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  3. Кубок Либертадорес: Группа D
Тур: 1.
Стронгест
3:1
Конец матча
Ривер Плейт
0'
1:0
25' Пенальти
Enrique Triverio
26' Желтая карточка
Перес Энцо
2:0
35' Гол
Enrique Triverio
45' Желтая карточка
Урсино Лусиано
45' Желтая карточка
Enrique Triverio
3:0
49' Гол
Gonzalo Castillo
58' Желтая карточка
Диас Энцо Эрнан
3:1
66' Пенальти
Lucas Beltrain
67' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
90'+6
13
Вискарра
Гильермо
30
Арраскайта
Хайме
22
Gonzalo
Castillo
5
Джузино
Эдриан
19
Carlos
Roca2
8
Урсино
Лусиано
6
Alvaro
Quiroga
23
Чура
Хейсон
10
Ортега
Микаэль
21
Eugenio
Isnaldo
11
Enrique
Triverio
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
23
Маммана
Эмануэль
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
29
Rodrigo
Aliendro
24
Перес
Энцо
26
Парадела
Хосе
8
Палавесино
Агустин
36
Pablo
Solari
18
Lucas
Beltrain
Стронгест
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Стронгест
Ривер Плейт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
6:0
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

6
1

Среднее время на гол

15
90

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

3.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
180

Результаты последних матчей

Стронгест
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Tomayapo - Стронгест 0:0 Реал Санта Крус - Стронгест 1:1 Стронгест - Реал Томайпо 3:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Стронгест 0:1
Стронгест - Боливар 3:2 Индепендьенте Петролеро - Стронгест 1:4 Стронгест - Университарио Винто 2:1 Тукуман - Стронгест 3:1 Олвейс Реди - Стронгест 3:3 Стронгест - Реал Санта Крус 5:2 Университарио Винто - Стронгест 2:1 Стронгест - Боливар 4:4 Олвейс Реди - Стронгест 1:3 Аурора - Стронгест 0:0 Стронгест - Университарио Депортес Лима 1:0 Стронгест - Насьональ Потоси 1:1 Вильстерман - Стронгест 0:3 Стронгест - Ориенте Петролеро 2:1 Индепендьенте Петролеро - Стронгест 1:1 Стронгест - Гуабира 2:3
Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2
Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 4:2 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Дакота - Ривер Плейт 2:1 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Британния - Ривер Плейт 3:1 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Серро Ларго 1:2 Ривер Плейт - Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт - Васко 3:0 Ривер Плейт - Мильонариос 2:0 Ривер Плейт - Монтеррей 1:0
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    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Gonzalo Castillo бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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