Тур: 27. Стадион: Nordstern Arena Horsens. Главный судья: Aydin Uslu
0'
0:1
5' ГолСабби Эммануэль
1:1
35' ПенальтиAnders Jacobsen II
44' Желтая карточкаОпондо Мозес
1:2
57' ГолМустафич Ален
72' Желтая карточкаBjoern Paulsen
2:2
72' ПенальтиСигурдарсон Арон
77' Желтая карточкаКиилерик Мальте
Ход матча
5'
0:1
35'
44'
57'
1:2
72'
72'
2:2
77'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
4 Угловые 8
-
0 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
175 Количество передач 308
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
21
Гомес
Джеймс
14
Геммер
Йонас
23
Крузе
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Samson Iyede
-
28 Alagie Saine
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хорсенс
Оденсе
22 матча
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
50%
4.5%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 16 побед
39 матчей
33.3%
25.6%
41.1%
13 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
25.6%
43.6%
30.8%
10 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.8%
28.2%
41%
12 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.4
1.05
Среднее время на гол
64
85
Всего голов
36
26
Голов в среднем за матч
1.89
1.3
Среднее время на гол
47
69
Всего голов
64
46
Голов в среднем за матч
1.64
1.18
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
54
76
Бомбардиры внутри турнира
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Jacobsen II
|7 (2)
|0.26
|Сигурдарсон Арон
|6 (4)
|0.22
|Мусонда Лубамба
|3
|0.11
|Thomas Santos
|3
|0.11
|Йенсен Магнус
|3
|0.11
|Опондо Мозес
|2
|0.07
|Макиенок Симон
|1
|0.04
|Геммер Йонас
|1
|0.04
|Лассен Миккель
|1
|0.04
|Гомес Джеймс
|1
|0.04
|Крузе Давид
|0
|0
|Джаст Элайджа
|0
|0
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|8 (2)
|0.3
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|5 (1)
|0.19
|Сабби Эммануэль
|4
|0.15
|Жебали Иссам
|4 (1)
|0.15
|Yankubah Minteh
|3
|0.11
|Скюття Наатан
|2
|0.07
|Тонгья Франко
|2
|0.07
|Charly Horneman
|1
|0.04
|Bjoern Paulsen
|1
|0.04
|Манне Аласана
|1
|0.04
|Тверсков Йеппе
|1
|0.04
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0.04
|Мустафич Ален
|1
|0.04
|Гигович Армин
|1
|0.04
|Эстрём Робин
|1
|0.04
|Свеннсен Сандер
|0
|0
|Муколли Агон
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киилерик Мальте
|5
|1
|Йенсен Магнус
|6
|0
|Сигурдарсон Арон
|5
|0
|Гомес Джеймс
|3
|1
|Геммер Йонас
|4
|0
|Мусонда Лубамба
|4
|0
|Крузе Давид
|4
|0
|Опондо Мозес
|3
|0
|Лассен Миккель
|3
|0
|Людвиг Александр
|1
|1
|Джанус Драчманн
|2
|0
|Делач Матей
|2
|0
|Anders Jacobsen II
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Джаст Элайджа
|2
|0
|Samson Iyede
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
|Marcus Hannesbo
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тверсков Йеппе
|6
|0
|Aske Adelgaard
|2
|2
|Yankubah Minteh
|5
|0
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Хансен Мартин
|4
|0
|Bjoern Paulsen
|4
|0
|Манне Аласана
|3
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3
|0
|Тонгья Франко
|3
|0
|Гигович Армин
|1
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Сабби Эммануэль
|2
|0
|Микельсон Николас
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Gustav Grubbe
|2
|0
|Жебали Иссам
|1
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Jakob Martinsen
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
Результаты матчей
Хорсенс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Оденсе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
8
7
Хорсенс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Оденсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
14
Волевые поражения
4
15
Хорсенс
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Оденсе
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
25
18
Волевые поражения
12
22
Голы по времени матча
Забито
19
16
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
3
16%
3
19%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
16%
5
31%
31-45
5
26%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
5
26%
2
13%
76-90
Пропущено
25
25
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
5
20%
2
8%
1-15
5
20%
3
12%
16-30
4
16%
5
20%
31-45
5
20%
6
24%
46-60
4
16%
4
16%
61-75
2
8%
5
20%
76-90
Забито
9
19
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
1
11%
2
11%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
1
11%
7
37%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
3
33%
2
11%
61-75
1
11%
4
21%
76-90
Пропущено
22
20
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
4
20%
1-15
6
27%
1
5%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
5
23%
3
15%
46-60
3
14%
4
20%
61-75
3
14%
6
30%
76-90
Забито
28
35
12 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 12
9 Не забивали 6
4
14%
5
14%
1-15
4
14%
3
9%
16-30
4
14%
12
34%
31-45
6
21%
5
14%
46-60
4
14%
4
11%
61-75
6
21%
6
17%
76-90
Пропущено
47
45
25 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
7
15%
6
13%
1-15
11
23%
4
9%
16-30
7
15%
7
16%
31-45
10
21%
9
20%
46-60
7
15%
8
18%
61-75
5
11%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хорсенс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Ольборг 0:4
Люнгбю - Хорсенс 1:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Орхус - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Брондбю - Хорсенс 5:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Оденсе 3:3 Вайле - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Раннерс 5:1 Нордшелланн - Хорсенс 2:0
Оденсе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3
Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2 Накхонпатхом - Оденсе 1:5 Сабах - Оденсе 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нествед - Оденсе 0:1 Люнгбю - Оденсе 1:2 Нордшелланн - Оденсе 1:2 Оденсе - Никобинг 3:2 Хорсенс - Оденсе 3:3
Результаты матчей
Хорсенс
Оденсе
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
0
6 раз 23%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Хорсенс
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
122
58
59
49
113
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
84
211
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
206
719
1214
422
323
125
125
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|4
|7
|49 - 25
|49
|2.
|26
|13
|8
|5
|42 - 25
|47
|3.
|26
|12
|7
|7
|37 - 28
|43
|4.
|26
|11
|7
|8
|28 - 22
|40
|5.
|26
|10
|10
|6
|35 - 32
|40
|6.
|26
|9
|6
|11
|34 - 43
|33
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|9
|11
|6
|39 - 31
|38
|2.
|2:2
|27
|9
|9
|9
|37 - 47
|36
|3.
|26
|8
|7
|11
|38 - 42
|31
|4.
|2:2
|27
|7
|6
|14
|31 - 48
|27
|5.
|26
|4
|9
|13
|26 - 41
|21
|6.
|26
|4
|8
|14
|27 - 39
|20
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 12
|29
|2.
|13
|9
|2
|2
|26 - 10
|29
|3.
|13
|6
|5
|2
|17 - 14
|23
|4.
|13
|6
|3
|4
|14 - 14
|21
|5.
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|6.
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|14
|5
|4
|5
|18 - 21
|19
|2.
|2:2
|14
|5
|4
|5
|21 - 27
|19
|3.
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|4.
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|5.
|13
|2
|6
|5
|12 - 20
|12
|6.
|12
|1
|5
|6
|9 - 16
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|2.
|13
|6
|2
|5
|20 - 14
|20
|3.
|13
|6
|2
|5
|12 - 10
|20
|4.
|13
|4
|7
|2
|21 - 18
|19
|5.
|14
|4
|6
|4
|16 - 13
|18
|6.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|7
|0
|28 - 13
|25
|2.
|2:2
|13
|4
|5
|4
|19 - 26
|17
|3.
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|4.
|14
|3
|3
|8
|18 - 23
|12
|5.
|13
|2
|3
|8
|14 - 21
|9
|6.
|2:2
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|13 (1)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|11 (2)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|Нордшелланн
|Скьеллеруп Андреас
|10 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Нордшелланн
|Фресе Мартин
|7
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|7
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 5