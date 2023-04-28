Тур: 32. Стадион: Альберто Пиччи. Главный судья: Рапуано Антонио
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
55
Иццо
Армандо
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Ципот ТиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Иццо АрмандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
История личных встреч
Специя
Монца
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|13 (3)
|0.42
|Верде Даниэле
|3 (1)
|0.1
|Бастони Симоне
|2
|0.06
|Мальдини Даниэль
|2
|0.06
|Реца Аркадиуш
|1
|0.03
|Хольм Эмиль
|1
|0.03
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.03
|Шомуродов Элдор
|1
|0.03
|Экдаль Альбин
|0
|0
|Бурабия Мехди
|0
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
|Агудело Кевин
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аугусто Карлос
|5
|0.16
|Чиурриа Патрик
|4
|0.13
|Капрари Джанлука
|4 (1)
|0.13
|Пессина Маттео
|4 (3)
|0.13
|Мота Дани
|4
|0.13
|Сенси Стефано
|3
|0.1
|Колпани Андреа
|3
|0.1
|Петанья Андреа
|2 (1)
|0.06
|Мари Пабло
|1
|0.03
|Кальдирола Лука
|1
|0.03
|Донати Джулио
|1
|0.03
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.03
|Иццо Армандо
|1
|0.03
|Раноккья Филиппо
|1
|0.03
|Ровелла Николо
|1
|0.03
|Барберис Андреа
|0
|0
|Ди Грегорио Микеле
|0
|0
|Мачин Хосе
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|8
|1
|Ампаду Этан
|7
|1
|Гьяси Эммануэль
|8
|0
|Кальдара Маттиа
|6
|0
|Бастони Симоне
|6
|0
|Нзола М'Бала
|6
|0
|Экдаль Альбин
|4
|1
|Реца Аркадиуш
|5
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Хольм Эмиль
|4
|0
|Эспозито Сальваторе
|2
|1
|Бурабия Мехди
|3
|0
|Кивёр Якуб
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Агудело Кевин
|3
|0
|Маркетти Федерико
|0
|1
|Сала Якопо
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Висневски Пшемыслав
|1
|0
|Журковски Шимон
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иццо Армандо
|8
|0
|Сенси Стефано
|6
|0
|Марлон
|6
|0
|Капрари Джанлука
|6
|0
|Биринделли Самуэле
|6
|0
|Ровелла Николо
|4
|1
|Пессина Маттео
|5
|0
|Донати Джулио
|3
|1
|Кальдирола Лука
|4
|0
|Мачин Хосе
|4
|0
|Палладино Раффаэле
|3
|0
|Мари Пабло
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|3
|0
|Аугусто Карлос
|3
|0
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|Петанья Андреа
|2
|0
|Антов Валентин
|2
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Колпани Андреа
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
Результаты матчей
Специя
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
11
6
Специя
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Монца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
18
10
Волевые поражения
10
17
Специя
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)
Монца
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
21
12
Волевые поражения
21
23
Голы по времени матча
Забито
15
16
11 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
1
7%
2
13%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
7
47%
2
13%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Пропущено
25
23
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
5
20%
1
4%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
6
24%
3
13%
46-60
4
16%
7
30%
61-75
5
20%
4
17%
76-90
Забито
11
21
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
24 Не забивали 17
1
9%
1
5%
1-15
3
27%
2
10%
16-30
2
18%
5
24%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
2
18%
6
29%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Пропущено
24
21
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
8%
6
29%
1-15
5
21%
2
10%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
3
13%
5
24%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
7
29%
29%
2
10%
76-90
Забито
26
37
17 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 13
14 Не забивали 7
2
8%
3
8%
1-15
6
23%
5
14%
16-30
9
35%
7
19%
31-45
4
15%
7
19%
46-60
4
15%
9
24%
61-75
1
4%
6
16%
76-90
Пропущено
49
44
20 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 23
7
14%
7
16%
1-15
6
12%
6
14%
16-30
7
14%
7
16%
31-45
9
18%
8
18%
46-60
8
16%
10
23%
61-75
12
24%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1
Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2 Торино - Специя 0:1 Специя - Лечче 0:0 Специя - Аталанта 2:2 Специя - Гронинген 2:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3 Специя - Серветт 3:0
Монца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2
Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2 Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1 Лион - Монца 1:2
Результаты матчей
Специя
Монца
Точный счет
2:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:2
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 45%
2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Специя
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
133
610
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
105
312
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1714
Больше Меньше
238
922
1120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|25
|3
|3
|67 - 21
|78
|2.
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 21
|61
|3.
|Заявка
|31
|18
|5
|8
|47 - 26
|59
|4.
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|43 - 29
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|51 - 37
|56
|6.
|Заявка
|31
|17
|3
|11
|51 - 34
|54
|7.
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|51 - 36
|52
|8.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 39
|44
|9.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 36
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|32 - 36
|42
|11.
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|42 - 40
|42
|12.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 43
|41
|13.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 46
|40
|14.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|37 - 50
|33
|15.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|25 - 40
|32
|16.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|27 - 38
|31
|17.
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|26 - 49
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|26 - 44
|26
|19.
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|27 - 57
|19
|20.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|20 - 52
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 13
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 13
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 17
|33
|4.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|27 - 9
|33
|5.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|23 - 9
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 19
|24
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|27 - 17
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 20
|22
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|12 - 14
|20
|14.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 24
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|17.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 24
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 20
|16
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 20
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|13 - 13
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 25
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 23
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 15
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 30
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|11 - 18
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 29
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|18 - 32
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|20.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 20
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Специя - Монца
Исход игры
Специя
33.3% (42)
Ничья
49.2% (62)
Монца
17.5% (22)
Тотал 2.5
Больше
25% (29)
Меньше
75% (87)
Обе команды забьют
Да
75% (87)
Нет
25% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46% (58)
2:1 Специя
11.9% (15)
1:2 Монца
8.7% (11)
1:0 Специя
8.7% (11)
0:1 Монца
7.1% (9)
2:0 Специя
5.6% (7)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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