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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Макартур
0:1
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
0:1
11' Гол
Завада Оскар
26' Желтая карточка
Руфер Алекс
34' Желтая карточка
Ufuk Talay
55' Желтая карточка
Скотадис Джерри
77' Желтая карточка
Беккас Кирин
80' Желтая карточка
Лавс Джошуа
90'+6
12
Курто
Филип
2
Макгинг
Джейк
6
Ускок
Томислав
41
Oliver
Jones
13
Вуйица
Иван
11
Беккас
Кирин
27
Скотадис
Джерри
44
Миллар
Мэттью
8
Jake
Hollman
37
Jed
Drew
31
Lachlan
Rose
20
Сэил
Оливер
17
Эллиот
Каллан
4
Вуттон
Скотт
6
Пейн
Тим
12
Маурагис
Лукас
31
Сасе
Иан
14
Руфер
Алекс
5
Угаркович
Стивен
7
Барбарусес
Костас
9
Завада
Оскар
10
Болл
Дэвид
Макартур
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Макартур
Веллингтон Феникс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

AЛ(
2:1
AЛ(
4:1
К
2:0
3:1
1:1
0:3
0:1
1:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

2.33
1.2

Среднее время на гол

38
75

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.63
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
80

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арабули Бачана 5 0.2
Миллар Мэттью 5 0.2
Lachlan Rose 4 0.16
Туре Альхассан 3 0.12
Давила Улисес 3 0.12
Наджар Муди 2 0.08
Jed Drew 2 0.08
Арзани Дэниел 1 0.04
Аспропотамитис Джонатан 1 0.04
Макгинг Джейк 1 0.04
Да Силва Даниэль 1 0.04
Anthony Carter 1 0.04
Ускок Томислав 1 0.04
Jason Romero 1 0.04
Нун Крэйг 0 0
Вуйица Иван 0 0
Аугла Али 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Завада Оскар 15 (3) 0.6
Краев Божидар 6 0.24
Сасе Иан 3 0.12
Уэйн Бен 3 0.12
Барбарусес Костас 2 0.08
Руфер Алекс 2 (1) 0.08
Эллиот Каллан 1 0.04
Болл Дэвид 1 0.04
Угаркович Стивен 1 0.04
Саттон Сэм 1 0.04
Льюис Клейтон Рис 1 0.04
Олд Бенжамин 1 0.04
Пейн Тим 0 0
Лавс Джошуа 0 0
Маурагис Лукас 0 0
Вуттон Скотт 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 7 1
Нун Крэйг 5 1
Аспропотамитис Джонатан 5 1
Ускок Томислав 6 0
Jake Hollman 4 1
Миллар Мэттью 5 0
Арзани Дэниел 5 0
Скотадис Джерри 4 0
Сусняр Александар 3 0
Charles William M'Mombwa 3 0
Туре Альхассан 2 0
Jed Drew 2 0
Давила Улисес 1 0
Курто Филип 1 0
Арабули Бачана 1 0
Да Силва Даниэль 1 0
Anthony Carter 1 0
Суман Николас 1 0
Lachlan Rose 1 0
Oliver Jones 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллиот Каллан 7 0
Болл Дэвид 5 0
Пейн Тим 3 1
Краев Божидар 3 1
Лавс Джошуа 3 1
Вуттон Скотт 4 0
Руфер Алекс 4 0
Завада Оскар 4 0
Сасе Иан 2 1
Пеннингтон Николас 2 1
Сэил Оливер 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Льюис Клейтон Рис 2 0
Маурагис Лукас 2 0
Oskar van Hattum 2 0
Ufuk Talay 1 0
Уэйн Бен 1 0
Саттон Сэм 1 0
Олд Бенжамин 1 0
Finn Surman 1 0

Результаты матчей

Макартур
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Веллингтон Феникс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

9
10
Макартур
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Веллингтон Феникс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

29
8

Волевые поражения

7
18
Макартур
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (14)
36% (9)
8% (2)
Веллингтон Феникс
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
12% (3)
32% (8)
56% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

32
8

Волевые поражения

16
28

Голы по времени матча

Забито

19
16
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
5%
4
25%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
5
26%
3
19%
76-90

Пропущено

14
24
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
5
36%
3
13%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
2
14%
6
25%
31-45
1
7%
5
21%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
5
36%
3
13%
76-90

Забито

13
22
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 11
16 Не забивали 13
2
15%
2
9%
1-15
1
8%
5
23%
16-30
2
15%
7
32%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
3
23%
5
23%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

32
20
11 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 11
4
13%
2
10%
1-15
3
9%
2
10%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
3
9%
5
25%
46-60
12
38%
2
10%
61-75
6
19%
9
45%
76-90

Забито

32
38
11 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 18
6 Не забивали 1
3
9%
6
16%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
4
13%
9
24%
31-45
5
16%
6
16%
46-60
8
25%
7
18%
61-75
8
25%
3
8%
76-90

Пропущено

46
44
19 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 20
9
20%
5
11%
1-15
4
9%
6
14%
16-30
6
13%
6
14%
31-45
4
9%
10
23%
46-60
12
26%
5
11%
61-75
11
24%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Перт Глори - Макартур 2:1
Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Сидней - Макартур 0:3 Макартур - Перт Глори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 2:3
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2
Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1 Сидней - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:1 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:3

Результаты матчей

Макартур
Веллингтон Феникс

Точный счет

0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
1
10 раз 77%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
4:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
3 раза 12%
1
14 раз 56%
2
7 раз 28%
3
2 раза 8%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Макартур
Веллингтон Феникс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
1.5
8
4
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
2
11
1.5
2
11
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
24
1
9
16
1.5
10
15
3
22
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 24 15 7 2 59 - 29 52
2.
Централ Кост Маринерс
 25 13 5 7 54 - 33 44
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 24 10 7 7 41 - 26 37
4.
Сидней
 23 10 5 8 37 - 34 35
5.
Аделаида Юнайтед
 23 9 8 6 45 - 43 35
6.
Веллингтон Феникс
 25 9 7 9 38 - 44 34
7.
Вестерн Юнайтед
 24 8 5 11 30 - 42 29
8.
Перт Глори
 25 7 8 10 35 - 44 29
9.
Ньюкасл Джетс
 23 7 5 11 27 - 38 26
10.
Макартур
 25 7 5 13 31 - 47 26
11.
Брисбен Роар
 0:0 24 5 9 10 21 - 31 24
12.
Мельбурн Виктори
 0:0 23 6 5 12 24 - 31 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 13 10 3 0 38 - 15 33
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 8 2 3 24 - 10 26
3.
Централ Кост Маринерс
 12 7 3 2 30 - 15 24
4.
Перт Глори
 12 6 5 1 24 - 19 23
5.
Аделаида Юнайтед
 12 6 3 3 23 - 17 21
6.
Веллингтон Феникс
 12 5 4 3 23 - 19 19
7.
Макартур
 12 5 3 4 18 - 15 18
8.
Ньюкасл Джетс
 12 5 2 5 20 - 20 17
9.
Сидней
 11 4 3 4 18 - 20 15
10.
Мельбурн Виктори
 0:0 12 4 3 5 13 - 13 15
11.
Вестерн Юнайтед
 12 4 3 5 12 - 19 15
12.
Брисбен Роар
 0:0 11 3 4 4 8 - 9 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 12 6 2 4 19 - 14 20
2.
Централ Кост Маринерс
 13 6 2 5 24 - 18 20
3.
Мельбурн Сити
 11 5 4 2 21 - 14 19
4.
Веллингтон Феникс
 13 4 3 6 15 - 25 15
5.
Аделаида Юнайтед
 11 3 5 3 22 - 26 14
6.
Вестерн Юнайтед
 12 4 2 6 18 - 23 14
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 2 5 4 17 - 16 11
8.
Брисбен Роар
 0:0 13 2 5 6 13 - 22 11
9.
Ньюкасл Джетс
 11 2 3 6 7 - 18 9
10.
Мельбурн Виктори
 0:0 11 2 2 7 11 - 18 8
11.
Макартур
 13 2 2 9 13 - 32 8
12.
Перт Глори
 13 1 3 9 11 - 25 6
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 22 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 15 (4)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 15 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 13 (5)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 10 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 9
Макартур Беккас Кирин 1 7
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Перт Глори Биверс Марк 1 6
Весь список
  • 66'
    Сасе Иан уходит с поля. Joshua Laws выходит вместо него
  • 64'
    Jerry Skotadis уходит с поля. Нун Крэйг выходит вместо него
  • 64'
    Jed Drew уходит с поля. Туре Альхассан выходит вместо него
  • 64'
    Lachlan Rose уходит с поля. Jason Romero выходит вместо него
  • Желтая карточка
    55'
    Jerry Skotadis получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Oliver Jones уходит с поля. Аспропотамитис Джонатан выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Желтая карточка
      34'
      Ufuk Talay получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Руфер Алекс получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Болл Дэвид сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Завада Оскар бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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