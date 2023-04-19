Тур: 2.
1:0
Конец матча
0'
1:0
40' ГолHuan Nino2
74' Желтая карточкаEnrique Triverio
90' Желтая карточкаДжон Кеннеди
90'+5
Ход матча
40'
1:0
74'
81'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
7
Андре
21
Jhon
Arias
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
19
Carlos
Roca2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
29 Тьяго СантосПолузащитник
-
37 ДжованниНападающий
- Нападающий
-
22 Pedro Rangel
-
23 Guga3
-
32 Isaac
-
-
-
99 Lele
-
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Carlos Roca2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Арано ПаульПолузащитник
-
-
20 Jhon Garcia
-
-
-
32 Jose Flores
-
-
-
-
Главный тренер: Ismael Rescalvo
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|2
|1
|Vitor Mendes
|1
|0.5
|Huan Nino2
|1
|0.5
Стронгест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enrique Triverio
|2 (1)
|1
|Gonzalo Castillo
|1
|0.5
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мело Фелипе
|1
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Jhon Arias
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Huan Nino2
|1
|0
Стронгест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enrique Triverio
|2
|0
|Урсино Лусиано
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стронгест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Стронгест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
3
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Стронгест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду2 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3
Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Бангу - Флуминенсе 0:5 Флуминенсе - Португеза 3:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Флуминенсе - Аудакс Рио 3:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Боавишта РЖ 1:1 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Нова-Игуасу 1:0 Ресенде - Флуминенсе 0:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Гойяс 3:0
Стронгест
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ройял Пари - Стронгест 0:2 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Tomayapo - Стронгест 0:0 Реал Санта Крус - Стронгест 1:1
Стронгест - Реал Томайпо 3:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Стронгест 0:1 Стронгест - Боливар 3:2 Индепендьенте Петролеро - Стронгест 1:4 Стронгест - Университарио Винто 2:1 Тукуман - Стронгест 3:1 Олвейс Реди - Стронгест 3:3 Стронгест - Реал Санта Крус 5:2 Университарио Винто - Стронгест 2:1 Стронгест - Боливар 4:4 Олвейс Реди - Стронгест 1:3 Аурора - Стронгест 0:0 Стронгест - Университарио Депортес Лима 1:0 Стронгест - Насьональ Потоси 1:1 Вильстерман - Стронгест 0:3 Стронгест - Ориенте Петролеро 2:1
Результаты матчей
Флуминенсе
Стронгест
Точный счет
1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Стронгест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|2
|Коринтианс
|Roger I
|2
|Стронгест
|Enrique Triverio
|2
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|2
|Расинг Авельянеда
|Герреро Паоло
|1
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 1
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 1
|Палмейрас Сан-Паулу
|Жаилсон Маркес
|1 1
|Боливар
|Сагредо Хесус
|1 1
|Стронгест
|Enrique Triverio
|2