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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 5. Стадион: .
АИК
0:0
Конец матча
Сириус
0'
55' Желтая карточка
Роше Джейми
63' Желтая карточка
Халити Йетмир
90'+7

Ход матча

21'
 
Malcolm Jeng
Aron Bjarnason I
46'
 
Силисуфай Эди
Мэтьюз Ташрик
46'
Фишер Виктор
Alexander Fesshaie Beraki
 
55'
 
Роше Джейми
63'
Халити Йетмир
 
66'
Бьорнстрем Аксель
Магаши Абдуссалам
 
66'
Фараж Омар
Гвидетти Йон
 
76'
 
Эзкан Эмиль
Алсанати Андре
76'
 
August Ljungberg
Хейер Мелкер
87'
Дурмаз Джимми
Хуссейн Билаль
 
90'
 
Сьогрелл Херман
Коструп Магнус

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
15
Нордфельдт
Кристоффер
16
Тихи
Робин
5
Милошевич
Александер
6
Халити
Йетмир
32
Модесто
Руй
14
Магаши
Абдуссалам
22
Кейта
Абубакар
8
Хуссейн
Билаль
25
Оума
Эрик
47
Alexander
Fesshaie
Beraki
11
Гвидетти
Йон
30
Тоннандер
Якоб
14
Aron
Bjarnason
I
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
6
Матисен
Маркус
21
Видгрен
Деннис
8
Стенссон
Даниэль
5
Роше
Джейми
19
Хейер
Мелкер
22
Алсанати
Андре
28
Коструп
Магнус
7
Мэтьюз
Ташрик
АИК
3-5-2
Сириус
4-3-3

История личных встреч

АИК
Сириус

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

250%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 2 победы

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:0
ТМК
2:2
А
1:1
А
2:2
А
4:2
А
0:1
ТМК
3:3
А
0:0
А
1:0
А
0:2
А
2:1
А
2:3
А
2:0
А
1:4
А
1:0
ТМК
0:1
ШК
0:1

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.89
1.63

Среднее время на гол

47
55

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.5
1.11

Среднее время на гол

180
81

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.24
1.35

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

72
66

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.4
Модесто Руй 1 0.2
Хуссейн Билаль 0 0
Халити Йетмир 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роше Джейми 1 0.2
Матисен Маркус 1 0.2
Алсанати Андре 1 0.2
Перссон Хоаким 0 0
Стенссон Даниэль 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Халити Йетмир 2 0
Тиль Венсан 1 0
Бьорнстрем Аксель 1 0
Тихи Робин 1 0
Модесто Руй 1 0
Alexander Fesshaie Beraki 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 3 0
Видгрен Деннис 1 0
Роше Джейми 1 0
Алсанати Андре 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0

Результаты матчей

АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сириус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
АИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сириус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

0
0
АИК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сириус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1
Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 АИК - Варберг БоИС 3:0 Эстерсунд - АИК 0:3 АИК - Вестерос 1:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Гётеборг - АИК 1:0
Сириус
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1
Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Далкурд 4:0 Оскаршамнс АИК - Сириус 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Дегерфорс - Сириус 0:0

Результаты матчей

АИК
Сириус

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

АИК
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Хеккен
 3:1 5 4 0 1 13 - 6 12
3.
Эльфсборг
 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Кальмар
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Юргорден
 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Хаммарбю
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Хальмстад
 0:1 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
Вернаму
 1:3 5 2 0 3 4 - 6 6
11.
Броммапойкарна
 1:0 5 2 0 3 5 - 10 6
12.
АИК
 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Сириус
 5 0 4 1 3 - 6 4
14.
Дегерфорс
 4 1 0 3 5 - 8 3
15.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 3 - 5 3
16.
Гётеборг
 4 0 0 4 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Кальмар
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Хальмстад
 0:1 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Хеккен
 3:1 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Мьельбю
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
11.
Дегерфорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
12.
Броммапойкарна
 1:0 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Вернаму
 1:3 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Сириус
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Хеккен
 3:1 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Вернаму
 1:3 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Броммапойкарна
 1:0 3 1 0 2 2 - 8 3
9.
Сириус
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Юргорден
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
АИК
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Хальмстад
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 6
Мальмё Телин Исаак 5
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Юргорден Финнделл Хампус 3
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Дегерфорс Павлович Дамьян 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Aron Bjarnason уходит с поля. Malcolm Jeng выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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