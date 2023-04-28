Тур: 30. Стадион: Бентелер Арена. Зрители: 13266
5:1
Конец матча
0'
1:0
28' ГолЮстван Юлиан
40' Желтая карточкаНиколау Яннис
2:0
45' ГолОбермайр Рафаэль
3:0
51' ГолSirlord Conteh
3:1
53' ГолУджа Энтони
54' Желтая карточкаШалленберг Рон
56' Желтая карточкаTobias Mueller
59' Желтая карточкаКраусе Робин
64' Желтая карточкаHasan Kurucay
4:1
90' ГолСрбени Деннис
90' Желтая карточкаБерендт Бриан
5:1
90' ГолСрбени Деннис
90'+6
Ход матча
28'
1:0
40'
45'
2:0
51'
3:0
53'
3:1
54'
56'
59'
64'
90'
4:1
90'
90'
5:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 0
-
4 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
571 Количество передач 345
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хут
Янник
10
Юстван
Юлиан
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
14
Уджа
Энтони
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бувинк ПеллеВратарь
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Niclas Nadj
-
27 Kai Klefisch
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Michael Schiele
История личных встреч
Падерборн
Айнтрахт Бр
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.5
Среднее время на гол
56
180
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
80
90
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.31
0.69
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
130
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лайпертц Роберт
|11
|0.37
|Пирингер Марвин
|8
|0.27
|Муслия Флоран
|8 (5)
|0.27
|Платте Феликс
|7
|0.23
|Sirlord Conteh
|5
|0.17
|Юстван Юлиан
|4
|0.13
|Србени Деннис
|4
|0.13
|Рор Максимилиан
|3
|0.1
|Шалленберг Рон
|3
|0.1
|Хеуэр Яннис
|3
|0.1
|Обермайр Рафаэль
|2
|0.07
|Marcel Hoffmeier
|1
|0.03
|Клаас Себастьян
|0
|0
|Карльс Йонас
|0
|0
|Kai Klefisch
|0
|0
|Хамфрейс Башир
|0
|0
|Niclas Nadj
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|9
|0.3
|Ферай Иммануэль
|6
|0.2
|Лаубербах Лион
|4
|0.13
|Винтцаймер Мануэль
|3 (1)
|0.1
|Кауфманн Фабио
|3
|0.1
|Мультауп Маурице
|2
|0.07
|Виб Данило
|2
|0.07
|Донкор Антон
|2
|0.07
|Краусе Робин
|1
|0.03
|Николау Яннис
|1
|0.03
|Хеннинг Брайан
|1
|0.03
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
|Эндо Кейта
|0
|0
|Ихорст Лук
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|7
|0
|Пирингер Марвин
|5
|1
|Муслия Флоран
|6
|0
|Tobias Mueller
|4
|0
|Marcel Hoffmeier
|4
|0
|Рор Максимилиан
|4
|0
|Хут Янник
|2
|1
|Sirlord Conteh
|2
|1
|Хюнемайер Уве
|2
|0
|Шустер Марко
|2
|0
|Платте Феликс
|2
|0
|Обермайр Рафаэль
|2
|0
|Юстван Юлиан
|2
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
|Kai Klefisch
|1
|0
|Хамфрейс Башир
|1
|0
|Niclas Nadj
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|9
|0
|Краусе Робин
|9
|0
|Де Медина Натан
|6
|1
|Маркс Ян-Хендрик
|5
|0
|Донкор Антон
|5
|0
|Ферай Иммануэль
|5
|0
|Фейзич Ясмин
|3
|1
|Хеннинг Брайан
|4
|0
|Кауфманн Фабио
|4
|0
|Уджа Энтони
|3
|0
|Киевски Нико
|3
|0
|Hasan Kurucay
|3
|0
|Берендт Бриан
|2
|0
|Мультауп Маурице
|2
|0
|Шульц Михаэль
|2
|0
|Эндо Кейта
|2
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|2
|0
|Philipp Strompf
|2
|0
|Декарли Сауло
|1
|0
|Бенкович Филип
|1
|0
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Бонга Тарсис
|1
|0
|Виб Данило
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
27% (4)
0% (0)
Айнтрахт Бр
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
3
12
Падерборн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Айнтрахт Бр
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
10
Волевые поражения
14
17
Падерборн
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (17)
30% (9)
13% (4)
Айнтрахт Бр
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
57% (17)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
37% (11)
50% (15)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
21
12
Волевые поражения
17
29
Голы по времени матча
Забито
41
15
13 В 1-м тайме 6
28 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
6
15%
4
27%
1-15
4
10%
2
13%
16-30
3
7%
0
0%
31-45
9
22%
5
33%
46-60
8
20%
2
13%
61-75
11
27%
2
13%
76-90
Пропущено
19
34
13 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 23
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 15
4
21%
4
12%
1-15
3
16%
4
12%
16-30
6
32%
3
9%
31-45
3
16%
4
12%
46-60
1
5%
7
21%
61-75
2
11%
12
35%
76-90
Забито
18
20
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
1
6%
1
5%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
3
17%
3
15%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
2
11%
7
35%
61-75
5
28%
5
25%
76-90
Пропущено
20
19
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
15%
4
21%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
5
25%
1
5%
31-45
4
20%
3
16%
46-60
2
10%
5
26%
61-75
5
25%
2
11%
76-90
Забито
59
35
22 В 1-м тайме 11
37 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 12
6 Не забивали 8
7
12%
5
14%
1-15
9
15%
3
9%
16-30
6
10%
3
9%
31-45
11
19%
8
23%
46-60
10
17%
9
26%
61-75
16
27%
7
20%
76-90
Пропущено
39
53
22 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 33
10 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 26
7
18%
8
15%
1-15
4
10%
8
15%
16-30
11
28%
4
8%
31-45
7
18%
7
13%
46-60
3
8%
12
23%
61-75
7
18%
14
26%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2
Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Падерборн - Фортуна 4:1 Падерборн - Штутгарт 1:2 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Арминия - Падерборн 1:1 Мурсия - Падерборн 1:3 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Падерборн - Дуйсбург 4:0 Рот-Вайсс Эссен - Падерборн 3:2 Падерборн - Бохум 1:1 Падерборн - Оснабрюк 1:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Гамбург-2 2:3 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0
Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Альтглинике 2:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 3:1 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ян - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1
Результаты матчей
Падерборн
Айнтрахт Бр
Точный счет
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
Точный счет
3:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%
7
1 раз 3%
1
11 раз 37%
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
105
105
78
96
213
510
114
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
411
411
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
228
1416
1119
1119
228
624
129
327
129
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|17 (2)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|13 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (8)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|12 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 11
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|11
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 9
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|10