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  4. Суперлига. Чемпионская группа 2022-2023

Румыния: Суперлига. Чемпионская группа

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Университатя Крайова
1:1
Перерыв
Рапид Бухарест
0'
8' Желтая карточка
Костаче Ионуц
15' Вторая желтая карточка
Костаче Ионуц
30' Желтая карточка
Крецу Александру
0:1
31' Пенальти
Дуганджич Марко
1:1
38' Гол
Кымпану Георге
45' Undefined phrase: football_event_
Баярам Штефан
45' Желтая карточка
Баярам Штефан

Ход матча

8'
 
Костаче Ионуц
15'
 
Костаче Ионуц
30'
Крецу Александру
 
31'
0:1
Дуганджич Марко
38'
Кымпану Георге
(Влэдою Штефан)
1:1
45'
Баярам Штефан
 
45'
Баярам Штефан
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Рапид Бухарест
2.04
3.65
4.10
Все Коэффициенты
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
12
Нчамаа
Базилио
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
7
Кымпану
Георге
10
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
19
Кольич
Элвир
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
4
Црепуля
Любян
23
Албу
Кристиан
17
Stefan
Panoiu
9
Костаче
Ионуц
7
Сефер
Антонио
45
Дуганджич
Марко
Университатя Крайова
Рапид Бухарест

История личных встреч

Университатя Крайова
Рапид Бухарест

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

25 матчей

68%
24%
8%
17 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

36%
56%
8%
9 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:2
С
0:2
С
2:2
С
1:0
С
1:2
С
0:1
Л1ГБ
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ЛIГЛ
1:3
ЛIГЛ
1:0
ЛI
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ДА
0:0
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
3:4
ДА
0:3
ДА
0:0
ДА
1:1

Голы

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.4
1.71

Среднее время на гол

64
52

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.8
0.82

Среднее время на гол

112
110

Всего голов

29
33

Голов в среднем за матч

1.16
1.32

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

77
68

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кольич Элвир 2 0.5
Кымпану Георге 2 0.5
Маркович Йован 1 0.25
Иван Андрей 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оня Рэзван 1 0.25
Дуганджич Марко 1 (1) 0.25
Бамгбойе Фуншо 1 0.25
Кяйт Маттиас 1 0.25
Сефер Антонио 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матею Александру 1 0
Крецу Александру 1 0
Баярам Штефан 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костаче Ионуц 1 1
Сэпунару Кристиан 1 0
Григоре Драгош 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Бамгбойе Фуншо 1 0
Оня Рэзван 1 0
Сефер Антонио 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
1
Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Волунтари 3:3 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Миовени 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:1
Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2 Университатя - Рапид Бухарест 0:0

Результаты матчей

Университатя Крайова
Рапид Бухарест

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вииторул Констанца
 3 2 1 0 6 - 4 39
2.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 38
3.
Стяуа
 1 0 1 0 1 - 1 30
4.
Университатя Крайова
 1:1 4 0 3 1 5 - 6 30
5.
Рапид Бухарест
 1:1 4 0 3 1 4 - 6 29
6.
Сепси
 4 1 0 3 5 - 6 24
7.
Спорт Тим Бухарест
 2 1 1 0 3 - 2 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вииторул Констанца
 2 2 0 0 5 - 3 38
2.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 4 37
3.
Стяуа
 1 0 1 0 1 - 1 30
4.
Сепси
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Университатя Крайова
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Рапид Бухарест
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Спорт Тим Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 1:1 2 0 1 1 3 - 4 28
2.
Рапид Бухарест
 1:1 3 0 2 1 3 - 5 28
3.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 21
4.
Спорт Тим Бухарест
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Вииторул Констанца
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Стяуа
 0 - 0
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Кольич Элвир 2 (1)
Сепси Тудорие Александру 2
Спорт Тим Бухарест Коман Флоринел 2
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2
Вииторул Констанца Грамени Константин 2
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Ниняй Бранислав 1 2
Рапид Бухарест Костаче Ионуц 1 1
ЧФР Клуж Мухар Карло 2
Вииторул Констанца Сырбу Дан 2
ЧФР Клуж Дан Петреску 2
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Университатя Крайова
    Ничья
    Рапид Бухарест
    2.04
    3.65
    4.10
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    Где смотреть матч Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест онлайн

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