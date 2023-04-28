Тур: 27. Стадион: Кэшпойнт Арена.
0:1
Второй тайм: 55'
Ход матча
14'
28'
0:1
42'
13
Касали
Тино
30
David
Herold
23
Йегер
Лукас
15
Балик
Гусейн
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 David HeroldЗащитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Балик ГусейнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Букта ЧабаНападающий
-
28 Jan Jurcec
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Барибо ТайНападающий
-
77 Мэлоун МорисНападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Полузащитник
-
70 Балло ТьерноПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Альтах
Вольфсбергер
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
26 матчей
42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.9%
53.8%
19.3%
7 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.38
0.77
Среднее время на гол
65
117
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.15
1.23
Среднее время на гол
78
73
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.27
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|10
|0.37
|Тибиди Алексис
|5
|0.19
|Бишоф Ной
|3
|0.11
|Jan Jurcec
|2
|0.07
|Форсон Аманква
|1
|0.04
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.04
|Йегер Лукас
|1
|0.04
|Гугганиг Лукас
|1
|0.04
|Mike-Steven Baehre
|1
|0.04
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|Шрайнер Эммануэль
|0
|0
|Нимага Бакари
|0
|0
|Букта Чаба
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барибо Тай
|13 (2)
|0.48
|Мэлоун Морис
|7
|0.26
|Рёчер Торстен
|5
|0.19
|Augustine Boakye
|3
|0.11
|Яшич Адис
|2
|0.07
|Кершбаумер Константин
|2
|0.07
|Балло Тьерно
|2
|0.07
|Писингер Симон
|1
|0.04
|Новак Михаэль
|1
|0.04
|Вергос Николаос
|1 (1)
|0.04
|Ляйтгеб Марио
|1
|0.04
|Визингер Дарио
|1
|0.04
|Raphael Schifferl
|1
|0.04
|Верачниг Николас
|1
|0.04
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Matteo Anzolin
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|7
|1
|Эдокполор Носа Ийобоса
|7
|1
|Йегер Лукас
|7
|0
|Felix Strauss
|7
|0
|Райтер Доминик
|3
|1
|Тибиди Алексис
|4
|0
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0
|Хаудум Штефан
|2
|0
|Гугганиг Лукас
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|Sebastian Aigner
|2
|0
|Форсон Аманква
|2
|0
|Нимага Бакари
|1
|0
|Mike-Steven Baehre
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|1
|0
|Букта Чаба
|1
|0
|Бишоф Ной
|1
|0
|Amir Abdijanovic
|1
|0
|David Herold
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Писингер Симон
|3
|1
|Тафернер Маттойс
|4
|0
|Верачниг Николас
|4
|0
|Омич Эрвин
|4
|0
|Кершбаумер Константин
|3
|0
|Ляйтгеб Марио
|2
|0
|Рёчер Торстен
|2
|0
|Новак Михаэль
|2
|0
|Шерцер Йонатан
|2
|0
|Matteo Anzolin
|2
|0
|Мэлоун Морис
|2
|0
|Барибо Тай
|2
|0
|Балло Тьерно
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Raphael Schifferl
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Букузу Кевин
|1
|0
|Оерманн Тим
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Вольфсбергер
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
9
7
Альтах
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Вольфсбергер
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
22
24
Волевые поражения
9
7
Альтах
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Вольфсбергер
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
25
28
Волевые поражения
18
14
Голы по времени матча
Забито
13
23
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
3
23%
4
17%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
3
23%
8
35%
76-90
Пропущено
20
21
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
15%
5
24%
1-15
2
10%
6
29%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
6
30%
4
19%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
5
25%
3
14%
76-90
Забито
12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 15
3
25%
2
12%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
1
8%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
29
28
12 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
5
17%
4
14%
1-15
2
7%
7
25%
16-30
5
17%
7
25%
31-45
5
17%
3
11%
46-60
3
10%
6
21%
61-75
9
31%
1
4%
76-90
Забито
25
40
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 4
6
24%
6
15%
1-15
2
8%
5
13%
16-30
3
12%
5
13%
31-45
4
16%
5
13%
46-60
6
24%
6
15%
61-75
4
16%
13
33%
76-90
Пропущено
49
49
19 В 1-м тайме 31
30 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
8
16%
9
18%
1-15
4
8%
13
27%
16-30
7
14%
9
18%
31-45
11
22%
7
14%
46-60
5
10%
7
14%
61-75
14
29%
4
8%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0
Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0 Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 1:1 Аустрия Вена - Альтах 2:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Рид 1:0
Рид - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 САК Клагенфурт - Вольфсбергер 4:1 Дравоград - Вольфсбергер 2:7 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хайлигенкройц - Вольфсбергер 4:2 Вольфсбергер - Целе 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2
Результаты матчей
Альтах
Вольфсбергер
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
5 раз 38%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
3:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:3
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
1:3
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
9 раз 35%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
1
12 раз 46%
3
7 раз 27%
2
4 раза 15%
0
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Альтах
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
310
49
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
112
310
76
211
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
233
620
1115
323
719
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|7
|1
|58 - 17
|36
|2.
|27
|17
|6
|4
|46 - 22
|33
|3.
|26
|12
|10
|4
|45 - 32
|27
|4.
|27
|11
|5
|11
|43 - 37
|21
|5.
|27
|10
|8
|9
|48 - 44
|19
|6.
|26
|10
|3
|13
|38 - 49
|18
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|10
|6
|10
|34 - 40
|22
|2.
|1:0
|27
|9
|4
|14
|42 - 48
|20
|3.
|26
|9
|5
|12
|37 - 41
|18
|4.
|26
|6
|5
|15
|29 - 48
|14
|5.
|0:1
|27
|5
|7
|15
|26 - 49
|13
|6.
|26
|4
|8
|14
|19 - 38
|11
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|6
|0
|22 - 7
|27
|2.
|13
|7
|3
|3
|24 - 19
|24
|3.
|14
|6
|3
|5
|25 - 19
|21
|4.
|14
|10
|1
|3
|26 - 14
|7
|5.
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|2
|6.
|13
|4
|1
|8
|13 - 22
|-2
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|3
|4
|7
|14 - 20
|13
|2.
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|3.
|1:0
|13
|2
|2
|9
|18 - 27
|8
|4.
|13
|6
|3
|4
|21 - 22
|7
|5.
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|2
|6.
|13
|4
|3
|6
|17 - 23
|1
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|2.
|13
|6
|2
|5
|25 - 27
|20
|3.
|14
|4
|5
|5
|26 - 27
|17
|4.
|14
|12
|1
|1
|36 - 10
|9
|5.
|13
|5
|7
|1
|21 - 13
|3
|6.
|13
|5
|2
|6
|18 - 18
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|2.
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|3.
|1:0
|14
|7
|2
|5
|24 - 21
|12
|4.
|13
|2
|3
|8
|7 - 18
|9
|5.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|2
|6.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|12 - 29
|0
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|17 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|14 (3)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|14 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 6