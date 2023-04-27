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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Наполи
 
Позже
Салернитана
Прогнозы 57
Наполи 100% (57)
X 0% (0)
Салернитана 0% (0)
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Ничья
Салернитана
14.00
6.80
14.50
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История личных встреч

Наполи
Салернитана

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
0:2
СA
4:1
СA
0:1
К
3:0
К
3:1

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

3.33
1.5

Среднее время на гол

27
60

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 21 0.68
Кварацхелия Хвича 12 (2) 0.39
Элмас Эльиф 6 (1) 0.19
Зелиньски Пётр 3 0.1
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.1
Политано Маттео 3 (2) 0.1
Симеоне Джованни 3 0.1
Ди Лоренцо Джованни 2 0.06
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.06
Мин-Чжэ Ким 2 0.06
Ррахмани Амир 2 0.06
Распадори Джакомо 2 0.06
Оливера Матиас 1 0.03
Лоботка Станислав 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Н'Домбеле Тангай 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 11 0.35
Кандрева Антонио 4 0.13
Де Вильена Тонни 4 0.13
Пёнтек Кшиштоф 3 (1) 0.1
Кулибали Лассана 3 0.1
Маццокки Паскуале 2 0.06
Бонаццоли Федерико 2 0.06
Пирола Лоренцо 2 0.06
Ботхейм Эрик 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Кастанос Григорис 1 0.03
Николусси Кавилья Ханс 1 0.03
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0
Дьомбер Норберт 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Домбеле Тангай 5 0
Лучано Спаллетти 3 1
Мин-Чжэ Ким 4 0
Осимхен Виктор 4 0
Руй Мариу 2 1
Лосано Ирвинг 3 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 3 0
Элмас Эльиф 3 0
Жуан Жезус 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Зелиньски Пётр 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Оливера Матиас 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 10 0
Данилюк Флавиус 6 0
Бронн Дилан 4 1
Де Вильена Тонни 4 0
Дьомбер Норберт 4 0
Пёнтек Кшиштоф 4 0
Брадарич Домагой 4 0
Фасио Федерико 2 1
Кандрева Антонио 2 1
Сепе Луиджи 3 0
Давиде Никола 3 0
Самбья Саломон 3 0
Кастанос Григорис 3 0
Диа Булайе 3 0
Пирола Лоренцо 3 0
Радованович Иван 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Николусси Кавилья Ханс 2 0
Чрнигой Домен 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Валенсия Диего 1 0

Результаты матчей

Наполи
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Салернитана
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

1
8
Наполи
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Салернитана
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

1
13

Волевые поражения

32
21
Наполи
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)
Салернитана
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
35% (11)
45% (14)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

10
8

Волевые победы

8
15

Волевые поражения

33
29

Голы по времени матча

Забито

33
13
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 3
19 Не забивали 23
5
15%
3
23%
1-15
4
12%
2
15%
16-30
7
21%
1
8%
31-45
4
12%
3
23%
46-60
6
18%
2
15%
61-75
7
21%
2
15%
76-90

Пропущено

13
30
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
0
0%
4
13%
1-15
2
15%
4
13%
16-30
4
31%
8
27%
31-45
2
15%
6
20%
46-60
3
23%
2
7%
61-75
2
15%
6
20%
76-90

Забито

32
22
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
2
6%
4
18%
1-15
5
16%
3
14%
16-30
7
22%
2
9%
31-45
5
16%
4
18%
46-60
5
16%
5
23%
61-75
8
25%
4
18%
76-90

Пропущено

10
22
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
10%
5
23%
1-15
3
30%
1
5%
16-30
0
0%
6
27%
31-45
4
40%
5
23%
46-60
2
20%
2
9%
61-75
0
0%
3
14%
76-90

Забито

65
35
30 В 1-м тайме 15
35 Во 2-м тайме 20
21 Забивали первыми 10
5 Не забивали 12
7
11%
7
20%
1-15
9
14%
5
14%
16-30
14
22%
3
9%
31-45
9
14%
7
20%
46-60
11
17%
7
20%
61-75
15
23%
6
17%
76-90

Пропущено

23
52
10 В 1-м тайме 28
13 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 25
1
4%
9
17%
1-15
5
22%
5
10%
16-30
4
17%
14
27%
31-45
6
26%
11
21%
46-60
5
22%
4
8%
61-75
2
9%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0
Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2 Наполи - Ювентус 5:1 Сампдория - Наполи 0:2
Салернитана
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1 Салернитана - Интер Милан 1:1 Специя - Салернитана 1:1
Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0 Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1 Салернитана - Милан 1:2 Аланьяспор - Салернитана 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Монца - Салернитана 3:0 Фиорентина - Салернитана 2:1

Результаты матчей

Наполи
Салернитана

Точный счет

2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 25%
0:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
8:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 35%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
1
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
2 раза 6%
0
10 раз 32%
1
10 раз 32%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Наполи
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
4
10
5
1.5
7
9
7
8
2.5
3
13
3
12
3.5
1
15
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
6
12
4
1.5
4
11
4
12
2.5
1
14
3
13
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
21
10
22
9
1.5
11
20
11
20
2.5
4
27
6
25
3.5
1
30
2
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 31 25 3 3 67 - 21 78
2.
Лацио
 Заявка 31 18 7 6 49 - 21 61
3.
Ювентус
 Заявка 31 18 5 8 47 - 26 59
4.
Рома
 Заявка 31 17 5 9 43 - 29 56
5.
Милан
 Заявка 31 16 8 7 51 - 37 56
6.
Интер Милан
 Заявка 31 17 3 11 51 - 34 54
7.
Аталанта
 Заявка 31 15 7 9 51 - 36 52
8.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
9.
Фиорентина
 Заявка 31 11 9 11 37 - 36 42
10.
Торино
 Заявка 31 11 9 11 32 - 36 42
11.
Удинезе
 Заявка 31 10 12 9 42 - 39 42
12.
Монца
 Заявка 31 11 8 12 38 - 43 41
13.
Сассуоло
 Заявка 31 11 7 13 38 - 46 40
14.
Салернитана
 Заявка 31 7 12 12 37 - 50 33
15.
Эмполи
 Заявка 31 7 11 13 25 - 40 32
16.
Лечче
 Заявка 31 6 10 15 26 - 38 28
17.
Специя
 Заявка 31 5 12 14 26 - 49 27
18.
Верона
 Заявка 31 6 8 17 26 - 44 26
19.
Кремонезе
 Заявка 31 3 10 18 27 - 57 19
20.
Сампдория
 Заявка 31 3 8 20 20 - 52 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
2.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
3.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 30 - 17 33
4.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
5.
Рома
 Заявка 15 10 1 4 23 - 9 31
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 3 5 27 - 19 24
9.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
10.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
13.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 12 - 14 20
14.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
15.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 15 2 7 6 15 - 20 13
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
4.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
5.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 16 - 23 19
10.
Удинезе
 Заявка 16 5 4 7 15 - 22 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 16 4 3 9 11 - 18 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Салернитана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 апреля 2023, осталось 1 день 19 часов 1 минуту.

    Главный судья: Марченаро Маттео

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    • Прогнозы 57
    Наполи 100% (57)
    X 0% (0)
    Салернитана 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Салернитана
    14.00
    6.80
    14.50
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи - Салернитана

    Исход игры
    Наполи
    100% (58)
    Ничья
    0% (0)
    Салернитана
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.74% (22)
    Меньше
    59.26% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    16.67% (9)
    Нет
    83.33% (45)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    50% (29)
    3:0 Наполи
    17.2% (10)
    2:1 Наполи
    8.6% (5)
    3:1 Наполи
    6.9% (4)
    1:0 Наполи
    5.2% (3)
    5:0 Наполи
    3.4% (2)
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