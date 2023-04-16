Тур: 4. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Петреску Раду
3:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаКостаче Ионуц
14' Вторая желтая карточкаКостаче Ионуц
30' Желтая карточкаКрецу Александру
0:1
31' ПенальтиДуганджич Марко
1:1
38' ГолКымпану Георге
45' Undefined phrase: football_event_Баярам Штефан
45' Желтая карточкаБаярам Штефан
70' Желтая карточкаМолдован Хорациу
2:1
82' ГолМаркович Йован
3:1
90' ГолРогульич Анте
90'+6
Ход матча
14'
30'
31'
0:1
38'
1:1
45'
45'
70'
82'
2:1
90'
3:1
Владение мячом
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
19
Кольич
Элвир
19
Оня
Рэзван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Сала ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
-
17 РивалдиньоНападающий
- Нападающий
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианНападающий
- Нападающий
-
96 Папо ДжейсонНападающий
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
История личных встреч
Университатя Крайова
Рапид Бухарест
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
25 матчей
68%
24%
8%
17 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
36%
56%
8%
9 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
1.4
1.71
Среднее время на гол
64
52
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.8
0.82
Среднее время на гол
112
110
Всего голов
29
33
Голов в среднем за матч
1.16
1.32
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
77
68
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кольич Элвир
|2
|0.5
|Маркович Йован
|2
|0.5
|Кымпану Георге
|2
|0.5
|Рогульич Анте
|1
|0.25
|Иван Андрей
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оня Рэзван
|1
|0.25
|Дуганджич Марко
|1 (1)
|0.25
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0.25
|Кяйт Маттиас
|1
|0.25
|Сефер Антонио
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баярам Штефан
|2
|0
|Матею Александру
|1
|0
|Крецу Александру
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костаче Ионуц
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|1
|0
|Григоре Драгош
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0
|Молдован Хорациу
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Сефер Антонио
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
3
Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
1
Университатя Крайова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Рапид Бухарест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Волунтари 3:3 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Миовени 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:1
Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2 Университатя - Рапид Бухарест 0:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
Рапид Бухарест
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|39
|2.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|38
|3.
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|32
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|30
|5.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|28
|6.
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|24
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|38
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|37
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|30
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|28
|2.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|27
|3.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|21
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|-
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
|Университатя Крайова
|Кольич Элвир
|2 (1)
|Сепси
|Тудорие Александру
|2
|Спорт Тим Бухарест
|Коман Флоринел
|2
|Университатя Крайова
|Маркович Йован
|2
|Университатя Крайова
|Кымпану Георге
|2
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|1 2
|Рапид Бухарест
|Костаче Ионуц
|1 1
|ЧФР Клуж
|Мухар Карло
|2
|Университатя Крайова
|Баярам Штефан
|2
|Вииторул Констанца
|Сырбу Дан
|2