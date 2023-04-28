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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Альтах
0:1
Второй тайм: 55'
Вольфсбергер
0'
14' Желтая карточка
Омич Эрвин
0:1
28' Гол
Верачниг Николас
42' Желтая карточка
Хаудум Штефан

Ход матча

14'
 
Омич Эрвин
28'
0:1
Верачниг Николас
(Мэлоун Морис)
42'
Хаудум Штефан
 
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Вольфсбергер
9.90
4.30
3.25
Все Коэффициенты
13
Касали
Тино
4
Felix
Strauss
5
Гугганиг
Лукас
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
30
David
Herold
27
Хаудум
Штефан
23
Йегер
Лукас
34
Турнвальд
Мануэль
15
Балик
Гусейн
22
Amir
Abdijanovic
9
Нухиу
Атдхи
1
Бонманн
Хендрик
5
Оерманн
Тим
8
Писингер
Симон
22
Баумгартнер
Доминик
6
Верачниг
Николас
3
Шерцер
Йонатан
7
Кершбаумер
Константин
17
Омич
Эрвин
30
Тафернер
Маттойс
11
Барибо
Тай
77
Мэлоун
Морис
Альтах
4-2-3-1
Вольфсбергер
5-3-2

История личных встреч

Альтах
Вольфсбергер

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

26 матчей

42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.9%
53.8%
19.3%
7 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:3
Б
2:2
Б
3:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
5:2
Б
0:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:2

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.38
0.77

Среднее время на гол

65
117

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.15
1.23

Среднее время на гол

78
73

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.27
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 10 0.37
Тибиди Алексис 5 0.19
Бишоф Ной 3 0.11
Jan Jurcec 2 0.07
Форсон Аманква 1 0.04
Тартаротти Йоханнес 1 0.04
Йегер Лукас 1 0.04
Гугганиг Лукас 1 0.04
Mike-Steven Baehre 1 0.04
Турнвальд Мануэль 0 0
Шрайнер Эммануэль 0 0
Нимага Бакари 0 0
Букта Чаба 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барибо Тай 13 (2) 0.48
Мэлоун Морис 7 0.26
Рёчер Торстен 5 0.19
Augustine Boakye 3 0.11
Яшич Адис 2 0.07
Кершбаумер Константин 2 0.07
Балло Тьерно 2 0.07
Писингер Симон 1 0.04
Новак Михаэль 1 0.04
Вергос Николаос 1 (1) 0.04
Ляйтгеб Марио 1 0.04
Визингер Дарио 1 0.04
Raphael Schifferl 1 0.04
Верачниг Николас 1 0.04
Баумгартнер Доминик 0 0
Matteo Anzolin 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 7 1
Эдокполор Носа Ийобоса 7 1
Йегер Лукас 7 0
Felix Strauss 7 0
Райтер Доминик 3 1
Тибиди Алексис 4 0
Цвишенбруггер Ян 3 0
Шрайнер Эммануэль 2 0
Хаудум Штефан 2 0
Гугганиг Лукас 2 0
Турнвальд Мануэль 2 0
Sebastian Aigner 2 0
Форсон Аманква 2 0
Нимага Бакари 1 0
Mike-Steven Baehre 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
Букта Чаба 1 0
Бишоф Ной 1 0
Amir Abdijanovic 1 0
David Herold 1 0
Jan Jurcec 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Писингер Симон 3 1
Тафернер Маттойс 4 0
Верачниг Николас 4 0
Омич Эрвин 4 0
Кершбаумер Константин 3 0
Ляйтгеб Марио 2 0
Рёчер Торстен 2 0
Новак Михаэль 2 0
Шерцер Йонатан 2 0
Matteo Anzolin 2 0
Мэлоун Морис 2 0
Барибо Тай 2 0
Балло Тьерно 2 0
Яшич Адис 2 0
Raphael Schifferl 2 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Вергос Николаос 1 0
Букузу Кевин 1 0
Оерманн Тим 1 0

Результаты матчей

Альтах
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Вольфсбергер
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

9
7
Альтах
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Вольфсбергер
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

22
24

Волевые поражения

9
7
Альтах
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Вольфсбергер
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

25
28

Волевые поражения

18
14

Голы по времени матча

Забито

13
23
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
3
23%
4
17%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
3
23%
8
35%
76-90

Пропущено

20
21
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
15%
5
24%
1-15
2
10%
6
29%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
6
30%
4
19%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
5
25%
3
14%
76-90

Забито

12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 15
3
25%
2
12%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
1
8%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

29
28
12 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
5
17%
4
14%
1-15
2
7%
7
25%
16-30
5
17%
7
25%
31-45
5
17%
3
11%
46-60
3
10%
6
21%
61-75
9
31%
1
4%
76-90

Забито

25
40
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 4
6
24%
6
15%
1-15
2
8%
5
13%
16-30
3
12%
5
13%
31-45
4
16%
5
13%
46-60
6
24%
6
15%
61-75
4
16%
13
33%
76-90

Пропущено

49
49
19 В 1-м тайме 31
30 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
8
16%
9
18%
1-15
4
8%
13
27%
16-30
7
14%
9
18%
31-45
11
22%
7
14%
46-60
5
10%
7
14%
61-75
14
29%
4
8%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0
Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0 Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 1:1 Аустрия Вена - Альтах 2:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Рид 1:0
Рид - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:2 САК Клагенфурт - Вольфсбергер 4:1 Дравоград - Вольфсбергер 2:7 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хайлигенкройц - Вольфсбергер 4:2 Вольфсбергер - Целе 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2

Результаты матчей

Альтах
Вольфсбергер

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
5 раз 38%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

3:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:3
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
1:3
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
9 раз 35%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
1
12 раз 46%
3
7 раз 27%
2
4 раза 15%
0
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Альтах
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
4
9
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
7
6
2
11
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
23
3
6
20
1.5
11
15
3
23
2.5
7
19

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 27 19 7 1 58 - 17 36
2.
Штурм
 27 17 6 4 46 - 22 33
3.
ЛАСК
 26 12 10 4 45 - 32 27
4.
Рапид Вена
 27 11 5 11 43 - 37 21
5.
Аустрия Вена
 27 10 8 9 48 - 44 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 26 10 3 13 38 - 49 18

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 26 10 6 10 34 - 40 22
2.
Вольфсбергер
 1:0 27 9 4 14 42 - 48 20
3.
Сваровски Тироль
 26 9 5 12 37 - 41 18
4.
Хартберг
 26 6 5 15 29 - 48 14
5.
Альтах
 0:1 27 5 7 15 26 - 49 13
6.
Рид
 26 4 8 14 19 - 38 11

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 13 7 6 0 22 - 7 27
2.
ЛАСК
 13 7 3 3 24 - 19 24
3.
Рапид Вена
 14 6 3 5 25 - 19 21
4.
Штурм
 14 10 1 3 26 - 14 7
5.
Аустрия Вена
 13 6 3 4 22 - 17 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 13 4 1 8 13 - 22 -2

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Альтах
 0:1 14 3 4 7 14 - 20 13
2.
Хартберг
 13 3 3 7 16 - 25 12
3.
Вольфсбергер
 1:0 13 2 2 9 18 - 27 8
4.
Аустрия Лустенау
 13 6 3 4 21 - 22 7
5.
Рид
 13 2 5 6 12 - 20 2
6.
Сваровски Тироль
 13 4 3 6 17 - 23 1

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 13 6 2 5 25 - 27 20
3.
Аустрия Вена
 14 4 5 5 26 - 27 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 14 12 1 1 36 - 10 9
5.
ЛАСК
 13 5 7 1 21 - 13 3
6.
Рапид Вена
 13 5 2 6 18 - 18 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 13 5 2 6 20 - 18 17
2.
Аустрия Лустенау
 13 4 3 6 13 - 18 15
3.
Вольфсбергер
 1:0 14 7 2 5 24 - 21 12
4.
Рид
 13 2 3 8 7 - 18 9
5.
Хартберг
 13 3 2 8 13 - 23 2
6.
Альтах
 0:1 13 2 3 8 12 - 29 0

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 17 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 14 (3)
Аустрия Вена Табакович Харис 14 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Штурм Аффенгрубер Давид 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Хаудум Штефан получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Мэлоун Морис сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Верачниг Николас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Ervin Omic получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Вольфсбергер
9.90
4.30
3.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Альтах 0:1 Вольфсбергер онлайн

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