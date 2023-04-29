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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 5.
Эстер
0:1
Конец матча
Эстерсунд
0'
42' Желтая карточка
Сигургейрссон Рунар Тор
42' Красная карточка
Mansour Sinyan
0:1
83' Гол в свои ворота
Люнг Даниэль
90' Желтая карточка
Кейта Али
90'+6
1
Прекович
Милое
17
Adam
Herdonsson
3
Карлссон
Монц
4
Хедлунд
Себастьян
21
Сигургейрссон
Рунар
Тор
8
Хейкссон
Алекс
22
Кусу
Манассе
23
Родич
Владимир
9
Сёдерберг
Никлас
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
15
Jakob
Johnsson
28
Аджумани
Янник
21
Кроон
Симон
25
Mansour
Sinyan
8
Брэндон
Эрик
26
Chovanie
Amatkarijo
9
Карлссон
Грач
Себастьян
Эстер
4-2-3-1
Эстерсунд
5-4-1

История личных встреч

Эстер
Эстерсунд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
0:0
С
0:1
КШ
5:2

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.5

Среднее время на гол

38
180

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 8 1.33
Бергмарк-Виберг Адам 4 (1) 0.67
Сёдерберг Никлас 3 0.5
Ahmed Bonnah 1 0.17
Родич Владимир 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
Хейкссон Алекс 0 0
Theodor Johansson 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Andre Gustafson 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Грач Себастьян 2 0.4
Chovanie Amatkarijo 1 0.2
Miroslav Mazur 1 0.2
Штольт Малкольм 1 0.2
Брэндон Эрик 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 3 0
Хедлунд Себастьян 3 0
Косица Дзенис 1 0
Варманен Тату 1 0
Сигургейрссон Рунар Тор 1 0
Стенберг Джон 1 0
Adam Herdonsson 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mansour Sinyan 1 1
Вейлид Сесар 2 0
Miroslav Mazur 2 0
Раск Теодор 2 0
Штольт Малкольм 2 0
Кроон Симон 1 0
Кейта Али II 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Аджумани Янник 1 0
Calvin Kabuye 1 0

Результаты матчей

Эстер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Эстерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
0
Эстер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Эстерсунд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
2
Эстер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Эстерсунд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

8
2

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
5
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
1
20%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
2
40%
61-75
3
19%
2
40%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2
Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Треллеборг 0:1 Норрбю - Эстер 2:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 0:0 Эстер - Броммапойкарна 4:1
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1
Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Вестерос - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - АИК 0:3 Варберг БоИС - Эстерсунд 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Эстерсунд - Хальмстад 0:0

Результаты матчей

Эстер
Эстерсунд

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:3
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Эстер
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1
2
1
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
2
3
4
2
2.5
1
4
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 6 5 0 1 16 - 7 15
2.
Эстерсунд
 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
ГАИС
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Вестерос
 0:1 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Йёнчёпинг
 1:0 5 2 3 0 8 - 6 9
6.
Утсиктенс
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Гефле
 0:1 5 2 1 2 4 - 4 7
8.
Браге
 4 2 0 2 4 - 5 6
9.
Ландскруна
 1:0 5 2 0 3 4 - 7 6
10.
Сундсвалль
 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 3 - 6 4
12.
Треллеборг
 4 1 0 3 4 - 7 3
13.
Эргрюте
 4 0 3 1 4 - 6 3
14.
Эребру
 4 0 2 2 0 - 5 2
15.
Сковде АИК
 4 0 1 3 4 - 8 1
16.
Хельсинборг
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йёнчёпинг
 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
ГАИС
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Эстер
 3 2 0 1 8 - 3 6
4.
Ландскруна
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Вестерос
 0:1 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Гефле
 0:1 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Эстерсунд
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Сирианска Эскильстуна
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Браге
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Утсиктенс
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эргрюте
 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Сковде АИК
 1 0 1 0 3 - 3 1
15.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Эстерсунд
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Вестерос
 0:1 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Утсиктенс
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
ГАИС
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Браге
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Гефле
 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Йёнчёпинг
 1:0 2 0 2 0 5 - 5 2
10.
Эргрюте
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
15.
Ландскруна
 1:0 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
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  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Сёдерберг Никлас 3 (4)
ГАИС Линдберг Юлиус 3
Йёнчёпинг Бук Робин 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Эстер Вестермарк Йеспер 3
Сундсвалль Андерссон Эрик 3
Эстер Хедлунд Себастьян 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Chovanie Amatkarijo уходит с поля. Ziad Ghanoum выходит вместо него
  • 42'
    УДАЛЕНИЕ! - Mansour Sinyan увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    42'
    Сигургейрссон Рунар Тор получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Эстер 0:1 Эстерсунд онлайн

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