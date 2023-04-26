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  4. Премьер-лига 2022-2023

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 24.
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Раед Бурайда
Прогнозы 40
Аль-Наср Эр-Рияд 95% (38)
X 5% (2)
Аль-Раед Бурайда 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Раед Бурайда
1.24
6.55
9.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Раед Бурайда

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

17 матчей

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ТМС
2:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:5
ПЛ
4:0
ПЛ
4:3
ПЛ
0:5
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

2.78
2.63

Среднее время на гол

32
34

Всего голов

1
15

Голов в среднем за матч

0.13
1.67

Среднее время на гол

720
54

Всего голов

26
36

Голов в среднем за матч

1.53
2.12

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

58
42

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 16 (2) 0.67
Роналду Криштиану 11 (4) 0.46
Гариб Абдуррахман 4 0.17
Густаво Диас 4 0.17
Яхья Айман 4 0.17
Абубакар Венсан 4 0.17
Аль-Наджи Сами 2 0.08
Аль-Ганам Султан 1 0.04
Маду Абдулла 1 0.04
Маран Мохаммад 1 0.04
Аль-Фатил Мохаммед II 1 0.04
Конан Гислен 0 0
Аль-Амри Абдулела 0 0
Оспина Давид 0 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Раед Бурайда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фузаир Мухаммед 8 (2) 0.35
Тавареш Жулио 7 (1) 0.3
Митрицэ Александру 6 0.26
Эль-Беркауи Карим 4 0.17
Салем Мохаммед 1 0.04
Собель Яхия 1 0.04
Джокович Дамьян 1 0.04
Аль-Беше Мансор 1 0.04
Mohammed Al-Doseri 0 0
Сантос Пабло 0 0
Sultan Farhan 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Талиска Андерсон 4 1
Густаво Диас 4 0
Аль-Амри Абдулела 4 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 2 1
Альваро Гонсалес Соберон 3 0
Конан Гислен 3 0
Аль-Хайбари Абдулла 3 0
Аль-Хассан Али 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Маду Абдулла 2 0
Яхья Айман 2 0
Мартинес Гонсало 1 0
Абубакар Венсан 1 0
Алавжами Али 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0
Аль-Наджи Сами 1 0
Маран Мохаммад 1 0
Аль-Акиди Наваф 1 0
Аль-Раед Бурайда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салем Мохаммед 4 0
Фузаир Мухаммед 4 0
Митрицэ Александру 3 0
Sultan Farhan 3 0
Рене 1 1
Сантос Пабло 1 1
Awadh Faraj 2 0
Abdullah Al Fahad 2 0
Эль-Беркауи Карим 2 0
Аль-Даусари Мохаммед 2 0
Аль-Беше Мансор 2 0
Mohammed Al-Doseri 2 0
Naif Hazazi2 2 0
Джокович Дамьян 1 0
Лунг Силвиу 1 0
Аль-Джебрин Абдулазиз 1 0
Аль-Харби Ахмад 1 0
Аль-Шаммари Абдулмалек 1 0
Собель Яхия 1 0
Аль-Кахтани Абдулмохсен 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Аль-Раед Бурайда
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

2
6
Аль-Наср Эр-Рияд
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Аль-Раед Бурайда
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

4
19

Волевые поражения

26
9
Аль-Наср Эр-Рияд
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Аль-Раед Бурайда
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

9
22

Волевые поражения

28
15

Голы по времени матча

Забито

23
15
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
1
4%
2
13%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
3
13%
5
33%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
10
43%
3
20%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
2
15%
76-90

Забито

26
15
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
2
8%
0
0%
1-15
5
19%
3
20%
16-30
6
23%
5
33%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
4
15%
3
20%
61-75
5
19%
4
27%
76-90

Пропущено

7
24
3 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 11
1
14%
1
4%
1-15
1
14%
2
8%
16-30
1
14%
10
42%
31-45
1
14%
2
8%
46-60
1
14%
4
17%
61-75
2
29%
5
21%
76-90

Забито

49
30
21 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
3
6%
2
7%
1-15
9
18%
6
20%
16-30
9
18%
10
33%
31-45
7
14%
2
7%
46-60
5
10%
3
10%
61-75
15
31%
7
23%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

14
37
6 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 19
2
14%
2
5%
1-15
3
21%
3
8%
16-30
1
7%
13
35%
31-45
2
14%
6
16%
46-60
2
14%
6
16%
61-75
4
29%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5
Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Файха 4:0
Аль-Раед Бурайда
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 0:3 Аль-Таи - Аль-Раед Бурайда 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:2 Аль-Адаль - Аль-Раед Бурайда 0:3
Аль-Раед Бурайда - Аль-Иттифак 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Раед Бурайда 2:2 Аль-Раед Бурайда - Абха 3:1 Аль-Халидж - Аль-Раед Бурайда 3:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Файха 2:4 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Дамак - Аль-Раед Бурайда 1:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Таавун Бурайда 2:3 Аль-Батин - Аль-Раед Бурайда 1:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Фатех - Аль-Раед Бурайда 1:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Таи 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Адаль 2:1 Аль-Иттифак - Аль-Раед Бурайда 1:2

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Раед Бурайда

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
4
5 раз 21%
1
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
2
9 раз 39%
0
7 раз 30%
1
5 раз 22%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Раед Бурайда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
3
8
3
1.5
5
7
3
8
2.5
1
11
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
4
7
6
1.5
6
5
6
7
2.5
1
10
4
9
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
16
7
15
9
1.5
11
12
9
15
2.5
2
21
6
18
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 23 17 5 1 45 - 8 56
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 Заявка 24 16 5 3 49 - 14 53
3.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 23 15 5 3 49 - 22 50
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 Заявка 25 14 7 4 45 - 23 49
5.
Аль-Фатех
 Заявка 23 12 2 9 40 - 30 38
6.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 23 10 7 6 31 - 28 37
7.
Дамак
 Заявка 23 7 8 8 28 - 30 29
8.
Аль-Таи
 Заявка 23 8 4 11 33 - 36 28
9.
Абха
 Заявка 23 8 3 12 29 - 39 27
10.
Аль-Иттифак
 Заявка 23 7 6 10 20 - 27 27
11.
Аль-Раед Бурайда
 Заявка 23 7 5 11 29 - 38 26
12.
Аль-Файха
 Заявка 23 6 7 10 25 - 34 25
13.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 23 5 7 11 19 - 33 22
14.
Аль-Адаль
 Заявка 23 4 6 13 19 - 46 18
15.
Аль-Халидж
 23 5 2 16 17 - 38 17
16.
Аль-Батин
 Заявка 24 4 3 17 19 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 Заявка 11 9 2 0 23 - 7 29
2.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 12 9 2 1 27 - 6 29
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 Заявка 13 8 3 2 26 - 11 27
4.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 11 8 2 1 21 - 2 26
5.
Аль-Фатех
 Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
6.
Абха
 Заявка 12 5 3 4 17 - 20 18
7.
Аль-Иттифак
 Заявка 11 5 2 4 13 - 12 17
8.
Дамак
 Заявка 12 4 5 3 14 - 13 17
9.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 12 4 5 3 14 - 16 17
10.
Аль-Таи
 Заявка 11 5 1 5 18 - 14 16
11.
Аль-Халидж
 12 4 2 6 15 - 17 14
12.
Аль-Файха
 Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
14.
Аль-Батин
 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
15.
Аль-Адаль
 Заявка 11 3 2 6 9 - 21 11
16.
Аль-Раед Бурайда
 Заявка 12 3 2 7 15 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 12 9 3 0 24 - 6 30
2.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 12 7 3 2 18 - 13 24
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 Заявка 13 7 3 3 26 - 7 24
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 Заявка 12 6 4 2 19 - 12 22
5.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 11 6 3 2 22 - 16 21
6.
Аль-Фатех
 Заявка 11 6 1 4 21 - 14 19
7.
Аль-Раед Бурайда
 Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
8.
Дамак
 Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
9.
Аль-Файха
 Заявка 12 3 3 6 14 - 21 12
10.
Аль-Таи
 Заявка 12 3 3 6 15 - 22 12
11.
Аль-Иттифак
 Заявка 12 2 4 6 7 - 15 10
12.
Абха
 Заявка 11 3 0 8 12 - 19 9
13.
Аль-Адаль
 Заявка 12 1 4 7 10 - 25 7
14.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 11 1 2 8 5 - 17 5
15.
Аль-Халидж
 11 1 0 10 2 - 21 3
16.
Аль-Батин
 Заявка 12 0 2 10 7 - 28 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Дивизион 1

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Игало Одион 18 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 16 (1)
Хамдалла Абдерразак 16
Аль-Фатех Аль-Бураикан Фирас 12 (3)
Аль-Шабаб Эр-Рияд Карлос XI 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Хиляль Эр-Рияд Куэльяр Густаво 1 8
Аль-Батин Альхурайджи Мохаммед 7
Хамед Тарек 1 5
Аль-Адаль Аль-Харби Фахад 2 3
Аль-Халидж Мартинш Фабиу 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2023, осталось 2 дня 13 часов 6 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 34.9% пользователей.
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    • Прогнозы 40
    Аль-Наср Эр-Рияд 95% (38)
    X 5% (2)
    Аль-Раед Бурайда 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Раед Бурайда
    1.24
    6.55
    9.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    95.3% (41)
    Ничья
    4.7% (2)
    Аль-Раед Бурайда
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.48% (17)
    Меньше
    59.52% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    30.95% (13)
    Нет
    69.05% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    34.9% (15)
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    25.6% (11)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    18.6% (8)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    11.6% (5)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
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    Аль-Раед Бурайда
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