Тур: 1.
0:1
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаFernando Juarez III
44' Желтая карточкаIvan Gomez
55' Желтая карточкаLisandro Sebastian Montenegro
59' Желтая карточкаBruno Pitton
85' Желтая карточкаMatias Sepulveda
85' Желтая карточкаJherson Mosquera
90' Желтая карточкаЛабрин Карлос
0:1
90' ГолАгирре Брайан
90'+6
Ход матча
44'
59'
85'
85'
90'
90'
0:1
21
Марсело
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Марсело ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
18 Marco Collao
-
16 Oliver Rojas
-
-
-
-
26 Ian Godoy
-
-
11 Luis Riveros
-
-
-
Главный тренер: Manuel Fernandez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сордо РамироНападающий
- Нападающий
-
-
-
17 Justo Giani
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
Результаты последних матчей
Аудакс Итальяно
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Унион Ла-Калера - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - О'Хиггинз 2:2 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 3:2 Кокимбо Юнидо - Аудакс Итальяно 3:1
Эвертон Кильота - Аудакс Итальяно 3:1 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 1:2 Аудакс Итальяно - Унион Эспаньола 1:1 Курико Юнидо - Аудакс Итальяно 2:1 Аудакс Итальяно - Депортес Копьяпо 3:0 Палестино - Аудакс Итальяно 1:1 Аудакс Итальяно - Депортес ла Серена 3:0 Универсидад Католика Чили - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - Курико Юнидо 1:1 Аудакс Итальяно - Унион Ла-Калера 0:2 Универсидад де Чили - Аудакс Итальяно 2:3 Кокимбо Юнидо - Аудакс Итальяно 0:1 Аудакс Итальяно - Кобресал 2:2 Унион Эспаньола - Аудакс Итальяно 2:3 Универсидад Католика Чили - Аудакс Итальяно 3:0 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 0:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0
Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Claypole 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2