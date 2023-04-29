Тур: 4. Стадион: EXTRA Arena.
0'
27' Желтая карточкаФрендеруп Никлас
0:1
59' ГолБудусон Джонни
0:2
63' ГолKristoffer Hoven
0:3
66' ГолKristoffer Hoven
84' Желтая карточкаПедерсен Мортен-Гамст
87' Желтая карточкаErik Nordengen
0:4
90' ГолKristoffer Hoven
90' Желтая карточкаКвигстад Лассе
90'+6
Ход матча
27'
59'
63'
0:2
66'
87'
90'
90'
15
Erik
Toenne
11
Солли
Сиверт
20
Arne
Gunnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
-
20 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Hayder AltaiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
История личных встреч
Ранхейм
Скейд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
45
56
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солли Сиверт
|3
|0.75
|Arne Gunnes
|1
|0.25
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0.25
|Бюэ Бендик
|0
|0
|Региниуссен Мадс
|0
|0
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|4
|1
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.25
|David Hickson
|1
|0.25
|Будусон Джонни
|1
|0.25
|Ulrich Ness
|1
|0.25
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
|Эффьом Максвелл
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Френдеруп Никлас
|2
|0
|Педерсен Мортен-Гамст
|1
|0
|Erik Toenne
|1
|0
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0
|Квигстад Лассе
|1
|0
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Torje Naustdal
|0
|1
|Ulrich Ness
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Henning Toensberg Andresen
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Скейд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
3
Ранхейм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Скейд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Ранхейм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Скейд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
80%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
КФУМ - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1
Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2 Ранхейм - Бьясен 0:1 Ранхейм - Нардо 3:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Русенборг-2 2:2 Старт - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Стабек - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Ранхейм - Санднес 1:2 Русенборг - Ранхейм 2:1 Согндаль - Ранхейм 2:0
Скейд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1
Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2 Скейд - Фригг 6:4 Арендал - Скейд 1:2 Скейд - Арендал 6:0 Стйордалс Блинк - Скейд 1:0 Скейд - Конгсвингер 4:0 Бранн - Скейд 3:0 Скейд - Старт 3:2
Результаты матчей
Ранхейм
Скейд
Точный счет
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
Скейд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|3 (1)
|Старт
|Страннегорд Том
|3
|Брюне
|Abel William Stensrud
|3
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|3
|Мьёндален
|Овенстад Мартин
|2
|Осане
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2
|Осане
|Martin Ueland
|2