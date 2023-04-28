Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Рефери не любит споров - именно за это Раффаэле Палладино сейчас получил желтую

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Монца имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Монца

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Хорошую попытку сделал Аугусто Карлос . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновлен

42' Иццо Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Колпани Андреа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Мота Дани бьет ударом через себя, но Бартломей Дронговский блокирует удар!

39' Колпани Андреа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Удар от ворот произведет Монца

34' Гьяси Эммануэль получил желтую карточку от судьи

34' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Бастони Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Колпани Андреа из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

22' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Монца будет все-таки засчитан.

22' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

21' Г О О О О Л - Чиурриа Патрик из команды Монца левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

21' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Экдаль Альбин из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Экдаль Альбин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Оооо... вот это был удар! Коваленко Виктор должен был забить с этой позиции.

19' Коваленко Виктор пробует нанести удар издали, но Michele Di Gregorio ловит мяч

19' Верде Даниэле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Шомуродов Элдор из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Специя совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Висневски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Монца

9' Удар от ворот произведет Специя

6' Матч возобновится спорным мячом

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Ампаду Этан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ампаду Этан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Монца

1' Специя совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Монца начинает с центра поля