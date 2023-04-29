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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 4. Стадион: .
Мьёндален
1:2
Второй тайм: 50'
Кристиансунд
0'
1:0
16' Гол
Kristian Lien
1:1
30' Гол
Картум Сандер Эрик
35' Желтая карточка
Нилсен Снорре
1:2
39' Гол
Ульвестад Дан Петер
45' Желтая карточка
Ертсен Торгиль
1
Thomas
Kinn
11
Ольсен
Мейнхард
23
Янсен
Квинт
4
Хансен
Адриан
Александер
5
Эверби
Сиверт
7
Овенстад
Мартин
38
Sondre
Granaas
10
Скистад
Эрик
Ставас
15
Love
Reuterswaerd
20
Kristian
Lien
27
Токстад
Кристоффер
1
Макдермот
Шон
19
Коли
Алиу
5
Ульвестад
Дан
Петер
18
Ярл
Себастиан
2
Нилсен
Снорре
14
Исаксен
Йеспер
16
Конрадсен-Сейде
Миккель
8
Картум
Сандер
Эрик
7
Ертсен
Торгиль
15
Mikkel
Rakneberg
9
Стокке
Беньямин
Мьёндален
4-3-3
Кристиансунд
3-5-1-1

История личных встреч

Мьёндален
Кристиансунд

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Т
5:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
1:2
Т
4:0
Т
1:1
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
2:1

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.75
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

51
83

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 1 0.25
Токстад Кристоффер 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Картум Сандер Эрик 2 0.5
Ульвестад Дан Петер 1 0.25
Стокке Беньямин 1 0.25
Ертсен Торгиль 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Мейнхард 3 0
Овенстад Мартин 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Свеен Оле 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилсен Снорре 3 0
Ертсен Торгиль 2 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Ярл Себастиан 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кристиансунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Мьёндален
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кристиансунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
2
Мьёндален
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кристиансунд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 Старт - Мьёндален 3:3
Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0 Мьёндален - Хёнефосс 2:1 Стабек - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Гроруд 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Бранн 3:1 Фредрикстад - Мьёндален 2:1 Стйордалс Блинк - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Скейд 1:0 КФУМ - Мьёндален 3:0
Кристиансунд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Старт - Кристиансунд 4:0 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0
Кристиансунд - Левангер 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Хонка - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 0:4 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Кристиансунд - Трефф 4:3 Кристиансунд - Браттвог 3:1 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0

Результаты матчей

Мьёндален
Кристиансунд

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Кристиансунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 2:0 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Ранхейм
 0:0 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Фредрикстад
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Дьерв
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Кристиансунд
 2:1 4 2 0 2 4 - 6 6
6.
Старт
 3 1 2 0 6 - 2 5
7.
Хёдд
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Рёуфосс
 3 1 1 1 4 - 1 4
9.
Санднес
 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Брюне
 0:2 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Конгсвингер
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Осане
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Мосс
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Скейд
 0:0 4 0 2 2 4 - 8 2
15.
КФУМ
 3 0 1 2 1 - 6 1
16.
Мьёндален
 1:2 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Санднес
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Брюне
 0:2 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Хёдд
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Ранхейм
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Рёуфосс
 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Старт
 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Кристиансунд
 2:1 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Дьерв
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Скейд
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фредрикстад
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Мосс
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Мьёндален
 1:2 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Осане
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ранхейм
 0:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Согндаль
 2:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Дьерв
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Кристиансунд
 2:1 2 1 0 1 2 - 5 3
6.
Осане
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Старт
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Мосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Хёдд
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Рёуфосс
 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Скейд
 0:0 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
Санднес
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Мьёндален
 1:2 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
КФУМ
 1 0 0 1 0 - 4 0
15.
Брюне
 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Конгсвингер
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Ранхейм Солли Сиверт 3 (1)
Старт Страннегорд Том 3
Кристиансунд Картум Сандер Эрик 2 (1)
Согндаль Ингимюндарсон Вальдимар 2
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Ольсен Мейнхард 3
Кристиансунд Нилсен Снорре 3
Мьёндален Овенстад Мартин 2
Осане Стефенсен Кристоффер Нессе 2
Осане Martin Ueland 2
Весь список
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Картум Сандер Эрик бьет в цель!
  • 16'
    Токстад Кристоффер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Kristian Lien бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится победой Кристиансунд.
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Мьёндален
Ничья
Кристиансунд
9.30
4.90
1.93
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Где смотреть матч Мьёндален 1:2 Кристиансунд онлайн

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