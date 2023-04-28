Первый тайм

15' Криштиану поборолся в верховом противостоянии после перевода с левого фланга из центральной трети поля. Заработан угловой хозяевами.

14' Выход один на один у "Аль-Насра", но без участия Криштиану Роналду. Мяч пробивается рядом с левой штангой, и выясняется, что был офсайд там.

13' Очередной заброс отправляется у визитёров, теперь на подступы к чужой штрафной, и тут Наваф Аль-Акиди чётко играет головой.

12' На Мухаммада Фузира последовала у гостей закидушка вперёд по правому полуфлангу. Чересчур сильной оказалась эта передача, мяч ушёл за лицевую линию.

11' Ничего пока не показывает в атаке "Аль-Раед". Не приходится потеть в обороне футболистам "Аль-Насра", однако расслабляться им нельзя в любом случае.

10' На левом краю разыграли угловой игроки хозяев, но не нашли возможности сразу выполнить подачу в штрафную. Чуть позже Альваро Гонсалес оказался в офсайде во время заброса на него из глубины.