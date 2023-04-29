Тур: 4. Стадион: Consto Arena.
1:3
Конец матча
0'
1:0
16' ГолKristian Lien
1:1
29' ГолКартум Сандер Эрик
35' Желтая карточкаНилсен Снорре
1:2
39' ГолУльвестад Дан Петер
45' Желтая карточкаЕртсен Торгиль
1:3
63' ПенальтиСтокке Беньямин
90' Желтая карточкаВиллиамсен Макс
90' Желтая карточкаКонрадсен-Сейде Миккель
90' Вторая желтая карточкаНилсен Снорре
90'+5
Ход матча
16'
29'
35'
39'
45'
63'
1:3
90'
90'
23
Янсен
Квинт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Янсен КвинтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Keerat Singh
-
-
-
19 Daniel Skare
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Мава МозесНападающий
-
-
20 Elias Myrlid
-
24 David Agbo
-
Главный тренер: Christian Michelsen
История личных встреч
Мьёндален
Кристиансунд
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Среднее время на гол
77
77
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.75
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
51
83
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|1
|0.25
|Токстад Кристоффер
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Картум Сандер Эрик
|2
|0.5
|Стокке Беньямин
|2 (1)
|0.5
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.25
|Ертсен Торгиль
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Свеен Оле
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилсен Снорре
|3
|1
|Ертсен Торгиль
|2
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Ярл Себастиан
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Кристиансунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Мьёндален
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кристиансунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
2
Мьёндален
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кристиансунд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 Старт - Мьёндален 3:3
Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0 Мьёндален - Хёнефосс 2:1 Стабек - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Гроруд 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Бранн 3:1 Фредрикстад - Мьёндален 2:1 Стйордалс Блинк - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Скейд 1:0 КФУМ - Мьёндален 3:0
Кристиансунд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Старт - Кристиансунд 4:0 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0
Кристиансунд - Левангер 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Хонка - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 0:4 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Кристиансунд - Трефф 4:3 Кристиансунд - Браттвог 3:1 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0
Результаты матчей
Мьёндален
Кристиансунд
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Кристиансунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|3 (1)
|Старт
|Страннегорд Том
|3
|Брюне
|Abel William Stensrud
|3
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|3
|Мьёндален
|Овенстад Мартин
|2
|Осане
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2
|Осане
|Martin Ueland
|2