16
28%
8
18%
61-75
11
19%
12
27%
76-90
Пропущено
52
38
25 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 16
8
15%
6
16%
1-15
7
13%
4
11%
16-30
10
19%
7
18%
31-45
10
19%
6
16%
46-60
6
12%
7
18%
61-75
11
21%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1
Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Тоттенхэм - Портсмут 1:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2
Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1
Результаты матчей
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 34%
2
10 раз 31%
0
4 раза 13%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
2
11 раз 37%
1
9 раз 30%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
132
106
105
412
411
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
123
79
69
313
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
284
Больше Меньше
255
1715
1614
725
525
428
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|23
|6
|3
|77 - 34
|75
|2.
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|78 - 28
|70
|3.
|Заявка
|31
|16
|11
|4
|54 - 25
|59
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|46 - 37
|59
|5.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|58 - 51
|53
|6.
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|45 - 41
|51
|7.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|59 - 38
|50
|8.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|54 - 37
|49
|9.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|44 - 42
|45
|10.
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|48 - 43
|44
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|30 - 33
|39
|12.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|31 - 40
|37
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|33 - 41
|34
|14.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|27 - 44
|34
|15.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|31 - 63
|33
|16.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|41 - 62
|29
|17.
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|43 - 56
|28
|18.
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|24 - 46
|28
|19.
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|26 - 59
|27
|20.
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|27 - 56
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|50 - 15
|40
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 21
|39
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|39 - 13
|34
|5.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|33 - 20
|33
|6.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|29 - 10
|32
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 19
|29
|8.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|30 - 17
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|23 - 22
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|15 - 19
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 14
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 20
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 19
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 30
|20
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 23
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 20
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 21
|15
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|32 - 13
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 15
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 23
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 29
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 22
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|25 - 31
|20
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 26
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|12 - 26
|14
|14.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|15.
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|24 - 35
|13
|16.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 20
|12
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|10 - 26
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|19 - 32
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|7 - 39
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|32 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|24 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|19 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (8)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|15 (5)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 9
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Тоттенхэм
14.6% (7)
Ничья
31.3% (15)
Манчестер Юнайтед
54.2% (26)
Тотал 2.5
Больше
64.44% (29)
Меньше
35.56% (16)
Обе команды забьют
Да
88.89% (40)
Нет
11.11% (5)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
35.4% (17)
1:1 Ничья
22.9% (11)
2:2 Ничья
8.3% (4)
2:1 Тоттенхэм
8.3% (4)
1:0 Тоттенхэм
4.2% (2)
0:1 Манчестер Юнайтед
4.2% (2)
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