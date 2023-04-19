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Копа Судамерикана
2023

Тур: 2.
Ред Булл Брагантино
5:0
Конец матча
Ориенте Петролеро
0'
1:0
5' Гол
Helio Junio
2:0
15' Гол
Силва Адерлан
25' Желтая карточка
Leonardo Villagra
3:0
33' Пенальти
Саша Эдуардо
35' Желтая карточка
Sebastian Alvarez
4:0
62' Гол
Gustavinho
74' Желтая карточка
Эвертон Энрике
5:0
90' Гол
Marcos Vinicios
90'+8
40
Lucas
Azevedo
13
Силва
Адерлан
26
Сантос
Эдуардо
4
Natan
29
Juninho
Capixaba
8
Эвангелиста
Лукас
35
Фернандес
Матеус
22
Gustavinho
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
16
Henry
Mosquera
1
Wilson
Daniel
Quinonez
27
Sebastian
Alvarez
3
Wilfredo
Soleto
4
David
Villalba2
6
Daniel
Rojas
24
Samuel
Guzman
16
Ricardo
Sandoval
19
Санчес
Эрвин
11
Корреа
Хорхе
8
Cristian
Alvarez
IV
25
Leonardo
Villagra
Ред Булл Брагантино
Ориенте Петролеро

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavinho 2 1
Силва Адерлан 1 0.5
Juninho Capixaba 1 0.5
Alerrandro 1 0.5
Helio Junio 1 0.5
Marcos Vinicios 1 0.5
_Talisson 1 0.5
Саша Эдуардо 1 (1) 0.5
Ориенте Петролеро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эвертон Энрике 1 0
Marcos Vinicios 1 0
Ориенте Петролеро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Mercado 0 1
Санчес Роналдо 1 0
Sebastian Alvarez 1 0
Leonardo Villagra 1 0
Wilfredo Soleto 1 0
Daniel Rojas 1 0
David Villalba2 1 0
Samuel Guzman 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ориенте Петролеро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ориенте Петролеро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
0
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ориенте Петролеро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1
Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Итуано 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Мирасол 0:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Санту-Андре 0:1 Ред Булл Брагантино - Ферровиария 2:0 Португеза - Ред Булл Брагантино 3:0 Сан-Бернарду - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1
Ориенте Петролеро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ориенте Петролеро - Ройял Пари 1:2 Гуабира - Ориенте Петролеро 2:3 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Реал Томайпо - Ориенте Петролеро 1:1
Гуабира - Ориенте Петролеро 0:1 Ориенте Петролеро - Атлетико Пальмафлор Винто 1:2 Боливар - Ориенте Петролеро 4:0 Ориенте Петролеро - Индепендьенте Петролеро 2:0 Университарио Винто - Ориенте Петролеро 1:1 Ориенте Петролеро - Насьональ Потоси 3:0 Серро Портеньо - Ориенте Петролеро 2:1 Либертад Гран Маморе - Ориенте Петролеро 2:1 Ньюбленсе - Ориенте Петролеро 3:2 Универсидад Католика Сантьяго - Ориенте Петролеро 3:0 Ориенте Петролеро - Вильстерман 2:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Ориенте Петролеро 2:2 Ориенте Петролеро - Индепендьенте Петролеро 3:3 Гуабира - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Реал Санта Крус 3:1 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Ориенте Петролеро

Точный счет

5:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Ориенте Петролеро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Такуари
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
4.
Ориенте Петролеро
 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ориенте Петролеро
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Такуари
 0:0 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Такуари
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ориенте Петролеро
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Ред Булл Брагантино Gustavinho 2
Форталеза Сеара Почеттино Томас 2
Сан-Паулу Эрисон 2
Ньюэллс Олд Бойз Портилльо Маркос 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 1
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 1
Гуарани Асунсьон Jose David Moya Rojas 1 1
Эстудиантес Мерида Cristian Flores I 2
Магальянес Вильянуэва Карлос 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      55'
      Г О О О О Л - Leonardo Villagra бьет в цель!
    • 46'
      Samuel Guzman уходит с поля. Кристальдо Хонатан выходит вместо него
    • 46'
      Ricardo Sandoval уходит с поля. Вака Хенри выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Элио Джунио бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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