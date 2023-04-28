Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Хорошую попытку сделал Скюття Наатан . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Хорошую попытку сделал Скюття Наатан . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Yankubah Minteh создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Хорсенс

46' Сабби Эммануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Опондо Мозес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

42' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Хорсенс идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

35' Г О О О О О Л - Андерс К. Якобсен из команды Хорсенс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Мартин Хансен прыгнул не в ту сторону.

34' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Скюття Наатан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Йенсен Магнус получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Йенсен Магнус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Скюття Наатан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Хорошую попытку сделал Мадс Фрокьяер-Йенсен . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Мусонда Лубамба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

20' Киилерик Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Хорсенс

19' Tobias Slotsager не смог попасть в створ ударом издали

18' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Скюття Наатан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Оденсе

13' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Оденсе

10' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Хорсенс

4' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Хорсенс совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Йенсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Оденсе начинает с центра поля