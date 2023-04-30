Отбивается сейчас команда из Салерно после плотного удара Замбо-Ангисса. До сферы успевает дотянуться сейчас голкипер "морских коньков", сыгравший на опережении.

Активно прессингует своего соперника в эти минуты команда хозяев. Хвича с левого края штрафной пробивает в дальний угол, и сфера чуть выше цели улетает!

Стали чаще бить с разных дистанций футболисты "Наполи". Рано или поздно им удастся забить мяч в ворота соперника. Все именно к этому и идет.

Хвича снова двух защитников на левом фланге пытался обыграть, но сумел заработать только угловой для своей команды в этой ситуации.

Зелиньски в центре поля нарушил правила против соперника. За срыв атаки оппонента получил Пётр карточку желтого цвета сейчас. Заслуженную.

В январе "Наполи" выиграл у "Салернитаны" со счетом 2:0, но сегодня пока не может забить ни гола коллектив Спаллетти. Но времени еще полно.

Распадори и Элмас вместо Лосано и Зелиньски на поле появились в составе "Наполи". Двойная ротация случилась в составе команды Спаллетти.

Судя по всему, замен в перерыве в составе соперников не произошло, но уже активнейшим образом разминается Распадори, который будет рад выйти на поле по ходу второго тайма.

Нет, все-таки замена в перерыве была. Вместо Канрдревы на поле Ботхейм появился в составе команды гостей.

Первый тайм фактически миновал в нашей встрече. Пока же стоит отметить, что ничего впереди не получается у "Наполи", и забить гол не удается команде Спаллетти.

Замбо-Ангисса отдал пас на правый край, откуда последовал навес на дальнюю штангу, и в той зоне никого из партнеров не оказалось. Потеря.

Снова Ди Лоренцо подвела сейчас точность. С правой бровки выполнял он навес на дальнюю штангу, где Осимхен продавил соперника, но не без нарушения правил.

Снова дальний удар по воротам "Салернитаны" мы видим, н неудачно пробивают хозяева встречи. Меж тем, судья одну минуту добавит.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи "Наполи" голов в ворота соперника не забил. Но и не пропустил. Пока 0:0.

Очень переживает Спаллетти, видно это невооруженным взглядом. Задача "Наполи" сегодня одна: одержать победу и официально оформить чемпионский титул.

Ди Лоренцо с правой бровки выполнял передачу на дальнюю штангу, но видел Кулибали, что до снаряда никто не добирается. В итоге сфера спокойно вылетела за пределы поля.

Еще один угловой подали футболисты "Наполи". С правого края пошел навес на Лоботку, который лишь макушкой до снаряда дотянулся, но пробить по рамке соперника не смог.

Раз за разом нам дают общую карточку стадиона режиссеры. Вся эта огромная футбольная арена ждет, когда же "азурри" выиграют чемпионский титул.

Хвича с левого края выполнял навесную подачу в центр штрафной - Данилюк до мяча добирается первым. Выбита сфера головой за пределы поля.

На правом фланге накрутил соперников Лосано, который выполнил заброс на дальнюю штангу, куда никто из партнеров подключаться не стал.

Снова Хвича с левого края выполнял передачу на дальнюю штангу, но до снаряда добраться Лосано снова не сумел Потеря.

Да, пока никак не удается пройти оборонительные редуты соперника "Наполи". Даже опасных моментов пока не могут создать хозяевам. Оборона соперника играет плотно.

Не пускают сейчас в штрафную защитники "Салернитаны" Осимхена, который оказывается на газоне, получая удар по ногам.

Хвича получил мяч, выполнил передачу на дальнюю штангу ворот соперника - сфера в руках голкипера "морских коньков" оказалась тем временем.

25' Ди Лоренцо после подачи с левого края выиграл верх в центре штрафной. Головой пробивал по рамке соперника игрок "Наполи", и сфера выше рамки полетела!

23' Кулибали нарушил правила на правом фланге. Последовала подача с правого края, и Осимхен, выиграв борьбу, головой пробил по рамке Очоа. Тот свою команду выручает. Угловой!

22' С места попытался обыграть соперника Хвича, но сложно было Кварацхелии что-то придумать, ведь уйти от двух оппонентов было крайне непросто.

21' Осимхен получил мяч на левом фланге, после чего выполнил прострельный пас в район 11-метровой отметки, куда не успел Ррахмани, который хотел отправить сферу в сетку.

19' Хвича убрал на замахе двух соперников, после чего выполнил передачу в штрафную соперника - Лосано до мяча добраться не сумел. Сфера улетела за пределы поля.

18' Почти не называем мы с вами игроков "Салернитаны", поскольку "морские коньки" пока толком и мячом в этой игре не владели, не говоря уже об атаках.

17' Спаллетти у кромки поля продолжает гнать свою команду вперед, но ничего не получается пока что у "адзурри". Забить не удается.

15' "Наполи" сейчас перешел в атаку. Мин-Чжэ получил удар по ногам сейчас. В руках рефери не увидели мы карточки для игрока "Салернитаны".

14' "Наполи" продолжает мячом владеть на половине поля соперника. В такой ситуации гол в исполнении южан - это лишь дело времени.

13' Мин-Чжэ после подачи углового сейчас наносил удар по воротам соперника, но мяч полетел значительно выше цели. Тем не менее, эта попытка пошла в зачет!

11' 60 000 зрителей вмещает местный стадион, и сегодня футбольная арена забита до отказу. Все хотят увидеть долгожданный триумф "адзурри".

10' Спаллетти в этом сезоне помог своей команде выступить наилучшим образом. Мне кажется, что заслуженное чемпионство выиграет команда из Неаполя. Кто, если не хозяева заслужили Скудетто

9' Лосано попытался до мяча сейчас добраться, однако упустил игрок сферу за пределы поля, поскольку слишком сильный пас в его адрес отдавал Кварацхелия.

7' Ух! Очоа на дальний удар соперника сейчас реагирует! Осимхен выстреливал по рамке противника, но мексиканский кипер "адзурри" свою команду сумел выручить!

6' Оптимальный состав сегодня у "Наполи". Поговаривают, что уже в ближайшее трансферное окно Виктор Осимхен закончит свои выступления в стане южан. На него уже есть несколько неплохих команд с огромной мировой историей.

5' Активнейшим образом переполненный стадион в Неаполе гонит свой коллектив вперед. Сегодня, при своих фанатах, "адзурри" будут стремиться победить!

4' Ранее "Лацио" уступил в очной встрече "Интеру" в очной встрече, а это значит, что победа в матче против "морских коньков" поможет хозяевам завоевать чемпионский титул и выиграть Скудетто.

2' Футболисты "Наполи" вышли сегодня на поле в бело-голубых цветах, а игроки "Салернитаны" - в бордовом обмундировании.