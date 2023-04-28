Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Ламек Банда успешно блокирует удар.

87' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

87' Удар от ворот произведет Удинезе

87' Сисей Ассан не смог попасть в створ ударом издали

85' Рефери не любит споров - именно за это Гонсалес Джоан сейчас получил желтую

85' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Масина Адам выиграл воздушное противоборство у Ламек Банда.

83' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Удинезе

82' Юлманд Мортен из команды Лечче наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

81' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Тактическая замена. Стрефецца Габриэль уходит с поля и его заменяет Ламек Банда

75' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Баскиротто Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Хорошую попытку сделал Эхизибуэ Кингсли . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Несторовски Илья создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Несторовски Илья оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Товен Флорьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Лечче

67' Товен Флорьян из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновлен

65' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

63' Рефери не любит споров - именно за это Перес Неуэн сейчас получил желтую

62' Команда Лечче забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

62' Г О О О О О Л - Стрефецца Габриэль из команды Лечче забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Марко Сильвестри прыгнул не в ту сторону.

60' После проверки VAR судья изменил решение - Лечче пробьет пенальти!

59' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

54' Гендрей Валентин из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Юмтити Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Эхизибуэ Кингсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Галло Антонино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Перейра Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Стрефецца Габриэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

48' Ди Франческо Федерико нанес удар головой, но Марко Сильвестри спокойно отбил мяч.

48' Блен Алексис из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Удар от ворот произведет Удинезе

47' Юлманд Мортен из команды Лечче наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.