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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Специя
0:2
Конец матча
Монца
0'
0:1
21' Гол
Чиурриа Патрик
34' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
68' Желтая карточка
Биринделли Самуэле
90' Желтая карточка
Сенси Стефано
90' Желтая карточка
Палладино Раффаэле
0:2
90' Гол
Аугусто Карлос
90'+4
0:2. Гол Аугусто Карлоса (видео)...
0:1. Гол Патрика Чиурриа (видео)...

Ход матча

21'
0:1
Чиурриа Патрик
(Колпани Андреа)
34'
Гьяси Эммануэль
 
59'
Ципот Тио
Верде Даниэле
 
59'
Коваленко Виктор
Бастони Симоне
 
59'
Реца Аркадиуш
Агудело Кевин
 
62'
 
Мачин Хосе
Колпани Андреа
62'
 
Биринделли Самуэле
Ровелла Николо
66'
 
Петанья Андреа
Капрари Джанлука
68'
 
Биринделли Самуэле
78'
 
Валоти Матиа
Чиурриа Патрик
78'
 
Сенси Стефано
Мота Дани
80'
Кроллис Раймондс
Гьяси Эммануэль
 
87'
Николау Димитрис
Ампаду Этан
 
90'
 
Сенси Стефано
90'
 
Палладино Раффаэле
90'
0:2
Аугусто Карлос
(Мачин Хосе)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Специя 33.1% (42)
X 49.6% (63)
Монца 17.3% (22)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
4
Ампаду
Этан
55
Висневски
Пшемыслав
20
Бастони
Симоне
8
Экдаль
Альбин
25
Эспозито
Сальваторе
24
Коваленко
Виктор
10
Верде
Даниэле
11
Гьяси
Эммануэль
14
Шомуродов
Элдор
16
Ди
Грегорио
Микеле
55
Иццо
Армандо
3
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
6
Ровелла
Николо
32
Пессина
Маттео
28
Колпани
Андреа
17
Капрари
Джанлука
47
Мота
Дани
Специя
4-3-3
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Специя
Монца

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
2:0
СCA
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 13 (3) 0.41
Верде Даниэле 3 (1) 0.09
Бастони Симоне 2 0.06
Мальдини Даниэль 2 0.06
Реца Аркадиуш 1 0.03
Хольм Эмиль 1 0.03
Гьяси Эммануэль 1 0.03
Шомуродов Элдор 1 0.03
Экдаль Альбин 0 0
Бурабия Мехди 0 0
Дронговски Бартломей 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Агудело Кевин 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аугусто Карлос 6 0.19
Чиурриа Патрик 5 0.16
Капрари Джанлука 4 (1) 0.13
Пессина Маттео 4 (3) 0.13
Мота Дани 4 0.13
Сенси Стефано 3 0.09
Колпани Андреа 3 0.09
Петанья Андреа 2 (1) 0.06
Мари Пабло 1 0.03
Кальдирола Лука 1 0.03
Донати Джулио 1 0.03
Гюткьяр Кристиан 1 0.03
Иццо Армандо 1 0.03
Раноккья Филиппо 1 0.03
Ровелла Николо 1 0.03
Мачин Хосе 0 0
Барберис Андреа 0 0
Ди Грегорио Микеле 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 8 1
Гьяси Эммануэль 9 0
Ампаду Этан 7 1
Кальдара Маттиа 6 0
Бастони Симоне 6 0
Нзола М'Бала 6 0
Экдаль Альбин 4 1
Реца Аркадиуш 5 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Хольм Эмиль 4 0
Эспозито Сальваторе 2 1
Бурабия Мехди 3 0
Кивёр Якуб 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Агудело Кевин 3 0
Маркетти Федерико 0 1
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Верде Даниэле 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Висневски Пшемыслав 1 0
Журковски Шимон 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 8 0
Сенси Стефано 7 0
Биринделли Самуэле 7 0
Марлон 6 0
Капрари Джанлука 6 0
Ровелла Николо 4 1
Пессина Маттео 5 0
Донати Джулио 3 1
Палладино Раффаэле 4 0
Кальдирола Лука 4 0
Мачин Хосе 4 0
Мари Пабло 3 0
Чиурриа Патрик 3 0
Аугусто Карлос 3 0
Д'Аллесандро Марко 2 0
Петанья Андреа 2 0
Антов Валентин 2 0
Валоти Матиа 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Мота Дани 1 0
Колпани Андреа 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Бондо Варрен 1 0

Результаты матчей

Специя
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

11
6
Специя
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

18
10

Волевые поражения

10
17
Специя
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)
Монца
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
28% (9)
44% (14)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

21
12

Волевые поражения

21
23

Голы по времени матча

Забито

15
18
11 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
1
7%
2
11%
1-15
3
20%
4
22%
16-30
7
47%
2
11%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
1
7%
3
17%
76-90

Пропущено

27
23
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
5
19%
1
4%
1-15
2
7%
4
17%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
6
22%
3
13%
46-60
4
15%
7
30%
61-75
6
22%
4
17%
76-90

Забито

11
21
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
25 Не забивали 18
1
9%
1
5%
1-15
3
27%
2
10%
16-30
2
18%
5
24%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
2
18%
6
29%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Пропущено

24
21
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
8%
6
29%
1-15
5
21%
2
10%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
3
13%
5
24%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
7
29%
29%
2
10%
76-90

Забито

26
39
17 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 14
15 Не забивали 7
2
8%
3
8%
1-15
6
23%
6
15%
16-30
9
35%
7
18%
31-45
4
15%
7
18%
46-60
4
15%
9
23%
61-75
1
4%
7
18%
76-90

Пропущено

51
44
21 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 24
21 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 23
7
14%
7
16%
1-15
7
14%
6
14%
16-30
7
14%
7
16%
31-45
9
18%
8
18%
46-60
8
16%
10
23%
61-75
13
25%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1
Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2 Торино - Специя 0:1 Специя - Лечче 0:0 Специя - Аталанта 2:2 Специя - Гронинген 2:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3 Специя - Серветт 3:0
Монца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2
Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2 Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4 Монца - Арконатезе 2:1 Лион - Монца 1:2

Результаты матчей

Специя
Монца

Точный счет

2:2
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:2
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 47%
2
9 раз 28%
1
8 раз 25%
1
12 раз 38%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Специя
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
3
6
11
1.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
11
5
3
12
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
15
0.5
Больше Меньше
24
8
9
23
1.5
12
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 31 25 3 3 67 - 21 78
2.
Лацио
 Заявка 31 18 7 6 49 - 21 61
3.
Ювентус
 Заявка 31 18 5 8 47 - 26 59
4.
Рома
 Заявка 31 17 5 9 43 - 29 56
5.
Милан
 Заявка 31 16 8 7 51 - 37 56
6.
Интер Милан
 Заявка 31 17 3 11 51 - 34 54
7.
Аталанта
 Заявка 31 15 7 9 51 - 36 52
8.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
9.
Монца
 Заявка 32 12 8 12 40 - 43 44
10.
Фиорентина
 Заявка 31 11 9 11 37 - 36 42
11.
Торино
 Заявка 31 11 9 11 32 - 36 42
12.
Удинезе
 Заявка 32 10 12 10 42 - 40 42
13.
Сассуоло
 Заявка 31 11 7 13 38 - 46 40
14.
Салернитана
 Заявка 31 7 12 12 37 - 50 33
15.
Эмполи
 Заявка 31 7 11 13 25 - 40 32
16.
Лечче
 Заявка 32 7 10 15 27 - 38 31
17.
Специя
 Заявка 32 5 12 15 26 - 51 27
18.
Верона
 Заявка 31 6 8 17 26 - 44 26
19.
Кремонезе
 Заявка 31 3 10 18 27 - 57 19
20.
Сампдория
 Заявка 31 3 8 20 20 - 52 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
2.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
3.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 30 - 17 33
4.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
5.
Рома
 Заявка 15 10 1 4 23 - 9 31
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 3 5 27 - 19 24
9.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
10.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
13.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 12 - 14 20
14.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
15.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
4.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
5.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
9.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
10.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 16 4 3 9 11 - 18 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Монца заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Специя: 45%, Монца: 55%.
  • 94'
    Иццо Армандо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Мачин Хосе сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О Л - Аугусто Карлос забивает с левой ноги!
  • 93'
    Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Специя совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Специя совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Специя: 44%, Монца: 56%.
    • 90'
      Аугусто Карлос из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Петанья Андреа из команды Монца попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
    • 89'
      Специя совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Оооо... вот это был удар! Петанья Андреа должен был забить с этой позиции.
    • 89'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 88'
      Специя совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Специя 33.1% (42)
    X 49.6% (63)
    Монца 17.3% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Специя 0:2 Монца онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Специя 0:2 Монца

    Исход игры
    Специя
    33.1% (42)
    Ничья
    49.6% (63)
    Монца
    17.3% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.79% (29)
    Меньше
    75.21% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    75.21% (88)
    Нет
    24.79% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.5% (59)
    2:1 Специя
    11.8% (15)
    1:2 Монца
    8.7% (11)
    1:0 Специя
    8.7% (11)
    0:1 Монца
    7.1% (9)
    2:0 Специя
    5.5% (7)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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