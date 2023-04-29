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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
1:0
Конец матча
КТП
0'
14' Желтая карточка
Gabriel Sandberg
1:0
29' Гол
Хаарала Сантери
64' Желтая карточка
Sabit James
70' Желтая карточка
Нурмос Ласси
79' Желтая карточка
Де Врис Джек
90' Желтая карточка
Пеннанен Петтери
90'+4
1
Виртанен
Отсо
55
Якубу
Наджиб
5
Катц
Калле
16
Миеттунен
Тату
42
Аспегрен
Фелипе
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
13
Seydine
N'Diaye
8
Пеннанен
Петтери
29
Хаарала
Сантери
7
Sabit
James
9
Парфитт-Уильямс
Джаир
1
Лейслахти
Расмус
3
Нурмос
Ласси
6
Valtteri
Vesiaho
4
Клинкенберг
Дан
14
Juho
Lehtiranta
21
Gabriel
Sandberg
23
Линдфорс
Матиас
7
Joni
Maekelae
10
Фуртадо
Уиллис
28
Де
Врис
Джек
11
William
Venta
Akre
Ильвес
КТП

История личных встреч

Ильвес
КТП

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

В
1:1
В
2:0
К
0:4
К
0:2
В
1:2
В
2:0
В
0:0
И
2:0
И
1:0
И
3:3
И
2:2
И
4:0
И
0:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
1.5

Среднее время на гол

57
60

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.71

Среднее время на гол

77
126

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.38
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
83

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 3 (2) 0.75
Хаарала Сантери 1 0.25
Аспегрен Фелипе 0 0
КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Simoes Domingues IV 1 0.25
Фуртадо Уиллис 1 0.25
Мантатис Георгиос 0 0
Де Врис Джек 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 2 0
Пеннанен Петтери 1 0
Миеттунен Тату 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Катц Калле 1 0
Якубу Наджиб 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Sabit James 1 0
КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 3 0
Нурмос Ласси 2 0
Де Врис Джек 2 0
Simo Roiha 1 0
William Venta Akre 1 0
Michael Simoes Domingues IV 1 0
Фуртадо Уиллис 1 0
Линдфорс Матиас 1 0
Ниемеля Матиас 1 0

Результаты матчей

Ильвес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
КТП
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Ильвес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
КТП
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
2
Ильвес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
КТП
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2
Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0 Ильвес - Мариехамн 2:3 ХИФК - Ильвес 1:5 Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1 КуПС - Ильвес 0:0 Ильвес - Хака 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:5 Ильвес - Хонка 0:4 ВПС - Ильвес 3:0
КТП
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2
ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2 КТП - Хака 1:0 ЯПС - КТП 2:2 КяПа - КТП 4:2 Миккелин Паллоильят - КТП 0:2 КТП - ТПС 0:1 ЕИФ Экенас - КТП 1:2 КТП - КПВ Кокола 6:2 Яро - КТП 4:2 КТП - ЯПС 6:0 ПК-35 Хельсинки - КТП 0:1 КТП - Яро 2:1 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 0:2 Миккелин Паллоильят - КТП 3:0 КТП - СИК 2 Сейнейоки 1:0 ПИФ - КТП 1:4

Результаты матчей

Ильвес
КТП

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ильвес
КТП

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 5 4 1 0 10 - 1 13
2.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 5 - 1 8
3.
Ильвес
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Хонка
 5 1 3 1 2 - 3 6
5.
Лахти
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Оулу
 4 1 2 1 5 - 6 5
7.
КуПС
 4 1 1 2 2 - 3 4
8.
КТП
 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Хака
 4 0 2 2 4 - 7 2
11.
ВПС
 4 0 2 2 0 - 5 2
12.
Мариехамн
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
Ильвес
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
КТП
 3 1 1 1 2 - 3 4
5.
КуПС
 3 1 0 2 2 - 3 3
6.
Хака
 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
ВПС
 3 0 2 1 0 - 1 2
8.
Хонка
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Мариехамн
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оулу
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 3 1 2 0 5 - 3 5
2.
Лахти
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Хонка
 4 1 2 1 2 - 3 5
4.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
ХИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
КуПС
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ильвес
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
КТП
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
ВПС
 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Хака
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 5
Оулу Коффей Эшли 3
Ильвес Пеннанен Петтери 3
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 2 (1)
Интер Турку Darren Smith III 2
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Оулу Балисо Янга 3
КТП Gabriel Sandberg 3
Оулу Коффей Эшли 1 1
КуПС Попович Антон 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Аспегрен Фелипе сделал результативную передачу.
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