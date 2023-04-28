  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Гройтер Фюрт
0:2
Конец матча
Хайденхайм
0'
0:1
7' Гол
Кляйндинст Тим
0:2
51' Гол
Бесте Ян-Никлас
53' Желтая карточка
Шёппнер Ян
83' Желтая карточка
Сесса Кевин
90'+5

Ход матча

7'
0:1
Кляйндинст Тим
26'
Йон Марко
Хаддади Уссама
 
26'
Юнг Гидеон
Михальски Дамян
 
46'
 
Сесса Кевин
Пик Флориан
51'
0:2
Бесте Ян-Никлас
(Кляйндинст Тим)
53'
 
Шёппнер Ян
65'
Пюлюлю Афимико
Зиб Арминдо
 
65'
Аста Симон
Майерхёфер Марко
 
79'
Рашль Тобиас
Абиама Диксон
 
82'
 
Бурнич Дженис
Бесте Ян-Никлас
83'
 
Сесса Кевин
88'
 
Шиммер Штефан
Томалла Денис
90'
 
Гейпль Андреас
Шёппнер Ян
90'
 
Кюльветтер Кристиан
Кляйндинст Тим

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 10
  • 9 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 505 Количество передач 302
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
1
Линде
Андреас
22
Гризбек
Себастьян
4
Михальски
Дамян
5
Хаддади
Уссама
18
Майерхёфер
Марко
10
Хргота
Бранимир
13
Кристиансен
Макс
37
Грин
Джулиан
27
Иттер
Джанлука
11
Абиама
Диксон
30
Зиб
Арминдо
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
17
Пик
Флориан
11
Томалла
Денис
3
Шёппнер
Ян
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
Гройтер Фюрт
3-5-2
Хайденхайм
4-1-4-1

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Хайденхайм

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
3:1
Б2
0:1
Б2
0:1
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
0:2
Б2
0:2
Б2
0:2
Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
0:0

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.14
0.88

Среднее время на гол

630
102

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.71

Среднее время на гол

65
126

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

112
112

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 10 (2) 0.33
Ахе Рагнар 7 0.23
Грин Джулиан 4 (1) 0.13
Михальски Дамян 4 0.13
Зиб Арминдо 3 0.1
Абиама Диксон 3 0.1
Аста Симон 1 0.03
Рашль Тобиас 1 0.03
Тильман Тимоти 1 0.03
Пюлюлю Афимико 1 0.03
Петков Лукас 1 0.03
Кристиансен Макс 0 0
Йон Марко 0 0
Юнг Гидеон 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 23 0.77
Бесте Ян-Никлас 10 (2) 0.33
Томалла Денис 7 0.23
Пик Флориан 3 0.1
Adrian Beck 3 0.1
Сесса Кевин 3 0.1
Шиммер Штефан 3 0.1
Майнка Патрик 3 0.1
Буш Марнон 2 0.07
Кюльветтер Кристиан 1 0.03
Шёппнер Ян 1 0.03
Зирслебен Тим 1 0.03
Фёренбах Йонас 0 0
Бурнич Дженис 0 0
Малони Леннард 0 0
Риттмюллер Марвин 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аста Симон 5 1
Юнг Гидеон 3 2
Гризбек Себастьян 6 0
Кристиансен Макс 6 0
Хргота Бранимир 5 0
Хаддади Уссама 4 0
Михальски Дамян 4 0
Рашль Тобиас 4 0
Ахе Рагнар 3 0
Йон Марко 3 0
Абиама Диксон 3 0
Зиб Арминдо 3 0
Грин Джулиан 2 0
Oualid Mhamdi 2 0
Тильман Тимоти 0 1
Дуджак Джереми 1 0
Линде Андреас 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Шаффран Леон 1 0
Петков Лукас 1 0
Фобассам Оливер 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 8 0
Бурнич Дженис 3 1
Майнка Патрик 4 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Малони Леннард 4 0
Сесса Кевин 4 0
Зирслебен Тим 4 0
Пик Флориан 3 0
Кюльветтер Кристиан 3 0
Шёппнер Ян 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Гейпль Андреас 2 0
Буш Марнон 2 0
Мюллер Кевин 2 0
Томалла Денис 0 1
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Adrian Beck 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Хайденхайм
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

9
7
Гройтер Фюрт
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Хайденхайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

24
1

Волевые поражения

8
39
Гройтер Фюрт
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
40% (12)
10% (3)
Хайденхайм
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

28
4

Волевые поражения

17
46

Голы по времени матча

Забито

20
21
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
16 Не забивали 19
2
10%
1
5%
1-15
3
15%
2
10%
16-30
1
5%
7
33%
31-45
7
35%
5
24%
46-60
4
20%
4
19%
61-75
3
15%
2
10%
76-90

Пропущено

19
15
4 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
8
42%
2
13%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
4
21%
7
47%
76-90

Забито

16
39
9 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
2
13%
3
8%
1-15
2
13%
6
15%
16-30
5
31%
11
28%
31-45
1
6%
2
5%
46-60
2
13%
5
13%
61-75
4
25%
12
31%
76-90

Пропущено

29
17
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
5
17%
4
24%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
4
14%
2
12%
31-45
5
17%
4
24%
46-60
8
28%
1
6%
61-75
5
17%
4
24%
76-90

Забито

36
60
15 В 1-м тайме 30
21 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 21
4 Не забивали 5
4
11%
4
7%
1-15
5
14%
8
13%
16-30
6
17%
18
30%
31-45
8
22%
7
12%
46-60
6
17%
9
15%
61-75
7
19%
14
23%
76-90

Пропущено

48
32
15 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 18
7
15%
4
13%
1-15
4
8%
3
9%
16-30
4
8%
5
16%
31-45
13
27%
6
19%
46-60
11
23%
3
9%
61-75
9
19%
11
34%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2
Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Блау-Вайс 3:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Пендикспор - Гройтер Фюрт 0:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:3 Дармштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0
Хайденхайм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2
Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Арминия - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганза 2:0 Хайденхайм - Пяст 1:0 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Виктория Пльзень - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Ингольштадт 1:0 Хайденхайм - Вальдхоф 2:0 Аугсбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ян 5:4

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Хайденхайм

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
5
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
8 раз 27%
2:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 53%
2
10 раз 33%
0
3 раза 10%
3
1 раз 3%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
7 раз 23%
0
5 раз 17%
5
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
1
7
8
1.5
12
3
1
14
2.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
25
5
11
19
1.5
18
12
1
29
2.5
11
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 29 18 7 4 45 - 24 61
2.
Хайденхайм
 30 17 9 4 61 - 31 60
3.
Гамбург
 29 17 5 7 58 - 38 56
4.
Падерборн
 30 15 5 10 61 - 37 50
5.
Санкт-Паули
 29 13 8 8 45 - 34 47
6.
Фортуна
 29 14 5 10 48 - 38 47
7.
Кайзерслаутерн
 29 11 11 7 43 - 37 44
8.
Хольштайн Киль
 29 10 10 9 48 - 49 40
9.
Карлсруэ
 29 11 6 12 48 - 46 39
10.
Ганновер 96
 29 10 7 12 40 - 44 37
11.
Гройтер Фюрт
 30 9 9 12 39 - 45 36
12.
Магдебург
 29 10 5 14 39 - 50 35
13.
Нюрнберг
 29 9 6 14 26 - 41 33
14.
Айнтрахт Бр
 30 8 8 14 36 - 52 32
15.
Арминия
 29 8 5 16 44 - 52 29
16.
Ян
 29 7 7 15 28 - 45 28
17.
Ганза
 29 8 4 17 25 - 46 28
18.
Зандхаузен
 29 6 7 16 31 - 56 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 15 11 3 1 40 - 16 36
2.
Дармштадт
 15 10 5 0 26 - 10 35
3.
Падерборн
 15 11 0 4 43 - 17 33
4.
Гамбург
 15 10 2 3 34 - 17 32
5.
Фортуна
 14 9 3 2 29 - 14 30
6.
Санкт-Паули
 14 8 5 1 21 - 9 29
7.
Гройтер Фюрт
 15 7 6 2 22 - 17 27
8.
Карлсруэ
 15 7 3 5 28 - 24 24
9.
Кайзерслаутерн
 14 6 6 2 25 - 20 24
10.
Нюрнберг
 15 7 2 6 15 - 14 23
11.
Ганновер 96
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Айнтрахт Бр
 15 6 3 6 20 - 19 21
13.
Хольштайн Киль
 14 5 4 5 24 - 21 19
14.
Ян
 15 4 7 4 14 - 20 19
15.
Арминия
 15 5 2 8 25 - 26 17
16.
Магдебург
 14 4 3 7 14 - 18 15
17.
Ганза
 15 4 1 10 14 - 24 13
18.
Зандхаузен
 14 3 4 7 15 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 14 8 2 4 19 - 14 26
2.
Хайденхайм
 15 6 6 3 21 - 15 24
3.
Гамбург
 14 7 3 4 24 - 21 24
4.
Хольштайн Киль
 15 5 6 4 24 - 28 21
5.
Магдебург
 15 6 2 7 25 - 32 20
6.
Кайзерслаутерн
 15 5 5 5 18 - 17 20
7.
Санкт-Паули
 15 5 3 7 24 - 25 18
8.
Падерборн
 15 4 5 6 18 - 20 17
9.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
10.
Ганновер 96
 15 4 4 7 19 - 24 16
11.
Карлсруэ
 14 4 3 7 20 - 22 15
12.
Ганза
 14 4 3 7 11 - 22 15
13.
Арминия
 14 3 3 8 19 - 26 12
14.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
15.
Айнтрахт Бр
 15 2 5 8 16 - 33 11
16.
Нюрнберг
 14 2 4 8 11 - 27 10
17.
Ян
 14 3 0 11 14 - 25 9
18.
Гройтер Фюрт
 15 2 3 10 17 - 28 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 23 (6)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (8)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Михальски Дамян уходит с поля. Юнг Гидеон выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Гройтер Фюрт 0:2 Хайденхайм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     