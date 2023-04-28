Тур: 24.
1:0
Первый тайм: 14'
Ход матча
4'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Конан ГисленЗащитник
- Защитник
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Полузащитник
-
18 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Яхья АйманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фарадж АвадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Собель ЯхияПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Раед Бурайда
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
17 матчей
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
2.78
2.63
Среднее время на гол
32
34
Всего голов
1
15
Голов в среднем за матч
0.13
1.67
Среднее время на гол
720
54
Всего голов
26
36
Голов в среднем за матч
1.53
2.12
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
58
42
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Талиска Андерсон
|16 (2)
|0.64
|Роналду Криштиану
|11 (4)
|0.44
|Гариб Абдуррахман
|4
|0.16
|Густаво Диас
|4
|0.16
|Яхья Айман
|4
|0.16
|Абубакар Венсан
|4
|0.16
|Аль-Наджи Сами
|2
|0.08
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.04
|Маду Абдулла
|1
|0.04
|Маран Мохаммад
|1
|0.04
|Аль-Фатил Мохаммед II
|1
|0.04
|Конан Гислен
|0
|0
|Аль-Амри Абдулела
|0
|0
|Оспина Давид
|0
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
Аль-Раед Бурайда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фузаир Мухаммед
|8 (2)
|0.33
|Тавареш Жулио
|7 (1)
|0.29
|Митрицэ Александру
|6
|0.25
|Эль-Беркауи Карим
|4
|0.17
|Салем Мохаммед
|1
|0.04
|Собель Яхия
|1
|0.04
|Джокович Дамьян
|1
|0.04
|Аль-Беше Мансор
|1
|0.04
|Аль-Досери Мохаммед
|0
|0
|Сантос Пабло
|0
|0
|Фархан Султан
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Талиска Андерсон
|4
|1
|Густаво Диас
|4
|0
|Аль-Амри Абдулела
|4
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|2
|1
|Альваро Гонсалес Соберон
|3
|0
|Конан Гислен
|3
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|3
|0
|Аль-Хассан Али
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Маду Абдулла
|2
|0
|Яхья Айман
|2
|0
|Мартинес Гонсало
|1
|0
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Алавжами Али
|1
|0
|Аль-Ганам Султан
|1
|0
|Аль-Наджи Сами
|1
|0
|Маран Мохаммад
|1
|0
|Аль-Акиди Наваф
|1
|0
Аль-Раед Бурайда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салем Мохаммед
|4
|0
|Фузаир Мухаммед
|4
|0
|Митрицэ Александру
|3
|0
|Фархан Султан
|3
|0
|Рене
|1
|1
|Сантос Пабло
|1
|1
|Фарадж Авад
|2
|0
|Аль-Фахад Абдулла
|2
|0
|Эль-Беркауи Карим
|2
|0
|Аль-Даусари Мохаммед
|2
|0
|Аль-Беше Мансор
|2
|0
|Аль-Досери Мохаммед
|2
|0
|Аль-Хаззази Найеф
|2
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Лунг Силвиу
|1
|0
|Аль-Джебрин Абдулазиз
|1
|0
|Аль-Харби Ахмад
|1
|0
|Аль-Шаммари Абдулмалек
|1
|0
|Собель Яхия
|1
|0
|Аль-Кахтани Абдулмохсен
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Аль-Раед Бурайда
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
2
6
Аль-Наср Эр-Рияд
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Аль-Раед Бурайда
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
4
19
Волевые поражения
26
9
Аль-Наср Эр-Рияд
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Аль-Раед Бурайда
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
9
22
Волевые поражения
28
15
Голы по времени матча
Забито
23
15
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
1
4%
2
13%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
3
13%
5
33%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
10
43%
3
20%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
2
15%
76-90
Забито
26
15
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
2
8%
0
0%
1-15
5
19%
3
20%
16-30
6
23%
5
33%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
4
15%
3
20%
61-75
5
19%
4
27%
76-90
Пропущено
7
24
3 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 11
1
14%
1
4%
1-15
1
14%
2
8%
16-30
1
14%
10
42%
31-45
1
14%
2
8%
46-60
1
14%
4
17%
61-75
2
29%
5
21%
76-90
Забито
49
30
21 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
3
6%
2
7%
1-15
9
18%
6
20%
16-30
9
18%
10
33%
31-45
7
14%
2
7%
46-60
5
10%
3
10%
61-75
15
31%
7
23%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
14
37
6 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 19
2
14%
2
5%
1-15
3
21%
3
8%
16-30
1
7%
13
35%
31-45
2
14%
6
16%
46-60
2
14%
6
16%
61-75
4
29%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5
Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Файха 4:0
Аль-Раед Бурайда
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 0:3 Аль-Таи - Аль-Раед Бурайда 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:2 Аль-Адаль - Аль-Раед Бурайда 0:3
Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттифак 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Раед Бурайда 2:2 Аль-Раед Бурайда - Абха 3:1 Аль-Халидж - Аль-Раед Бурайда 3:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Файха 2:4 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Дамак - Аль-Раед Бурайда 1:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Таавун Бурайда 2:3 Аль-Батин - Аль-Раед Бурайда 1:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Фатех - Аль-Раед Бурайда 1:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Таи 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Адаль 2:1 Аль-Иттифак - Аль-Раед Бурайда 1:2
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Раед Бурайда
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
4
5 раз 21%
1
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
2
9 раз 39%
0
7 раз 30%
1
5 раз 22%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Раед Бурайда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
93
83
57
38
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
74
76
65
67
110
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
167
159
1112
915
221
618
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|18
|5
|1
|47 - 9
|59
|2.
|1:0 Заявка
|25
|17
|5
|3
|50 - 14
|56
|3.
|24
|15
|5
|4
|50 - 24
|50
|4.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|45 - 23
|49
|5.
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|41 - 31
|39
|6.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|32 - 30
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|34 - 36
|31
|8.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|22 - 27
|30
|9.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|28 - 32
|29
|10.
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|29 - 40
|27
|11.
|0:1 Заявка
|24
|7
|5
|12
|29 - 39
|26
|12.
|0:0 Заявка
|24
|6
|8
|10
|25 - 34
|26
|13.
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|20 - 34
|23
|14.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|21 - 47
|21
|15.
|0:0
|24
|5
|3
|16
|17 - 38
|18
|16.
|Заявка
|24
|4
|3
|17
|19 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|10
|2
|0
|24 - 7
|32
|2.
|12
|9
|2
|1
|27 - 6
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 3
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 11
|27
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 17
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 14
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 16
|17
|11.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|12.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 22
|14
|13.
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|15.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 23
|13
|16.
|0:1 Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|24 - 6
|30
|2.
|1:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 7
|24
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 15
|24
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 12
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|23 - 18
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 14
|19
|7.
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|9.
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|7 - 15
|10
|12.
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|12 - 20
|9
|13.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 25
|7
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 18
|6
|15.
|0:0
|12
|1
|1
|10
|2 - 21
|4
|16.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|7 - 28
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Дивизион 1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игало Одион
|18 (2)
|Хамдалла Абдерразак
|18
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|16 (1)
|Аль-Фатех
|Аль-Бураикан Фирас
|12 (4)
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Карлос XI
|12 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Куэльяр Густаво
|1 8
|Аль-Адаль
|Аль-Харби Фахад
|2 4
|Аль-Батин
|Альхурайджи Мохаммед
|7
|Хамед Тарек
|1 5
|Хегази Ахмед
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Раед Бурайда
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
95.3% (121)
Ничья
3.1% (4)
Аль-Раед Бурайда
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.21% (59)
Меньше
47.79% (54)
Обе команды забьют
Да
40.71% (46)
Нет
59.29% (67)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
29.9% (38)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
27.6% (35)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
11.8% (15)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
10.2% (13)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
4.7% (6)
1:1 Ничья
2.4% (3)
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