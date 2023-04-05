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  3. Копа Судамерикана: Группа E
Тур: 1.
Аудакс Итальяно
0:1
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
39' Желтая карточка
Fernando Juarez III
44' Желтая карточка
Ivan Gomez
55' Желтая карточка
Lisandro Sebastian Montenegro
59' Желтая карточка
Bruno Pitton
85' Желтая карточка
Matias Sepulveda
85' Желтая карточка
Jherson Mosquera
90' Желтая карточка
Лабрин Карлос
0:1
90' Гол
Агирре Брайан
90'+6
12
Tomas
Ahumada
7
Nicolas
Fernandez2
2
Лабрин
Карлос
4
Osvaldo
Bosso
17
Esteban
Matus
15
Fernando
Juarez
III
21
Марсело
Диас
20
Gabriel
Hachen
19
Рамос
Гонсало
9
Gonzalo
Sosa
10
Michael
Fuentes
1
Lucas
Hoyos
6
Jherson
Mosquera
4
Дитта
Вильер
19
Захир
Факундо
Мансиллья
15
Bruno
Pitton
43
Lisandro
Sebastian
Montenegro
7
Ivan
Gomez
30
Феррейра
Кристиан
I
18
Агирре
Брайан
28
Jorge
Recalde
20
Jony
Menendez
Аудакс Итальяно
Ньюэллс Олд Бойз

Результаты последних матчей

Аудакс Итальяно
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Унион Ла-Калера - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - О'Хиггинз 2:2 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 3:2 Кокимбо Юнидо - Аудакс Итальяно 3:1
Эвертон Кильота - Аудакс Итальяно 3:1 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 1:2 Аудакс Итальяно - Унион Эспаньола 1:1 Курико Юнидо - Аудакс Итальяно 2:1 Аудакс Итальяно - Депортес Копьяпо 3:0 Палестино - Аудакс Итальяно 1:1 Аудакс Итальяно - Депортес ла Серена 3:0 Универсидад Католика Чили - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - Курико Юнидо 1:1 Аудакс Итальяно - Унион Ла-Калера 0:2 Универсидад де Чили - Аудакс Итальяно 2:3 Кокимбо Юнидо - Аудакс Итальяно 0:1 Аудакс Итальяно - Кобресал 2:2 Унион Эспаньола - Аудакс Итальяно 2:3 Универсидад Католика Чили - Аудакс Итальяно 3:0 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 0:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0
Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Claypole 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Иван Гомес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      39'
      Fernando Juarez получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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