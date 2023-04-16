Тур: 4. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Marian Barbu
0:2
Первый тайм: 42'
0'
0:1
10' ГолКипчу Александру
0:2
16' ГолНистор Дан
33' Желтая карточкаИробисо Кристиан Окечукву
Ход матча
10'
0:1
16'
0:2
38'
Владение мячом
4
Папп
Пол
71
Seniko
Doua
8
Жаир
11
Сэто
Такаюки
98
Брату
Марио
71
Мартич
Иван
18
Илие
Флорин
16
Филип
Иоан
94
Бик
Овидиу
22
Горанов
Иван
19
Нистор
Дан
93
Тьям
Мамаду
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaЗащитник
- Защитник
-
8 ЖаирПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
98 Брату МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Борца ФлоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
71 Мартич ИванЗащитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Защитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
22 Горанов ИванПолузащитник
-
19 Нистор ДанПолузащитник
- Нападающий
-
93 Тьям МамадуНападающий
- Запасные игроки
-
23 Илиев ПламенВратарь
-
24 Триф РазванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш ЖозеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Петролул Плоешти
Университатя
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
21 матч
52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
19
Голов в среднем за матч
1.18
1.58
Среднее время на гол
76
56
Всего голов
17
2
Голов в среднем за матч
1.7
0.22
Среднее время на гол
52
405
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Seniko Doua
|1
|0.25
|Будеску Константин
|1
|0.25
|Felix Mathaus
|1
|0.25
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.25
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кипчу Александру
|1
|0.25
|Тескан Драгош
|1
|0.25
|Нистор Дан
|1
|0.25
|Martin Remacle
|1
|0.25
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|2
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Felix Mathaus
|1
|0
|Борца Флорин
|1
|0
|Stefan Purtic
|1
|0
|Seniko Doua
|1
|0
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирон Джордже
|0
|1
|Мартич Иван
|1
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Denis Ispas
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Университатя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Университатя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
1
2
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Университатя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Петролул Плоешти - Миовени 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0
Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 Вииторул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Туран 3:2 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Петролул Плоешти - Университатя 2:0
Университатя
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Университатя - Университатя Крайова 1:3 Германнштадт - Университатя 1:2 УТА Арад - Университатя 2:0 Университатя - Бая-Маре 3:1
Университатя - Арджеш 2:0 ЧФР Клуж - Университатя 4:0 Университатя - Вииторул Констанца 2:0 Германнштадт - Университатя 0:1 Университатя - Ботошани 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя 2:2 Университатя - Сэнэтатя Клуж 5:1 Университатя - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Университатя 5:0 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Университатя - Волунтари 2:1 Университатя - Шаффхаузен 4:2 Университатя - Дебрецен 4:0 Университатя - Цюрих 1:3 Сепси - Университатя 2:1 Университатя - УТА Арад 0:0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Университатя
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Университатя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|27
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|26
|4.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|24
|5.
|2:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|23
|6.
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|23
|7.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|19
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|18
|9.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|14
|10.
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|24
|2.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|24
|3.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|22
|4.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|20
|5.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|19
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|23
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|19
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|15
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|14
|5.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|11
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
- — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
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|Университатя Крайова
|Кицу Аурелиан
|4
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|4
|Университатя Крайова
|Бауса Хуан
|2 (1)
|Волунтари
|Немец Адам
|2
|Университатя Крайова
|Constantin Albu
|2
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|3
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|2
|УТА Арад
|Антон Паул
|2
|УТА Арад
|Уббинк Корнелис
|2
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|2