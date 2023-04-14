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  4. Суперлига. Группа аутсайдеров 2022-2023

Румыния: Суперлига. Группа аутсайдеров

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
УТА Арад
0:2
Конец матча
Ботошани
0'
11' Желтая карточка
Антон Паул
0:1
12' Гол
Майлат Себастьян
29' Желтая карточка
Victor Dican
0:2
35' Гол
Майлат Себастьян
41' Желтая карточка
Уббинк Корнелис
57' Желтая карточка
Майлат Себастьян
59' Желтая карточка
Патаке Андрей
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Цигэнашу Александр
90' Желтая карточка
Бурлаку Андрей
90'+5
13
Кучер
Даниил
2
Бензар
Ромарио
4
Бенга
Александру
22
Ходжалари
Эрион
11
Роджер
VII
14
Антон
Паул
19
Батха
Идриз
17
Постолаки
Вирджилиу
20
Уббинк
Корнелис
55
Поп
Рареш
9
Милошевич
Стефан
II
68
Дукан
Рэзван
28
Петро
Чарльз
32
Шерони
Алин
40
Пий
Джуниор
30
Цигэнашу
Александр
6
Victor
Dican
77
Andrei
Dragu
4
Иванов
Антоний
8
Флореску
Эдуард
7
Майлат
Себастьян
10
Роман
Михай
V
УТА Арад
Ботошани

История личных встреч

УТА Арад
Ботошани

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
3:1
С
1:2
Л1ГБ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Постолаки Вирджилиу 1 0.25
Уббинк Корнелис 1 0.25
Милошевич Стефан II 1 0.25
Роджер VII 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майлат Себастьян 4 1
Камара Секу 1 0.25
Мбоко Айртон 0 0
Andrei Dragu 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антон Паул 2 0
Уббинк Корнелис 2 0
Поп Рареш 2 0
Вукчевич Марко 1 0
Батха Идриз 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Victor Dican 2 0
Патаке Андрей 1 0
Майлат Себастьян 1 0
Роман Михай V 1 0
Иванов Антоний 1 0
Бурлаку Андрей 1 0
Пий Джуниор 1 0

Результаты матчей

УТА Арад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ботошани
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
УТА Арад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ботошани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2
УТА Арад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ботошани
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
33%
1
20%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Волунтари - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 УТА Арад - Университатя 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 1:0
Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Стяуа 3:1 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Ботошани 3:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Миовени 1:2 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 Мюнхен-1860 - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Университатя - УТА Арад 0:0 Миовени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Сепси 1:4 УТА Арад - Вршац 2:0
Ботошани
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ботошани - Арджеш 1:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 Поли Яссы - Ботошани 1:2 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0
Ботошани - Миовени 1:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Ботошани 2:0 Ботошани - Сепси 1:1 УТА Арад - Ботошани 3:1 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Арджеш - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Ботошани - Шамахы 1:0 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Стяуа - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Стяуа 0:2 Вииторул Констанца - Ботошани 8:0

Результаты матчей

УТА Арад
Ботошани

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

УТА Арад
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 3 3 0 0 4 - 0 27
2.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 9 - 5 27
3.
Ботошани
 4 3 1 0 5 - 1 26
4.
Волунтари
 4 1 3 0 7 - 5 23
5.
Германнштадт
 3 1 2 0 4 - 3 21
6.
Университатя
 3 1 0 2 3 - 5 20
7.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 2 - 3 19
8.
УТА Арад
 4 1 1 2 3 - 4 18
9.
Арджеш
 3 0 0 3 0 - 5 14
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 6 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 2 2 0 0 3 - 0 24
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 6 - 4 24
3.
Ботошани
 2 2 0 0 2 - 0 22
4.
Университатя
 2 1 0 1 3 - 3 20
5.
Волунтари
 2 0 2 0 2 - 2 19
6.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Германнштадт
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Миовени
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Киндия Тырговиште
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Арджеш
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 20
2.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 1 - 1 19
3.
УТА Арад
 2 0 1 1 1 - 2 15
4.
Арджеш
 2 0 0 2 0 - 3 14
5.
Миовени
 2 0 0 2 0 - 5 11
6.
Волунтари
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Ботошани
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Университатя
 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
  • — Вылет в Лигу II

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Кицу Аурелиан 4
Ботошани Майлат Себастьян 4
Университатя Крайова Бауса Хуан 2 (1)
Волунтари Немец Адам 2
Университатя Крайова Constantin Albu 2
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 3
Петролул Плоешти Папп Пол 2
УТА Арад Антон Паул 2
УТА Арад Уббинк Корнелис 2
Германнштадт Петреску Петришор 2
Весь список
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