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  4. Премьер-лига 2022-2023

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 24.
Аль-Наср Эр-Рияд
1:0
Первый тайм: 14'
Аль-Раед Бурайда

Ход матча

4'
Роналду Криштиану
(Аль-Ганам Султан)
1:0
Прогнозы 123
Аль-Наср Эр-Рияд 95.1% (117)
X 3.3% (4)
Аль-Раед Бурайда 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Раед Бурайда
1.22
7.20
9.30
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Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Раед Бурайда

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Раед Бурайда

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

17 матчей

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ТМС
2:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:5
ПЛ
4:0
ПЛ
4:3
ПЛ
0:5
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

2.78
2.63

Среднее время на гол

32
34

Всего голов

1
15

Голов в среднем за матч

0.13
1.67

Среднее время на гол

720
54

Всего голов

26
36

Голов в среднем за матч

1.53
2.12

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

58
42

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 16 (2) 0.64
Роналду Криштиану 11 (4) 0.44
Гариб Абдуррахман 4 0.16
Густаво Диас 4 0.16
Яхья Айман 4 0.16
Абубакар Венсан 4 0.16
Аль-Наджи Сами 2 0.08
Аль-Ганам Султан 1 0.04
Маду Абдулла 1 0.04
Маран Мохаммад 1 0.04
Аль-Фатил Мохаммед II 1 0.04
Конан Гислен 0 0
Аль-Амри Абдулела 0 0
Оспина Давид 0 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Раед Бурайда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фузаир Мухаммед 8 (2) 0.33
Тавареш Жулио 7 (1) 0.29
Митрицэ Александру 6 0.25
Эль-Беркауи Карим 4 0.17
Салем Мохаммед 1 0.04
Собель Яхия 1 0.04
Джокович Дамьян 1 0.04
Аль-Беше Мансор 1 0.04
Аль-Досери Мохаммед 0 0
Сантос Пабло 0 0
Фархан Султан 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Талиска Андерсон 4 1
Густаво Диас 4 0
Аль-Амри Абдулела 4 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 2 1
Альваро Гонсалес Соберон 3 0
Конан Гислен 3 0
Аль-Хайбари Абдулла 3 0
Аль-Хассан Али 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Маду Абдулла 2 0
Яхья Айман 2 0
Мартинес Гонсало 1 0
Абубакар Венсан 1 0
Алавжами Али 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0
Аль-Наджи Сами 1 0
Маран Мохаммад 1 0
Аль-Акиди Наваф 1 0
Аль-Раед Бурайда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салем Мохаммед 4 0
Фузаир Мухаммед 4 0
Митрицэ Александру 3 0
Фархан Султан 3 0
Рене 1 1
Сантос Пабло 1 1
Фарадж Авад 2 0
Аль-Фахад Абдулла 2 0
Эль-Беркауи Карим 2 0
Аль-Даусари Мохаммед 2 0
Аль-Беше Мансор 2 0
Аль-Досери Мохаммед 2 0
Аль-Хаззази Найеф 2 0
Джокович Дамьян 1 0
Лунг Силвиу 1 0
Аль-Джебрин Абдулазиз 1 0
Аль-Харби Ахмад 1 0
Аль-Шаммари Абдулмалек 1 0
Собель Яхия 1 0
Аль-Кахтани Абдулмохсен 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Аль-Раед Бурайда
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

2
6
Аль-Наср Эр-Рияд
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Аль-Раед Бурайда
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

4
19

Волевые поражения

26
9
Аль-Наср Эр-Рияд
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Аль-Раед Бурайда
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

9
22

Волевые поражения

28
15

Голы по времени матча

Забито

23
15
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
1
4%
2
13%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
3
13%
5
33%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
10
43%
3
20%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
2
15%
76-90

Забито

26
15
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
2
8%
0
0%
1-15
5
19%
3
20%
16-30
6
23%
5
33%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
4
15%
3
20%
61-75
5
19%
4
27%
76-90

Пропущено

7
24
3 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 11
1
14%
1
4%
1-15
1
14%
2
8%
16-30
1
14%
10
42%
31-45
1
14%
2
8%
46-60
1
14%
4
17%
61-75
2
29%
5
21%
76-90

Забито

49
30
21 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
3
6%
2
7%
1-15
9
18%
6
20%
16-30
9
18%
10
33%
31-45
7
14%
2
7%
46-60
5
10%
3
10%
61-75
15
31%
7
23%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

14
37
6 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 19
2
14%
2
5%
1-15
3
21%
3
8%
16-30
1
7%
13
35%
31-45
2
14%
6
16%
46-60
2
14%
6
16%
61-75
4
29%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5
Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Файха 4:0
Аль-Раед Бурайда
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 0:3 Аль-Таи - Аль-Раед Бурайда 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:2 Аль-Адаль - Аль-Раед Бурайда 0:3
Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттифак 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Раед Бурайда 2:2 Аль-Раед Бурайда - Абха 3:1 Аль-Халидж - Аль-Раед Бурайда 3:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Файха 2:4 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Дамак - Аль-Раед Бурайда 1:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Таавун Бурайда 2:3 Аль-Батин - Аль-Раед Бурайда 1:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Фатех - Аль-Раед Бурайда 1:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Таи 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Адаль 2:1 Аль-Иттифак - Аль-Раед Бурайда 1:2

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Раед Бурайда

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
4
5 раз 21%
1
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
2
9 раз 39%
0
7 раз 30%
1
5 раз 22%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Раед Бурайда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
3
8
3
1.5
5
7
3
8
2.5
1
11
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
4
7
6
1.5
6
5
6
7
2.5
1
10
4
9
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
16
7
15
9
1.5
11
12
9
15
2.5
2
21
6
18
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 24 18 5 1 47 - 9 59
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:0 Заявка 25 17 5 3 50 - 14 56
3.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 24 15 5 4 50 - 24 50
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 Заявка 25 14 7 4 45 - 23 49
5.
Аль-Фатех
 Заявка 24 12 3 9 41 - 31 39
6.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 24 10 7 7 32 - 30 37
7.
Аль-Таи
 Заявка 24 9 4 11 34 - 36 31
8.
Аль-Иттифак
 Заявка 24 8 6 10 22 - 27 30
9.
Дамак
 Заявка 24 7 8 9 28 - 32 29
10.
Абха
 Заявка 24 8 3 13 29 - 40 27
11.
Аль-Раед Бурайда
 0:1 Заявка 24 7 5 12 29 - 39 26
12.
Аль-Файха
 0:0 Заявка 24 6 8 10 25 - 34 26
13.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 24 5 8 11 20 - 34 23
14.
Аль-Адаль
 Заявка 24 5 6 13 21 - 47 21
15.
Аль-Халидж
 0:0 24 5 3 16 17 - 38 18
16.
Аль-Батин
 Заявка 24 4 3 17 19 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:0 Заявка 12 10 2 0 24 - 7 32
2.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 12 9 2 1 27 - 6 29
3.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 12 9 2 1 23 - 3 29
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 Заявка 13 8 3 2 26 - 11 27
5.
Аль-Иттифак
 Заявка 12 6 2 4 15 - 12 20
6.
Аль-Фатех
 Заявка 13 6 2 5 20 - 17 20
7.
Аль-Таи
 Заявка 12 6 1 5 19 - 14 19
8.
Абха
 Заявка 12 5 3 4 17 - 20 18
9.
Дамак
 Заявка 12 4 5 3 14 - 13 17
10.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 12 4 5 3 14 - 16 17
11.
Аль-Халидж
 0:0 12 4 2 6 15 - 17 14
12.
Аль-Адаль
 Заявка 12 4 2 6 11 - 22 14
13.
Аль-Файха
 0:0 Заявка 12 3 5 4 11 - 13 14
14.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
15.
Аль-Батин
 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
16.
Аль-Раед Бурайда
 0:1 Заявка 12 3 2 7 15 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 12 9 3 0 24 - 6 30
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:0 Заявка 13 7 3 3 26 - 7 24
3.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 13 7 3 3 19 - 15 24
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 Заявка 12 6 4 2 19 - 12 22
5.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 12 6 3 3 23 - 18 21
6.
Аль-Фатех
 Заявка 11 6 1 4 21 - 14 19
7.
Аль-Раед Бурайда
 0:1 Заявка 12 4 3 5 14 - 15 15
8.
Дамак
 Заявка 12 3 3 6 14 - 19 12
9.
Аль-Файха
 0:0 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
10.
Аль-Таи
 Заявка 12 3 3 6 15 - 22 12
11.
Аль-Иттифак
 Заявка 12 2 4 6 7 - 15 10
12.
Абха
 Заявка 12 3 0 9 12 - 20 9
13.
Аль-Адаль
 Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
14.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 12 1 3 8 6 - 18 6
15.
Аль-Халидж
 0:0 12 1 1 10 2 - 21 4
16.
Аль-Батин
 Заявка 12 0 2 10 7 - 28 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Дивизион 1

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Игало Одион 18 (2)
Хамдалла Абдерразак 18
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 16 (1)
Аль-Фатех Аль-Бураикан Фирас 12 (4)
Аль-Шабаб Эр-Рияд Карлос XI 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Хиляль Эр-Рияд Куэльяр Густаво 1 8
Аль-Адаль Аль-Харби Фахад 2 4
Аль-Батин Альхурайджи Мохаммед 7
Хамед Тарек 1 5
Хегази Ахмед 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    15'
    Криштиану поборолся в верховом противостоянии после перевода с левого фланга из центральной трети поля. Заработан угловой хозяевами.
  • Офсайд
    14'
    Выход один на один у "Аль-Насра", но без участия Криштиану Роналду. Мяч пробивается рядом с левой штангой, и выясняется, что был офсайд там.
  • 13'
    Очередной заброс отправляется у визитёров, теперь на подступы к чужой штрафной, и тут Наваф Аль-Акиди чётко играет головой.
  • 12'
    На Мухаммада Фузира последовала у гостей закидушка вперёд по правому полуфлангу. Чересчур сильной оказалась эта передача, мяч ушёл за лицевую линию.
  • 11'
    Ничего пока не показывает в атаке "Аль-Раед". Не приходится потеть в обороне футболистам "Аль-Насра", однако расслабляться им нельзя в любом случае.
  • Угловой
    10'
    На левом краю разыграли угловой игроки хозяев, но не нашли возможности сразу выполнить подачу в штрафную. Чуть позже Альваро Гонсалес оказался в офсайде во время заброса на него из глубины.
  • 9'
    "Аль-Наср" продолжает преимущественно держать мяч под своим контролем и играть первым номером после забитого гола в чужие ворота. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Абдуррахман Гариб мелко нарушает правила на чужой половине поля на левом фланге - таков вердикт арбитра сегодняшней встречи.
  • Офсайд
    7'
    Снова во "вне игры" попал игрок атаки "Аль-Раеда". Значит, умело располагаются защитники "Аль-Насра", образовывая офсайдные ловушки.
  • Опасный момент
    7'
    Абдуррахман Гариб знатно приложился по чужим воротам из-за пределов штрафной площади, и получилось немножко левее створа.
  • Офсайд
    6'
    Офсайд был недавно у "Аль-Раед", а теперь подача летит у хозяев с левого фланга в направлении Криштиану Роналду, но защитник гостей вторым этажом выносит мяч за боковую.
  • 5'
    Много неурядиц было у Криштиану в последних матчах и вне футбольного поля, а теперь он начал проливать бальзам на душу своих болельщиков.
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Криштиану Роналду!
    Забивает великий португальский футболист! Сначала был у хозяев неудачный выход один, потом не смогли отбиться нормально гости. В итоге Султан аль-Ганам с правого полуфланга навесил на дальнюю штангу, а Роналду головой переправил мяч в сетку.
  • 3'
    Чисто вдвоём справились центральные защитники "Ал-Насра" против нападающего соперника, не позволив ему преодолеть линию штрафной площади.
  • 3'
    "Аль-Наср" играет сегодня в жёлто-синей форме (как обычно), тогда как у "Аль-Раеда" экипировка чёрная.
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    • Фол, нарушение
      2'
      Зафиксирован фол Аймана Яхья на чужой половине поля на правом фланге. Мелкое нарушение правил со стороны хозяев.
    • 1'
      Али аль-Хассан получал передачу на ход на правом полуфланге, однако выпустил мяч за лицевую футболист "Аль-Насра" в атаке.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола и персональных болельщиков Криштиану Роналду! В 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" из Эр-Рияда сыграет в родных стенах с "Аль-Раедом" из Бурайды. Текстовую трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    Прогнозы 123
    Аль-Наср Эр-Рияд 95.1% (117)
    X 3.3% (4)
    Аль-Раед Бурайда 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Раед Бурайда
    1.22
    7.20
    9.30
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Раед Бурайда

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    95.3% (121)
    Ничья
    3.1% (4)
    Аль-Раед Бурайда
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.21% (59)
    Меньше
    47.79% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    40.71% (46)
    Нет
    59.29% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    29.9% (38)
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    27.6% (35)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    11.8% (15)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    10.2% (13)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    4.7% (6)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
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