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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 13266
Падерборн
5:1
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
1:0
28' Гол
Юстван Юлиан
40' Желтая карточка
Николау Яннис
2:0
45' Гол
Обермайр Рафаэль
3:0
51' Гол
Sirlord Conteh
3:1
53' Гол
Уджа Энтони
54' Желтая карточка
Шалленберг Рон
56' Желтая карточка
Tobias Mueller
59' Желтая карточка
Краусе Робин
64' Желтая карточка
Hasan Kurucay
4:1
90' Гол
Србени Деннис
90' Желтая карточка
Берендт Бриан
5:1
90' Гол
Србени Деннис
90'+6

Ход матча

28'
Юстван Юлиан
(Обермайр Рафаэль)
1:0
40'
 
Николау Яннис
45'
Обермайр Рафаэль
2:0
46'
 
Ферай Иммануэль
Де Медина Натан
46'
 
Лаубербах Лион
Винтцаймер Мануэль
51'
Sirlord Conteh
(Муслия Флоран)
3:0
53'
3:1
Уджа Энтони
(Донкор Антон)
54'
Шалленберг Рон
 
56'
Tobias Mueller
 
59'
 
Краусе Робин
63'
 
Хеннинг Брайан
Краусе Робин
64'
 
Hasan Kurucay
66'
Niclas Nadj
Sirlord Conteh
 
67'
Kai Klefisch
Рор Максимилиан
 
76'
Србени Деннис
Лайпертц Роберт
 
77'
Пирингер Марвин
Муслия Флоран
 
81'
 
Цаунер Энрике Пенья
Кауфманн Фабио
81'
 
Эндо Кейта
Hasan Kurucay
86'
Хюнемайер Уве
Tobias Mueller
 
90'
Србени Деннис
(Пирингер Марвин)
4:1
90'
 
Берендт Бриан
90'
Србени Деннис
(Юстван Юлиан)
5:1

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 4 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 571 Количество передач 345
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хут
Янник
15
Tobias
Mueller
3
Хамфрейс
Башир
31
Рор
Максимилиан
23
Обермайр
Рафаэль
10
Юстван
Юлиан
33
Marcel
Hoffmeier
8
Шалленберг
Рон
30
Муслия
Флоран
11
Sirlord
Conteh
13
Лайпертц
Роберт
1
Хофманн
Роб-Торбен
15
Де
Медина
Натан
30
Берендт
Бриан
29
Hasan
Kurucay
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
4
Николау
Яннис
7
Мультауп
Маурице
37
Кауфманн
Фабио
9
Винтцаймер
Мануэль
14
Уджа
Энтони
Падерборн
3-4-1-2
Айнтрахт Бр
4-2-3-1

История личных встреч

Падерборн
Айнтрахт Бр

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
0:0
Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
2:0
ТМК
2:0
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
1:0
ТМС
1:2
Б3
2:0
Б3
2:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.5

Среднее время на гол

56
180

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

80
90

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.31
0.69

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
130

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лайпертц Роберт 11 0.37
Пирингер Марвин 8 0.27
Муслия Флоран 8 (5) 0.27
Платте Феликс 7 0.23
Sirlord Conteh 5 0.17
Юстван Юлиан 4 0.13
Србени Деннис 4 0.13
Рор Максимилиан 3 0.1
Шалленберг Рон 3 0.1
Хеуэр Яннис 3 0.1
Обермайр Рафаэль 2 0.07
Marcel Hoffmeier 1 0.03
Клаас Себастьян 0 0
Карльс Йонас 0 0
Kai Klefisch 0 0
Хамфрейс Башир 0 0
Niclas Nadj 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 9 0.3
Ферай Иммануэль 6 0.2
Лаубербах Лион 4 0.13
Винтцаймер Мануэль 3 (1) 0.1
Кауфманн Фабио 3 0.1
Мультауп Маурице 2 0.07
Виб Данило 2 0.07
Донкор Антон 2 0.07
Краусе Робин 1 0.03
Николау Яннис 1 0.03
Хеннинг Брайан 1 0.03
Маркс Ян-Хендрик 0 0
Эндо Кейта 0 0
Ихорст Лук 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 7 0
Пирингер Марвин 5 1
Муслия Флоран 6 0
Tobias Mueller 4 0
Marcel Hoffmeier 4 0
Рор Максимилиан 4 0
Хут Янник 2 1
Sirlord Conteh 2 1
Хюнемайер Уве 2 0
Шустер Марко 2 0
Платте Феликс 2 0
Обермайр Рафаэль 2 0
Юстван Юлиан 2 0
Србени Деннис 1 0
Карльс Йонас 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Kai Klefisch 1 0
Хамфрейс Башир 1 0
Niclas Nadj 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 9 0
Краусе Робин 9 0
Де Медина Натан 6 1
Маркс Ян-Хендрик 5 0
Донкор Антон 5 0
Ферай Иммануэль 5 0
Фейзич Ясмин 3 1
Хеннинг Брайан 4 0
Кауфманн Фабио 4 0
Уджа Энтони 3 0
Киевски Нико 3 0
Hasan Kurucay 3 0
Берендт Бриан 2 0
Мультауп Маурице 2 0
Шульц Михаэль 2 0
Эндо Кейта 2 0
Хофманн Роб-Торбен 2 0
Philipp Strompf 2 0
Декарли Сауло 1 0
Бенкович Филип 1 0
Винтцаймер Мануэль 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Бонга Тарсис 1 0
Виб Данило 1 0
Гехтер Линус 1 0

Результаты матчей

Падерборн
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
27% (4)
0% (0)
Айнтрахт Бр
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

3
12
Падерборн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Айнтрахт Бр
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
10

Волевые поражения

14
17
Падерборн
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (17)
30% (9)
13% (4)
Айнтрахт Бр
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
57% (17)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
37% (11)
50% (15)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

21
12

Волевые поражения

17
29

Голы по времени матча

Забито

41
15
13 В 1-м тайме 6
28 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
6
15%
4
27%
1-15
4
10%
2
13%
16-30
3
7%
0
0%
31-45
9
22%
5
33%
46-60
8
20%
2
13%
61-75
11
27%
2
13%
76-90

Пропущено

19
34
13 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 23
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 15
4
21%
4
12%
1-15
3
16%
4
12%
16-30
6
32%
3
9%
31-45
3
16%
4
12%
46-60
1
5%
7
21%
61-75
2
11%
12
35%
76-90

Забито

18
20
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
1
6%
1
5%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
3
17%
3
15%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
2
11%
7
35%
61-75
5
28%
5
25%
76-90

Пропущено

20
19
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
15%
4
21%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
5
25%
1
5%
31-45
4
20%
3
16%
46-60
2
10%
5
26%
61-75
5
25%
2
11%
76-90

Забито

59
35
22 В 1-м тайме 11
37 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 12
6 Не забивали 8
7
12%
5
14%
1-15
9
15%
3
9%
16-30
6
10%
3
9%
31-45
11
19%
8
23%
46-60
10
17%
9
26%
61-75
16
27%
7
20%
76-90

Пропущено

39
53
22 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 33
10 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 26
7
18%
8
15%
1-15
4
10%
8
15%
16-30
11
28%
4
8%
31-45
7
18%
7
13%
46-60
3
8%
12
23%
61-75
7
18%
14
26%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2
Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Падерборн - Фортуна 4:1 Падерборн - Штутгарт 1:2 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Арминия - Падерборн 1:1 Мурсия - Падерборн 1:3 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Падерборн - Дуйсбург 4:0 Рот-Вайсс Эссен - Падерборн 3:2 Падерборн - Бохум 1:1 Падерборн - Оснабрюк 1:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Гамбург-2 2:3 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0
Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Альтглинике 2:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 3:1 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1

Результаты матчей

Падерборн
Айнтрахт Бр

Точный счет

3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%

Точный счет

3:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%
7
1 раз 3%
1
11 раз 37%
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
10
5
1.5
7
8
9
6
2.5
2
13
5
10
3.5
1
14
3
12
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
22
8
14
16
1.5
11
19
11
19
2.5
2
28
6
24
3.5
1
29
3
27
4.5
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 29 18 7 4 45 - 24 61
2.
Хайденхайм
 30 17 9 4 61 - 31 60
3.
Гамбург
 29 17 5 7 58 - 38 56
4.
Падерборн
 30 15 5 10 61 - 37 50
5.
Санкт-Паули
 29 13 8 8 45 - 34 47
6.
Фортуна
 29 14 5 10 48 - 38 47
7.
Кайзерслаутерн
 29 11 11 7 43 - 37 44
8.
Хольштайн Киль
 29 10 10 9 48 - 49 40
9.
Карлсруэ
 29 11 6 12 48 - 46 39
10.
Ганновер 96
 29 10 7 12 40 - 44 37
11.
Гройтер Фюрт
 30 9 9 12 39 - 45 36
12.
Магдебург
 29 10 5 14 39 - 50 35
13.
Нюрнберг
 29 9 6 14 26 - 41 33
14.
Айнтрахт Бр
 30 8 8 14 36 - 52 32
15.
Арминия
 29 8 5 16 44 - 52 29
16.
Ян
 29 7 7 15 28 - 45 28
17.
Ганза
 29 8 4 17 25 - 46 28
18.
Зандхаузен
 29 6 7 16 31 - 56 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 15 11 3 1 40 - 16 36
2.
Дармштадт
 15 10 5 0 26 - 10 35
3.
Падерборн
 15 11 0 4 43 - 17 33
4.
Гамбург
 15 10 2 3 34 - 17 32
5.
Фортуна
 14 9 3 2 29 - 14 30
6.
Санкт-Паули
 14 8 5 1 21 - 9 29
7.
Гройтер Фюрт
 15 7 6 2 22 - 17 27
8.
Карлсруэ
 15 7 3 5 28 - 24 24
9.
Кайзерслаутерн
 14 6 6 2 25 - 20 24
10.
Нюрнберг
 15 7 2 6 15 - 14 23
11.
Ганновер 96
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Айнтрахт Бр
 15 6 3 6 20 - 19 21
13.
Хольштайн Киль
 14 5 4 5 24 - 21 19
14.
Ян
 15 4 7 4 14 - 20 19
15.
Арминия
 15 5 2 8 25 - 26 17
16.
Магдебург
 14 4 3 7 14 - 18 15
17.
Ганза
 15 4 1 10 14 - 24 13
18.
Зандхаузен
 14 3 4 7 15 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 14 8 2 4 19 - 14 26
2.
Хайденхайм
 15 6 6 3 21 - 15 24
3.
Гамбург
 14 7 3 4 24 - 21 24
4.
Хольштайн Киль
 15 5 6 4 24 - 28 21
5.
Магдебург
 15 6 2 7 25 - 32 20
6.
Кайзерслаутерн
 15 5 5 5 18 - 17 20
7.
Санкт-Паули
 15 5 3 7 24 - 25 18
8.
Падерборн
 15 4 5 6 18 - 20 17
9.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
10.
Ганновер 96
 15 4 4 7 19 - 24 16
11.
Карлсруэ
 14 4 3 7 20 - 22 15
12.
Ганза
 14 4 3 7 11 - 22 15
13.
Арминия
 14 3 3 8 19 - 26 12
14.
Зандхаузен
 15 3 3 9 16 - 27 12
15.
Айнтрахт Бр
 15 2 5 8 16 - 33 11
16.
Нюрнберг
 14 2 4 8 11 - 27 10
17.
Ян
 14 3 0 11 14 - 25 9
18.
Гройтер Фюрт
 15 2 3 10 17 - 28 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 23 (6)
Гамбург Глацель Роберт 17 (2)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 13 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (8)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 11
Ян Гимбер Бенедикт 11
Карлсруэ Франке Марсель 1 9
Ганза Ферхук Йон 2 7
Дармштадт Холланд Фабиан 10
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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