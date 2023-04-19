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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 2.
Интернасьонал Порту Алегре
1:0
Конец матча
Метрополитанос
0'
85' Желтая карточка
Nestor Cova
1:0
90' Гол
Alexandre Zurawski
90'+7
1
Keiller
21
Igor
Gomes
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
30
Джонни
33
Gabriel
Baralhas
28
Энрике
Педро
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
9
Адриано
Луис
12
Giancarlo
Schiavone
15
Jefre
Vargas
4
Ферро
Андрес
23
Груэсо
Карлос
28
Nestor
Cova
6
Edwin
Laszo
77
Robinson
Flores
24
Carlos
Cermeno
5
Christian
Larotonda
70
Варгас
Фредди
21
Charlis
Ortiz
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Метрополитанос
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патрик Алан 1 0.5
Alexandre Zurawski 1 0.5
Метрополитанос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Charlis Ortiz 1 0.5

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Метрополитанос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Cova 2 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Метрополитанос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Метрополитанос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0
Интернасьонал Порту Алегре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Метрополитанос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1
Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Айморе - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио Бразил - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 4:0 Авенида - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Метрополитанос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Карабобо 1:0 Метрополитанос - Насьональ Монтевидео 1:2 Метрополитанос - Райо Зулиано 2:1
Каракас - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Тачира 2:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 1:0 Метрополитанос - Самора 1:2 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 1:1 Метрополитанос - Монагас 1:1 Метрополитанос - Монагас 0:2 Карабобо - Метрополитанос 0:0 Самора - Метрополитанос 0:0 Метрополитанос - Самора 0:0 Метрополитанос - Карабобо 1:0 Монагас - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Депортиво Ла-Гуайра 1:2 Универсидад Сентраль - Метрополитанос 2:3 Метрополитанос - Сулия 2:0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Метрополитанос

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Метрополитанос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Насьональ Монтевидео
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Индепендьенте Медельин
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Метрополитанос
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Индепендьенте Медельин
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Насьональ Монтевидео
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Метрополитанос
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насьональ Монтевидео
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Индепендьенте Медельин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Метрополитанос
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 2
Коринтианс Roger I 2
Стронгест Enrique Triverio 2
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 2
Расинг Авельянеда Герреро Паоло 1
Весь список

Топ нарушителей
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 1
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 1
Палмейрас Сан-Паулу Жаилсон Маркес 1 1
Боливар Сагредо Хесус 1 1
Стронгест Enrique Triverio 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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