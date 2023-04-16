Тур: 4. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Marian Barbu
0:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолКипчу Александру
0:2
16' ГолНистор Дан
33' Желтая карточкаИробисо Кристиан Окечукву
54' Желтая карточкаЖефферсон
59' Желтая карточкаТьям Мамаду
68' Желтая карточкаDorinel Oancea
73' Желтая карточкаМейхерс Барт
74' Желтая карточкаГомеш Жозе
85' Желтая карточкаAndrei Gorcea
90'+4
Ход матча
10'
0:1
16'
0:2
38'
54'
59'
68'
73'
74'
85'
Владение мячом
4
Папп
Пол
71
Seniko
Doua
8
Жаир
11
Сэто
Такаюки
98
Брату
Марио
71
Мартич
Иван
18
Илие
Флорин
16
Филип
Иоан
94
Бик
Овидиу
22
Горанов
Иван
19
Нистор
Дан
93
Тьям
Мамаду
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaЗащитник
- Защитник
-
8 ЖаирПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
98 Брату МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Борца ФлоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
71 Мартич ИванЗащитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Защитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
22 Горанов ИванПолузащитник
-
19 Нистор ДанПолузащитник
- Нападающий
-
93 Тьям МамадуНападающий
- Запасные игроки
-
23 Илиев ПламенВратарь
-
24 Триф РазванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш ЖозеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Петролул Плоешти
Университатя
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
21 матч
52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
19
Голов в среднем за матч
1.18
1.58
Среднее время на гол
76
56
Всего голов
17
2
Голов в среднем за матч
1.7
0.22
Среднее время на гол
52
405
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Seniko Doua
|1
|0.25
|Будеску Константин
|1
|0.25
|Felix Mathaus
|1
|0.25
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.25
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кипчу Александру
|1
|0.25
|Тескан Драгош
|1
|0.25
|Нистор Дан
|1
|0.25
|Martin Remacle
|1
|0.25
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|2
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|2
|0
|Жефферсон IV
|1
|0
|Felix Mathaus
|1
|0
|Мейхерс Барт
|1
|0
|Борца Флорин
|1
|0
|Stefan Purtic
|1
|0
|Seniko Doua
|1
|0
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирон Джордже
|0
|1
|Мартич Иван
|1
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Тьям Мамаду
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Denis Ispas
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Dorinel Oancea
|1
|0
|Andrei Gorcea
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Университатя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Университатя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
1
2
Петролул Плоешти
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Университатя
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
2
33%
1-15
1
50%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Петролул Плоешти - Миовени 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0
Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 Вииторул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Туран 3:2 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Петролул Плоешти - Университатя 2:0
Университатя
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Университатя - Университатя Крайова 1:3 Германнштадт - Университатя 1:2 УТА Арад - Университатя 2:0 Университатя - Бая-Маре 3:1
Университатя - Арджеш 2:0 ЧФР Клуж - Университатя 4:0 Университатя - Вииторул Констанца 2:0 Германнштадт - Университатя 0:1 Университатя - Ботошани 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя 2:2 Университатя - Сэнэтатя Клуж 5:1 Университатя - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Университатя 5:0 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Университатя - Волунтари 2:1 Университатя - Шаффхаузен 4:2 Университатя - Дебрецен 4:0 Университатя - Цюрих 1:3 Сепси - Университатя 2:1 Университатя - УТА Арад 0:0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Университатя
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Университатя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|27
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|26
|4.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|24
|5.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|23
|6.
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|23
|7.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|19
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|18
|9.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|14
|10.
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|24
|2.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|24
|3.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|22
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|20
|5.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|19
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|23
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|19
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|15
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|14
|5.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|11
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
- — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
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|Университатя Крайова
|Кицу Аурелиан
|4
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|4
|Университатя Крайова
|Бауса Хуан
|2 (1)
|Волунтари
|Немец Адам
|2
|Университатя Крайова
|Constantin Albu
|2
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|3
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|2
|УТА Арад
|Антон Паул
|2
|УТА Арад
|Уббинк Корнелис
|2
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|2