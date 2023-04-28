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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Лечче
1:0
Конец матча
Удинезе
0'
7' Желтая карточка
Бийол Яка
35' Желтая карточка
Блен Алексис
51' Желтая карточка
Стрефецца Габриэль
1:0
62' Пенальти
Стрефецца Габриэль
63' Желтая карточка
Перес Неуэн
85' Желтая карточка
Гонсалес Джоан
90' Желтая карточка
Сисей Ассан
90'+8

Ход матча

7'
 
Бийол Яка
35'
Блен Алексис
 
51'
Стрефецца Габриэль
 
56'
Сисей Ассан
Коломбо Лоренцо
 
62'
Стрефецца Габриэль
1:0
62'
 
Товен Флорьян
Самарджич Лазар
62'
 
Арслан Толгай-Али
Ловрич Санди
63'
 
Перес Неуэн
67'
Романьоли Симоне
Гендрей Валентин
 
76'
 
Масина Адам
Перес Неуэн
76'
 
Эбоселе Фести
Уолас Соуза
78'
Банда Ламек
Стрефецца Габриэль
 
78'
Мале Юссеф
Уден Реми
 
79'
Гонсалес Джоан
Блен Алексис
 
85'
Гонсалес Джоан
 
86'
 
Соуса Вивальдо
Бийол Яка
90'
Сисей Ассан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 5 Офсайды 1
  • 21 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 269 Количество передач 462
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Лечче 16.3% (21)
X 47.3% (61)
Удинезе 36.4% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
6
Баскиротто
Федерико
93
Юмтити
Самуэль
25
Галло
Антонино
29
Блен
Алексис
42
Юлманд
Мортен
28
Уден
Реми
27
Стрефецца
Габриэль
9
Коломбо
Лоренцо
11
Ди
Франческо
Федерико
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
19
Эхизибуэ
Кингсли
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
4
Ловрич
Санди
13
Удоги
Дестини
37
Перейра
Роберто
30
Несторовски
Илья
Лечче
4-3-3
Удинезе
3-5-1-1

История личных встреч

Лечче
Удинезе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

ТМК
2:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
К
2:1
СA
4:0
СA
2:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
0.71

Среднее время на гол

90
126

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.64
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

55
99

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 8 (2) 0.25
Сисей Ассан 5 0.16
Коломбо Лоренцо 4 0.13
Баскиротто Федерико 3 0.09
Ди Франческо Федерико 2 0.06
Гонсалес Джоан 1 0.03
Банда Ламек 1 0.03
Блен Алексис 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Пеццелла Джузеппе 0 0
Галло Антонино 0 0
Гендрей Валентин 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 10 (1) 0.31
Самарджич Лазар 5 0.16
Перейра Роберто 4 0.13
Ловрич Санди 4 0.13
Удоги Дестини 3 0.09
Бийол Яка 3 0.09
Делофеу Херард 2 0.06
Бекао Родриго 2 0.06
Эхизибуэ Кингсли 2 0.06
Перес Неуэн 2 0.06
Саксесс Исаак 1 0.03
Несторовски Илья 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Масина Адам 1 0.03
Уолас Соуза 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 7 1
Гонсалес Джоан 7 0
Юмтити Самуэль 6 0
Блен Алексис 6 0
Ди Франческо Федерико 5 0
Баскиротто Федерико 5 0
Стрефецца Габриэль 5 0
Галло Антонино 3 1
Гендрей Валентин 4 0
Коломбо Лоренцо 4 0
Банда Ламек 4 0
Мале Юссеф 3 0
Аскилдсен Кристоффер 3 0
Сисей Ассан 2 0
Понграчич Марин 2 0
Туиа Алессандро 1 0
Фальконе Владимиро 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Уден Реми 1 0
Марко Барони 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 10 0
Перес Неуэн 7 1
Бийол Яка 8 0
Эхизибуэ Кингсли 6 0
Уолас Соуза 5 0
Перейра Роберто 5 0
Саксесс Исаак 4 0
Ловрич Санди 4 0
Удоги Дестини 4 0
Эбосс Энцо 3 0
Эбоселе Фести 3 0
Андреа Соттил 1 1
Арслан Толгай-Али 2 0
Нюйтинк Брэм 2 0
Несторовски Илья 2 0
Делофеу Херард 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Гомеш Бету 2 0
Товен Флорьян 1 0
Масина Адам 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Самарджич Лазар 1 0

Результаты матчей

Лечче
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Удинезе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

10
6
Лечче
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Удинезе
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (12)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

11
26
Лечче
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
50% (16)
22% (7)
Удинезе
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
9% (3)
56% (18)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

15
7

Волевые поражения

21
32

Голы по времени матча

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
20 Не забивали 23
0
0%
1
7%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
4
27%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
0
0%
7
47%
76-90

Пропущено

21
23
14 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 12
5
24%
5
22%
1-15
7
33%
2
9%
16-30
2
10%
5
22%
31-45
2
10%
5
22%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
1
5%
3
13%
76-90

Забито

13
28
7 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 18
1
8%
6
21%
1-15
1
8%
7
25%
16-30
5
38%
3
11%
31-45
2
15%
2
7%
46-60
2
15%
5
18%
61-75
2
15%
5
18%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
13%
5
31%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
5
31%
3
19%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
1
6%
1
6%
76-90

Забито

28
43
15 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 11
12 Не забивали 9
1
4%
7
16%
1-15
5
18%
7
16%
16-30
9
32%
7
16%
31-45
6
21%
3
7%
46-60
5
18%
7
16%
61-75
2
7%
12
28%
76-90

Пропущено

37
39
23 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 18
21 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 22
7
19%
10
26%
1-15
9
24%
3
8%
16-30
7
19%
8
21%
31-45
5
14%
9
23%
46-60
7
19%
5
13%
61-75
2
5%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0
Фиорентина - Лечче 1:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сассуоло 0:1 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Салернитана 1:2 Верона - Лечче 2:0 Лечче - Милан 2:2 Специя - Лечче 0:0 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Вараждин 2:0 Удинезе - Лечче 2:0 Сампдория - Лечче 0:2 Лечче - Аталанта 2:1
Удинезе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0
Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0 Удинезе - Атлетик Б 0:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3

Результаты матчей

Лечче
Удинезе

Точный счет

1:1
6 раз 38%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
2:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 25%
1:0
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
12 раз 38%
2
7 раз 22%
1
10 раз 31%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лечче
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
1
3
13
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
9
8
4
12
1.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
23
9
7
25
1.5
13
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 31 25 3 3 67 - 21 78
2.
Лацио
 Заявка 31 18 7 6 49 - 21 61
3.
Ювентус
 Заявка 31 18 5 8 47 - 26 59
4.
Рома
 Заявка 31 17 5 9 43 - 29 56
5.
Милан
 Заявка 31 16 8 7 51 - 37 56
6.
Интер Милан
 Заявка 31 17 3 11 51 - 34 54
7.
Аталанта
 Заявка 31 15 7 9 51 - 36 52
8.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
9.
Фиорентина
 Заявка 31 11 9 11 37 - 36 42
10.
Торино
 Заявка 31 11 9 11 32 - 36 42
11.
Удинезе
 Заявка 32 10 12 10 42 - 40 42
12.
Монца
 Заявка 31 11 8 12 38 - 43 41
13.
Сассуоло
 Заявка 31 11 7 13 38 - 46 40
14.
Салернитана
 Заявка 31 7 12 12 37 - 50 33
15.
Эмполи
 Заявка 31 7 11 13 25 - 40 32
16.
Лечче
 Заявка 32 7 10 15 27 - 38 31
17.
Специя
 Заявка 31 5 12 14 26 - 49 27
18.
Верона
 Заявка 31 6 8 17 26 - 44 26
19.
Кремонезе
 Заявка 31 3 10 18 27 - 57 19
20.
Сампдория
 Заявка 31 3 8 20 20 - 52 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
2.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
3.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 30 - 17 33
4.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
5.
Рома
 Заявка 15 10 1 4 23 - 9 31
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 3 5 27 - 19 24
9.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
10.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
13.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 12 - 14 20
14.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
15.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
4.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
5.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 16 - 23 19
10.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 16 4 3 9 11 - 18 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лечче вырывает победу
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Лечче: 38%, Удинезе: 62%.
  • 97'
    Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 97'
    Галло Антонино из команды Лечче наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • Фол, нарушение
    96'
    Бекао Родриго из команды Удинезе заходит слишком далеко, он валит Сисей Ассан.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Лечче 16.3% (21)
    X 47.3% (61)
    Удинезе 36.4% (47)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лечче 1:0 Удинезе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 1:0 Удинезе

    Исход игры
    Лечче
    16.3% (21)
    Ничья
    47.3% (61)
    Удинезе
    36.4% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.67% (38)
    Меньше
    68.33% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    76.67% (92)
    Нет
    23.33% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.9% (54)
    1:2 Удинезе
    20.9% (27)
    0:1 Удинезе
    11.6% (15)
    1:0 Лечче
    7.8% (10)
    2:1 Лечче
    7% (9)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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