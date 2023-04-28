Тур: 26. Стадион: Куперс.
1:4
Конец матча
0'
0:1
23' ГолMarco Tulio1
0:2
41' ГолBeni Nkololo
0:3
57' ГолMarco Tulio1
60' Желтая карточкаNestor Irankunda
86' Желтая карточкаJacob Farrell
0:4
87' ГолHarrison Steele
1:4
90' ГолКитто Райан
90' Желтая карточкаMarco Tulio1
90'+5
Ход матча
23'
0:1
41'
0:2
57'
0:3
60'
86'
87'
0:4
90'
1:4
90'
Прогноз на матч от Liveresult
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
13
Lachlan
Barr
26
Халлоран
Бен
37
Jonny
Yull
11
Гудвин
Крейг
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
-
13 Lachlan BarrЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
-
37 Jonny YullПолузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
-
98 Marco Tulio1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Полузащитник
-
-
10 Moresche
-
-
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
44 матча
47.7%
11.4%
40.9%
21 победа 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
36.4%
29.5%
34.1%
16 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
40.9%
25%
34.1%
18 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
27
Голов в среднем за матч
1.95
1.17
Среднее время на гол
46
76
Всего голов
38
27
Голов в среднем за матч
1.65
1.29
Среднее время на гол
54
70
Всего голов
79
54
Голов в среднем за матч
1.8
1.23
Тотал матчей
2.5
43
Больше 98%
Меньше 2%
1
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
31
Больше 70%
Меньше 30%
13
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
50
73
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудвин Крейг
|10 (1)
|0.43
|Китто Райан
|6
|0.26
|Nestor Irankunda
|5
|0.22
|Ибусуки Хироси
|5 (1)
|0.22
|Клаф Зак
|3
|0.13
|Lachlan Barr
|3
|0.13
|_Luka Jovanovic
|3
|0.13
|Халлоран Бен
|2
|0.09
|Д`Арриго Луис
|2
|0.09
|Уорленд Бен
|2
|0.09
|Блэквуд Джордж
|1
|0.04
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0.04
|Alexandar Popovic
|1
|0.04
|Sanchez Cortes Isaias
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
|Asad Kasumovic
|0
|0
|Ethan Alagich
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каммингс Джейсон
|15 (5)
|0.6
|Marco Tulio1
|9
|0.36
|Beni Nkololo
|7 (2)
|0.28
|Силвера Самуэл
|6
|0.24
|Куол Гаранг
|2 (1)
|0.08
|Jacob Farrell
|2
|0.08
|МакГэрри Джеймс
|2
|0.08
|Нисбет Джошуа
|2
|0.08
|Michael Ruhs
|2
|0.08
|Айонго Пол
|1
|0.04
|Даниель Холл
|1
|0.04
|Harrison Steele
|1
|0.04
|Роу Сторм
|0
|0
|Brian Kaltak
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
|Moresche
|0
|0
|Nectarios Triantis
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|7
|0
|Халлоран Бен
|5
|1
|Alexandar Popovic
|6
|0
|Хуанде Хуан
|5
|0
|Sanchez Cortes Isaias
|3
|1
|Китто Райан
|4
|0
|Lachlan Barr
|4
|0
|Уорленд Бен
|2
|1
|Гудвин Крейг
|3
|0
|Клаф Зак
|3
|0
|Ибусуки Хироси
|1
|1
|Хави Лопеc
|2
|0
|Д`Арриго Луис
|2
|0
|Госи Джо
|2
|0
|Jonny Yull
|2
|0
|Ethan Alagich
|2
|0
|Блэквуд Джордж
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Kaltak
|5
|3
|Beni Nkololo
|5
|1
|Jacob Farrell
|6
|0
|Nectarios Triantis
|6
|0
|Nick Montgomery
|3
|1
|Силвера Самуэл
|4
|0
|Marco Tulio1
|4
|0
|Harrison Steele
|4
|0
|Вукович Дэнни
|3
|0
|Роу Сторм
|3
|0
|МакГэрри Джеймс
|3
|0
|Куол Гаранг
|3
|0
|Kelechi
|2
|0
|Каммингс Джейсон
|2
|0
|Michael Ruhs
|2
|0
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Cameron Windust
|2
|0
|Moresche
|0
|1
|Даниель Холл
|1
|0
|Айонго Пол
|1
|0
|Christian Theoharous
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Централ Кост Маринерс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
7
8
Аделаида Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Централ Кост Маринерс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
21
24
Аделаида Юнайтед
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Централ Кост Маринерс
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
9
Волевые поражения
28
32
Голы по времени матча
Забито
22
25
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
2
9%
1
4%
1-15
3
14%
6
24%
16-30
5
23%
3
12%
31-45
4
18%
3
12%
46-60
4
18%
6
24%
61-75
4
18%
6
24%
76-90
Пропущено
18
17
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
6%
2
12%
1-15
3
17%
4
24%
16-30
5
28%
3
18%
31-45
4
22%
6
35%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
3
17%
1
6%
76-90
Забито
24
27
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
5
21%
3
11%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
5
21%
2
7%
31-45
5
21%
6
22%
46-60
2
8%
7
26%
61-75
6
25%
4
15%
76-90
Пропущено
24
18
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
8%
3
17%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
5
21%
4
22%
31-45
9
38%
4
22%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
4
17%
3
17%
76-90
Забито
46
52
21 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
7
15%
4
8%
1-15
4
9%
11
21%
16-30
10
22%
5
10%
31-45
9
20%
9
17%
46-60
6
13%
13
25%
61-75
10
22%
10
19%
76-90
Пропущено
42
35
18 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
3
7%
5
14%
1-15
5
12%
7
20%
16-30
10
24%
7
20%
31-45
13
31%
10
29%
46-60
4
10%
2
6%
61-75
7
17%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3
Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1
Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2
Результаты матчей
Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
4
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:4
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
4
4 раза 17%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
2
9 раз 36%
4
5 раз 20%
1
4 раза 16%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
66
93
39
57
39
48
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
103
65
94
56
49
29
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
223
1211
187
815
916
518
520
122
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|22 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (4)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|14 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|13 (5)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|10 (8)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|9
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Перт Глори
|Биверс Марк
|1 6
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 6