Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Сефер Антонио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Хорошую попытку сделал Дуганджич Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

84' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Университатя Крайова будет все-таки засчитан.

84' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

82' Г О О О О О Л - Маркович Йован из команды Университатя Крайова легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

82' Хорошую попытку сделал Крецу Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Рогульич Анте навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Рогульич Анте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Horatiu Moldovan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

75' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Сефер Антонио не смог попасть в створ ударом издали

74' Тактическая замена. George Cimpanu уходит с поля и его заменяет Рогульич Анте

73' Раул Силва не смог попасть в створ ударом издали

72' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Horatiu Moldovan получает желтую карточку за неспортивное поведение

70' Иван Андрей не смог попасть в створ ударом издали

69' George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Кольич Элвир решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

66' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновлен

64' Мораис Жуниор II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Нчамаа Базилио пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

61' George Cimpanu из команды Университатя Крайова подал угловой справа.

60' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Тактическая замена. Stefan Panoiu уходит с поля и его заменяет Джейсон Папо

59' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

57' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Кольич Элвир не смог попасть в створ ударом издали

55' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Зайков Джоко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Маркович Йован оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Stefan Panoiu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Григоре Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.