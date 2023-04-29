Тур: 4. Стадион: EXTRA Arena.
Ход матча
27'
15
Erik
Toenne
11
Солли
Сиверт
20
Arne
Gunnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
-
20 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Hayder AltaiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
История личных встреч
Ранхейм
Скейд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
45
56
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солли Сиверт
|3
|0.75
|Arne Gunnes
|1
|0.25
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0.25
|Бюэ Бендик
|0
|0
|Региниуссен Мадс
|0
|0
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.25
|Kristoffer Hoven
|1
|0.25
|Ulrich Ness
|1
|0.25
|David Hickson
|1
|0.25
|Будусон Джонни
|0
|0
|Эффьом Максвелл
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Френдеруп Никлас
|2
|0
|Erik Toenne
|1
|0
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Torje Naustdal
|0
|1
|Ulrich Ness
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Henning Toensberg Andresen
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Скейд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
3
Ранхейм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Скейд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Ранхейм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Скейд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
80%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
КФУМ - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1
Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2 Ранхейм - Бьясен 0:1 Ранхейм - Нардо 3:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Русенборг-2 2:2 Старт - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Стабек - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Ранхейм - Санднес 1:2 Русенборг - Ранхейм 2:1 Согндаль - Ранхейм 2:0
Скейд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1
Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2 Скейд - Фригг 6:4 Арендал - Скейд 1:2 Скейд - Арендал 6:0 Стйордалс Блинк - Скейд 1:0 Скейд - Конгсвингер 4:0 Бранн - Скейд 3:0 Скейд - Старт 3:2
Результаты матчей
Ранхейм
Скейд
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
Скейд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|5.
|2:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 1
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|1:2
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|0:2
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|1:2
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|3 (1)
|Старт
|Страннегорд Том
|3
|Кристиансунд
|Картум Сандер Эрик
|2 (1)
|Согндаль
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|3
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|3
|Мьёндален
|Овенстад Мартин
|2
|Осане
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2
|Осане
|Martin Ueland
|2