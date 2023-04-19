Тур: 2.
5:0
Конец матча
0'
1:0
5' ГолHelio Junio
2:0
15' ГолСилва Адерлан
25' Желтая карточкаLeonardo Villagra
3:0
33' ПенальтиСаша Эдуардо
35' Желтая карточкаSebastian Alvarez
4:0
62' ГолGustavinho
74' Желтая карточкаЭвертон Энрике
5:0
90' ГолMarcos Vinicios
90'+8
Ход матча
5'
1:0
15'
2:0
33'
3:0
62'
4:0
74'
90'
5:0
4
Natan
22
Gustavinho
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 NatanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 GustavinhoПолузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
-
21 _Talisson
-
5 Jadson 3
-
-
30 Luan Patrick
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Санчес ЭрвинПолузащитник
-
11 Корреа ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Вака ХенриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
32 Ayrton Paz
-
-
-
-
Главный тренер: Санчес Эрвин
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavinho
|2
|1
|Силва Адерлан
|1
|0.5
|Juninho Capixaba
|1
|0.5
|Alerrandro
|1
|0.5
|Helio Junio
|1
|0.5
|Marcos Vinicios
|1
|0.5
|_Talisson
|1
|0.5
|Саша Эдуардо
|1 (1)
|0.5
Ориенте Петролеро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Marcos Vinicios
|1
|0
Ориенте Петролеро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Mercado
|0
|1
|Санчес Роналдо
|1
|0
|Sebastian Alvarez
|1
|0
|Leonardo Villagra
|1
|0
|Wilfredo Soleto
|1
|0
|Daniel Rojas
|1
|0
|David Villalba2
|1
|0
|Samuel Guzman
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ориенте Петролеро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ориенте Петролеро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
0
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ориенте Петролеро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
0
Голы по времени матча
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1
Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Итуано 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Мирасол 0:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Санту-Андре 0:1 Ред Булл Брагантино - Ферровиария 2:0 Португеза - Ред Булл Брагантино 3:0 Сан-Бернарду - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1
Ориенте Петролеро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ориенте Петролеро - Ройял Пари 1:2 Гуабира - Ориенте Петролеро 2:3 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Реал Томайпо - Ориенте Петролеро 1:1
Гуабира - Ориенте Петролеро 0:1 Ориенте Петролеро - Атлетико Пальмафлор Винто 1:2 Боливар - Ориенте Петролеро 4:0 Ориенте Петролеро - Индепендьенте Петролеро 2:0 Университарио Винто - Ориенте Петролеро 1:1 Ориенте Петролеро - Насьональ Потоси 3:0 Серро Портеньо - Ориенте Петролеро 2:1 Либертад Гран Маморе - Ориенте Петролеро 2:1 Ньюбленсе - Ориенте Петролеро 3:2 Универсидад Католика Сантьяго - Ориенте Петролеро 3:0 Ориенте Петролеро - Вильстерман 2:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Ориенте Петролеро 2:2 Ориенте Петролеро - Индепендьенте Петролеро 3:3 Гуабира - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Реал Санта Крус 3:1 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Ориенте Петролеро
Точный счет
5:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Ориенте Петролеро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|2
|Ред Булл Брагантино
|Gustavinho
|2
|Форталеза Сеара
|Почеттино Томас
|2
|Сан-Паулу
|Эрисон
|2
|Ньюэллс Олд Бойз
|Портилльо Маркос
|2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 1
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 1
|Гуарани Асунсьон
|Jose David Moya Rojas
|1 1
|Эстудиантес Мерида
|Cristian Flores I
|2
|Магальянес
|Вильянуэва Карлос
|1