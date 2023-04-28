Тур: 30. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
0:2
Конец матча
0'
0:1
7' ГолКляйндинст Тим
0:2
51' ГолБесте Ян-Никлас
53' Желтая карточкаШёппнер Ян
83' Желтая карточкаСесса Кевин
90'+5
Ход матча
7'
0:1
51'
53'
83'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 10
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
505 Количество передач 302
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
17
Пик
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
-
24 Йон МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Петков ЛукасПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
26 Tim Koether
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Хайденхайм
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
0.14
0.88
Среднее время на гол
630
102
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.38
0.71
Среднее время на гол
65
126
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
0.8
0.8
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
112
112
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|10 (2)
|0.33
|Ахе Рагнар
|7
|0.23
|Грин Джулиан
|4 (1)
|0.13
|Михальски Дамян
|4
|0.13
|Зиб Арминдо
|3
|0.1
|Абиама Диксон
|3
|0.1
|Аста Симон
|1
|0.03
|Рашль Тобиас
|1
|0.03
|Тильман Тимоти
|1
|0.03
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.03
|Петков Лукас
|1
|0.03
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Йон Марко
|0
|0
|Юнг Гидеон
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|23
|0.77
|Бесте Ян-Никлас
|10 (2)
|0.33
|Томалла Денис
|7
|0.23
|Пик Флориан
|3
|0.1
|Adrian Beck
|3
|0.1
|Сесса Кевин
|3
|0.1
|Шиммер Штефан
|3
|0.1
|Майнка Патрик
|3
|0.1
|Буш Марнон
|2
|0.07
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0.03
|Шёппнер Ян
|1
|0.03
|Зирслебен Тим
|1
|0.03
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Бурнич Дженис
|0
|0
|Малони Леннард
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аста Симон
|5
|1
|Юнг Гидеон
|3
|2
|Гризбек Себастьян
|6
|0
|Кристиансен Макс
|6
|0
|Хргота Бранимир
|5
|0
|Хаддади Уссама
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Рашль Тобиас
|4
|0
|Ахе Рагнар
|3
|0
|Йон Марко
|3
|0
|Абиама Диксон
|3
|0
|Зиб Арминдо
|3
|0
|Грин Джулиан
|2
|0
|Oualid Mhamdi
|2
|0
|Тильман Тимоти
|0
|1
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Шаффран Леон
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Фобассам Оливер
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|8
|0
|Бурнич Дженис
|3
|1
|Майнка Патрик
|4
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Малони Леннард
|4
|0
|Сесса Кевин
|4
|0
|Зирслебен Тим
|4
|0
|Пик Флориан
|3
|0
|Кюльветтер Кристиан
|3
|0
|Шёппнер Ян
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Гейпль Андреас
|2
|0
|Буш Марнон
|2
|0
|Мюллер Кевин
|2
|0
|Томалла Денис
|0
|1
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Adrian Beck
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Хайденхайм
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
9
7
Гройтер Фюрт
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Хайденхайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
24
1
Волевые поражения
8
39
Гройтер Фюрт
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
40% (12)
10% (3)
Хайденхайм
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
28
4
Волевые поражения
17
46
Голы по времени матча
Забито
20
21
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
16 Не забивали 19
2
10%
1
5%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
1
5%
7
33%
31-45
7
35%
5
24%
46-60
4
20%
4
19%
61-75
3
15%
2
10%
76-90
Пропущено
19
15
4 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
8
42%
2
13%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
4
21%
7
47%
76-90
Забито
16
39
9 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
2
13%
3
8%
1-15
2
13%
6
15%
16-30
5
31%
11
28%
31-45
1
6%
2
5%
46-60
2
13%
5
13%
61-75
4
25%
12
31%
76-90
Пропущено
29
17
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
5
17%
4
24%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
4
14%
2
12%
31-45
5
17%
4
24%
46-60
8
28%
1
6%
61-75
5
17%
4
24%
76-90
Забито
36
60
15 В 1-м тайме 30
21 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 21
4 Не забивали 5
4
11%
4
7%
1-15
5
14%
8
13%
16-30
6
17%
18
30%
31-45
8
22%
7
12%
46-60
6
17%
9
15%
61-75
7
19%
14
23%
76-90
Пропущено
48
32
15 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 18
7
15%
4
13%
1-15
4
8%
3
9%
16-30
4
8%
5
16%
31-45
13
27%
6
19%
46-60
11
23%
3
9%
61-75
9
19%
11
34%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2
Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Блау-Вайс 3:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Пендикспор - Гройтер Фюрт 0:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:3 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0
Хайденхайм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2
Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Арминия - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганза 2:0 Хайденхайм - Пяст 1:0 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Виктория Пльзень - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Ингольштадт 1:0 Хайденхайм - Вальдхоф 2:0 Аугсбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ян 5:4
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Хайденхайм
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
5
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
8 раз 27%
2:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 53%
2
10 раз 33%
0
3 раза 10%
3
1 раз 3%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
7 раз 23%
0
5 раз 17%
5
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
141
78
123
114
87
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
411
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
273
Больше Меньше
255
1119
1812
129
1119
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10