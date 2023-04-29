  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 2450
Мьельбю
0:1
Конец матча
Эльфсборг
0'
35' Желтая карточка
Густавссон Йеспер
37' Желтая карточка
Хенрикссон Густав
43' Желтая карточка
Otto Rosengren
55' Желтая карточка
Michael Baidoo
0:1
74' Гол
Лагербильке Густав
78' Желтая карточка
Кричак Иван
86' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
90' Желтая карточка
Фенгер Макс
90' Желтая карточка
Рёмер Андре
90'+7

Ход матча

35'
Густавссон Йеспер
 
37'
 
Хенрикссон Густав
43'
Otto Rosengren
 
46'
 
Лагербильке Густав
Хенрикссон Густав
55'
 
Michael Baidoo
66'
Фенгер Макс
Йоханссон Александр
 
71'
 
Касем Ахмед
Оккельс Йеппе
71'
 
Фрик Пер
Гудьонсен Свейнн
74'
0:1
Лагербильке Густав
(Ондрейка Якоб)
78'
Кричак Иван
 
84'
Seedy Jagne
Густафссон Виктор
 
84'
Моро Мамудо
Штоль Адам
 
84'
Брорссон Арвид
Кричак Иван
 
86'
 
Хольмен Себастьян
86'
 
Ibrahim Buhari
Фрик Пер
90'
Фенгер Макс
 
90'
 
Рёмер Андре
90'
 
Лав Джек Купер
Michael Baidoo

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Тернквист
Ноэль
29
Эйле
Ноа
5
Рослер
Колин
15
Кричак
Иван
14
Йоханссон
Херман
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
8
Otto
Rosengren
26
Перссон
Ноа
11
Штоль
Адам
16
Йоханссон
Александр
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
23
Хульт
Никлас
28
Седерберг
Ноа
10
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
7
Ондрейка
Якоб
Мьельбю
3-5-2
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Эльфсборг

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

А
1:1
А
0:2
А
4:0
А
1:0
А
2:2
А
0:5
А
1:0
А
3:1
А
2:2
А
2:1
А
2:3
А
0:0
А
2:1
А
4:0
А
2:0
А
2:0

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.75
1.13

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

51
80

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брорссон Арвид 2 0.4
Йоханссон Александр 2 (1) 0.4
Штоль Адам 1 0.2
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернхардссон Александер 3 0.6
Ондрейка Якоб 2 0.4
Гудьонсен Свейнн 2 0.4
Лагербильке Густав 1 0.2
Ларссон Йохан 0 0
Хульт Никлас 0 0
Фрик Пер 0 0
Michael Baidoo 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густавссон Йеспер 2 0
Кричак Иван 1 0
Брорссон Арвид 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Йоханссон Херман 1 0
Эйле Ноа 1 0
Seedy Jagne 1 0
Фенгер Макс 1 0
Otto Rosengren 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хульт Никлас 1 0
Хольмен Себастьян 1 0
Рёмер Андре 1 0
Michael Baidoo 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Седерберг Ноа 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Эльфсборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0
Мьельбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эльфсборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
5
Мьельбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Эльфсборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2
Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:2 Оскаршамнс АИК - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Далкурд 1:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 2:2 Вернаму - Мьельбю 2:1
Эльфсборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2
Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3

Результаты матчей

Мьельбю
Эльфсборг

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Хеккен
 3:1 5 4 0 1 13 - 6 12
3.
Эльфсборг
 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Кальмар
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Юргорден
 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Хаммарбю
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Хальмстад
 0:1 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
Вернаму
 1:3 5 2 0 3 4 - 6 6
11.
Броммапойкарна
 1:0 5 2 0 3 5 - 10 6
12.
АИК
 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Сириус
 5 0 4 1 3 - 6 4
14.
Дегерфорс
 4 1 0 3 5 - 8 3
15.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 3 - 5 3
16.
Гётеборг
 4 0 0 4 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Кальмар
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Хальмстад
 0:1 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Хеккен
 3:1 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Мьельбю
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
11.
Дегерфорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
12.
Броммапойкарна
 1:0 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Вернаму
 1:3 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Сириус
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Хеккен
 3:1 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Вернаму
 1:3 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Броммапойкарна
 1:0 3 1 0 2 2 - 8 3
9.
Сириус
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Юргорден
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
АИК
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Хальмстад
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 6
Мальмё Телин Исаак 5
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Юргорден Финнделл Хампус 3
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Дегерфорс Павлович Дамьян 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      43'
      Otto Rosengren получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Хенрикссон Густав получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      35'
      Густавссон Йеспер получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мьельбю 0:1 Эльфсборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     