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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 5.
Йёнчёпинг
2:1
Конец матча
Вестерос
0'
1:0
43' Гол
Николич Марко
2:0
54' Гол
Pashang Abdulla
2:1
58' Гол
Йоханссон Саймон
90' Желтая карточка
Jaheem Burke
90'+7
1
Нильссон
Александр
4
Маннс
Йеспер
15
Arvid
Eriksson
19
Ламин
Адам
Бен
7
Моенза
Малкольм
9
Сильверхолт
Тейлор
24
Николич
Марко
8
Адриан
Самуэль
18
Торссон
Антон
10
Бук
Робин
13
Pashang
Abdulla
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
20
Гамбош
Мартин
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
33
Miguel
Sandberg
22
Patric
Aaslund
Йёнчёпинг
4-4-2
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Йёнчёпинг
Вестерос

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
4:2
С
5:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
0.8

Среднее время на гол

37
112

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

2.2
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

40
69

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pashang Abdulla 3 0.6
Бук Робин 2 0.4
Сильверхолт Тейлор 2 0.4
Николич Марко 1 0.2
Моенза Малкольм 1 0.2
Flamur Dzelili 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Саймон 2 0.4
Miguel Sandberg 2 0.4
Гамбош Мартин 1 0.2
Max Larsson 1 0.2
Jaheem Burke 1 0.2
Jabir Abdihakim Ali 0 0
Alex Douglas 0 0
Patric Aaslund 0 0
Гефверт Симон 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Flamur Dzelili 3 0
Маннс Йеспер 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Николич Марко 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдлунд Олле 1 0
Гамбош Мартин 1 0
Patric Aaslund 1 0
Jaheem Burke 1 0

Результаты матчей

Йёнчёпинг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вестерос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
1
Йёнчёпинг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вестерос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
3
Йёнчёпинг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Вестерос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Эребру 0:0
Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Йёнчёпинг - Тролльхеттан 0:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:1 Хеккен - Йёнчёпинг 5:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Юнитед Нордик 3:2 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Отвидаберг 1:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Далкурд - Йёнчёпинг 5:2 Йёнчёпинг - Норрбю 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1
Вестерос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2
Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Вестерос - Эстерсунд 2:2 Варберг БоИС - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Эребру - Вестерос 5:2

Результаты матчей

Йёнчёпинг
Вестерос

Точный счет

2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Йёнчёпинг
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 6 5 0 1 16 - 7 15
2.
Эстерсунд
 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
ГАИС
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Вестерос
 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Йёнчёпинг
 5 2 3 0 9 - 7 9
6.
Утсиктенс
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Гефле
 5 2 1 2 4 - 4 7
8.
Браге
 4 2 0 2 4 - 5 6
9.
Ландскруна
 5 2 0 3 4 - 7 6
10.
Сундсвалль
 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 3 - 6 4
12.
Треллеборг
 4 1 0 3 4 - 7 3
13.
Эргрюте
 4 0 3 1 4 - 6 3
14.
Эребру
 4 0 2 2 0 - 5 2
15.
Сковде АИК
 4 0 1 3 4 - 8 1
16.
Хельсинборг
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йёнчёпинг
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
ГАИС
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Эстер
 3 2 0 1 8 - 3 6
4.
Ландскруна
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Вестерос
 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Гефле
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Эстерсунд
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Сирианска Эскильстуна
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Браге
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Утсиктенс
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эргрюте
 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Сковде АИК
 1 0 1 0 3 - 3 1
15.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Эстерсунд
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Вестерос
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Утсиктенс
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
ГАИС
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Браге
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Гефле
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Йёнчёпинг
 2 0 2 0 5 - 5 2
10.
Эргрюте
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
15.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Сёдерберг Никлас 3 (4)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 3
ГАИС Линдберг Юлиус 3
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Эстер Вестермарк Йеспер 3
Сундсвалль Андерссон Эрик 3
Эстер Хедлунд Себастьян 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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