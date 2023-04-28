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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 3324 Главный судья: Aydin Uslu
Хорсенс
2:2
Конец матча
Оденсе
0'
0:1
5' Гол
Сабби Эммануэль
1:1
35' Пенальти
Anders Jacobsen II
44' Желтая карточка
Опондо Мозес
1:2
57' Гол
Мустафич Ален
72' Желтая карточка
Bjoern Paulsen
2:2
72' Пенальти
Сигурдарсон Арон
76' Желтая карточка
Киилерик Мальте
86' Желтая карточка
Aske Adelgaard
90' Желтая карточка
Jakob Martinsen
90'+5

Ход матча

5'
0:1
Сабби Эммануэль
(Скюття Наатан)
29'
Лассен Миккель
Йенсен Магнус
 
35'
Anders Jacobsen II
1:1
44'
Опондо Мозес
 
57'
1:2
Мустафич Ален
(Скюття Наатан)
69'
Сигурдарсон Арон
Опондо Мозес
 
69'
 
Трандарсон Арон-Элис
Мустафич Ален
72'
 
Bjoern Paulsen
72'
Сигурдарсон Арон
2:2
76'
Киилерик Мальте
 
77'
 
Микельсон Николас
Gustav Grubbe
77'
 
Aske Adelgaard
Шельвик Йорген
81'
Marcus Hannesbo
Мусонда Лубамба
 
86'
 
Aske Adelgaard
88'
 
Jakob Martinsen
Мадс Фрокьяер-Йенсен
88'
 
Кадри Башким
Скюття Наатан
90'
 
Jakob Martinsen

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 8
  • 0 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 344 Количество передач 505
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
4
Киилерик
Мальте
3
Йенсен
Магнус
18
Thomas
Santos
14
Геммер
Йонас
23
Крузе
Давид
24
Мусонда
Лубамба
6
Опондо
Мозес
9
Anders
Jacobsen
II
27
Джаст
Элайджа
1
Хансен
Мартин
14
Gustav
Grubbe
4
Bjoern
Paulsen
28
Tobias
Slotsager
16
Шельвик
Йорген
24
Мустафич
Ален
6
Тверсков
Йеппе
30
Yankubah
Minteh
7
Скюття
Наатан
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
11
Сабби
Эммануэль
Хорсенс
3-4-3
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Хорсенс
Оденсе

22 матча

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
50%
4.5%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 16 побед

39 матчей

33.3%
25.6%
41.1%
13 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

25.6%
43.6%
30.8%
10 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.8%
28.2%
41%
12 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

СД
3:3
СД
1:0
ТМК
1:3
СД
4:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:0
ТМС
1:2
СД
1:1
СД
3:1
ТМК
3:0
СД
2:1
СД
3:0
СД
1:2
СД
4:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:1
ТМК
2:1
СД
2:0
СД
2:0
К
2:4
СД
2:2
ММ(
1:4
С
0:1
СЛ
0:1
СЛ
4:3
СЛ
3:3
СЛ
2:1
СЛ
1:0
ТМС
1:3
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
2:0

Голы

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.4
1.05

Среднее время на гол

64
85

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

1.89
1.3

Среднее время на гол

47
69

Всего голов

64
46

Голов в среднем за матч

1.64
1.18

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

54
76

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Jacobsen II 7 (2) 0.26
Сигурдарсон Арон 7 (5) 0.26
Мусонда Лубамба 3 0.11
Thomas Santos 3 0.11
Йенсен Магнус 3 0.11
Опондо Мозес 2 0.07
Макиенок Симон 1 0.04
Геммер Йонас 1 0.04
Лассен Миккель 1 0.04
Гомес Джеймс 1 0.04
Крузе Давид 0 0
Джаст Элайджа 0 0
Тенгстедт Каспер 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 8 (2) 0.3
Мадс Фрокьяер-Йенсен 5 (1) 0.19
Сабби Эммануэль 4 0.15
Жебали Иссам 4 (1) 0.15
Yankubah Minteh 3 0.11
Скюття Наатан 2 0.07
Тонгья Франко 2 0.07
Charly Horneman 1 0.04
Bjoern Paulsen 1 0.04
Манне Аласана 1 0.04
Тверсков Йеппе 1 0.04
Трандарсон Арон-Элис 1 0.04
Мустафич Ален 1 0.04
Гигович Армин 1 0.04
Эстрём Робин 1 0.04
Свеннсен Сандер 0 0
Муколли Агон 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киилерик Мальте 6 1
Йенсен Магнус 6 0
Сигурдарсон Арон 5 0
Гомес Джеймс 3 1
Геммер Йонас 4 0
Мусонда Лубамба 4 0
Крузе Давид 4 0
Опондо Мозес 3 0
Лассен Миккель 3 0
Людвиг Александр 1 1
Джанус Драчманн 2 0
Делач Матей 2 0
Anders Jacobsen II 2 0
Thomas Santos 2 0
Джаст Элайджа 2 0
Samson Iyede 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Marcus Hannesbo 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aske Adelgaard 3 2
Тверсков Йеппе 6 0
Yankubah Minteh 5 0
Mihajlo Ivancevic 3 1
Хансен Мартин 4 0
Bjoern Paulsen 4 0
Манне Аласана 3 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Тонгья Франко 3 0
Гигович Армин 1 1
Кадри Башким 2 0
Сабби Эммануэль 2 0
Микельсон Николас 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Gustav Grubbe 2 0
Jakob Martinsen 2 0
Жебали Иссам 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Фенгер Макс 1 0
Charly Horneman 1 0

Результаты матчей

Хорсенс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Оденсе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

10
9
Хорсенс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Оденсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
14

Волевые поражения

4
15
Хорсенс
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Оденсе
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

25
18

Волевые поражения

14
24

Голы по времени матча

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
3
14%
4
22%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
4
19%
5
28%
31-45
5
24%
3
17%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
5
24%
2
11%
76-90

Пропущено

27
27
15 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
6
22%
2
7%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
4
15%
6
22%
31-45
6
22%
6
22%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
2
7%
5
19%
76-90

Забито

9
19
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
1
11%
2
11%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
1
11%
7
37%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
3
33%
2
11%
61-75
1
11%
4
21%
76-90

Пропущено

22
20
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
4
20%
1-15
6
27%
1
5%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
5
23%
3
15%
46-60
3
14%
4
20%
61-75
3
14%
6
30%
76-90

Забито

30
37
13 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 13
9 Не забивали 6
4
13%
6
16%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
5
17%
12
32%
31-45
6
20%
6
16%
46-60
5
17%
4
11%
61-75
6
20%
6
16%
76-90

Пропущено

49
47
26 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
8
16%
6
13%
1-15
11
22%
4
9%
16-30
7
14%
8
17%
31-45
11
22%
9
19%
46-60
7
14%
9
19%
61-75
5
10%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хорсенс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Ольборг 0:4
Люнгбю - Хорсенс 1:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Орхус - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Брондбю - Хорсенс 5:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Заря - Хорсенс 0:0 Партизан - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Ольборг 2:2 Хорсенс - Хобро 1:1 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 Орхус - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Оденсе 3:3 Вайле - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Раннерс 5:1 Нордшелланн - Хорсенс 2:0
Оденсе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3
Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2 Накхонпатхом - Оденсе 1:5 Сабах - Оденсе 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нествед - Оденсе 0:1 Люнгбю - Оденсе 1:2 Нордшелланн - Оденсе 1:2 Оденсе - Никобинг 3:2 Хорсенс - Оденсе 3:3

Результаты матчей

Хорсенс
Оденсе

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
2
10 раз 37%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Хорсенс
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
5
9
4
10
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
2
11
1.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
21
6
8
19
1.5
13
14
4
23
2.5
3
24
1
26
3.5
1
26
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 26 15 4 7 49 - 25 49
2.
Нордшелланн
 26 13 8 5 42 - 25 47
3.
Виборг
 26 12 7 7 37 - 28 43
4.
Орхус
 26 11 7 8 28 - 22 40
5.
Раннерс
 26 10 10 6 35 - 32 40
6.
Брондбю
 26 9 6 11 34 - 43 33

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 26 9 11 6 39 - 31 38
2.
Оденсе
 27 9 9 9 37 - 47 36
3.
Силькеборг
 26 8 7 11 38 - 42 31
4.
Хорсенс
 27 7 6 14 31 - 48 27
5.
Люнгбю
 26 4 9 13 26 - 41 21
6.
Ольборг
 26 4 8 14 27 - 39 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 12 9 2 1 26 - 12 29
2.
Копенгаген
 13 9 2 2 26 - 10 29
3.
Виборг
 13 6 5 2 17 - 14 23
4.
Раннерс
 13 6 3 4 14 - 14 21
5.
Брондбю
 14 6 3 5 21 - 25 21
6.
Орхус
 13 5 5 3 16 - 12 20

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 14 5 4 5 18 - 21 19
2.
Хорсенс
 14 5 4 5 21 - 27 19
3.
Силькеборг
 13 5 3 5 21 - 22 18
4.
Митьюлланд
 13 3 4 6 11 - 18 13
5.
Люнгбю
 13 2 6 5 12 - 20 12
6.
Ольборг
 12 1 5 6 9 - 16 8

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 13 6 2 5 23 - 15 20
2.
Виборг
 13 6 2 5 20 - 14 20
3.
Орхус
 13 6 2 5 12 - 10 20
4.
Раннерс
 13 4 7 2 21 - 18 19
5.
Нордшелланн
 14 4 6 4 16 - 13 18
6.
Брондбю
 12 3 3 6 13 - 18 12

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 13 6 7 0 28 - 13 25
2.
Оденсе
 13 4 5 4 19 - 26 17
3.
Силькеборг
 13 3 4 6 17 - 20 13
4.
Ольборг
 14 3 3 8 18 - 23 12
5.
Люнгбю
 13 2 3 8 14 - 21 9
6.
Хорсенс
 13 2 2 9 10 - 21 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Митьюлланд Исаксен Густав 11 (2)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 10 (1)
Нордшелланн Скьеллеруп Андреас 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Нордшелланн Фресе Мартин 7
Ольборг Соуза Аллан II 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Хорсенс: 42%, Оденсе: 58%.
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 3324 болельщиков
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Джаст Элайджа из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Бьёрн Паульсен
  • 94'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 94'
    Кадри Башким оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Jakob Breum из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Оденсе пытается что-то создать.
  • 93'
    Хорсенс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Джаст Элайджа из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Сабби Эммануэль
  • Желтая карточка
    92'
    Jakob Breum - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    92'
    Jakob Breum из команды Оденсе заходит слишком далеко, он валит Геммер Йонас.
  • 91'
    Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Где смотреть матч Хорсенс 2:2 Оденсе онлайн

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