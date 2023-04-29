Тур: 26. Стадион: Кэмпбеллтаун.
0:1
Конец матча
0'
0:1
11' ГолЗавада Оскар
26' Желтая карточкаРуфер Алекс
34' Желтая карточкаUfuk Talay
55' Желтая карточкаСкотадис Джерри
77' Желтая карточкаБеккас Кирин
80' Желтая карточкаЛавс Джошуа
90'+6
Ход матча
11'
0:1
26'
34'
55'
66'
77'
80'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Курто
Филип
41
Oliver
Jones
13
Вуйица
Иван
11
Беккас
Кирин
37
Jed
Drew
31
Lachlan
Rose
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
31
Сасе
Иан
14
Руфер
Алекс
10
Болл
Дэвид
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Oliver JonesЗащитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
11 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Jed DrewПолузащитник
-
31 Lachlan RoseНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
- Нападающий
-
14 Наджар МудиНападающий
-
20 Jason Romero
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
-
31 Сасе ИанПолузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Болл ДэвидНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Полсен Алекс
-
21 Лавс Джошуа
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Макартур
Веллингтон Феникс
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
2.33
1.2
Среднее время на гол
38
75
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.63
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
80
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арабули Бачана
|5
|0.2
|Миллар Мэттью
|5
|0.2
|Lachlan Rose
|4
|0.16
|Туре Альхассан
|3
|0.12
|Давила Улисес
|3
|0.12
|Наджар Муди
|2
|0.08
|Jed Drew
|2
|0.08
|Арзани Дэниел
|1
|0.04
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0.04
|Макгинг Джейк
|1
|0.04
|Да Силва Даниэль
|1
|0.04
|Anthony Carter
|1
|0.04
|Ускок Томислав
|1
|0.04
|Jason Romero
|1
|0.04
|Нун Крэйг
|0
|0
|Вуйица Иван
|0
|0
|Аугла Али
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Завада Оскар
|15 (3)
|0.6
|Краев Божидар
|6
|0.24
|Сасе Иан
|3
|0.12
|Уэйн Бен
|3
|0.12
|Барбарусес Костас
|2
|0.08
|Руфер Алекс
|2 (1)
|0.08
|Эллиот Каллан
|1
|0.04
|Болл Дэвид
|1
|0.04
|Угаркович Стивен
|1
|0.04
|Саттон Сэм
|1
|0.04
|Льюис Клейтон Рис
|1
|0.04
|Олд Бенжамин
|1
|0.04
|Пейн Тим
|0
|0
|Лавс Джошуа
|0
|0
|Маурагис Лукас
|0
|0
|Вуттон Скотт
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|7
|1
|Нун Крэйг
|5
|1
|Аспропотамитис Джонатан
|5
|1
|Ускок Томислав
|6
|0
|Jake Hollman
|4
|1
|Миллар Мэттью
|5
|0
|Арзани Дэниел
|5
|0
|Скотадис Джерри
|4
|0
|Сусняр Александар
|3
|0
|Charles William M'Mombwa
|3
|0
|Туре Альхассан
|2
|0
|Jed Drew
|2
|0
|Давила Улисес
|1
|0
|Курто Филип
|1
|0
|Арабули Бачана
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Anthony Carter
|1
|0
|Суман Николас
|1
|0
|Lachlan Rose
|1
|0
|Oliver Jones
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эллиот Каллан
|7
|0
|Болл Дэвид
|5
|0
|Пейн Тим
|3
|1
|Краев Божидар
|3
|1
|Лавс Джошуа
|3
|1
|Вуттон Скотт
|4
|0
|Руфер Алекс
|4
|0
|Завада Оскар
|4
|0
|Сасе Иан
|2
|1
|Пеннингтон Николас
|2
|1
|Сэил Оливер
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Льюис Клейтон Рис
|2
|0
|Маурагис Лукас
|2
|0
|Oskar van Hattum
|2
|0
|Ufuk Talay
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Саттон Сэм
|1
|0
|Олд Бенжамин
|1
|0
|Finn Surman
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Веллингтон Феникс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
9
10
Макартур
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Веллингтон Феникс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
29
8
Волевые поражения
7
18
Макартур
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (14)
36% (9)
8% (2)
Веллингтон Феникс
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
12% (3)
32% (8)
56% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
32
8
Волевые поражения
16
28
Голы по времени матча
Забито
19
16
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
5%
4
25%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
5
26%
3
19%
76-90
Пропущено
14
24
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
5
36%
3
13%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
2
14%
6
25%
31-45
1
7%
5
21%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
5
36%
3
13%
76-90
Забито
13
22
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 11
16 Не забивали 13
2
15%
2
9%
1-15
1
8%
5
23%
16-30
2
15%
7
32%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
3
23%
5
23%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
32
20
11 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 11
4
13%
2
10%
1-15
3
9%
2
10%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
3
9%
5
25%
46-60
12
38%
2
10%
61-75
6
19%
9
45%
76-90
Забито
32
38
11 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 18
6 Не забивали 1
3
9%
6
16%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
4
13%
9
24%
31-45
5
16%
6
16%
46-60
8
25%
7
18%
61-75
8
25%
3
8%
76-90
Пропущено
46
44
19 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 20
9
20%
5
11%
1-15
4
9%
6
14%
16-30
6
13%
6
14%
31-45
4
9%
10
23%
46-60
12
26%
5
11%
61-75
11
24%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Перт Глори - Макартур 2:1
Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Сидней - Макартур 0:3 Макартур - Перт Глори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2
Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3
Результаты матчей
Макартур
Веллингтон Феникс
Точный счет
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
1
10 раз 77%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
4:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
3 раза 12%
1
14 раз 56%
2
7 раз 28%
3
2 раза 8%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Макартур
Веллингтон Феникс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
84
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
211
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
241
916
1015
322
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|15
|7
|2
|59 - 29
|52
|2.
|25
|13
|5
|7
|54 - 33
|44
|3.
|24
|10
|7
|7
|41 - 26
|37
|4.
|23
|10
|5
|8
|37 - 34
|35
|5.
|23
|9
|8
|6
|45 - 43
|35
|6.
|25
|9
|7
|9
|38 - 44
|34
|7.
|24
|8
|5
|11
|30 - 42
|29
|8.
|25
|7
|8
|10
|35 - 44
|29
|9.
|23
|7
|5
|11
|27 - 38
|26
|10.
|25
|7
|5
|13
|31 - 47
|26
|11.
|0:0
|24
|5
|9
|10
|21 - 31
|24
|12.
|0:0
|23
|6
|5
|12
|24 - 31
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|38 - 15
|33
|2.
|13
|8
|2
|3
|24 - 10
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|30 - 15
|24
|4.
|12
|6
|5
|1
|24 - 19
|23
|5.
|12
|6
|3
|3
|23 - 17
|21
|6.
|12
|5
|4
|3
|23 - 19
|19
|7.
|12
|5
|3
|4
|18 - 15
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|20 - 20
|17
|9.
|11
|4
|3
|4
|18 - 20
|15
|10.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|11.
|12
|4
|3
|5
|12 - 19
|15
|12.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|8 - 9
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|2
|4
|19 - 14
|20
|2.
|13
|6
|2
|5
|24 - 18
|20
|3.
|11
|5
|4
|2
|21 - 14
|19
|4.
|13
|4
|3
|6
|15 - 25
|15
|5.
|11
|3
|5
|3
|22 - 26
|14
|6.
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|7.
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|8.
|0:0
|13
|2
|5
|6
|13 - 22
|11
|9.
|11
|2
|3
|6
|7 - 18
|9
|10.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|11 - 18
|8
|11.
|13
|2
|2
|9
|13 - 32
|8
|12.
|13
|1
|3
|9
|11 - 25
|6
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|22 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|15 (4)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|15 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|13 (5)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|10 (8)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|9
|Макартур
|Беккас Кирин
|1 7
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Перт Глори
|Биверс Марк
|1 6