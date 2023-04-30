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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Наполи
0:0
Второй тайм: 59'
Салернитана
0'
55' Желтая карточка
Зелиньски Пётр

Ход матча

46'
 
Ботхейм Эрик
Кандрева Антонио
55'
Зелиньски Пётр
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 384 Количество передач 102
  • 78 Владение мячом, % 22

Владение мячом

Прогнозы 141
Наполи 97.9% (138)
X 2.1% (3)
Салернитана 0% (0)
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Наполи
Ничья
Салернитана
1.45
8.01
16.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
3
Мин-Чжэ
Ким
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
11
Лосано
Ирвинг
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
13
Очоа
Гильермо
5
Данилюк
Флавиус
23
Дьомбер
Норберт
98
Пирола
Лоренцо
30
Маццокки
Паскуале
3
Брадарич
Домагой
10
Де
Вильена
Тонни
18
Кулибали
Лассана
20
Кастанос
Григорис
87
Кандрева
Антонио
29
Диа
Булайе
Наполи
4-3-3
Салернитана
3-4-2-1

История личных встреч

Наполи
Салернитана

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
0:2
СA
4:1
СA
0:1
К
3:0
К
3:1

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

3.33
1.5

Среднее время на гол

27
60

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 21 0.66
Кварацхелия Хвича 12 (2) 0.38
Элмас Эльиф 6 (1) 0.19
Зелиньски Пётр 3 0.09
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.09
Политано Маттео 3 (2) 0.09
Симеоне Джованни 3 0.09
Ди Лоренцо Джованни 2 0.06
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.06
Мин-Чжэ Ким 2 0.06
Ррахмани Амир 2 0.06
Распадори Джакомо 2 0.06
Оливера Матиас 1 0.03
Лоботка Станислав 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Н'Домбеле Тангай 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 11 0.34
Кандрева Антонио 4 0.13
Де Вильена Тонни 4 0.13
Пёнтек Кшиштоф 3 (1) 0.09
Кулибали Лассана 3 0.09
Маццокки Паскуале 2 0.06
Бонаццоли Федерико 2 0.06
Пирола Лоренцо 2 0.06
Ботхейм Эрик 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Кастанос Григорис 1 0.03
Николусси Кавилья Ханс 1 0.03
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0
Дьомбер Норберт 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Домбеле Тангай 5 0
Лучано Спаллетти 3 1
Мин-Чжэ Ким 4 0
Осимхен Виктор 4 0
Руй Мариу 2 1
Лосано Ирвинг 3 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 3 0
Элмас Эльиф 3 0
Жуан Жезус 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Зелиньски Пётр 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Оливера Матиас 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 10 0
Данилюк Флавиус 6 0
Бронн Дилан 4 1
Де Вильена Тонни 4 0
Дьомбер Норберт 4 0
Пёнтек Кшиштоф 4 0
Брадарич Домагой 4 0
Фасио Федерико 2 1
Кандрева Антонио 2 1
Сепе Луиджи 3 0
Давиде Никола 3 0
Самбья Саломон 3 0
Кастанос Григорис 3 0
Диа Булайе 3 0
Пирола Лоренцо 3 0
Радованович Иван 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Николусси Кавилья Ханс 2 0
Чрнигой Домен 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Валенсия Диего 1 0

Результаты матчей

Наполи
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Салернитана
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

1
8
Наполи
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Салернитана
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

1
13

Волевые поражения

32
21
Наполи
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)
Салернитана
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
35% (11)
45% (14)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

10
8

Волевые победы

8
15

Волевые поражения

33
29

Голы по времени матча

Забито

33
13
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 3
19 Не забивали 23
5
15%
3
23%
1-15
4
12%
2
15%
16-30
7
21%
1
8%
31-45
4
12%
3
23%
46-60
6
18%
2
15%
61-75
7
21%
2
15%
76-90

Пропущено

13
30
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
0
0%
4
13%
1-15
2
15%
4
13%
16-30
4
31%
8
27%
31-45
2
15%
6
20%
46-60
3
23%
2
7%
61-75
2
15%
6
20%
76-90

Забито

32
22
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
2
6%
4
18%
1-15
5
16%
3
14%
16-30
7
22%
2
9%
31-45
5
16%
4
18%
46-60
5
16%
5
23%
61-75
8
25%
4
18%
76-90

Пропущено

10
22
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
10%
5
23%
1-15
3
30%
1
5%
16-30
0
0%
6
27%
31-45
4
40%
5
23%
46-60
2
20%
2
9%
61-75
0
0%
3
14%
76-90

Забито

65
35
30 В 1-м тайме 15
35 Во 2-м тайме 20
21 Забивали первыми 10
5 Не забивали 12
7
11%
7
20%
1-15
9
14%
5
14%
16-30
14
22%
3
9%
31-45
9
14%
7
20%
46-60
11
17%
7
20%
61-75
15
23%
6
17%
76-90

Пропущено

23
52
10 В 1-м тайме 28
13 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 25
1
4%
9
17%
1-15
5
22%
5
10%
16-30
4
17%
14
27%
31-45
6
26%
11
21%
46-60
5
22%
4
8%
61-75
2
9%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0
Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2 Наполи - Ювентус 5:1 Сампдория - Наполи 0:2
Салернитана
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1 Салернитана - Интер Милан 1:1 Специя - Салернитана 1:1
Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0 Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Монца - Салернитана 3:0 Фиорентина - Салернитана 2:1

Результаты матчей

Наполи
Салернитана

Точный счет

2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 25%
0:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
8:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 35%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
1
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
2 раза 6%
0
10 раз 32%
1
10 раз 32%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Наполи
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
4
10
5
1.5
7
9
7
8
2.5
3
13
3
12
3.5
1
15
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
6
12
4
1.5
4
11
4
12
2.5
1
14
3
13
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
21
10
22
9
1.5
11
20
11
20
2.5
4
27
6
25
3.5
1
30
2
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 0:0 Заявка 32 25 4 3 67 - 21 79
2.
Лацио
 Заявка 32 18 7 7 50 - 24 61
3.
Ювентус
 Заявка 31 18 5 8 47 - 26 59
4.
Интер Милан
 Заявка 32 18 3 11 54 - 35 57
5.
Рома
 Заявка 32 17 6 9 44 - 30 57
6.
Милан
 Заявка 32 16 9 7 52 - 38 57
7.
Аталанта
 Заявка 32 16 7 9 53 - 37 55
8.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
9.
Монца
 Заявка 32 12 8 12 40 - 43 44
10.
Фиорентина
 Заявка 31 11 9 11 37 - 36 42
11.
Торино
 Заявка 32 11 9 12 33 - 38 42
12.
Удинезе
 Заявка 32 10 12 10 42 - 40 42
13.
Сассуоло
 0:1 Заявка 32 11 7 14 38 - 47 40
14.
Эмполи
 1:0 Заявка 32 8 11 13 26 - 40 35
15.
Салернитана
 0:0 Заявка 32 7 13 12 37 - 50 34
16.
Лечче
 Заявка 32 7 10 15 27 - 38 31
17.
Специя
 Заявка 32 5 12 15 26 - 51 27
18.
Верона
 0:1 Заявка 32 6 8 18 26 - 45 26
19.
Кремонезе
 1:0 Заявка 32 4 10 18 28 - 57 22
20.
Сампдория
 Заявка 31 3 8 20 20 - 52 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
2.
Наполи
 0:0 Заявка 16 11 3 2 33 - 13 36
3.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
4.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 30 - 17 33
5.
Рома
 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 3 5 27 - 19 24
9.
Сассуоло
 0:1 Заявка 16 7 3 6 19 - 17 24
10.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
13.
Верона
 0:1 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
14.
Салернитана
 0:0 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
15.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
16.
Эмполи
 1:0 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 1:0 Заявка 16 3 3 10 10 - 25 12
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 0:0 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 Заявка 16 9 4 3 25 - 10 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
5.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
6.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
9.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
10.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 0:1 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Эмполи
 1:0 Заявка 17 3 7 7 13 - 22 16
15.
Лечче
 Заявка 16 4 3 9 11 - 18 15
16.
Салернитана
 0:0 Заявка 16 2 8 6 14 - 29 14
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 1:0 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 0:1 Заявка 16 0 6 10 7 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 17 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    58'
    Распадори и Элмас вместо Лосано и Зелиньски на поле появились в составе "Наполи". Двойная ротация случилась в составе команды Спаллетти.
  • 57'
    В январе "Наполи" выиграл у "Салернитаны" со счетом 2:0, но сегодня пока не может забить ни гола коллектив Спаллетти. Но времени еще полно.
  • Желтая карточка
    55'
    Зелиньски в центре поля нарушил правила против соперника. За срыв атаки оппонента получил Пётр карточку желтого цвета сейчас. Заслуженную.
  • Угловой
    53'
    Хвича снова двух защитников на левом фланге пытался обыграть, но сумел заработать только угловой для своей команды в этой ситуации.
  • 52'
    Стали чаще бить с разных дистанций футболисты "Наполи". Рано или поздно им удастся забить мяч в ворота соперника. Все именно к этому и идет.
  • 51'
    Активно прессингует своего соперника в эти минуты команда хозяев. Хвича с левого края штрафной пробивает в дальний угол, и сфера чуть выше цели улетает!
  • 49'
    Отбивается сейчас команда из Салерно после плотного удара Замбо-Ангисса. До сферы успевает дотянуться сейчас голкипер "морских коньков", сыгравший на опережении.
  • Замена
    48'
    Нет, все-таки замена в перерыве была. Вместо Канрдревы на поле Ботхейм появился в составе команды гостей.
  • 47'
    Судя по всему, замен в перерыве в составе соперников не произошло, но уже активнейшим образом разминается Распадори, который будет рад выйти на поле по ходу второго тайма.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Неаполе взял свой старт!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи "Наполи" голов в ворота соперника не забил. Но и не пропустил. Пока 0:0.
  • 44'
    Снова дальний удар по воротам "Салернитаны" мы видим, н неудачно пробивают хозяева встречи. Меж тем, судья одну минуту добавит.
  • Фол, нарушение
    43'
    Снова Ди Лоренцо подвела сейчас точность. С правой бровки выполнял он навес на дальнюю штангу, где Осимхен продавил соперника, но не без нарушения правил.
  • 41'
    Замбо-Ангисса отдал пас на правый край, откуда последовал навес на дальнюю штангу, и в той зоне никого из партнеров не оказалось. Потеря.
  • 40'
    Первый тайм фактически миновал в нашей встрече. Пока же стоит отметить, что ничего впереди не получается у "Наполи", и забить гол не удается команде Спаллетти.
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    • 38'
      Хвича получил мяч, выполнил передачу на дальнюю штангу ворот соперника - сфера в руках голкипера "морских коньков" оказалась тем временем.
    • 37'
      Не пускают сейчас в штрафную защитники "Салернитаны" Осимхена, который оказывается на газоне, получая удар по ногам.
    • 36'
      Да, пока никак не удается пройти оборонительные редуты соперника "Наполи". Даже опасных моментов пока не могут создать хозяевам. Оборона соперника играет плотно.
    • 34'
      Снова Хвича с левого края выполнял передачу на дальнюю штангу, но до снаряда добраться Лосано снова не сумел Потеря.
    • 33'
      На правом фланге накрутил соперников Лосано, который выполнил заброс на дальнюю штангу, куда никто из партнеров подключаться не стал.
    • 31'
      Хвича с левого края выполнял навесную подачу в центр штрафной - Данилюк до мяча добирается первым. Выбита сфера головой за пределы поля. 
    • 30'
      Раз за разом нам дают общую карточку стадиона режиссеры. Вся эта огромная футбольная арена ждет, когда же "азурри" выиграют  чемпионский титул.
    • Угловой
      29'
      Еще один угловой подали футболисты "Наполи". С правого края пошел навес на Лоботку, который лишь макушкой до снаряда дотянулся, но пробить по рамке соперника не смог. 
    • 27'
      Ди Лоренцо с правой бровки выполнял передачу на дальнюю штангу, но видел Кулибали, что до снаряда никто не добирается. В итоге сфера спокойно вылетела за пределы поля.
    • 26'
      Очень переживает Спаллетти, видно это невооруженным взглядом. Задача "Наполи" сегодня одна: одержать победу и официально оформить чемпионский титул.
    • 25'
      Ди Лоренцо после подачи с левого края выиграл верх в центре штрафной. Головой пробивал по рамке соперника игрок "Наполи", и сфера выше рамки полетела!
    • Опасный момент
      23'
      Кулибали нарушил правила на правом фланге. Последовала подача с правого края, и Осимхен, выиграв борьбу, головой пробил по рамке Очоа. Тот свою команду выручает. Угловой!
    • 22'
      С места попытался обыграть соперника Хвича, но сложно было Кварацхелии что-то придумать, ведь уйти от двух оппонентов было крайне непросто.
    • 21'
      Осимхен получил мяч на левом фланге, после чего выполнил прострельный пас в район 11-метровой отметки, куда не успел Ррахмани, который хотел отправить сферу в сетку.
    • 19'
      Хвича убрал на замахе двух соперников, после чего выполнил передачу в штрафную соперника - Лосано до мяча добраться не сумел. Сфера улетела за пределы поля.
    • 18'
      Почти не называем мы с вами игроков "Салернитаны", поскольку "морские коньки" пока толком и мячом в этой игре не владели, не говоря уже об атаках. 
    • 17'
      Спаллетти у кромки поля продолжает гнать свою команду вперед, но ничего не получается пока что у "адзурри". Забить не удается.
    • 15'
      "Наполи" сейчас перешел в атаку. Мин-Чжэ получил удар по ногам сейчас. В руках рефери не увидели мы карточки для игрока "Салернитаны".
    • 14'
      "Наполи" продолжает мячом владеть на половине поля соперника. В такой ситуации гол в исполнении южан - это лишь дело времени.
    • Угловой
      13'
      Мин-Чжэ после подачи углового сейчас наносил удар по воротам соперника, но мяч полетел значительно выше цели. Тем не менее, эта попытка пошла в зачет!
    • 11'
      60 000 зрителей вмещает местный стадион, и сегодня футбольная арена забита до отказу. Все хотят увидеть долгожданный триумф "адзурри".
    • 10'
      Спаллетти в этом сезоне помог своей команде выступить наилучшим образом. Мне кажется, что заслуженное чемпионство выиграет команда из Неаполя. Кто, если не хозяева заслужили Скудетто
    • 9'
      Лосано попытался до мяча сейчас добраться, однако упустил игрок сферу за пределы поля, поскольку слишком сильный пас в его адрес отдавал Кварацхелия. 
    • Опасный момент
      7'
      Ух! Очоа на дальний удар соперника сейчас реагирует! Осимхен выстреливал по рамке противника, но мексиканский кипер "адзурри" свою команду сумел выручить!
    • 6'
      Оптимальный состав сегодня у "Наполи". Поговаривают, что уже в ближайшее трансферное окно Виктор Осимхен закончит свои выступления в стане южан. На него уже есть несколько неплохих команд с огромной мировой историей.
    • 5'
      Активнейшим образом переполненный стадион в Неаполе гонит свой коллектив вперед. Сегодня, при своих фанатах, "адзурри" будут стремиться победить!
    • 4'
      Ранее "Лацио" уступил в очной встрече "Интеру" в очной встрече, а это значит, что победа в матче против "морских коньков" поможет хозяевам завоевать чемпионский титул и выиграть Скудетто.
    • 2'
      Футболисты "Наполи" вышли сегодня на поле в бело-голубых цветах, а игроки "Салернитаны" - в бордовом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Наполи 0:0 Салернитана онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 0:0 Салернитана

    Исход игры
    Наполи
    97.9% (138)
    Ничья
    2.1% (3)
    Салернитана
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (51)
    Меньше
    57.14% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    22.69% (27)
    Нет
    77.31% (92)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    44.7% (63)
    3:0 Наполи
    13.5% (19)
    3:1 Наполи
    10.6% (15)
    2:1 Наполи
    7.1% (10)
    1:0 Наполи
    2.8% (4)
    4:0 Наполи
    2.1% (3)
    4:1 Наполи
    1.4% (2)
    5:0 Наполи
    1.4% (2)
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    Наполи
    Салернитана
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