Тур: 5.
0'
42' Желтая карточкаСигургейрссон Рунар Тор
42' Красная карточкаMansour Sinyan
0:1
83' Гол в свои воротаЛюнг Даниэль
90' Желтая карточкаКейта Али
90'+6
Ход матча
42'
83'
0:1
90'
22
Кусу
Манассе
22
Раск
Теодор
21
Кроон
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
11 Ahmed Bonnah
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кроон СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
24 Anton Berg
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Эстер
Эстерсунд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
0.5
Среднее время на гол
38
180
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|8
|1.33
|Бергмарк-Виберг Адам
|4 (1)
|0.67
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.5
|Ahmed Bonnah
|1
|0.17
|Родич Владимир
|0
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|0
|0
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Theodor Johansson
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Грач Себастьян
|2
|0.4
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0.2
|Miroslav Mazur
|1
|0.2
|Штольт Малкольм
|1
|0.2
|Брэндон Эрик
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|3
|0
|Хедлунд Себастьян
|3
|0
|Косица Дзенис
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|1
|0
|Стенберг Джон
|1
|0
|Adam Herdonsson
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mansour Sinyan
|1
|1
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Miroslav Mazur
|2
|0
|Раск Теодор
|2
|0
|Штольт Малкольм
|2
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Аджумани Янник
|1
|0
|Calvin Kabuye
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Эстерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
0
Эстер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Эстерсунд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
2
Эстер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Эстерсунд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
8
2
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
5
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
1
20%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
2
40%
61-75
3
19%
2
40%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2
Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Треллеборг 0:1 Норрбю - Эстер 2:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 0:0 Эстер - Броммапойкарна 4:1
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1
Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Вестерос - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - АИК 0:3 Варберг БоИС - Эстерсунд 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Эстерсунд - Хальмстад 0:0
Результаты матчей
Эстер
Эстерсунд
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:3
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Эстер
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
42
23
42
14
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|9.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|0 - 5
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|4.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|1:0
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|15.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|Эстер
|Сёдерберг Никлас
|3 (4)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|3
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|2 (3)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 2
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|3
|Сундсвалль
|Андерссон Эрик
|3
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|3