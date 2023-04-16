38' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Кипчу Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Университатя совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Университатя совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Иробисо Кристиан Окечукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Octavian Valceanu из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

34' Нистор Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Оооо... вот это был удар! Тескан Драгош должен был забить с этой позиции.

34' Хорошую попытку сделал Тескан Драгош . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Тьям Мамаду нанес удар головой, но Octavian Valceanu спокойно отбил мяч.

33' Нистор Дан из команды Университатя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе

30' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Сэто Такаюки и попал в перекладину!

30' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Университатя совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Папп Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Университатя совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Университатя совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Нистор Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Г О О О О Л - Нистор Дан забивает с левой ноги!

14' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Тьям Мамаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Г О О О О Л - Кипчу Александру первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

10' Хорошую попытку сделал Нистор Дан . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Тьям Мамаду создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Команда Университатя забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Тичу Валентин Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Жаир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Матч возобновится спорным мячом

8' Матч остановлен

8' Сильный дождь сегодня.

8' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Университатя

6' Удар от ворот произведет Университатя

6' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Felix Mathaus выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Брату Марио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

2' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

2' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Игрок из команды Университатя делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

2' Игрок из команды Университатя делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Университатя совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Университатя совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.