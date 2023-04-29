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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 5. Стадион: .
АИК
0:0
Второй тайм: 48'
Сириус
0'

Ход матча

21'
 
Malcolm Jeng
Aron Bjarnason I
46'
 
Силисуфай Эди
Мэтьюз Ташрик
46'
Фишер Виктор
Alexander Fesshaie Beraki
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Сириус
3.55
4.15
5.40
Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
16
Тихи
Робин
5
Милошевич
Александер
6
Халити
Йетмир
32
Модесто
Руй
14
Магаши
Абдуссалам
22
Кейта
Абубакар
8
Хуссейн
Билаль
25
Оума
Эрик
47
Alexander
Fesshaie
Beraki
11
Гвидетти
Йон
30
Тоннандер
Якоб
14
Aron
Bjarnason
I
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
6
Матисен
Маркус
21
Видгрен
Деннис
8
Стенссон
Даниэль
5
Роше
Джейми
19
Хейер
Мелкер
22
Алсанати
Андре
28
Коструп
Магнус
7
Мэтьюз
Ташрик
АИК
3-5-2
Сириус
4-3-3

История личных встреч

АИК
Сириус

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

250%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 2 победы

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:0
ТМК
2:2
А
1:1
А
2:2
А
4:2
А
0:1
ТМК
3:3
А
0:0
А
1:0
А
0:2
А
2:1
А
2:3
А
2:0
А
1:4
А
1:0
ТМК
0:1
ШК
0:1

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.89
1.63

Среднее время на гол

47
55

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.5
1.11

Среднее время на гол

180
81

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.24
1.35

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

72
66

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.4
Модесто Руй 1 0.2
Хуссейн Билаль 0 0
Халити Йетмир 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роше Джейми 1 0.2
Матисен Маркус 1 0.2
Алсанати Андре 1 0.2
Перссон Хоаким 0 0
Стенссон Даниэль 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Тиль Венсан 1 0
Халити Йетмир 1 0
Бьорнстрем Аксель 1 0
Тихи Робин 1 0
Модесто Руй 1 0
Alexander Fesshaie Beraki 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 3 0
Видгрен Деннис 1 0
Алсанати Андре 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0

Результаты матчей

АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сириус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
АИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сириус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

0
0
АИК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сириус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1
Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 АИК - Варберг БоИС 3:0 Эстерсунд - АИК 0:3 АИК - Вестерос 1:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Гётеборг - АИК 1:0
Сириус
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1
Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Далкурд 4:0 Оскаршамнс АИК - Сириус 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Дегерфорс - Сириус 0:0

Результаты матчей

АИК
Сириус

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

АИК
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Кальмар
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Хеккен
 4 3 0 1 10 - 5 9
4.
Эльфсборг
 0:0 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Мьельбю
 0:0 5 2 2 1 5 - 4 8
6.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Юргорден
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вернаму
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
Хаммарбю
 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Хальмстад
 4 2 0 2 5 - 6 6
11.
АИК
 0:0 5 1 1 3 3 - 6 4
12.
Сириус
 0:0 5 0 4 1 3 - 6 4
13.
Дегерфорс
 4 1 0 3 5 - 8 3
14.
Броммапойкарна
 4 1 0 3 4 - 10 3
15.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 3 - 5 3
16.
Гётеборг
 4 0 0 4 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Кальмар
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Хальмстад
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Мьельбю
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
АИК
 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Эльфсборг
 0:0 2 1 0 1 5 - 2 3
10.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Дегерфорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
12.
Вернаму
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Сириус
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Эльфсборг
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Вернаму
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Мьельбю
 0:0 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Сириус
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
9.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Юргорден
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
АИК
 0:0 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Хальмстад
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Броммапойкарна
 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 5
Хеккен Траоре Бени 5
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Юргорден Финнделл Хампус 3
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Дегерфорс Павлович Дамьян 3
Гётеборг Трондсен Андерс 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Aron Bjarnason уходит с поля. Malcolm Jeng выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Сириус
3.55
4.15
5.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АИК 0:0 Сириус онлайн

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