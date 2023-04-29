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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 5.
Ландскруна
1:0
Второй тайм: 54'
Гефле
0'
39' Желтая карточка
Йонссон Мелкер
44' Желтая карточка
Camil Jebara
1:0
45' Гол
Melker Widell

Ход матча

39'
Йонссон Мелкер
 
44'
Camil Jebara
 
45'
Melker Widell
(Kofi Fosuhene Asare)
1:0
46'
 
Daniel Eliasson
Sebastian Friman
46'
 
Iu Ranera
Oskar Karlsson
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Гефле
2.07
6.20
49.00
Все Коэффициенты
1
Каддура
Амр
2
Рапп
Йохан
6
Philip
Andersson
I
13
Erik
Hedenquist
5
Edvin
Dahlqvist
15
Melker
Widell
12
Йонссон
Мелкер
8
Дзабич
Робин
20
Camil
Jebara
11
Ousmane
Diawara
47
Kofi
Fosuhene
Asare
13
Уоллиндер
Робин
16
Kevin
Persson
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
19
Аспгрен
Кристоффер
14
Sebastian
Friman
8
Лундин
Антон
6
Лундин
Оскар
23
Oskar
Karlsson
10
Antonio
Yakoub
11
Энглунд
Лео
Ландскруна
4-3-3
Гефле
5-4-1

История личных встреч

Ландскруна
Гефле

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
3:1
С
1:5
К
2:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
5

Среднее время на гол

36
18

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
2.33

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
38

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Melker Widell 1 0.2
Kofi Fosuhene Asare 1 0.2
Рапп Йохан 1 0.2
Дзабич Робин 1 0.2
Эгнелль Адам 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лундин Антон 1 0.2
Эдквист Адриан 1 0.2
Энглунд Лео 1 0.2
Antonio Yakoub 1 0.2
Аспгрен Кристоффер 0 0
Sebastian Friman 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Camil Jebara 2 1
Дзабич Робин 2 0
Erik Hedenquist 2 0
Philip Andersson I 1 0
Эгнелль Адам 1 0
Эдвардссон Давид 1 0
Ousmane Diawara 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Jesper Strid 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 3 0
Лундин Антон 2 0
Лундин Оскар 2 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Аспгрен Кристоффер 1 0
Nils Eriksson 1 0
Antonio Yakoub 1 0
Niclas Haakansson 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гефле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Ландскруна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гефле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
2
Ландскруна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Гефле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0
Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Эребру 0:2 Броммапойкарна - Ландскруна 2:3 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Юргорден - Ландскруна 6:1 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Эребру - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1
Гефле
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гефле - Утсиктенс 1:1 Йёнчёпинг - Гефле 2:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Гефле 0:1
Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1 Гефле - Сандвикен Берген 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль - Гефле 1:1 Гефле - Браге 2:1 Гефле - Васалунд 1:1 Мутала - Гефле 5:1 Гефле - Умео 1:0 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру Сюрианска 2:0 Фрей - Гефле 3:3 Гефле - Карлштад 3:1 Питео - Гефле 1:4

Результаты матчей

Ландскруна
Гефле

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:0
3 раза 75%
1:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 6 5 0 1 16 - 7 15
2.
Эстерсунд
 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
ГАИС
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Вестерос
 0:1 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Йёнчёпинг
 1:0 5 2 3 0 8 - 6 9
6.
Утсиктенс
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Гефле
 0:1 5 2 1 2 4 - 4 7
8.
Браге
 4 2 0 2 4 - 5 6
9.
Ландскруна
 1:0 5 2 0 3 4 - 7 6
10.
Сундсвалль
 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 3 - 6 4
12.
Треллеборг
 4 1 0 3 4 - 7 3
13.
Эргрюте
 4 0 3 1 4 - 6 3
14.
Эребру
 4 0 2 2 0 - 5 2
15.
Сковде АИК
 4 0 1 3 4 - 8 1
16.
Хельсинборг
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йёнчёпинг
 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
ГАИС
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Эстер
 3 2 0 1 8 - 3 6
4.
Ландскруна
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Вестерос
 0:1 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Гефле
 0:1 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Эстерсунд
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Сирианска Эскильстуна
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Браге
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Утсиктенс
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эргрюте
 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Сковде АИК
 1 0 1 0 3 - 3 1
15.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Эстерсунд
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Вестерос
 0:1 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Утсиктенс
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
ГАИС
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Браге
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Гефле
 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Йёнчёпинг
 1:0 2 0 2 0 5 - 5 2
10.
Эргрюте
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
15.
Ландскруна
 1:0 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Сёдерберг Никлас 3 (4)
ГАИС Линдберг Юлиус 3
Йёнчёпинг Бук Робин 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Эстер Вестермарк Йеспер 3
Сундсвалль Андерссон Эрик 3
Эстер Хедлунд Себастьян 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Oskar Karlsson уходит с поля. Iu Ranera выходит вместо него
  • 46'
    Sebastian Friman уходит с поля. Daniel Eliasson выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Kofi Fosuhene Asare сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Melker Widell бьет в цель!
  • Желтая карточка
    44'
    Camil Jebara получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Йонссон Мелкер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Гефле
2.07
6.20
49.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ландскруна 1:0 Гефле онлайн

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