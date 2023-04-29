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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 5. Стадион: .
Мьельбю
0:0
Перерыв
Эльфсборг
0'
35' Желтая карточка
Густавссон Йеспер
37' Желтая карточка
Хенрикссон Густав
43' Желтая карточка
Otto Rosengren

Ход матча

35'
Густавссон Йеспер
 
37'
 
Хенрикссон Густав
43'
Otto Rosengren
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Эльфсборг
4.15
3.44
2.95
Все Коэффициенты
1
Тернквист
Ноэль
29
Эйле
Ноа
5
Рослер
Колин
15
Кричак
Иван
14
Йоханссон
Херман
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
8
Otto
Rosengren
26
Перссон
Ноа
11
Штоль
Адам
16
Йоханссон
Александр
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
23
Хульт
Никлас
28
Седерберг
Ноа
10
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
7
Ондрейка
Якоб
Мьельбю
3-5-2
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Эльфсборг

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

А
1:1
А
0:2
А
4:0
А
1:0
А
2:2
А
0:5
А
1:0
А
3:1
А
2:2
А
2:1
А
2:3
А
0:0
А
2:1
А
4:0
А
2:0
А
2:0

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.75
1.13

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

51
80

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брорссон Арвид 2 0.4
Йоханссон Александр 2 (1) 0.4
Штоль Адам 1 0.2
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернхардссон Александер 3 0.6
Ондрейка Якоб 2 0.4
Гудьонсен Свейнн 2 0.4
Ларссон Йохан 0 0
Хульт Никлас 0 0
Фрик Пер 0 0
Michael Baidoo 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густавссон Йеспер 2 0
Брорссон Арвид 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Йоханссон Херман 1 0
Эйле Ноа 1 0
Seedy Jagne 1 0
Otto Rosengren 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хульт Никлас 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Седерберг Ноа 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эльфсборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0
Мьельбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
5
Мьельбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эльфсборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2
Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:2 Оскаршамнс АИК - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Далкурд 1:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 2:2 Вернаму - Мьельбю 2:1
Эльфсборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2
Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3

Результаты матчей

Мьельбю
Эльфсборг

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Кальмар
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Хеккен
 4 3 0 1 10 - 5 9
4.
Эльфсборг
 0:0 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Мьельбю
 0:0 5 2 2 1 5 - 4 8
6.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Юргорден
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вернаму
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
Хаммарбю
 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 5 - 6 6
11.
АИК
 0:0 5 1 1 3 3 - 6 4
12.
Сириус
 0:0 5 0 4 1 3 - 6 4
13.
Дегерфорс
 4 1 0 3 5 - 8 3
14.
Броммапойкарна
 4 1 0 3 4 - 10 3
15.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 3 - 5 3
16.
Гётеборг
 4 0 0 4 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Кальмар
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Хальмстад
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Мьельбю
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
АИК
 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Эльфсборг
 0:0 2 1 0 1 5 - 2 3
10.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Дегерфорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
12.
Вернаму
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Сириус
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Эльфсборг
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Вернаму
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Мьельбю
 0:0 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Сириус
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
9.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Юргорден
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
АИК
 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Хальмстад
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Броммапойкарна
 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 5
Хеккен Траоре Бени 5
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Юргорден Финнделл Хампус 3
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Дегерфорс Павлович Дамьян 3
Гётеборг Трондсен Андерс 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Otto Rosengren получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Хенрикссон Густав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Густавссон Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Эльфсборг
4.15
3.44
2.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мьельбю 0:0 Эльфсборг онлайн

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