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Копа Судамерикана
2023

Тур: 2.
Ньюэллс Олд Бойз
3:0
Конец матча
Блуминг
0'
1:0
27' Гол
Портилльо Маркос
30' Желтая карточка
Хайнце Габриэль
43' Желтая карточка
Armando Mendez
2:0
45' Гол
Реаско Джоркаефф
3:0
62' Гол
Портилльо Маркос
90'+5
1
Lucas
Hoyos
14
Armando
Mendez
25
Веласкес
Виктор
42
Guillermo
Luis
Ortiz
15
Bruno
Pitton
8
Перес
Пабло
II
13
Сфорца
Хуан
43
Lisandro
Sebastian
Montenegro
22
Портилльо
Маркос
16
Реаско
Джоркаефф
20
Jony
Menendez
34
Гутьеррес
Хонас
II
26
Ромеро
Сесар
18
Christian
Latorre
43
Jonathan
Laserda
4
Denilson
Duran
16
Fernando
Arismendi
45
Фигера
Аркимедес
6
Richard
Spenhay
15
Rafinha
2
38
Jose
Sinisterra
17
Арсэ
Хуан
Карлос
Ньюэллс Олд Бойз
Блуминг

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Портилльо Маркос 2 1
Реаско Джоркаефф 1 0.5
Агирре Брайан 1 0.5
Блуминг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайнце Габриэль 1 0
Ivan Gomez 1 0
Bruno Pitton 1 0
Armando Mendez 1 0
Jherson Mosquera 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Блуминг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Braulio Uraezana 0 1
Ромеро Сесар 1 0
Арсэ Хуан Карлос 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Блуминг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Блуминг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Блуминг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Claypole 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0
Блуминг
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Блуминг - Гуабира 3:1 Реал Санта Крус - Блуминг 2:1 Блуминг - Сантос 0:1 Блуминг - Реал Томайпо 2:2
Блуминг - Либертад Гран Маморе 1:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Блуминг 3:2 Блуминг - Атлетико Пальмафлор Винто 6:0 Блуминг - Боливар 0:5 Индепендьенте Петролеро - Блуминг 2:0 Блуминг - Университарио Винто 3:4 Насьональ Потоси - Блуминг 3:0 Блуминг - Вильстерман 1:1 Блуминг - Монагас 2:2 Блуминг - Атлетико Пальмафлор Винто 1:0 Реал Томайпо - Блуминг 1:1 Блуминг - Ройял Пари 0:0 Вильстерман - Блуминг 1:0 Блуминг - Университарио Винто 0:0 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:0 Блуминг - Индепендьенте Петролеро 1:0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Блуминг

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Блуминг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Сантос
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аудакс Итальяно
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Блуминг
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Блуминг
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Аудакс Итальяно
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сантос
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аудакс Итальяно
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Блуминг
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Ред Булл Брагантино Gustavinho 2
Форталеза Сеара Почеттино Томас 2
Сан-Паулу Эрисон 2
Ньюэллс Олд Бойз Портилльо Маркос 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 1
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 1
Гуарани Асунсьон Jose David Moya Rojas 1 1
Эстудиантес Мерида Cristian Flores I 2
Магальянес Вильянуэва Карлос 1
Весь список
  • 68'
    Richard Spenhay уходит с поля. Jorge Eduardo Lovera выходит вместо него
  • 68'
    Fernando Arismendi уходит с поля. Miguel Becerra выходит вместо него
  • 62'
    Джонатан Менендес сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    62'
    Г О О О О Л - Портилльо Маркос бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Lisandro Sebastian Montenegro сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Реаско Джоркаефф бьет в цель!
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