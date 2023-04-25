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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Тоттенхэм
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 48
Тоттенхэм 14.6% (7)
X 31.3% (15)
Манчестер Юнайтед 54.2% (26)
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Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Манчестер Юнайтед
2.85
3.82
3.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед

22 матча

100%
0 побед 0 ничьих 22 победы

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 16 побед

36 матчей

19.4%
19.4%
61.2%
7 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

25%
38.9%
36.1%
9 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
4 победы 16 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
МКЧ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
КC
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
5:2
КC
0:0
К
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
К
3:1

Голы

Всего голов

16
23

Голов в среднем за матч

1
1.15

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

39
21

Голов в среднем за матч

1.95
1.31

Среднее время на гол

46
68

Всего голов

55
44

Голов в среднем за матч

1.53
1.22

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

58
73

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 24 (4) 0.75
Хын-Мин Сон 8 0.25
Бентанкур Родриго 5 0.16
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0.13
Кулушевски Деян 2 0.06
Дэвис Бен 2 0.06
Дайер Эрик 2 0.06
Эмерсон Жуниор 2 0.06
Сессеньон Райан 2 0.06
Перишич Иван 1 0.03
Порро Педро 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Скипп Оливер 1 0.03
Данджума Арно 1 0.03
Ришарлисон 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Хиль Бриан 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 15 0.5
Фернандеш Бруну 5 (1) 0.17
Санчо Джедон 4 0.13
Марсьяль Антони 4 (1) 0.13
Антони 4 0.13
Каземиро Карлос 2 0.07
Гарначо Алехандро 2 0.07
Фред Сантос 2 0.07
Эриксен Кристиан 1 0.03
Шоу Люк 1 0.03
Далот Диогу 1 0.03
Роналду Криштиану 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Мартинес Лисандро 1 0.03
Забитцер Марсель 0 0
Вегхорст Ваут 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 9 1
Бентанкур Родриго 8 0
Перишич Иван 6 0
Скипп Оливер 6 0
Кейн Гарри 5 0
Биссума Ив 5 0
Дайер Эрик 4 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0
Сессеньон Райан 4 0
Эмерсон Жуниор 2 1
Антонио Конте 2 1
Дэвис Бен 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Ришарлисон 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Стеллини Кристиан 0 1
Лукас Моура 0 1
Хын-Мин Сон 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Хиль Бриан 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 5 2
Мактоминай Скотт 7 0
Фернандеш Бруну 6 0
Шоу Люк 6 0
Мартинес Лисандро 6 0
Фред Сантос 5 0
Далот Диогу 5 0
Антони 4 0
Магуайр Гарри 4 0
Эриксен Кристиан 3 0
Маласиа Тирелл 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Вегхорст Ваут 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Манчестер Юнайтед
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

5
7
Тоттенхэм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Манчестер Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

20
3

Волевые поражения

19
27
Тоттенхэм
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
25% (8)
22% (7)
Манчестер Юнайтед
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
37% (11)
47% (14)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

30
5

Волевые поражения

24
34

Голы по времени матча

Забито

33
18
12 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
5
15%
2
11%
1-15
4
12%
2
11%
16-30
3
9%
3
17%
31-45
6
18%
3
17%
46-60
7
21%
0
0%
61-75
8
24%
8
44%
76-90

Пропущено

20
30
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
20%
5
17%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
8
40%
6
20%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
2
10%
6
20%
61-75
4
20%
6
20%
76-90

Забито

24
27
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
2
8%
1
4%
1-15
1
4%
6
22%
16-30
5
21%
3
11%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
9
38%
8
30%
30%
61-75
3
13%
4
15%
76-90

Пропущено

32
8
13 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
4
13%
1
13%
1-15
7
22%
1
13%
16-30
2
6%
1
13%
31-45
8
25%
2
25%
46-60
4
13%
1
13%
61-75
7
22%
2
25%
76-90

Забито

57
45
20 В 1-м тайме 17
37 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 18
4 Не забивали 7
7
12%
3
7%
1-15
5
9%
8
18%
16-30
8
14%
6
13%
31-45
10
18%
8
18%
46-60
16
28%
8
18%
61-75
11
19%
12
27%
76-90

Пропущено

52
38
25 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 16
8
15%
6
16%
1-15
7
13%
4
11%
16-30
10
19%
7
18%
31-45
10
19%
6
16%
46-60
6
12%
7
18%
61-75
11
21%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1
Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Тоттенхэм - Портсмут 1:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2
Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1

Результаты матчей

Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
2
10 раз 31%
0
4 раза 13%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
2
11 раз 37%
1
9 раз 30%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
2
10
6
1.5
10
5
4
12
2.5
4
11
3
13
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
3
7
9
1.5
6
9
3
13
2.5
1
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
4
0.5
Больше Меньше
25
5
17
15
1.5
16
14
7
25
2.5
5
25
4
28
3.5
1
31
4.5
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 32 23 6 3 77 - 34 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 30 22 4 4 78 - 28 70
3.
Ньюкасл
 Заявка 31 16 11 4 54 - 25 59
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 18 5 7 46 - 37 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 16 5 11 58 - 51 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 32 15 6 11 45 - 41 51
7.
Ливерпуль
 Заявка 31 14 8 9 59 - 38 50
8.
Брайтон
 Заявка 29 14 7 8 54 - 37 49
9.
Фулхэм
 Заявка 31 13 6 12 44 - 42 45
10.
Брентфорд
 Заявка 32 10 14 8 48 - 43 44
11.
Челси
 Заявка 31 10 9 12 30 - 33 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 9 10 13 31 - 40 37
13.
Вест Хэм
 Заявка 31 9 7 15 33 - 41 34
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 9 7 16 27 - 44 34
15.
Борнмут
 Заявка 32 9 6 17 31 - 63 33
16.
Лидс
 Заявка 32 7 8 17 41 - 62 29
17.
Лестер
 Заявка 32 8 4 20 43 - 56 28
18.
Эвертон
 Заявка 32 6 10 16 24 - 46 28
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 32 6 9 17 26 - 59 27
20.
Саутгемптон
 Заявка 32 6 6 20 27 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 13 1 1 50 - 15 40
2.
Арсенал
 Заявка 16 12 3 1 45 - 21 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 39 - 13 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 11 0 5 33 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 15 9 5 1 29 - 10 32
7.
Астон Вилла
 Заявка 16 9 2 5 28 - 19 29
8.
Брентфорд
 Заявка 16 7 7 2 30 - 17 28
9.
Фулхэм
 Заявка 16 7 4 5 23 - 22 25
10.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 2 7 15 - 19 23
12.
Челси
 Заявка 16 6 5 5 17 - 14 23
13.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 5 6 5 14 - 19 21
16.
Лидс
 Заявка 16 5 5 6 22 - 30 20
17.
Борнмут
 Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
18.
Эвертон
 Заявка 16 5 3 8 14 - 20 18
19.
Лестер
 Заявка 16 4 3 9 19 - 21 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 2 4 10 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 11 3 2 32 - 13 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 7 6 3 25 - 15 27
4.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 29 - 23 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 29 23
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 6 4 6 17 - 22 22
7.
Фулхэм
 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
8.
Тоттенхэм
 Заявка 16 5 5 6 25 - 31 20
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 4 4 8 17 - 21 16
11.
Ливерпуль
 Заявка 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Брентфорд
 Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
13.
Саутгемптон
 Заявка 16 4 2 10 12 - 26 14
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 2 10 16 - 40 14
15.
Лестер
 Заявка 16 4 1 11 24 - 35 13
16.
Вест Хэм
 Заявка 15 3 3 9 12 - 20 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
18.
Эвертон
 Заявка 16 1 7 8 10 - 26 10
19.
Лидс
 Заявка 16 2 3 11 19 - 32 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 1 3 12 7 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 32 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 24 (2)
Брентфорд Тони Айвен 19 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (8)
Арсенал Мартинелли Габриэл 15 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 апреля 2023, осталось 2 дня 14 часов 20 минут.

    Главный судья: Тейлор Энтони

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 35.4% пользователей.
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    • Прогнозы 48
    Тоттенхэм 14.6% (7)
    X 31.3% (15)
    Манчестер Юнайтед 54.2% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    2.85
    3.82
    3.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Тоттенхэм
    14.6% (7)
    Ничья
    31.3% (15)
    Манчестер Юнайтед
    54.2% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.44% (29)
    Меньше
    35.56% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (40)
    Нет
    11.11% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    35.4% (17)
    1:1 Ничья
    22.9% (11)
    2:2 Ничья
    8.3% (4)
    2:1 Тоттенхэм
    8.3% (4)
    1:0 Тоттенхэм
    4.2% (2)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    4.2% (2)
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    Манчестер Юнайтед
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