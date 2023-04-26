Тур: 30. Стадион: Ревирпауэрштадион.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Бохум
Боруссия Д
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.43
1.71
Среднее время на гол
63
52
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.86
2.14
Среднее время на гол
48
42
Всего голов
23
27
Голов в среднем за матч
1.64
1.93
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
46
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|8
|0.28
|Штёгер Кевин
|4 (3)
|0.14
|Машович Эрхан
|4
|0.14
|Цоллер Симон
|3
|0.1
|Фёрстер Филипп
|2
|0.07
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0.07
|Асано Такума
|2
|0.07
|Брошински Мориц
|2
|0.07
|Хольтманн Геррит
|1
|0.03
|Кунде Пьер
|1
|0.03
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.03
|Лосилья Антони
|0
|0
|Стафилидис Костас
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брандт Юлиан
|8
|0.28
|Мален Дониэлл
|7
|0.24
|Мукоко Юссуфа
|7
|0.24
|Ройс Марко
|6 (1)
|0.21
|Рейна Джованни
|6 (1)
|0.21
|Беллингем Джуд
|5
|0.17
|Шлоттербек Нико
|4
|0.14
|Аллер Себастьян
|4
|0.14
|Геррейру Рафаэл
|3
|0.1
|Адейеми Карим
|3
|0.1
|Байно-Гиттенс Джейми
|3
|0.1
|Модест Антони
|2
|0.07
|Джан Эмре
|2 (1)
|0.07
|Зюле Никлас
|1
|0.03
|Вольф Мариус
|1
|0.03
|Хуммельс Матс
|1
|0.03
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0.03
|Эзкан Салих
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|5
|1
|Данило Соарес
|5
|0
|Ордец Иван
|4
|0
|Цоллер Симон
|4
|0
|Хофманн Филипп
|3
|0
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|Осей-Туту Джорди
|3
|0
|Машович Эрхан
|3
|0
|Шлоттербек Кевен
|3
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Штёгер Кевин
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Гамбоа Кристиан
|2
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|Патрик Остерхаге
|2
|0
|Лабропулос Василис
|2
|0
|Хайнц Доминик
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Брошински Мориц
|1
|0
|Томас Рейс
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллингем Джуд
|8
|0
|Джан Эмре
|7
|0
|Адейеми Карим
|7
|0
|Эзкан Салих
|6
|0
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Модест Антони
|4
|0
|Ройс Марко
|4
|0
|Геррейру Рафаэл
|3
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Рейна Джованни
|2
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Дауд Махмуд
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Боруссия Д
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
6
11
Бохум
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Боруссия Д
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
34
3
Волевые поражения
5
40
Бохум
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
52% (15)
28% (8)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Боруссия Д
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
24% (7)
21% (6)
55% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
40
7
Волевые поражения
11
51
Голы по времени матча
Забито
21
23
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
2
10%
2
9%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
5
24%
7
30%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
5
24%
2
9%
61-75
3
14%
7
30%
76-90
Пропущено
29
27
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
14%
5
19%
1-15
3
10%
6
22%
16-30
4
14%
2
7%
31-45
5
17%
6
22%
46-60
2
7%
1
4%
61-75
11
38%
7
26%
76-90
Забито
12
42
5 В 1-м тайме 24
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 13
21 Не забивали 15
4
33%
6
14%
1-15
1
8%
9
21%
16-30
0
0%
9
21%
31-45
3
25%
3
7%
46-60
3
25%
7
17%
61-75
1
8%
8
19%
76-90
Пропущено
36
13
21 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 8
7
19%
0
0%
1-15
8
22%
0
0%
16-30
6
17%
5
38%
31-45
6
17%
2
15%
46-60
4
11%
2
15%
61-75
5
14%
4
31%
76-90
Забито
33
65
15 В 1-м тайме 36
18 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 22
10 Не забивали 3
6
18%
8
12%
1-15
4
12%
12
18%
16-30
5
15%
16
25%
31-45
6
18%
5
8%
46-60
8
24%
9
14%
61-75
4
12%
15
23%
76-90
Пропущено
65
40
32 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 7
26 Не пропускали 20
11
17%
5
13%
1-15
11
17%
6
15%
16-30
10
15%
7
18%
31-45
11
17%
8
20%
46-60
6
9%
3
8%
61-75
16
25%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Бохум - Вольфсбург 1:5 Унион Берлин - Бохум 1:1 Бохум - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1
Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Вердер - Бохум 3:0 Бохум - Фрайбург 0:2 Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1 Бохум - Диошдьёр 0:3 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Бохум - Ферль 0:2 Падерборн - Бохум 1:1
Боруссия Д
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0
Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Боруссия Д - Базель 6:0 Боруссия Д - Фортуна 5:1
Результаты матчей
Бохум
Боруссия Д
Точный счет
0:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
3:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
2
8 раз 53%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
3:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
2
12 раз 41%
1
5 раз 17%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бохум
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
68
113
311
77
113
68
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
123
312
105
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
263
920
218
326
920
128
623
128
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|19
|3
|7
|66 - 39
|60
|2.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|79 - 33
|59
|3.
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|44 - 31
|55
|4.
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|45 - 37
|53
|5.
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|53 - 37
|51
|6.
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|53 - 41
|47
|7.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|49 - 40
|45
|8.
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|51 - 37
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|49 - 45
|42
|10.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|43 - 46
|36
|11.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|47 - 56
|35
|12.
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|40 - 47
|35
|13.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|38 - 54
|30
|14.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|39 - 50
|29
|15.
|Заявка
|29
|8
|3
|18
|32 - 66
|27
|16.
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|36 - 51
|25
|17.
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|26 - 56
|24
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|35 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 13
|37
|2.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|44 - 14
|32
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|31 - 15
|32
|4.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|25 - 9
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 19
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 18
|24
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 15
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|12.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 29
|19
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|28 - 22
|19
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 25
|17
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 19
|16
|17.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|18.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|35 - 19
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 26
|23
|4.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 22
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 25
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 31
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 29
|17
|11.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 32
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 24
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|23 - 33
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 28
|9
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|17 - 32
|9
|16.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 37
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 23
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бохум - Боруссия Д
Исход игры
Бохум
1.9% (1)
Ничья
3.8% (2)
Боруссия Д
94.3% (50)
Тотал 2.5
Больше
74.51% (38)
Меньше
25.49% (13)
Обе команды забьют
Да
64.71% (33)
Нет
35.29% (18)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
39.6% (21)
0:2 Боруссия Д
18.9% (10)
0:3 Боруссия Д
13.2% (7)
1:3 Боруссия Д
9.4% (5)
1:1 Ничья
3.8% (2)
1:4 Боруссия Д
3.8% (2)
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