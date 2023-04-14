Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Rares Pop. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Петро Чарльз создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Петро Чарльз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Бензар Ромарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Флореску Эдуард решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

42' Уббинк Корнелис получил желтую карточку от судьи

41' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Уббинк Корнелис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Кучер Даниил взял и забрал мяч на выходе

38' Бенга Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ботошани будет все-таки засчитан.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

35' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Г О О О О Л - Майлат Себастьян из команды Ботошани правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

35' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Andrei Dragu не смог попасть в створ ударом издали

34' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Флореску Эдуард не смог попасть в створ ударом издали

32' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

30' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Ботошани

28' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

23' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Ботошани

23' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Матч возобновлен

19' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Кучер Даниил взял и забрал мяч на выходе

17' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Rares Pop выиграл воздушное противоборство у Andrei Dragu

16' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

16' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

15' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Ботошани

13' Команда Ботошани забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Г О О О О Л - Майлат Себастьян забивает ударом с правой ноги!

11' Антон Паул получил желтую карточку от судьи

10' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Ботошани

9' Rares Pop оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Rares Pop создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Батха Идриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Пий Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Бензар Ромарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Майлат Себастьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

2' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

2' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ботошани начинает с центра поля