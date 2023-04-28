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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Аделаида Юнайтед
1:4
Конец матча
Централ Кост Маринерс
0'
0:1
23' Гол
Marco Tulio1
0:2
41' Гол
Beni Nkololo
0:3
57' Гол
Marco Tulio1
60' Желтая карточка
Nestor Irankunda
86' Желтая карточка
Jacob Farrell
0:4
87' Гол
Harrison Steele
1:4
90' Гол
Китто Райан
90' Желтая карточка
Marco Tulio1
90'+5
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
13
Lachlan
Barr
3
Уорленд
Бен
7
Китто
Райан
8
Sanchez
Cortes
Isaias
6
Д`Арриго
Луис
26
Халлоран
Бен
37
Jonny
Yull
11
Гудвин
Крейг
35
_Luka
Jovanovic
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
25
Nectarios
Triantis
3
Brian
Kaltak
5
МакГэрри
Джеймс
7
Силвера
Самуэл
4
Нисбет
Джошуа
6
Балар
Максимильен
11
Beni
Nkololo
98
Marco
Tulio1
9
Каммингс
Джейсон
Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

44 матча

47.7%
11.4%
40.9%
21 победа 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

36.4%
29.5%
34.1%
16 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

40.9%
25%
34.1%
18 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

AЛ(
4:0
3:1
3:0
2:1
2:1
3:2
2:0
2:1
1:3
КФ
1:2
0:1
2:1
0:3
КФ
3:0
2:2
1:0
1:2
2:3
2:1
1:2
4:2
2:3
3:1
2:1
2:1
1:0
2:0
4:0
1:0
0:2
3:1
2:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:4
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:3
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0

Голы

Всего голов

41
27

Голов в среднем за матч

1.95
1.17

Среднее время на гол

46
76

Всего голов

38
27

Голов в среднем за матч

1.65
1.29

Среднее время на гол

54
70

Всего голов

79
54

Голов в среднем за матч

1.8
1.23

Тотал матчей

2.5
43
Больше 98%
Меньше 2%
1
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
31
Больше 70%
Меньше 30%
13
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

50
73

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудвин Крейг 10 (1) 0.43
Китто Райан 6 0.26
Nestor Irankunda 5 0.22
Ибусуки Хироси 5 (1) 0.22
Клаф Зак 3 0.13
Lachlan Barr 3 0.13
_Luka Jovanovic 3 0.13
Халлоран Бен 2 0.09
Д`Арриго Луис 2 0.09
Уорленд Бен 2 0.09
Блэквуд Джордж 1 0.04
Ван Дер Сааг Гарри 1 0.04
Alexandar Popovic 1 0.04
Sanchez Cortes Isaias 0 0
Хави Лопеc 0 0
Asad Kasumovic 0 0
Ethan Alagich 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 15 (5) 0.6
Marco Tulio1 9 0.36
Beni Nkololo 7 (2) 0.28
Силвера Самуэл 6 0.24
Куол Гаранг 2 (1) 0.08
Jacob Farrell 2 0.08
МакГэрри Джеймс 2 0.08
Нисбет Джошуа 2 0.08
Michael Ruhs 2 0.08
Айонго Пол 1 0.04
Даниель Холл 1 0.04
Harrison Steele 1 0.04
Роу Сторм 0 0
Brian Kaltak 0 0
Christian Theoharous 0 0
Moresche 0 0
Nectarios Triantis 0 0
Thomas Aquilina 0 0
Балар Максимильен 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 7 0
Халлоран Бен 5 1
Alexandar Popovic 6 0
Хуанде Хуан 5 0
Sanchez Cortes Isaias 3 1
Китто Райан 4 0
Lachlan Barr 4 0
Уорленд Бен 2 1
Гудвин Крейг 3 0
Клаф Зак 3 0
Ибусуки Хироси 1 1
Хави Лопеc 2 0
Д`Арриго Луис 2 0
Госи Джо 2 0
Jonny Yull 2 0
Ethan Alagich 2 0
Блэквуд Джордж 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Kaltak 5 3
Beni Nkololo 5 1
Jacob Farrell 6 0
Nectarios Triantis 6 0
Nick Montgomery 3 1
Силвера Самуэл 4 0
Marco Tulio1 4 0
Harrison Steele 4 0
Вукович Дэнни 3 0
Роу Сторм 3 0
МакГэрри Джеймс 3 0
Куол Гаранг 3 0
Kelechi 2 0
Каммингс Джейсон 2 0
Michael Ruhs 2 0
Thomas Aquilina 2 0
Cameron Windust 2 0
Moresche 0 1
Даниель Холл 1 0
Айонго Пол 1 0
Christian Theoharous 1 0
Балар Максимильен 1 0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Централ Кост Маринерс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

7
8
Аделаида Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Централ Кост Маринерс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

21
24
Аделаида Юнайтед
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Централ Кост Маринерс
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
9

Волевые поражения

28
32

Голы по времени матча

Забито

22
25
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
2
9%
1
4%
1-15
3
14%
6
24%
16-30
5
23%
3
12%
31-45
4
18%
3
12%
46-60
4
18%
6
24%
61-75
4
18%
6
24%
76-90

Пропущено

18
17
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
6%
2
12%
1-15
3
17%
4
24%
16-30
5
28%
3
18%
31-45
4
22%
6
35%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
3
17%
1
6%
76-90

Забито

24
27
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
5
21%
3
11%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
5
21%
2
7%
31-45
5
21%
6
22%
46-60
2
8%
7
26%
61-75
6
25%
4
15%
76-90

Пропущено

24
18
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
8%
3
17%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
5
21%
4
22%
31-45
9
38%
4
22%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
4
17%
3
17%
76-90

Забито

46
52
21 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
7
15%
4
8%
1-15
4
9%
11
21%
16-30
10
22%
5
10%
31-45
9
20%
9
17%
46-60
6
13%
13
25%
61-75
10
22%
10
19%
76-90

Пропущено

42
35
18 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
3
7%
5
14%
1-15
5
12%
7
20%
16-30
10
24%
7
20%
31-45
13
31%
10
29%
46-60
4
10%
2
6%
61-75
7
17%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3
Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1
Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сидней 2:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 1:2

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
4
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:4
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
4
4 раза 17%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
2
9 раз 36%
4
5 раз 20%
1
4 раза 16%
3
4 раза 16%
0
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
9
3
3
9
2.5
5
7
3
9
3.5
4
8
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
3
6
5
1.5
9
4
5
6
2.5
4
9
2
9
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
22
3
12
11
1.5
18
7
8
15
2.5
9
16
5
18
3.5
5
20
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 24 15 7 2 59 - 29 52
2.
Централ Кост Маринерс
 25 13 5 7 54 - 33 44
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 24 10 7 7 41 - 26 37
4.
Аделаида Юнайтед
 23 9 8 6 45 - 43 35
5.
Сидней
 22 9 5 8 35 - 34 32
6.
Веллингтон Феникс
 24 8 7 9 37 - 44 31
7.
Вестерн Юнайтед
 24 8 5 11 30 - 42 29
8.
Перт Глори
 25 7 8 10 35 - 44 29
9.
Ньюкасл Джетс
 22 7 5 10 27 - 36 26
10.
Макартур
 24 7 5 12 31 - 46 26
11.
Брисбен Роар
 23 5 8 10 21 - 31 23
12.
Мельбурн Виктори
 22 6 4 12 24 - 31 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 13 10 3 0 38 - 15 33
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 8 2 3 24 - 10 26
3.
Централ Кост Маринерс
 12 7 3 2 30 - 15 24
4.
Перт Глори
 12 6 5 1 24 - 19 23
5.
Аделаида Юнайтед
 12 6 3 3 23 - 17 21
6.
Веллингтон Феникс
 12 5 4 3 23 - 19 19
7.
Макартур
 11 5 3 3 18 - 14 18
8.
Ньюкасл Джетс
 12 5 2 5 20 - 20 17
9.
Вестерн Юнайтед
 12 4 3 5 12 - 19 15
10.
Мельбурн Виктори
 11 4 2 5 13 - 13 14
11.
Брисбен Роар
 11 3 4 4 8 - 9 13
12.
Сидней
 10 3 3 4 16 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 12 6 2 4 19 - 14 20
2.
Централ Кост Маринерс
 13 6 2 5 24 - 18 20
3.
Мельбурн Сити
 11 5 4 2 21 - 14 19
4.
Аделаида Юнайтед
 11 3 5 3 22 - 26 14
5.
Вестерн Юнайтед
 12 4 2 6 18 - 23 14
6.
Веллингтон Феникс
 12 3 3 6 14 - 25 12
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 2 5 4 17 - 16 11
8.
Брисбен Роар
 12 2 4 6 13 - 22 10
9.
Ньюкасл Джетс
 10 2 3 5 7 - 16 9
10.
Мельбурн Виктори
 11 2 2 7 11 - 18 8
11.
Макартур
 13 2 2 9 13 - 32 8
12.
Перт Глори
 13 1 3 9 11 - 25 6
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 22 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 15 (4)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 14 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 13 (5)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 10 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 9
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Перт Глори Биверс Марк 1 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    94'
    Marco Tulio получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Уорленд Бен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О Л - Китто Райан бьет в цель!
  • 87'
    Moresche сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Harrison Steele бьет в цель!
  • Желтая карточка
    86'
    Jacob Farrell получил желтую карточку от судьи
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    • 46'
      Д`Арриго Луис уходит с поля. Nestor Irankunda выходит вместо него
    • 46'
      Luka Jovanovic уходит с поля. Ethan Alagich выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Роу Сторм сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Beni Nkololo бьет в цель!
    • 23'
      Каммингс Джейсон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Marco Tulio бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аделаида Юнайтед 1:4 Централ Кост Маринерс онлайн

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