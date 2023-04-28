Тур: 32. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Маркетти Маттео
0'
7' Желтая карточкаБийол Яка
35' Желтая карточкаБлен Алексис
51' Желтая карточкаСтрефецца Габриэль
1:0
62' ПенальтиСтрефецца Габриэль
63' Желтая карточкаПерес Неуэн
85' Желтая карточкаГонсалес Джоан
90' Желтая карточкаСисей Ассан
90'+8
Ход матча
7'
35'
62'
63'
78'
85'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
5 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
269 Количество передач 462
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Блен
Алексис
28
Уден
Реми
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Мале ЮссефПолузащитник
-
22 Банда ЛамекНападающий
-
77 Сисей АссанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лечче
Удинезе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
11 матчей
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
0.71
Среднее время на гол
90
126
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.64
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
55
99
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|8 (2)
|0.25
|Сисей Ассан
|5
|0.16
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.13
|Баскиротто Федерико
|3
|0.09
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.06
|Гонсалес Джоан
|1
|0.03
|Банда Ламек
|1
|0.03
|Блен Алексис
|1
|0.03
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Юмтити Самуэль
|0
|0
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|10 (1)
|0.31
|Самарджич Лазар
|5
|0.16
|Перейра Роберто
|4
|0.13
|Ловрич Санди
|4
|0.13
|Удоги Дестини
|3
|0.09
|Бийол Яка
|3
|0.09
|Делофеу Херард
|2
|0.06
|Бекао Родриго
|2
|0.06
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0.06
|Перес Неуэн
|2
|0.06
|Саксесс Исаак
|1
|0.03
|Несторовски Илья
|1
|0.03
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.03
|Масина Адам
|1
|0.03
|Уолас Соуза
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|7
|1
|Гонсалес Джоан
|7
|0
|Юмтити Самуэль
|6
|0
|Блен Алексис
|6
|0
|Ди Франческо Федерико
|5
|0
|Баскиротто Федерико
|5
|0
|Стрефецца Габриэль
|5
|0
|Галло Антонино
|3
|1
|Гендрей Валентин
|4
|0
|Коломбо Лоренцо
|4
|0
|Банда Ламек
|4
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|3
|0
|Сисей Ассан
|2
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Туиа Алессандро
|1
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Марко Барони
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|10
|0
|Перес Неуэн
|7
|1
|Бийол Яка
|8
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|6
|0
|Уолас Соуза
|5
|0
|Перейра Роберто
|5
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Ловрич Санди
|4
|0
|Удоги Дестини
|4
|0
|Эбосс Энцо
|3
|0
|Эбоселе Фести
|3
|0
|Андреа Соттил
|1
|1
|Арслан Толгай-Али
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|Несторовски Илья
|2
|0
|Делофеу Херард
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Товен Флорьян
|1
|0
|Масина Адам
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Удинезе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
10
6
Лечче
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Удинезе
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (12)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
11
26
Лечче
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
50% (16)
22% (7)
Удинезе
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
9% (3)
56% (18)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
15
7
Волевые поражения
21
32
Голы по времени матча
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
20 Не забивали 23
0
0%
1
7%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
4
27%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
0
0%
7
47%
76-90
Пропущено
21
23
14 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 12
5
24%
5
22%
1-15
7
33%
2
9%
16-30
2
10%
5
22%
31-45
2
10%
5
22%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
1
5%
3
13%
76-90
Забито
13
28
7 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 18
1
8%
6
21%
1-15
1
8%
7
25%
16-30
5
38%
3
11%
31-45
2
15%
2
7%
46-60
2
15%
5
18%
61-75
2
15%
5
18%
76-90
Пропущено
16
16
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
13%
5
31%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
5
31%
3
19%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
1
6%
1
6%
76-90
Забито
28
43
15 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 11
12 Не забивали 9
1
4%
7
16%
1-15
5
18%
7
16%
16-30
9
32%
7
16%
31-45
6
21%
3
7%
46-60
5
18%
7
16%
61-75
2
7%
12
28%
76-90
Пропущено
37
39
23 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 18
21 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 22
7
19%
10
26%
1-15
9
24%
3
8%
16-30
7
19%
8
21%
31-45
5
14%
9
23%
46-60
7
19%
5
13%
61-75
2
5%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0
Фиорентина - Лечче 1:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сассуоло 0:1 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Салернитана 1:2 Верона - Лечче 2:0 Лечче - Милан 2:2 Специя - Лечче 0:0 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Вараждин 2:0 Удинезе - Лечче 2:0 Сампдория - Лечче 0:2 Лечче - Аталанта 2:1
Удинезе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0
Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0 Удинезе - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3
Результаты матчей
Лечче
Удинезе
Точный счет
1:1
6 раз 38%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
2:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 25%
1:0
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
12 раз 38%
2
7 раз 22%
1
10 раз 31%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лечче
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
141
313
87
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
98
412
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2012
Больше Меньше
239
725
1319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|25
|3
|3
|67 - 21
|78
|2.
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 21
|61
|3.
|Заявка
|31
|18
|5
|8
|47 - 26
|59
|4.
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|43 - 29
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|51 - 37
|56
|6.
|Заявка
|31
|17
|3
|11
|51 - 34
|54
|7.
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|51 - 36
|52
|8.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 39
|44
|9.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 36
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|32 - 36
|42
|11.
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|42 - 40
|42
|12.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 43
|41
|13.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 46
|40
|14.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|37 - 50
|33
|15.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|25 - 40
|32
|16.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|27 - 38
|31
|17.
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|26 - 49
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|26 - 44
|26
|19.
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|27 - 57
|19
|20.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|20 - 52
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 13
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 13
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 17
|33
|4.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|27 - 9
|33
|5.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|23 - 9
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 19
|24
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|27 - 17
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 20
|22
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|12 - 14
|20
|14.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 24
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|17.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 24
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 20
|16
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 20
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|13 - 13
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 25
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 23
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 15
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 30
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|11 - 18
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 29
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|18 - 32
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|20.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 20
|6
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче 1:0 Удинезе
Исход игры
Лечче
16.3% (21)
Ничья
47.3% (61)
Удинезе
36.4% (47)
Тотал 2.5
Больше
31.67% (38)
Меньше
68.33% (82)
Обе команды забьют
Да
76.67% (92)
Нет
23.33% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.9% (54)
1:2 Удинезе
20.9% (27)
0:1 Удинезе
11.6% (15)
1:0 Лечче
7.8% (10)
2:1 Лечче
7% (9)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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