Тур: 5. Стадион: Френдс Арена.
0'
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
16
Тихи
Робин
32
Модесто
Руй
25
Оума
Эрик
11
Гвидетти
Йон
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Тихи РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Оума ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Тиль ВенсанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Taha Ayari
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Эзкан Эмиль
-
31 Malcolm Jeng
-
33 Tim Olsson
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
АИК
Сириус
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
250%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 2 победы
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.89
1.63
Среднее время на гол
47
55
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.5
1.11
Среднее время на гол
180
81
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
1.24
1.35
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
72
66
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.4
|Модесто Руй
|1
|0.2
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роше Джейми
|1
|0.2
|Матисен Маркус
|1
|0.2
|Алсанати Андре
|1
|0.2
|Перссон Хоаким
|0
|0
|Стенссон Даниэль
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Халити Йетмир
|1
|0
|Бьорнстрем Аксель
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
|Модесто Руй
|1
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Алсанати Андре
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Результаты матчей
АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сириус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
АИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сириус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
0
0
АИК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сириус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1
Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 АИК - Варберг БоИС 3:0 Эстерсунд - АИК 0:3 АИК - Вестерос 1:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Гётеборг - АИК 1:0
Сириус
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1
Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Далкурд 4:0 Оскаршамнс АИК - Сириус 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Дегерфорс - Сириус 0:0
Результаты матчей
АИК
Сириус
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
АИК
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|4.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|12.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|3 - 6
|4
|13.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|5
|Хеккен
|Траоре Бени
|5
|Эльфсборг
|Бернхардссон Александер
|3 (1)
|ИФК Норрчепинг
|Сигурдссон Арнор
|3
|Юргорден
|Финнделл Хампус
|3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Дегерфорс
|Павлович Дамьян
|3
|Гётеборг
|Трондсен Андерс
|1 1