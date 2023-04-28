Первый тайм

16' Адейеми с левого фланга остро простреливает на дальнюю штангу, куда набегал Мален, однако Данило опережает соперника и выбивает мяч на угловой.

15' Антви-Аджей после заброса из глубины добирается до штрафной и простреливает в ногу сопернику, к тому же офсайд зафиксирован у игрока "Бохума".

14' Геррейру получает мяч на левом фланге и в касание пытается шведой закинуть его за шиворот Риману, но снаряд в итоге разминулся со створом.

12' После передачи со штрафного Асано получает мяч на левом краю штрафной и пробивает из-под Хуммельса низом - Кобель на месте!

11' Беллингем на фланге довольно жестко пробивает по ногам Данило, Саша Штегеманн с карточками пока не спешит.

10' Первый угловой в сегодняшнем матче заработали дортмундцы, после навеса Брандта Хуммельс до мяча немного не дотянулся, не удалось гостям пробить по воротам и после подачи Беллингема с подбора.