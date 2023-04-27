Тур: 32. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Марченаро Маттео
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Наполи
Салернитана
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
3.33
1.5
Среднее время на гол
27
60
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|21
|0.68
|Кварацхелия Хвича
|12 (2)
|0.39
|Элмас Эльиф
|6 (1)
|0.19
|Зелиньски Пётр
|3
|0.1
|Лосано Ирвинг
|3 (1)
|0.1
|Политано Маттео
|3 (2)
|0.1
|Симеоне Джованни
|3
|0.1
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.06
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0.06
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0.06
|Ррахмани Амир
|2
|0.06
|Распадори Джакомо
|2
|0.06
|Оливера Матиас
|1
|0.03
|Лоботка Станислав
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|11
|0.35
|Кандрева Антонио
|4
|0.13
|Де Вильена Тонни
|4
|0.13
|Пёнтек Кшиштоф
|3 (1)
|0.1
|Кулибали Лассана
|3
|0.1
|Маццокки Паскуале
|2
|0.06
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.06
|Пирола Лоренцо
|2
|0.06
|Ботхейм Эрик
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Кастанос Григорис
|1
|0.03
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.03
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Данилюк Флавиус
|0
|0
|Дьомбер Норберт
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Домбеле Тангай
|5
|0
|Лучано Спаллетти
|3
|1
|Мин-Чжэ Ким
|4
|0
|Осимхен Виктор
|4
|0
|Руй Мариу
|2
|1
|Лосано Ирвинг
|3
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|3
|0
|Элмас Эльиф
|3
|0
|Жуан Жезус
|2
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Зелиньски Пётр
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Лассана
|10
|0
|Данилюк Флавиус
|6
|0
|Бронн Дилан
|4
|1
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Дьомбер Норберт
|4
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|Брадарич Домагой
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Кандрева Антонио
|2
|1
|Сепе Луиджи
|3
|0
|Давиде Никола
|3
|0
|Самбья Саломон
|3
|0
|Кастанос Григорис
|3
|0
|Диа Булайе
|3
|0
|Пирола Лоренцо
|3
|0
|Радованович Иван
|1
|1
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Валенсия Диего
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Салернитана
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
1
8
Наполи
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Салернитана
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
1
13
Волевые поражения
32
21
Наполи
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)
Салернитана
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
35% (11)
45% (14)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
10
8
Волевые победы
8
15
Волевые поражения
33
29
Голы по времени матча
Забито
33
13
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 3
19 Не забивали 23
5
15%
3
23%
1-15
4
12%
2
15%
16-30
7
21%
1
8%
31-45
4
12%
3
23%
46-60
6
18%
2
15%
61-75
7
21%
2
15%
76-90
Пропущено
13
30
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
0
0%
4
13%
1-15
2
15%
4
13%
16-30
4
31%
8
27%
31-45
2
15%
6
20%
46-60
3
23%
2
7%
61-75
2
15%
6
20%
76-90
Забито
32
22
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
2
6%
4
18%
1-15
5
16%
3
14%
16-30
7
22%
2
9%
31-45
5
16%
4
18%
46-60
5
16%
5
23%
61-75
8
25%
4
18%
76-90
Пропущено
10
22
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
10%
5
23%
1-15
3
30%
1
5%
16-30
0
0%
6
27%
31-45
4
40%
5
23%
46-60
2
20%
2
9%
61-75
0
0%
3
14%
76-90
Забито
65
35
30 В 1-м тайме 15
35 Во 2-м тайме 20
21 Забивали первыми 10
5 Не забивали 12
7
11%
7
20%
1-15
9
14%
5
14%
16-30
14
22%
3
9%
31-45
9
14%
7
20%
46-60
11
17%
7
20%
61-75
15
23%
6
17%
76-90
Пропущено
23
52
10 В 1-м тайме 28
13 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 25
1
4%
9
17%
1-15
5
22%
5
10%
16-30
4
17%
14
27%
31-45
6
26%
11
21%
46-60
5
22%
4
8%
61-75
2
9%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0
Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2 Наполи - Ювентус 5:1 Сампдория - Наполи 0:2
Салернитана
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1 Салернитана - Интер Милан 1:1 Специя - Салернитана 1:1
Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0 Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Монца - Салернитана 3:0 Фиорентина - Салернитана 2:1
Результаты матчей
Наполи
Салернитана
Точный счет
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 25%
0:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
8:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
1
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
2 раза 6%
0
10 раз 32%
1
10 раз 32%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Наполи
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
124
105
79
78
313
312
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
96
124
411
412
114
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
2110
229
1120
1120
427
625
130
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|25
|3
|3
|67 - 21
|78
|2.
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 21
|61
|3.
|Заявка
|31
|18
|5
|8
|47 - 26
|59
|4.
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|43 - 29
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|51 - 37
|56
|6.
|Заявка
|31
|17
|3
|11
|51 - 34
|54
|7.
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|51 - 36
|52
|8.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 39
|44
|9.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 36
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|32 - 36
|42
|11.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|42 - 39
|42
|12.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 43
|41
|13.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|38 - 46
|40
|14.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|37 - 50
|33
|15.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|25 - 40
|32
|16.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|26 - 38
|28
|17.
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|26 - 49
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|26 - 44
|26
|19.
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|27 - 57
|19
|20.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|20 - 52
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 13
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 13
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 17
|33
|4.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|27 - 9
|33
|5.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|23 - 9
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|25 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 19
|24
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|27 - 17
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 20
|22
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|12 - 14
|20
|14.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 24
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 18
|19
|17.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 24
|17
|18.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|15 - 20
|13
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|34 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 20
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|13 - 13
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 25
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 23
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 22
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 15
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 30
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|11 - 18
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 29
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|18 - 32
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|20.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 20
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|15 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Наполи - Салернитана
Исход игры
Наполи
100% (58)
Ничья
0% (0)
Салернитана
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.74% (22)
Меньше
59.26% (32)
Обе команды забьют
Да
16.67% (9)
Нет
83.33% (45)
Популярный счёт
2:0 Наполи
50% (29)
3:0 Наполи
17.2% (10)
2:1 Наполи
8.6% (5)
3:1 Наполи
6.9% (4)
1:0 Наполи
5.2% (3)
5:0 Наполи
3.4% (2)
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