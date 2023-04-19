Тур: 2.
1:0
Конец матча
Ход матча
46'
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
1
Keiller
21
Igor
Gomes
44
Витао
30
Джонни
28
Энрике
Педро
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
15
Jefre
Vargas
28
Nestor
Cova
- Основной состав
-
1 KeillerВратарь
-
21 Igor GomesЗащитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 LuccaНападающий
-
36 Thauan Lara
-
-
41 Matheus Dias
-
-
38 Jean Dias
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Jefre VargasЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Nestor CovaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Luis AnneseПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Darwin GomezНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jose Maria Morr
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патрик Алан
|1
|0.5
|Alexandre Zurawski
|1
|0.5
Метрополитанос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Charlis Ortiz
|1
|0.5
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Метрополитанос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Cova
|2
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Метрополитанос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Метрополитанос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
0
Интернасьонал Порту Алегре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Метрополитанос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1
Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Айморе - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио Бразил - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 4:0 Авенида - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Метрополитанос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Карабобо 1:0 Метрополитанос - Насьональ Монтевидео 1:2 Метрополитанос - Райо Зулиано 2:1
Каракас - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Тачира 2:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 1:0 Метрополитанос - Самора 1:2 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Универсидад Сентраль 1:1 Метрополитанос - Монагас 1:1 Метрополитанос - Монагас 0:2 Карабобо - Метрополитанос 0:0 Самора - Метрополитанос 0:0 Метрополитанос - Самора 0:0 Метрополитанос - Карабобо 1:0 Монагас - Метрополитанос 0:2 Метрополитанос - Депортиво Ла-Гуайра 1:2 Универсидад Сентраль - Метрополитанос 2:3 Метрополитанос - Сулия 2:0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Метрополитанос
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Метрополитанос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Флуминенсе
|Кано Херман
|2
|Коринтианс
|Roger I
|2
|Стронгест
|Enrique Triverio
|2
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|2
|Расинг Авельянеда
|Герреро Паоло
|1
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 1
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 1
|Палмейрас Сан-Паулу
|Жаилсон Маркес
|1 1
|Боливар
|Сагредо Хесус
|1 1
|Стронгест
|Enrique Triverio
|2