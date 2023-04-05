Тур: 1.
3:1
Конец матча
0'
1:0
25' ПенальтиEnrique Triverio
26' Желтая карточкаПерес Энцо
2:0
35' ГолEnrique Triverio
45' Желтая карточкаУрсино Лусиано
45' Желтая карточкаEnrique Triverio
3:0
49' ГолGonzalo Castillo
58' Желтая карточкаДиас Энцо Эрнан
3:1
66' ПенальтиLucas Beltrain
67' Желтая карточкаФернандес Игнасио
90'+6
Ход матча
25'
1:0
26'
35'
2:0
45'
45'
49'
3:0
58'
66'
3:1
19
Carlos
Roca2
23
Чура
Хейсон
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
36
Pablo
Solari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Carlos Roca2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чура ХейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
32 Jose Flores
-
-
-
-
-
-
20 Jhon Garcia
-
Главный тренер: Ismael Rescalvo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Pablo SolariПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
30 Гомес ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Martin Demichelis
История личных встреч
Стронгест
Ривер Плейт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
6
1
Среднее время на гол
15
90
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
3.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
180
Результаты последних матчей
Стронгест
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Tomayapo - Стронгест 0:0 Реал Санта Крус - Стронгест 1:1 Стронгест - Реал Томайпо 3:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Стронгест 0:1
Стронгест - Боливар 3:2 Индепендьенте Петролеро - Стронгест 1:4 Стронгест - Университарио Винто 2:1 Тукуман - Стронгест 3:1 Олвейс Реди - Стронгест 3:3 Стронгест - Реал Санта Крус 5:2 Университарио Винто - Стронгест 2:1 Стронгест - Боливар 4:4 Олвейс Реди - Стронгест 1:3 Аурора - Стронгест 0:0 Стронгест - Университарио Депортес Лима 1:0 Стронгест - Насьональ Потоси 1:1 Вильстерман - Стронгест 0:3 Стронгест - Ориенте Петролеро 2:1 Индепендьенте Петролеро - Стронгест 1:1 Стронгест - Гуабира 2:3
Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2
Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 4:2 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Дакота - Ривер Плейт 2:1 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Британния - Ривер Плейт 3:1 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Серро Ларго 1:2 Ривер Плейт - Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт - Васко 3:0 Ривер Плейт - Мильонариос 2:0 Ривер Плейт - Монтеррей 1:0