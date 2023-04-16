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Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Г О О О О Л - George Cimpanu из команды Университатя Крайова правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

38' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Иван Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Баярам Штефан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Баярам Штефан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Г О О О О О Л - Дуганджич Марко из команды Рапид Бухарест забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Laurentju Popescu прыгнул не в ту сторону.

30' Крецу Александру получает желтую карточку за игру рукой

28' Иван Андрей пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

27' Крецу Александру нанес удар головой, но Horatiu Moldovan спокойно отбил мяч.

27' George Cimpanu из команды Университатя Крайова своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Кольич Элвир пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

23' Сэпунару Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Албу Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Крецу Александру не смог попасть в створ ударом издали

18' George Cimpanu из команды Университатя Крайова разыграл угловой с правого угла.

18' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Влэдою Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' George Cimpanu нанес удар, но промахнулся очень сильно.

13' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Баярам Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Оня Рэзван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Зайков Джоко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' George Cimpanu из команды Университатя Крайова в офсайде

9' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Костаче Ионуц совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

7' Stefan Panoiu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Сэпунару Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

2' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.