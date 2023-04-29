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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 4. Стадион: .
Ранхейм
0:4
Конец матча
Скейд
0'
27' Желтая карточка
Френдеруп Никлас
0:1
59' Гол
Будусон Джонни
0:2
63' Гол
Kristoffer Hoven
0:3
66' Гол
Kristoffer Hoven
84' Желтая карточка
Педерсен Мортен-Гамст
87' Желтая карточка
Erik Nordengen
0:4
90' Гол
Kristoffer Hoven
90' Желтая карточка
Квигстад Лассе
90'+6
92
Френдеруп
Никлас
16
Квигстад
Лассе
4
Sondre
Klingen
Langaas
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
15
Erik
Toenne
14
Simon
Marklund
8
Ruben
Kristensen
Alte
7
Региниуссен
Мадс
11
Солли
Сиверт
20
Arne
Gunnes
9
Бюэ
Бендик
12
Видтун-Нильсен
Симен
14
Henning
Toensberg
Andresen
4
Стейринг
Пер-Магнус
17
Hayder
Altai
11
David
Hickson
8
Мельхиор
Маркус
2
Torje
Naustdal
39
Bendik
Rise
27
Kristoffer
Hoven
9
Будусон
Джонни
7
Ulrich
Ness
Ранхейм
4-3-3
Скейд
4-3-3

История личных встреч

Ранхейм
Скейд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
4:0
К
0:3
ВД
2:3
ВД
3:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солли Сиверт 3 0.75
Arne Gunnes 1 0.25
Ruben Kristensen Alte 1 0.25
Бюэ Бендик 0 0
Региниуссен Мадс 0 0
Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 4 1
Стейринг Пер-Магнус 1 0.25
David Hickson 1 0.25
Будусон Джонни 1 0.25
Ulrich Ness 1 0.25
Henning Toensberg Andresen 0 0
Эффьом Максвелл 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Френдеруп Никлас 2 0
Педерсен Мортен-Гамст 1 0
Erik Toenne 1 0
Ruben Kristensen Alte 1 0
Квигстад Лассе 1 0
Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Torje Naustdal 0 1
Ulrich Ness 1 0
Будусон Джонни 1 0
Henning Toensberg Andresen 1 0
Erik Nordengen 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Скейд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3
Ранхейм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Скейд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Ранхейм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Скейд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
80%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
КФУМ - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1
Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2 Ранхейм - Бьясен 0:1 Ранхейм - Нардо 3:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Русенборг-2 2:2 Старт - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Стабек - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Ранхейм - Санднес 1:2 Русенборг - Ранхейм 2:1 Согндаль - Ранхейм 2:0
Скейд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1
Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2 Скейд - Фригг 6:4 Арендал - Скейд 1:2 Скейд - Арендал 6:0 Стйордалс Блинк - Скейд 1:0 Скейд - Конгсвингер 4:0 Бранн - Скейд 3:0 Скейд - Старт 3:2

Результаты матчей

Ранхейм
Скейд

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
Скейд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 4 3 0 1 5 - 6 9
2.
Согндаль
 4 2 2 0 6 - 4 8
3.
Фредрикстад
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Дьерв
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Кристиансунд
 4 2 0 2 5 - 6 6
6.
Старт
 3 1 2 0 6 - 2 5
7.
Хёдд
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Брюне
 4 1 2 1 7 - 7 5
9.
Рёуфосс
 3 1 1 1 4 - 1 4
10.
Санднес
 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Скейд
 4 1 1 2 8 - 8 4
12.
Конгсвингер
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Мосс
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Осане
 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
КФУМ
 3 0 1 2 1 - 6 1
16.
Мьёндален
 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санднес
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Брюне
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Хёдд
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Согндаль
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Рёуфосс
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Старт
 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Кристиансунд
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Дьерв
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Ранхейм
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Фредрикстад
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Скейд
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Мосс
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Мьёндален
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Осане
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ранхейм
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Согндаль
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Дьерв
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Кристиансунд
 2 1 0 1 3 - 5 3
6.
Скейд
 3 1 0 2 7 - 7 3
7.
Осане
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Старт
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Мосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Хёдд
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Брюне
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Рёуфосс
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Санднес
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Мьёндален
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
КФУМ
 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
Конгсвингер
 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
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Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Ранхейм Солли Сиверт 3 (1)
Старт Страннегорд Том 3
Брюне Abel William Stensrud 3
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мьёндален Ольсен Мейнхард 3
Мьёндален Овенстад Мартин 2
Осане Стефенсен Кристоффер Нессе 2
Осане Martin Ueland 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      27'
      Френдеруп Никлас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ранхейм 0:4 Скейд онлайн

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