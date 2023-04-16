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  4. Суперлига. Группа аутсайдеров 2022-2023

Румыния: Суперлига. Группа аутсайдеров

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Петролул Плоешти
0:2
Первый тайм: 42'
Университатя
0'
0:1
10' Гол
Кипчу Александру
0:2
16' Гол
Нистор Дан
33' Желтая карточка
Иробисо Кристиан Окечукву

Ход матча

10'
0:1
Кипчу Александру
16'
0:2
Нистор Дан
(Тескан Драгош)
33'
Иробисо Кристиан Окечукву
 
38'
Жефферсон
Брату Марио
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Петролул Плоешти
Ничья
Университатя
32.00
9.00
2.60
Все Коэффициенты
31
Вылчану
Октавиан
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
13
Felix
Mathaus
71
Seniko
Doua
5
Тичу
Валентин
Константин
8
Жаир
11
Сэто
Такаюки
98
Брату
Марио
7
Грозав
Георге-Теодор
9
Иробисо
Кристиан
Окечукву
33
Andrei
Gorcea
26
Dorinel
Oancea
71
Мартич
Иван
18
Илие
Флорин
27
Кипчу
Александру
16
Филип
Иоан
94
Бик
Овидиу
22
Горанов
Иван
19
Нистор
Дан
11
Тескан
Драгош
93
Тьям
Мамаду
Петролул Плоешти
Университатя

История личных встреч

Петролул Плоешти
Университатя

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

21 матч

52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:0
С
0:1
ЛIГЛ
3:1
ЛIГЛ
0:0
ЛI
1:0
ЛI
1:2
ЛI
4:0
ЛI
1:0
ЛI
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ДА
1:1
ДА
0:0
ДА
3:2
ДА
1:2
ДА
1:0
ВД
2:2

Голы

Всего голов

13
19

Голов в среднем за матч

1.18
1.58

Среднее время на гол

76
56

Всего голов

17
2

Голов в среднем за матч

1.7
0.22

Среднее время на гол

52
405

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Seniko Doua 1 0.25
Будеску Константин 1 0.25
Felix Mathaus 1 0.25
Тичу Валентин Константин 1 0.25
Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кипчу Александру 1 0.25
Тескан Драгош 1 0.25
Нистор Дан 1 0.25
Martin Remacle 1 0.25

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 2 0
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0
Felix Mathaus 1 0
Борца Флорин 1 0
Stefan Purtic 1 0
Seniko Doua 1 0
Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирон Джордже 0 1
Мартич Иван 1 0
Кипчу Александру 1 0
Симон Габриэл 1 0
Denis Ispas 1 0
Стойка Янис 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Университатя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Университатя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

1
2
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Университатя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Петролул Плоешти - Миовени 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0
Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 Вииторул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Туран 3:2 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Петролул Плоешти - Университатя 2:0
Университатя
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Университатя - Университатя Крайова 1:3 Германнштадт - Университатя 1:2 УТА Арад - Университатя 2:0 Университатя - Бая-Маре 3:1
Университатя - Арджеш 2:0 ЧФР Клуж - Университатя 4:0 Университатя - Вииторул Констанца 2:0 Германнштадт - Университатя 0:1 Университатя - Ботошани 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя 2:2 Университатя - Сэнэтатя Клуж 5:1 Университатя - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Университатя 5:0 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Университатя - Волунтари 2:1 Университатя - Шаффхаузен 4:2 Университатя - Дебрецен 4:0 Университатя - Цюрих 1:3 Сепси - Университатя 2:1 Университатя - УТА Арад 0:0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Университатя

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Университатя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 0:2 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 9 - 5 27
3.
Ботошани
 4 3 1 0 5 - 1 26
4.
Германнштадт
 4 2 2 0 6 - 3 24
5.
Университатя
 2:0 4 2 0 2 5 - 5 23
6.
Волунтари
 4 1 3 0 7 - 5 23
7.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 2 - 3 19
8.
УТА Арад
 4 1 1 2 3 - 4 18
9.
Арджеш
 3 0 0 3 0 - 5 14
10.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 8 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 0:2 3 2 0 1 3 - 2 24
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 6 - 4 24
3.
Ботошани
 2 2 0 0 2 - 0 22
4.
Университатя
 2:0 2 1 0 1 3 - 3 20
5.
Волунтари
 2 0 2 0 2 - 2 19
6.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Германнштадт
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Киндия Тырговиште
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Арджеш
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Миовени
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 3 2 1 0 5 - 2 23
2.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 1 - 1 19
3.
УТА Арад
 2 0 1 1 1 - 2 15
4.
Арджеш
 2 0 0 2 0 - 3 14
5.
Миовени
 2 0 0 2 0 - 5 11
6.
Волунтари
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Ботошани
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Петролул Плоешти
 0:2 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Университатя
 2:0 2 1 0 1 2 - 2 3
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
  • — Вылет в Лигу II

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Кицу Аурелиан 4
Ботошани Майлат Себастьян 4
Университатя Крайова Бауса Хуан 2 (1)
Волунтари Немец Адам 2
Университатя Крайова Constantin Albu 2
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 3
Петролул Плоешти Папп Пол 2
УТА Арад Антон Паул 2
УТА Арад Уббинк Корнелис 2
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 2
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    Лучшие коэффициенты
    Петролул Плоешти
    Ничья
    Университатя
    32.00
    9.00
    2.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Петролул Плоешти 0:2 Университатя онлайн

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