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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша
Бохум
1:1
Первый тайм: 12'
Боруссия Д

Ход матча

5'
Лосилья Антони
1:0
7'
1:1
Адейеми Карим
(Аллер Себастьян)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 135
Бохум 3.7% (5)
X 5.2% (7)
Боруссия Д 91.1% (123)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Боруссия Д
7.30
6.20
2.08
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
20
Ордец
Иван
4
Машович
Эрхан
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
11
Асано
Такума
7
Штёгер
Кевин
22
Антви-Аджей
Кристофер
33
Хофманн
Филипп
1
Кобель
Грегор
26
Рюэрсон
Юлиан
25
Зюле
Никлас
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейру
Рафаэл
23
Джан
Эмре
21
Мален
Дониэлл
22
Беллингем
Джуд
19
Брандт
Юлиан
27
Адейеми
Карим
9
Аллер
Себастьян
Бохум
4-2-3-1
Боруссия Д
4-1-4-1

История личных встреч

Бохум
Боруссия Д

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

К
1:2
Б
3:0
Б
3:4
Б
1:1
ТМК
1:3
ТМС
1:3
ТМК
2:2
ТМК
2:1
ТМС
2:1
Б
1:4
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
3:3

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.43
1.71

Среднее время на гол

63
52

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.86
2.14

Среднее время на гол

48
42

Всего голов

23
27

Голов в среднем за матч

1.64
1.93

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
46

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 8 0.28
Штёгер Кевин 4 (3) 0.14
Машович Эрхан 4 0.14
Цоллер Симон 3 0.1
Фёрстер Филипп 2 0.07
Антви-Аджей Кристофер 2 0.07
Асано Такума 2 0.07
Брошински Мориц 2 0.07
Хольтманн Геррит 1 0.03
Кунде Пьер 1 0.03
Шлоттербек Кевен 1 0.03
Лосилья Антони 0 0
Стафилидис Костас 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 8 0.28
Мален Дониэлл 7 0.24
Мукоко Юссуфа 7 0.24
Ройс Марко 6 (1) 0.21
Рейна Джованни 6 (1) 0.21
Беллингем Джуд 5 0.17
Шлоттербек Нико 4 0.14
Аллер Себастьян 4 0.14
Геррейру Рафаэл 3 0.1
Адейеми Карим 3 0.1
Байно-Гиттенс Джейми 3 0.1
Модест Антони 2 0.07
Джан Эмре 2 (1) 0.07
Зюле Никлас 1 0.03
Вольф Мариус 1 0.03
Хуммельс Матс 1 0.03
Рюэрсон Юлиан 1 0.03
Эзкан Салих 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 5 1
Данило Соарес 5 0
Ордец Иван 4 0
Цоллер Симон 4 0
Хофманн Филипп 3 0
Фёрстер Филипп 3 0
Осей-Туту Джорди 3 0
Машович Эрхан 3 0
Шлоттербек Кевен 3 0
Стафилидис Костас 2 0
Штёгер Кевин 2 0
Риман Мануэль 2 0
Гамбоа Кристиан 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Лабропулос Василис 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Янко Саиди 1 0
Асано Такума 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Хорн Яннес 1 0
Брошински Мориц 1 0
Томас Рейс 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллингем Джуд 8 0
Джан Эмре 7 0
Адейеми Карим 7 0
Эзкан Салих 6 0
Хуммельс Матс 4 0
Модест Антони 4 0
Ройс Марко 4 0
Геррейру Рафаэл 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Мёнье Тома 2 0
Зюле Никлас 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Рейна Джованни 2 0
Азар Торган 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Вольф Мариус 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0

Результаты матчей

Бохум
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Боруссия Д
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

6
11
Бохум
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Боруссия Д
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

34
3

Волевые поражения

5
40
Бохум
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
52% (15)
28% (8)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Боруссия Д
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
24% (7)
21% (6)
55% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

40
7

Волевые поражения

11
51

Голы по времени матча

Забито

21
23
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
2
10%
2
9%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
5
24%
7
30%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
5
24%
2
9%
61-75
3
14%
7
30%
76-90

Пропущено

29
27
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
14%
5
19%
1-15
3
10%
6
22%
16-30
4
14%
2
7%
31-45
5
17%
6
22%
46-60
2
7%
1
4%
61-75
11
38%
7
26%
76-90

Забито

12
42
5 В 1-м тайме 24
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 13
21 Не забивали 15
4
33%
6
14%
1-15
1
8%
9
21%
16-30
0
0%
9
21%
31-45
3
25%
3
7%
46-60
3
25%
7
17%
61-75
1
8%
8
19%
76-90

Пропущено

36
13
21 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 8
7
19%
0
0%
1-15
8
22%
0
0%
16-30
6
17%
5
38%
31-45
6
17%
2
15%
46-60
4
11%
2
15%
61-75
5
14%
4
31%
76-90

Забито

33
65
15 В 1-м тайме 36
18 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 22
10 Не забивали 3
6
18%
8
12%
1-15
4
12%
12
18%
16-30
5
15%
16
25%
31-45
6
18%
5
8%
46-60
8
24%
9
14%
61-75
4
12%
15
23%
76-90

Пропущено

65
40
32 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 7
26 Не пропускали 20
11
17%
5
13%
1-15
11
17%
6
15%
16-30
10
15%
7
18%
31-45
11
17%
8
20%
46-60
6
9%
3
8%
61-75
16
25%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Бохум - Вольфсбург 1:5 Унион Берлин - Бохум 1:1 Бохум - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1
Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Вердер - Бохум 3:0 Бохум - Фрайбург 0:2 Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1 Бохум - Диошдьёр 0:3 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Бохум - Ферль 0:2 Падерборн - Бохум 1:1
Боруссия Д
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0
Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Боруссия Д - Базель 6:0 Боруссия Д - Фортуна 5:1

Результаты матчей

Бохум
Боруссия Д

Точный счет

0:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
2
8 раз 53%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

3:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
2
12 раз 41%
1
5 раз 17%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бохум
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
6
8
1.5
11
3
3
11
2.5
7
7
1
13
3.5
6
8
1
13
4.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
10
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
26
3
9
20
1.5
21
8
3
26
2.5
9
20
1
28
3.5
6
23
1
28
4.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 30 19 4 7 67 - 40 61
2.
Бавария
 Заявка 29 17 8 4 79 - 33 59
3.
Унион Берлин
 Заявка 29 16 7 6 44 - 31 55
4.
Фрайбург
 Заявка 29 15 8 6 45 - 37 53
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 29 15 6 8 53 - 37 51
6.
Байер Л
 Заявка 29 14 5 10 53 - 41 47
7.
Майнц
 Заявка 29 12 9 8 49 - 40 45
8.
Вольфсбург
 Заявка 29 11 10 8 51 - 37 43
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 29 11 9 9 49 - 45 42
10.
Боруссия М
 Заявка 29 9 9 11 43 - 46 36
11.
Вердер
 Заявка 29 10 5 14 47 - 56 35
12.
Кёльн
 Заявка 29 8 11 10 40 - 47 35
13.
Аугсбург
 Заявка 29 8 6 15 38 - 54 30
14.
Хоффенхайм
 Заявка 29 8 5 16 39 - 50 29
15.
Бохум
 1:1 Заявка 30 8 4 18 33 - 67 28
16.
Штутгарт
 Заявка 29 5 10 14 36 - 51 25
17.
Шальке 04
 Заявка 29 5 9 15 26 - 56 24
18.
Герта
 Заявка 29 5 7 17 35 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 10 2 2 31 - 15 32
4.
Унион Берлин
 Заявка 14 9 5 0 25 - 9 32
5.
Фрайбург
 Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
6.
Боруссия М
 Заявка 15 8 3 4 29 - 18 27
7.
Байер Л
 Заявка 15 8 2 5 32 - 19 26
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
9.
Майнц
 Заявка 15 6 6 3 28 - 18 24
10.
Бохум
 1:1 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
11.
Кёльн
 Заявка 14 5 5 4 22 - 15 20
12.
Аугсбург
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
13.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 7 3 28 - 22 19
14.
Герта
 Заявка 15 4 5 6 21 - 25 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
16.
Штутгарт
 Заявка 14 4 4 6 19 - 19 16
17.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
18.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
3.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Унион Берлин
 Заявка 15 7 2 6 19 - 22 23
5.
Фрайбург
 Заявка 14 6 4 4 19 - 25 22
6.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Байер Л
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
8.
Вердер
 Заявка 14 5 4 5 23 - 31 19
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 29 17
11.
Кёльн
 Заявка 15 3 6 6 18 - 32 15
12.
Хоффенхайм
 Заявка 14 3 3 8 18 - 24 12
13.
Аугсбург
 Заявка 14 3 2 9 23 - 33 11
14.
Боруссия М
 Заявка 14 1 6 7 14 - 28 9
15.
Штутгарт
 Заявка 15 1 6 8 17 - 32 9
16.
Бохум
 1:1 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
17.
Шальке 04
 Заявка 14 1 5 8 7 - 23 8
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Адейеми с левого фланга остро простреливает на дальнюю штангу, куда набегал Мален, однако Данило опережает соперника и выбивает мяч на угловой.
  • Офсайд
    15'
    Антви-Аджей после заброса из глубины добирается до штрафной и простреливает в ногу сопернику, к тому же офсайд зафиксирован у игрока "Бохума".
  • 14'
    Геррейру получает мяч на левом фланге и в касание пытается шведой закинуть его за шиворот Риману, но снаряд в итоге разминулся со створом.
  • Опасный момент
    12'
    После передачи со штрафного Асано получает мяч на левом краю штрафной и пробивает из-под Хуммельса низом - Кобель на месте!
  • Фол, нарушение
    11'
    Беллингем на фланге довольно жестко пробивает по ногам Данило, Саша Штегеманн с карточками пока не спешит.
  • Угловой
    10'
    Первый угловой в сегодняшнем матче заработали дортмундцы, после навеса Брандта Хуммельс до мяча немного не дотянулся, не удалось гостям пробить по воротам и после подачи Беллингема с подбора.
  • 8'
    Стремительно развиваются у нас события, не успели хозяева порадоваться и перестроиться, как всё приходится начинать сначала.
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! КАРИМ АДЕЙЕМИ!
    Хуммельс исполняет диагональ на правый фланг, Мален входит в штрафную и простреливает во вратарскую, Аллер не смог пробить, зато на дальнюю штангу первым успел Адейеми!
  • 6'
    Еще одна атака хозяев правым флангом завершается подачей Гамбоа на дальнюю штангу - Кобель забирает мяч в руки.
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! АНТОНИ ЛОСИЛЬЯ!
    Асано промчался по правому флангу атаки, добрался до штрафной и прострелил в центр, Хуммельс выбил мяч из штрафной, а Лосилья с подбора метров с 18 нанес точнейший удар в дальнюю "девятку"!
  • 4'
    Геррейру с левого фланга забрасывает мяч в штрафную, Аллер пытался пробить слёта, однако махнул ногой мимо игрового снаряда.
  • 3'
    Ошибается Кобель с переводом на левый фланг, слишком высоким получается мяч для Геррейру.
  • Фол, нарушение
    2'
    Мален зацепился за мяч на правом фланге атаки, но его проход остановил свисток арбитра - попал форвард "Боруссии" по лицу Антви-Аджею.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги "Бохум" принимает дортмундскую "Боруссию". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 1:1 Боруссия Д

    Исход игры
    Бохум
    3.6% (5)
    Ничья
    5.1% (7)
    Боруссия Д
    91.2% (125)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.97% (92)
    Меньше
    22.03% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    73.73% (87)
    Нет
    26.27% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    34.3% (47)
    1:3 Боруссия Д
    20.4% (28)
    0:2 Боруссия Д
    13.9% (19)
    0:3 Боруссия Д
    5.8% (8)
    1:4 Боруссия Д
    2.9% (4)
    1:1 Ничья
    2.2% (3)
    0:1 Боруссия Д
    2.2% (3)
    2:3 Боруссия Д
    1.5% (2)
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    Боруссия Д
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