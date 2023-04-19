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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 2.
Флуминенсе
1:0
Конец матча
Стронгест
0'
1:0
40' Гол
Huan Nino2
74' Желтая карточка
Enrique Triverio
90' Желтая карточка
Джон Кеннеди
90'+5
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
7
Андре
5
Alexsander
Gomes
21
Jhon
Arias
10
Гансо
Пауло
45
Vinicius
Lima
14
Кано
Херман
13
Вискарра
Гильермо
7
Торрес
Сауль
22
Gonzalo
Castillo
5
Джузино
Эдриан
19
Carlos
Roca2
24
Carlos
Robles1
6
Alvaro
Quiroga
30
Арраскайта
Хайме
10
Ортега
Микаэль
21
Eugenio
Isnaldo
11
Enrique
Triverio
Флуминенсе
4-2-3-1
Стронгест
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 2 1
Vitor Mendes 1 0.5
Huan Nino2 1 0.5
Стронгест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enrique Triverio 2 (1) 1
Gonzalo Castillo 1 0.5

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мело Фелипе 1 0
Джон Кеннеди 1 0
Марсело Виера 1 0
Jhon Arias 1 0
Vitor Mendes 1 0
Huan Nino2 1 0
Стронгест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enrique Triverio 2 0
Урсино Лусиано 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стронгест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Стронгест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Стронгест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду2 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3
Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Бангу - Флуминенсе 0:5 Флуминенсе - Португеза 3:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Флуминенсе - Аудакс Рио 3:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Боавишта РЖ 1:1 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Нова-Игуасу 1:0 Ресенде - Флуминенсе 0:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Гойяс 3:0
Стронгест
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ройял Пари - Стронгест 0:2 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Tomayapo - Стронгест 0:0 Реал Санта Крус - Стронгест 1:1
Стронгест - Реал Томайпо 3:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Стронгест 0:1 Стронгест - Боливар 3:2 Индепендьенте Петролеро - Стронгест 1:4 Стронгест - Университарио Винто 2:1 Тукуман - Стронгест 3:1 Олвейс Реди - Стронгест 3:3 Стронгест - Реал Санта Крус 5:2 Университарио Винто - Стронгест 2:1 Стронгест - Боливар 4:4 Олвейс Реди - Стронгест 1:3 Аурора - Стронгест 0:0 Стронгест - Университарио Депортес Лима 1:0 Стронгест - Насьональ Потоси 1:1 Вильстерман - Стронгест 0:3 Стронгест - Ориенте Петролеро 2:1

Результаты матчей

Флуминенсе
Стронгест

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Стронгест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Стронгест
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Спортинг Кристал
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стронгест
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Флуминенсе
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спортинг Кристал
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Спортинг Кристал
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Стронгест
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 2
Коринтианс Roger I 2
Стронгест Enrique Triverio 2
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 2
Расинг Авельянеда Герреро Паоло 1
Весь список

Топ нарушителей
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 1
Палмейрас Сан-Паулу Жаилсон Маркес 1 1
Боливар Сагредо Хесус 1 1
Стронгест Enrique Triverio 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Гансо Пауло сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Нино бьет в цель!
  • 30'
    Марсело Виера уходит с поля. Джон Кеннеди выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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